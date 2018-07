DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ÇOCUKLARI TACİZ ETTİĞİ İDDİA EDİLEN BİR KİŞİYE LİNÇ GİRİŞİMİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Kağıthane'de çocukları taciz ettiği iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından linç edilmek üzereyken, polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kağıthane Sanayi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre; mahallede esnaflık yapan C.T'nin küçük yaşta kız çocuklarını taciz ettiğini gören bir kadın olaya müdahale etmeye çalıştı. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmesiyle küçük yaşta çocukları taciz ettiği iddia edilen C.T yakalanarak dövüldü.

Öfkeli kalabalıktan kaçmak için Kağıthane Sanayi Polis Merkezine sığınmaya çalışan C.T mahalleli tarafından polis merkezi önünde de darp edilirken, polis havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttı. Kalabalığın dağılmasıyla C.T İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Mahalle sakinlerinden Hakkı Delibaş "Herkesin çoluğu çocuğu var, devlet çocuk tacizcilerine ağır cezalar versin,artık haber bile izlemek istemiyoruz, sokaklarda bu ahlaksız tacizcilerin yüzünden çocukları sevemiyoruz. Bunlar idam edilsin" dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

2- MISIR'DA TEDAVİSİ BİTEN AREF TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

* İllüzyonist Aref Ghafouri,

"Yılan ısırdıktan sonra ilk yarım saat her şey bittiği zannetim ama bitmedi. O an her şey gözümün önünden geçti"

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE İstanbul

Antalya'da gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri'nin (29) venom (panzehir) tedavisinin ardından İstanbul'a geldi. Ghafouri, "Yılan ısırdıktan sonra ilk yarım saat her şey bittiği zannetim ama bitmedi. O an her şey gözümün önünden geçti" dedi.

Antalya yapacağı gösteriye hazırlandığı sırada kobra yılanı tarafından ısırılan ve özel uçakla götürüldüğü Mısır'daki tedavisi tamamlanan İlizyonist Aref Ghafouri İstanbul'a geldi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen Ghafouri, burada basın mensuplarına 11 gün süren tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

"YILANI SURİYELİLERDEN ALDIM"

Kendisini ısıran Kobrayı Antalya'dan aldığını hatırlatan Aref, "Birkaç sene önce Antalya'da Suriyelilerin bulunduğu bir gecekondu mahallesi var. Ben oraya hep yardım ediyordum. Orada yılanlarla uğraşan bir adam gördüm. Ama tam anlaşamıyorduk. Adamdan o yılanı aldım çünkü hasta olduğunu bir gözünün kör olduğunu gördüm. Benim bu gibi hayvanlara baktığım bir hayvanat bahçem var. Orada besliyordum. Durumu ağırlaşınca özel bakım için eve getirdim. Çünkü ben bu tür yılanlar için Tayland'da eğitim aldım. Yılanı tedavi etmeye çalışırken bir anda kolumu ısırdı" dedi.

"25 SAAT PANZEHİRİ OLMADAN DURDUM "

Yılanını ısırmasının ardından yaşanan süreci anlatan ünlü İlizyonist, "Beni ısırdığı zaman hızlı bir şekilde elimi çektim ve yılanın kafası aşağıya doğru çöktü. Genelde bu tür yılanlar ısırdığı zaman siz ölene kadar sizi bırakmaz. Şansın varmış fazla zehiri yokmuş ve beni ısırdığı gibi öldü. Hızlı bir şekilde soğuk suyla birlikte kolumdaki zehiri emmeye başladım. Hastaneye hızlı bir şekilde gidemedik ve o an felç olduğumu hissetmeye başladım. Sürekli sakız çiğnemeye başladım ağız ve dişlerimi hareket ettirmek için. 25 saat panzehir olmadan nasıl durdum doktorlar bile şaşırdı" dedi.



SON GÜN ALERJİ

Mısır'daki tedavi süreci hakkında da bilgi veren Aref Ghafouri konuşmasına şöyle devam etti:

"Uçaktan indikten sonra Büyükelçilik havalimanına ambulans gönderdi. Direkt sedye ile aldılar ve ambulansla hemen hastaneye götürdüler. Pasaport kontrolünden beş dakikada geçtik. İlk 6 gün oranın devlet hastanesindeyim. Sonra iki gün doktorun özel hastanesinde tedavi gördüm. Son bir iki gün alerji çıktı elimde doktor ona müdahale etti. Elimi kullanabiliyorum. Elimde birkaç kasta hissetmezlik var oda zamanla geçecek"



"BİTTİ ZANNETİM BİTMEDİ"

Bundan sonra daha dikkatli olacağını ifade eden ünlü ilizyonist, "Aynı şekilde devam edeceğim ama daha dikkat edeceğim. Bir hamam böceğinden tutun aslana kadar benim için hep aynı. Bir can taşıyorsa ben elimden geleni yaparım. O an elimi soktuğu an bir anda hayatım gözümün önünden geçti. Kobra soktuğu an 15 dakika içinde ölüyorsun bunu biliyordum, ama artık biraz şans oldu bizim için. En iyi ihtimal elimi keseceklerini düşündüm. O an ne yapacağım hayatımı nasıl devam ettireceğim onu düşünmeye başladım. Ölüm hep alkıma geldi ama ailem aklıma geldi. Çünkü ben bu hayvanı elime alırken ölüm hep aklıma geliyor. Her şeyi kabul ederek ben bunu yapıyorum. Tabiî ki bu kaza beklemediğiniz her an her şey olabilir. İlk yarım saat bitti diye düşünmüş baktım bitmedi" diyerek sözlerini tamamladı.

