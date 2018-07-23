DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İYİ PARTİLİLERDEN 'AKŞENER NÖBETİ'

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()

Olağanüstü kongre kararı alan İYİ Parti'de yeniden genel başkanlığa aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener için İYİ Parti İstanbul ilçe örgütleri evinin önünde oturma eylemi yaptı. Partililer, Akşener'in tekrar aday olması için çağrıda bulundu.

İYİ Parti'nin Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği çalıştayın son gününde olağanüstü kongre kararı alınırken, mevcut Genel Başkan Meral Akşener, kongrede aday olmayacağını açıklamıştı. Bu kararın üzerine İYİ Parti İstanbul ilçe örgütleri, Akşener'in Üsküdar'da bulunan evinin önüne gelerek, Akşener'in yeniden genel başkanlığa aday olması için oturma eylemi yaptı. Eyleme katılanlar evinin bulunduğu sokakta oturarak, Akşener'in gelmesini bekledi. Partililer sık sık "Milletin ablası bizi bırakma" şeklinde slogan attı.

"ABLAMIZ KARARINI GERİ ALINCAYA KADAR BURADA BEKLEYECEĞİZ"

İlçe başkanları burada açıklamalarda bulundu. Akşener'in her zaman yanında duracaklarını belirten bir partili, "Genel başkanımızın bugün yapmış olduğu açıklamalardan sonra İYİ Parti'ye mensuplar, partimizin teşkilatları, bize oy verenler, ilçe başkanlarımız olarak ablamızın evinin önünde bekliyoruz. Ablamız buraya gelecek. Ablamızın iradesi ne yönde olursa biz de orada olacağız. Türkiye'nin umudu olan genel başkanımızın bizi bırakmayacağına inanıyoruz. Ablamız gelene kadar ayrılmayacağız. Nöbet tutacağız. Türkiye'yi aydınlık günlere çıkaracak Meral Akşener'in yanında ve arkasında duracağız. Ablamız kararını geri alıncaya kadar burada bekleyeceğiz" dedi.

"O OLMAZSA BİZ YOKUZ"

İlçe örgütünden partili bir kadın ise, "Tüm Türkiye için, tüm kadınlar için, hepimiz için sonuna kadar Meral Akşener'in yanındayız. Biz bu yola onunla çıktık. Onunla da devam etmek istiyoruz. O olmazsa biz yokuz. Onu bekliyoruz. Gelmeden gitmeyeceğiz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Evinin önünde toplanan partililer

-Gruptan detaylar

-Partililerle röportaj

-Slogan atanlar

-Genel ve detaylar

23.07.2018 - 01.38 Haber Kodu : 180723007_

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2 - FATİH'TE 10 KİŞİ DÖVİZ BÜROSUNU SOYDU

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Fatih'te bir döviz bürosuna gelen yüzleri maskeli 10 kişi, yaklaşık 150 bin dolar değerinde bir soygun gerçekleştirdi. Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04:00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi Ahmediye Caddesi üzerinde bir döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre; yüzleri maskeli ve elleri eldivenli 10 kişi 2 araç ile döviz bürosuna geldi. Döviz bürosunun otomatik kapısını, edindikleri uzaktan kumanda kopyası ile açtıkları öğrenilen soyguncular, yaklaşık 150 bin dolar değerinde bir soygun gerçekleştirdi. Soyguncular, daha sonra dışarıda bekleyen araçları ile olay yerinden hızla uzaklaştılar.

Döviz bürosunun alarmının çalması ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, çevrede delil araştırması yaptı.

Polis ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Döviz bürosundan görüntü

-Olay yeri inceleme çalışmaları

-Büro sahiplerinden görüntü

-Genel ve Detaylar

23.07.2018 - 06.33 Haber Kodu : 180723013

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(ÖZEL)

3- OĞLUNA UYUŞTURUCU SATTIĞINI İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLADI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Şişli'de, bir kadın oğluna uyuşturucu madde sattığını iddia ettiği kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Bir iş merkezine kaçan yaralı, polis tarafından hastaneye kaldırılırken kadın ise gözaltına alındı.

