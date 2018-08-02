DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- BEYOĞLU'NDA AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

* Sokağı kaplayan duman nedeniyle mahalle sakinleri zor anlar yaşadı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL

Beyoğlu'nda iki katlı ahşap bina alev alev yandı.

Yangın, 23.30 sıralarında Camii Kebir Mahallesi Hoca Ahmet Sokakta bulunan iki katlı ahşap binada çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle kısa sürede binayı alevler sardı. Alev alev yanan evde oturan bir kadın son anda binadan çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



MAHALLE SAKİNLERİ DUMANDAN DOLAYI ZOR ANLAR YAŞADI

Fatih, Şişli ve Beyoğlu'na bağlı itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. İtfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Binadan çıkan dumanlar mahalle sakinlerine zor anlar yaşatırken, görüş mesafesi iki metreye kadar düştü. Sokakta nefes almakta zorlanan vatandaşların cep telefonlarıyla görüntü çekmesi dikkat çekti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü:

-----------------------

(CEP TELEFONU)

-Yanan bina

(AKTÜEL KAMERA)

-Olay yeri

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

-toplanan mahalleli

-Mahalleyi saran duman

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

02.08.2018-00.40- Haber Kodu : 180802005

====================================

2- BEYOĞLU'NDA PARK HALİNDEKİ MİNİBÜS KUNDAKLANDI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL -

Beyoğlu'nda park halindeki bir minibüs kundaklandı.

Hasköy Mahallesi Okmeydanı Caddesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda park halinde bulunan 34 M 3066 plakalı minibüs, iddiaya göre iki kişi tarafından kundaklandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken dolmuş kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi. Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

MİNİBÜSÜN SAHİBİ GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen minibüsün sahibi yanan aracını görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Polislerden bilgi alan dolmuş sahibi yangının söndürülmesini izledi.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Olay yeri

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Dolmuştan dumanların yükselmesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Dolmuşun sahibinin olay yerine gelmesi

-Polislerle konuşan mal sahibinin ağlaması

-Genel ve detay görüntüler

============================

3- SİLİVRİ'DE OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Haber-Kamera: İSTANBUL-

Silivri D-100 karayolunda seyir halindeki bir otomobil alev alev yandı.

Olay akşam saatlerinde Silivri'de D-100 karayolunda meydana geldi. Seyir halinde olan Erol Çetintaş yönetimindeki 34 GAC 63 plakalı otomobil seyir halinde belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü alevlerin yükseldiğini fark edince aracını yol kenarına çekti. Otomobil içerisinde bulunan sürücünün ailesi ve 2 çocukları son anda çıkmayı başardı.

İhbar üzerine Silivri İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek, yanan otomobili söndürdü. Bu sırada trafik tamamen durdu. Yangının sönmesiyle trafik tekrar normale döndü.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Alev alev yanan araç

-İtfaiyenin müdahalesi

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

01.08.2018-22.00-Haber Kodu : 180801212

01.08.2018-22.12-Haber Kodu : 180801214

==================================

4- BÜYÜK POSTANE RESTORASYONUNDA FECİ ÖLÜM

- GENÇ RESTORATÖR KIZ İSKELEDEN DÜŞTÜ...

Haber - Kamera: Enver ALAS - İbrahim MAŞE İSTANBUL,

Sirkeci'de tarihi Büyük Postane binasının restorasyonunda, restoratör olarak çalışan 23 yaşındaki Dilek Dayar iskeleden düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada restorasyonu yürüten taşeron firmanın şantiye şefi tutuklandı.

Olay 26 Temmuz günü saat 10.00 sıralarında restorasyon çalışmaları süren Sirkeci'deki tarihi Büyük Postane'de meydana geldi.

Üniversiteyi bitirdikten sonra, yaklaşık 8 ay önce restorasyon çalışmalarında yer alan taşeron firmada işe başlayan Dilek Dayar, olay günü dış cephenin restorasyonu için kurulan iskelede bulunuyordu. Yağmurun başlamasıyla birlikte içeriye girmek isteyen genç kız iddiaya göre duvar ile iskele arasındaki 1,5 metrelik boşluktan aşağıya düştü. Yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen talihsiz restoratör, olay yerine çağrılan çağrılan ambulansla Fatih'te özel bir hastaneye kaldırıldı.

3 KEZ DURAN KALBİ ÇALIŞTIRILMASINA RAĞMEN KURTARILAMADI

Vücudunun çeşitli yerlerinde ve kafasında kırıklar olduğu tespit edilen genç kızın, 3 kez duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Ancak tüm müdahalalere rağmen Dilek Dayar, kurtarılamadı. Dayar'ın cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ertesi gün Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AİLENİN EVİNDE YAS

Dilek Dayar'ın ölüm haberi ailesi, yakınları ve arkadaşlarını yasa boğdu. Kasımpaşa'daki evinde taziyeleri kabul eden aile üyeleri yaptıkları açıklamada olayda ihmaller olduğunu ileri sürdü. Dilek'in ağabeyi Sedat Dayar, dün olayın meydana geldiği yere gittiğini ve güvenlik tedbirlerinin hiçbirinin alınmadığını gördüğünü söyledi. Büyük bir ihmalin olduğunu öne süren Sedat Dayar, duvar ile iskele arasındaki mesafenin 1,5 metre mesafede olduğunu ve buna uygun güvenlik tedbirlerinin alınmadığını savundu. Sedat Daya,

