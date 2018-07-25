1- ŞİMŞEKLER İSTANBUL'DA GECEYİ AYDINLATTI

Haber: Ertan KILIÇ / Kamera: Ozan URAL - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul'da özellikle Sarıyer, Çamlıca ve Eminönü'nde gece boyunca etkili olan şimşekler adeta şehri aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden günler öncesinden yapılan uyarıların ardından İstanbul dün gece gök gürültülü sağanak yağışa teslim oldu. Bu gece de sağanak yağış yerini şimşeklere bıraktı. İstanbul'un her yerinde etkili olan şimşekler özellikle Sarıyer ve Fatih ilçeleri ile Boğaz'da etkili oldu.



FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ ŞİMŞEKLERLE AYDINLANDI

Şimşeklerin etkili olduğu bölgelerin başında Sarıyer geldi. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ışıklandırmasıyla birleşince ortaya ilginç görüntüler çıktı. Çakan şimşeklerin yarattığı ışık, özellikle İstanbul'un simgesi haline gelen mekânlarda seyirlik görüntüler ortaya çıkardı.



Görüntü Dökümü:

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-Çamlıca'dan Görüntüler

-Sarıyer Tarafından Görüntüler

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Üzerinde Çakan Şimşekler

-Galata Kulesinden Görüntüler

-Haliç Köprüsünden Görüntüler

25.07.2018 - 06.15 Haber Kodu : 180725003

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2- SÜTLÜCE'DE BİNANIN ÇÖKMESİNE NEDEN OLAN İSTİNAT DUVARININ YIKILMA ANI KAMERADA

Haber: Ozan URAL/İSTANBUL,()

Beyoğlu Sütlüce'de 4 katlı binanın çökmesine neden olan yan taraftaki inşaatın istinat duvarının çökme anı amatör kamera tarafından kaydedildi.

İmrahor Caddesi üzerinde bulunan temel inşaatında yağış nedeniyle toprak kayması yaşanmış ve saatler sonra da yan tarafta bulunan 4 katlı bina çökmüştü. Yaşanan olaya neden olarak gösterilen yandaki inşaatın istinat duvarının çökmesi amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, istinat duvarında yaşanan çatlamaların ardından, duvar çöküyor.

Görüntü Dökümü:

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(cep telefonu)

-İstinat duvarının çökme anı

24.07.2018 - 23.15 Haber Kodu : 180724200

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3- ÇÖKEN BİNA NEDENİYLE TRAFİĞE KAPATILAN YOL AÇILDI

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,()

Sütlüce İmrahor Caddesi'nde 4 katlı binanın çökmesi nedeniyle trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

İmrahor Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın yanındaki inşaatta toprak kayması yaşanmış, daha sonra da bina çökmüştü. Ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemleri kapsamında yol kapatıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından Kağıthane istikametinde kapatılan yol saat 19.00 sıralarında tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerden detay

-Güvenlik şeritlerinin kaldırılması

-Yolun trafiğe açılması

-Genel ve detaylar

24.07.2018 - 20.00 Haber Kodu : 180724189

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

4- KADIKÖY'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANLARINDA POLİS DENETİMİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN /İSTANBUL ()

Kadıköy, Fikirtepe Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm bölgesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik asayiş denetimi yapıldı. Metruk binalarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün koordinesinde Fikirtepe kentsel dönüşüm alanında uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde Asayiş Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet polisler ile özel harekat polisleri görev alırken, bir polis helikopteri de havadan destek verdi.

Kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan evler ve sokak üzerinde şüpheli görülen kişiler polis tarafından incelendi. Bir adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Görüntü dökümü:

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-Özel harekat polislerinin binaya girmesi

-Kapı kırılması

-Evde bulunan şırıngalar

-Boş binalar

-Genel ve detaylar

24.07.2018 - 19.21 Haber Kodu : 180724179