EŞİYLE TAKİP ETTİ

Olay, saat 18.45 sıralarında, Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen kadın, uyuşturucu madde kullandığından şüphelendiği oğlunu takibe aldı. Oğlunun Şişli civarında bir kişiyle sık sık buluştuğunu tespit eden kadın, kocasını da yanına alarak akşam saatlerinde evden çıkan oğlunu takip etmeye başladı. Kadın ile kocası, oğlunun Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde buluştuğu adama cep telefonunu verdiğini görünce yanlarına gitti. Anne ile babasını karşısında gören çocuk, yaya olarak kaçmaya başladı. Bu sırada, telefonu alan kişi de, Şişli Camii önündeki parka doğru koşmaya başladı.

YARALI ADAM İŞ MERKEZİNE SIĞINDI

Adamın peşinden koşmaya başlayan anne ile baba, oğluna uyuşturucu madde sattığını iddia ettikleri kişiyi, parkta yakaladı. Burada, yaşanan arbede sırasında, kadın, kaçan adamı omzundan birkaç kez bıçakladı. Can havliyle kaçmaya devam eden kişi, bir iş merkezine sığındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını ve kocasını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Kadın polis aracına bindirilirken, "Uyuşturucu bağımlısı pislikler. Buna devlet neden dur demiyor" diye bağırdı. Olayı duyarak iş merkezinin önüne biriken vatandaşlar polis tarafından uzaklaştırılırken, bazı vatandaşlar hastaneye götürülmek üzere polis aracına bindirilen yaralıyı linç etmek istedi.

"BAŞKA ÇOCUKLARI ZEHİRLEMESİN"

Olayın tanığı Dinçer Dilek, "O abla parkın oradan koşarak geldi. Bir tane beyazlı çocuk vardı, adamı parkın içinde yumrukladı. Sonradan abla geldi, ona iki bıçak salladı, omzuna... Sonra bıçaklanan kişi, bu tarafa doğru kaçtı. Bir ağabey onu içeri aldı. Sonra polisleri bekledik. O ablaya içeriden küfür ediyordu, abla da 'o benim çocuğumu zehirledi, başka çocukları zehirlemesin. Uyuşturucu satıyor, elindeki telefonda benim' diye bağırıyordu" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-(ÖZEL)Bıçaklayan kadından detay görüntü

-(ÖZEL )Bıçaklayan kadının feryadı

-(ÖZEL)Kadın ve kocasının ekip otosuna bindirilmesi

-(ÖZEL)Bıçaklanan kişinin ekip otosuna bindirilmesi

-(ÖZEL)Çevredeki vatandaşların linç girişim

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Olay yerinden genel ve yakın detaylar



22.07.2018 - 20.00 Haber Kodu : 180722135

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4- BOĞAZİÇİ KITALARARASI YÜZME YARIŞI'NDA RAHATSIZLANAN YÜZÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: İSTANBUL-()

30'uncusu düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında rahatsızlanan Mehmet Baykal isimli bir yüzücü hayatını kaybetti. Haberi Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi resmi sitesinden paylaştı.

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın 30'uncusu yapıldı. Asya'dan Avrupa'ya doğru yapılan ve dünyada iki kıta arasındaki tek yarış olan yarışmaya 2 bin 400 yüzücü katıldı. Yarışma sırasında üzücü bir olay yaşandı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi sitesinden duyurduğu olaya göre, yarış sırasında Mehmet Baykal isimli bir yüzücü rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Baykal yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin resmi sitesinden yaptığı duyuruda şu ifadeler yer aldı; 22 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen Samsung Boğaziçi Kıtalararası yüzme yarışı katılımcıları arasında yer alan 1274 bone numaralı yüzücümüz Mehmet Baykal'ın yarış sırası saat 12.15'te bitiş noktasına 500 metre kala görevli DAKSAR 11 numaralı bot tarafından denizde rahatsızlığı tespit edilmiş, sudan alınarak hemen deniz ambulansına intikal ettirilmiştir. Yüzücümüze ilk müdahale deniz ambulansında yapılarak sahilde hazır bulunan görevli sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. Önce alanda ve daha sonra hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yüzücümüz kurtarılamamış, hayatını kaybetmiştir. Böylesi bir acı olayın üzüntüsünü merhumun ailesi ve sevdikleriyle paylaşır, baş sağlığı dileriz.

Görüntü Dökümü:

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-Yayımlanan taziye notu

-Bugün yarıştan çekilen havadan görüntüler

22.07.2018 - 20.58 Haber Kodu : 180722143