3- 'KANLI AY' İSTANBUL SEMALARINDA

Haber-Kamera: Güven USTA-Soner HASIRCIOĞLU-Yılmaz BEZGİN-İbrahim MAŞE-Ersan SAN/İSTANBUL

21. yüzyılın en uzun Ay tutulması gerçekleşti. Dün 20.13'de başlayan tutulma, bugün 02.30'da sona erdi. Dünya ve Mars gezegenlerinin birbirine en yakın konuma geleceği tutulma esnasında Dünya'nın gölgesinin altında kalan Ay, bakır rengini aldı. Dünya'nın, Güneş ile Ay arasına girmesi sonucu yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamen örttü ve ve 'tam tutulma' gerçekleşti. Türkiye'nin bir çok ilinde olduğu gibi İstanbul'dan da çıplak gözle izlenebilen tutulma sırasında, ay bazı zamanlarda bulutların arkasında kaldı. Ortaköy Sahili' nde toplananlar doğa olayını fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştirdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve "Kanlı Ay", kartpostallık görüntüler oluşturdu. Haliç Metro Köprüsü'nün seyir terasından toplananlar doğa olayını fotoğraf makinalarıyla ölümsüzleştirdi. 'Kanlı Ay' tarihi yarımada üzerinde seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.

=============

4- SANCAKTEPE'DE TOPRAK KAYMASI: 3 KATLI BİNA BOŞALTILDI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL

Sancaktepe'de yağışların ardından 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi. Bina sakinleri büyük bir korku ve panikle binayı boşalttı. Belediye ekipleri incelemelerin ardından binada ikamet eden vatandaşlar bazıları akrabaların yanına yerleşirken, bazıları da belediye ekipleri tarafından otele yerleştirildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Fatih mahallesinde meydana geldi. Etkili olan yağışın ardından 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması ile birlikte beton duvar büyük bir gürültü ile devrildi. Binada yaşayanlar büyük bir korku ve panikle binayı boşalttı. Olay yerine İtfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye güvenlik şeridi çekerek çevredekileri uzaklaştırdı.

BİNA SAKİNLERİ OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Polis bina çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşların alandan uzaklaştırdı. Binanın çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edilen bina sakinlerinden bazıları ise belediye tarafından yakında bulunan bir otelle yerleştirildi. Bazı vatandaşlar da geceyi geçirmek için akrabalarının ve yakınlarının evlerine gitti. Belediye ait iş makineleri olay yerine gelerek herhangi gibi çökme olmaması için arazi de çalışma yaparak önlem aldı. Çalışmaların sabah saatlerin devam edeceği belirtildi. Polis ve zabıta ekiplerinin olay yerindeki güvenlik önlemi devam ediyor.



5- AVCILAR'DA ÖLDÜRÜLEN İKİ KADIN İÇİN CENAZE TÖRENİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Avcılar'da eşi Mehmet Reşit Çelik (40) tarafından tabanca ile öldürülen Atatürk Ortaokulu Müdür Yardımcılısı Ayşegül Çelik ve annesi Fehime Küçük'ün (58) cenazeleri gözyaşları arasında toprağa verildi. Çelik'in eşinden boşanmak için açtığı davanın sürdüğü öğrenildi.

Ayşegül Çelik ve annesi Fehime Küçük için, bugün ikindide, Avcılar Merkez Camii'nde ikindide tören düzenlendi. Aralarında çok sayıda kadının da bulunduğu cenaze töreninde yakınları gözyaşlarını tutamadı. Atatürk Ortaokulu Müdürü Polat Ercan, son derece üzgün olduklarını anlattı. Törene katılan Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, gazetecilere yaptığı açıklamada Avcılar'da bir günde biri öğretmen, eğitimci iki kadının şiddete uğrayarak katledilmesinden son derece üzgün olduklarını söyledi. İki kadının cenaze namazları kılınırken imam, "Allah bizi böyle şeytanlaşmış insanların şerrinden bizi korusun" diye dua etti. Cenazeler toprağa verilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINDA

Babalarının annelerini öldürdüğü olaydan sonra görevliler, çiftin iki çocuğunu koruma altına aldı. Anneannesinin babası tarafından öldürülmesini gören annesini kurtarmak için telefon açan 15 yaşındaki kızına psikolojik destek verilirken, iki çocuk da törene getirilmedi.

6- KARTAL'DA VİNÇ HALATI KOPTU:2 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL-

Kartal'da bir inşaatta çalışma sırasında vincin halatının kopması sonucu asansörde mahsur kalan 2 işçi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucunda işçiler kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay,19.30 sıralarında Soğanlık Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddialara göre vince bağlı halatlardan birinin kopması sonucu asansör bir anda 2 kat aşağıya indi. Asansör içinde bulunan 2 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağa güvenlik şeridi çekerek, araç ve yaya trafiğine kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan işçileri kısa sürede kurtardı.2 işçi olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Görgü tanıkları büyük bir gürültü duyduklarını belirterek; "halat kopmuş bizde deprem oluyor sandık. Sesi duyunca aşağıya indik" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(ÖZEL)

7-MALTEPE'DE SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI

-Yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Maltepe'de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar dakikalar içinde göle döndü. Su birikintisinin içinden ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.

Büyükbakkalköy'de etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Caddeler yoğun yağış nedeniyle sular altında kaldı. Yoldaki su birikintisini gören bazı sürücüler hızlı bir şekilde geçmeye çalışırken, bazıları ise başka yollara yöneldi. Göle dönen yoldan geçmeye çalışan motosiklet sürücüleri düşme tehlikesi geçirdi.

