DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- FATİH SOKAKLARI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

* Pompalı tüfeklerin ateşlendiği kavgada 4 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Enver ALAS-Murat SOLAK/İSTANBUL,()

Fatih, Aksaray'da iki grup arasında pompalı tüfeklerin ve bıçakların kullanıldığı kavga çıktı. Çıkış nedeni henüz belli olmayan kavga nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü. O anlar amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, 17.00 sıralarında Aksaray'da meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir restoranda başlayan tartışma çıktı. Kısa sürede onlarca kişinin dahil olduğu olay, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Sokakta başlayan kavga bir dükkanın içinde devam etti. Dükkandakİ arbedede bıçaklar kullanılırken, yaralananlar oldu. Yaralanan bir kişi can havliyle kendini dışarıya atarken, arkasından gelen diğer gruptan bir kişi elindeki bıçakla tekrar saldırdı. Çevredekiler araya girerken, üç, dört el silah sesi yükseldi.

POMPALI TÜFEKLERLE ATEŞ ETTİLER

Bir süre sonra ayrılan gruplardan birisinin üyeleri ellerindeki pompalı tüfekler ve silahlarla diğer grubun kaçtığı yöne doğru ateş etti. Diğer gruptakilerin de ellerine tabure ve sandalye alarak, ateş edenlere karşı hamle yapması kameraya yansıdı.

4 KİŞİ YARALANDI

Bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Kavgaya karışan iki grubun arasına giren polis çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yatıştırmakta hayli güçlük çektiği olay çevredeki insanların da korkuya kapılmasına neden oldu. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için havaya birkaç el ateş etti. Kavgada biri ayağından silahla olmak üzere, toplam 4 kişinin yaralandı. Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis çevrede yaptığı araştırmada bir iş yerinde saklanmış, pompalı tüfeğe el koydu. Olaya karıştığı belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Sokakta başlayan kavga

-Dükkan içinde çıkan arbede

-Bir kişinin bıçaklanması

-Yaralının uzaklaşması

-Bıçaklı kişinin peşinden gitmesi

-Bıçakla hamle yapması

-Araya girenler

-pompalı tüfekle sokağa çıkanlar

-Havaya ateş etmeleri

-Diğer gruptakilerin sandalyelerle ateş edenlerin üzerine yürümeleri

-Polisin gelmesi

-Araya girmesi

-Yaralıların ambulansa konulması

-Detaylar

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Sokakta bekleyen kalabalık

-Kaçışanlar

-Ellerinde pompalı tüfek bulunan gruptakiler

-Detaylar

30.07.2018 - 18.41 Haber Kodu : 180730156_

30.07.2018 - 19.06 Haber Kodu : 180730162

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2- FATİH'TEKİ KAVGADA TARAFLAR İKİNCİ KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()

Fatih'te gündüz iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavganın tarafları akşam saatlerinde bir kez daha pompalı tüfekle çatıştı. Bu kavgada ise yabancı uyruklu olduğu belirtilen 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Aksaray'da dün saat 17.00 sıralarında bir restoranda iki grup arasında çıkan tartışma, geç saatlerde ikinci bir çatışmaya dönüştü. 21.30 sıralarında bir kez daha ara sokaklarda karşılaşan iki grup üyeleri tekrar bıçak ve pompalı tüfeklerle birbirlerine saldırdı. Çevrede oturanların büyük korku yaşadığı kavga sırasında ortalık savaş alanına döndü. Onlarca kişinin karıştığı kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Kavga ve silah sesleri nedeniyle çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine gitti. Pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ederek yaralandığı belirtilen 2 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Her ikisi de yabancı uyruklu oldukları belirlenen yaralılardan 1'i doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis mahalle ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan kişilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polislerden detay

-Olay yeri çalışmaları

-Genel ve detaylar

31.07.2018 - 00.48 Haber Kodu : 180731003_

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3- KÖPRÜDE İNTİHAR GİRİŞİMİ TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

Haber-Kamera: Ozan URAL/İSTANBUL,()

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan bir kişi, intihara girişiminde bulundu. Olay nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, korkuluklara çıkan kişi ekiplerin 3 saat süren çabalarının ardından aşağıya indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi köprü korkuluklarına, çıkarak aşağıya atlamak istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu oluştu. 3 saat süren çabaların ardından ikna edilen kişi, polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Köprü korkuluklarına çıkan kişi

-Trafikten detay

-İtfaiye ekiplerinden detay

-Olayı izleyenler

-Genel ve detaylar

30.07.2018 - 23.54 Haber Kodu : 180730181

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4- BAŞAKŞEHİR'DE BOYA İMALATHANESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL()

Başakşehir'de boya imalathanesinde yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın saat 20.15 sıralarında İkitelli'de bulunan Aykosan Sanayi Sitesinde çıktı. 6 katlı bir binanın 4. katındaki boya imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın üst katlarında bulunan ayakkabı imalathanesinde çalışan işçiler, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alarak, soğutma çalışması yapıldı.

Yangını gören bir işyeri sahibi, "Ansızın bir yangın yaşanıyor. Burada işletme sahiplerindeniz. İtfaiye ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı. Herhangi bir problem yok. Herkese geçmiş olsun" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yükselen dumanlar

-İtfaiyenin yangına müdahalesi

-Alevlerden görüntü

-Yangını izleyenler

-İş yeri sahibi röportaj

-Genel ve Detaylar

30.07.2018 - 21.15 Haber Kodu : 180730169_

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5- SİLİVRİ'DE "ÇOCUK İSTİSMARI" PROTESTOSU

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER/ İstanbul, ()

Silivri'de bir araya gelen yüzlerce kişi, çocuklara yönelik cinsel istismarı ve kadına yönelik şiddetleri protesto etti.

Silivri Uğur Mumcu Meydanı'nda Sivil Toplum Kuruluşları ve parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, çocuk istismarına tepki gösterdi. "Çocuk susar, sen susma" adı altında yapılan protestoda grup adına Özgün Deniz Gündüz basın açıklamasında bulundu. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı protesto olaysız sona erdi.

Görüntü Dökümü:

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-Toplananlar

-Basın açıklaması

-Genel ve detaylar

30.07.2018 - 21.33 Haber Kodu : 180730171_