"Kardeşim, Sirkeci'de bulunan Büyük Postane'nin dış cephesinde restorasyon çalışmalarında görevliydi. Olay günü yağmur vardı. Yağıştan kaynaklı dış cephede normal şartlarda yapılmaması gereken bir günde dış cepheye çıkarmışlar. Bize söylenen ayağının kayması sonucu meydana gelen bir kaza... Ama bize göre yağmurlu günlerde kesinlikle dış cepheye çıkarılmaması gerekir. Dün kazanın meydana geldiği yeri ziyaret ettim. İskele kurulumu şartnameleri vardır. İskele kurulurken bina boşlukları hesaplanarak kurulur. Girinti ve çıkıntılar varsa iskele buna göre kurulmalı. Böyle yerlerde, araya kalaslar konarak kapatılması gerekir. Bu yoksa altlarına bir file uygulaması yapılması gerekir. Güvenlik halatlarının kesinlikle kalması gerekiyor. Ama bunların hiçbiri çalıştığı yerde yoktu. Dilek'in düştüğü yerde iskele ve duvar aralığı bir buçuk metreye yakındı. Burada tedbirlerin hiçbiri alınmamıştı" şeklinde konuştu.

"YAĞMURDAN KAÇARKEN AYAĞI KAYMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ"

Olay anında Dilek Dayar'ın başında baret olmadığı öğrenilirken, iskele üzerinde güvenlik kemerinin takılı olup olmadığıyla ilgili olarak ise ağabey Dayar, "Emniyet kemerini çalıştığı bölgede takıyormuş. Fakat güvenlik halatlarının kısa olduğunu gördük ve olay sırasında yağmurdan kaçıyorlardı. Zannedersem kardeşim yağmurdan kaçarken ayağının kayması sonucu hayatını kaybetti" diye konuştu.

"HAK ETTİKLERİ CEZAYI ALANAN KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Sedat Dayar, kız kardeşinin ölümünde restorasyonu yapan firmanın ihmali bulunduğunu ve olayla ilgili sorumluluğu olan kişiler hakkında şikayetçi olduklarını dile getirdi. Dayar, "Davanın sonuna kadar arkasında olacağız. Herkes hak ettiği cezayı alana kadar da işin peşinde olacağız" ifadelerini kullandı.

YAKIN ARKADAŞINA "BURADAN DÜŞÜP HAYATIMI KAYBEDECEĞM" DEMİŞ

Dilek Dayar'ın ölümü arkadaşlarını da çok üzdü. Yakın dostlarından Büşra Doğan, kısa bir süre önce Dilek ile yaptığı sohbetten bahsederek, "Bana iskelenin çok yüksek olduğunu söylemişti. Hatta şakayla karışık, 'bir gün buradan düşüp hayatımı kaybedeceğim' demişti" şeklindeki aralarındaki diyalogu aktardı. Dilek Dayar'dan geriye ise ailesi ve arkadaşlarıyla çekilen fotoğrafları ve videoları kaldı. Bu videolardan birinde Dilek Dayar'ın geçen yılki doğum günü kutlamasına ait. Ayrıca mesleğini çok sevien Dilek'ten geriye, hayatına mal olan binanın iç cephesindeki restorasyon çalışmalarında çektirdiği fotoğraflar da var.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında restorasyon şirketi yetkililerinden İ.K. ve A.K. gözaltına alındı. İfadeleri alınan şirket yetkililerinden A.K. serbest bırakılırken, İ.K. ise tutuklandı. Olayın ardından restorasyon çalışmaları ise bir haftadır yapılamıyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Dilek Dayar'ın ailesi

-Acılı kardeşlerin görüntüsü

-Taziyeye gelen Dilek'in arkadaşları

-Dilek Dayar'ın ağabeyi Sedat Dayar ile röp

-Arkadaşı Büşra Doğan ile röp

-Dilek Dayar'ın restorasyon çalışması yaptığı yerden fotoğraflar

-Büyük Postane Binası

-Binanın dış cephesindeki iskele

-Yarıda kalan çalışmalar

-Genel ve detaylar

01.08.2018 - 18.02-Haber Kodu : 180801166

=========================

5- FATİH'TE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 1 GÖZALTI

* Sahte içkilerin konulduğu deponun kumandayla açılan beton kapısı dikkat çekti.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İSTANBUL

Fatih'te bir iş hanına yapılan baskında sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, içki şişeleri ve bandrol ele geçirildi. Operasyonda bir kişi de gözatına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eminönü Profesör Cemil Birsel Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanına sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyonda hanın çatı kısmında bulunan gizli odaya saklanmış, 2 bin satışa hazır sahte içki şişesi, 12 bin kapak, 12 bin etiket, 100 bin bandrol ele geçirilirken polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı.

BETONDAN KAPI

Betondan yapılan ve özel düzenekle açılan kapı, duvarla aynı şekilde sıvandığı ve önünde tahtalarla gizlendiği için polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda bulunabildi. Kapının kumandayla açıldığı belirlenirken, kumandayı bulamayan polisler kapıyı demir levyelerle açtı. Öte yandan iş hanının zemin katında da bir depo bulunurken, orada da etil alkol saklandığı belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.B. emniyete götürüldü.



Görüntü dökümü:

----------------

-Polislerin operasyon anı

-Kapıdaki kilidi açmaları

-İçerideki bandrol etil alkolün görüntüsü

-Diğer özel düzenekli kapı

-İçki şişeleri

-Polislerin kapıyı göstermesi

-Kapının kilitlenmesi

-Elektrik sistemi

-Genel ve detaylar

01.08.2018 -18.47- Haber Kodu : 180801178