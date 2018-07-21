DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE) DOLMABAHÇE'DE YOLDA ÇÖKME

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Ali AKSOYER- Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL

Dolmabahçe'de yolda çökme meydana geldi.

Vodafone Park ile Dolmabahçe sarayı arasında kalan Meclisi Mebusan Caddesi'nde saat 17.00 sıralarında yolda çökme meydana geldi. Kabataş istikametindeki çökme sonrası polis, önlem alarak yolu trafiğe kapattı. Yapılan inceleme sonrası ilk tespitlerde çökmenin asfalt altındaki deformasyondan meydana geldiği anlaşıldı. Asfalt kaplama ile zemin arasındaki kaymanın nedeni araştırılırken yeni bir çökme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi. Yol Bakım Onarım, İSKİ, Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri olay yerinde çalışmalarına başladı. Yolun çalışmaların tamamlanmasıyla trafiğe açılacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Çökmenin olduğu yerin havadan görüntüleri

-Çöken yolun görüntüsü

-İncelemeler

-Çalışmalardan görüntüler

20.07.2018 - 17.08 - Haber Kodu : 180720151

20.07.2018 - 17.13 - Haber Kodu : 180720152

20.07.2018 - 17.21 - Haber Kodu : 180720154

20.07.2018 - 17.31 - Haber Kodu : 180720157

20.07.2018 - 17.34 - Haber Kodu : 180720159

20.07.2018 - 17.40 - Haber Kodu : 180720160

20.07.2018 - 20.02 - Haber Kodu : 180720178

20.07.2018 - 20.35 - Haber Kodu : 180720181

20.07.2018 - 21.32 - Haber Kodu : 180720191

====================================

2- DOLMABAHÇE'DE ÇÖKEN YOLDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Beşiktaş Dolmabahçe'de yolda meydana gelen çökmenin ardından başlatılan onarma çalışmaları tamamlandı. Trafiğe kapatılan yol, yapılan çalışmaların ardından sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açıldı.

Beşiktaş-Dolmabahçe yolu üzerinde dün akşam saatlerinde asfalt altındaki deformasyon nedeniyle çökme meydana geldi. Çökme sonrası yolun Kabataş istikameti ulaşıma kapatıldı ve çalışma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin gece boyu süren onarım çalışmalarını saat 06:00 itibariyle tamamlanmasının ardından yol trafiğe tekrar açıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Çalışmalardan görüntü

-Yolun trafiğe açılması

-Genel ve Detaylar

21.07.2018 - 06.52 - Haber Kodu : 180721013

===========================

3- KILIÇDAROĞLU'NDAN BERBEROĞLU AÇIKLAMASI: ADALETİN OLMADIĞINI TESCİLLEYEN KARAR

Harun UYANIK/İSTANBUL,()-

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ'da yaşanan tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'e taziye ziyaretinde bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz'ü Beylikdüzü'nde bulunan evinde ziyaret etti. Öz'e taziyelerini ileten Kılıçdaroğlu'na eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

"OLAYI YAKINDAN İZLEYECEĞİMİZİ AİLEYE İLETTİK"

Kemal Kılıçdaroğlu evden çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Çorlu'daki elim tren kazasında hayatını kaybeden ailenin bir kısmı Tekirdağ'daydım. Orada ziyaret etmiştim. Anne de burada ona da baş sağlığı dileklerimizi ilettik. Olayın takip edilmesini istediler bizden. Gerek adli gerekse parlamentodaki süreç açısından bizim takip etmemizin önemli olduğunu ifade ettiler. Biz de olayı yakından izleyeceğimizi aileye ilettik" dedi.

"TÜRKİYE ADINA ÜZÜLÜYORUM"

Kılıçdaroğlu Yargıtay'ın yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetmesi hakkında ise şunları söyledi:

Enis Berberoğlu'nun kararı, Türkiye'de adaletin olmadığını tescilleyen bir karar. Parlamentodaki görüşmelerde Anayasa Komisyonu Başkanı maddeyi hangi gerekçeyle düzenlediklerini gayet açık ve net şekilde dile getiriyor. Ama Yargıtay'ın ilgili dairesi, bir Yargıcı hariç tutuyorum, ilgili dairesi, 'ben parlamentoyu dinlemem. Parlamentonun çıkardığı yasayı da dinlemem. Anayasayı da dinlemem. Ben istediğimi yaparım' diye bir karar verdi. Bu Yargıtay'da adaletin olmadığını, Yargıtay'ın artık adalet dağıtan bir kurum olmaktan büyük ölçüde çıktığını gösteriyor. Gerçekten büyük bir acı. Ben bu acıyı yaşarken de Türkiye adına üzülüyorum. Nasıl oluyor da Türkiye'de adalet bu hale gelebiliyor? Nasıl oluyor da adalet siyasetin emrine girmiş oluyor? Eğer Yargıtay siyasetin emrine girmişse artık Yargıtay olmaktan çıkmıştır. Umuyorum önümüzdeki süreçte bu mahkemenin verdiği yanlış karar, başka merciler tarafından düzeltilir. Yargıya olan güven yeniden inşa edilmiş olur.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Kılıçdaroğlu'nun aracından inişi

-Çevredekilerle konuşması

-Eve girişi

-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

20.07.2018 - 20.33 - Haber Kodu : 180720180

================================

4- FATİH'TE SİLAHLI SALDIRI, 1 ÖLÜ

Fatih'te, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, yabancı uyruklu bir kişiye silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan ve ağır yaralanan kişinin, hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri, saldırı sonrasında olayla ilgili olduğu düşünülen bir kişiyi gözaltına aldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - /İSTANBUL

Olay, Fatih Haseki Sultan Mahallesi'nde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, Turgut Özal Millet Caddesi Yusufpaşa Tramvay Durağı yakınlarına geldiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası ağır yaralanan yabancı uyruklu kişi kanlar içinde kalırken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşlar, ağır yaralanan kişiye yardıma koşarken, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kişinin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ, OLAY YERİNE GETİRİLDİ

Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, saldırının olduğu yere güvenlik şeridi çekerek önlem aldı ve çevredeki vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çevrede çalışma yaptı. Sokaklarda ekip araçlarıyla devriye gezen polis ekipleri, olaya karıştığı düşünülen yabancı uyruklu bir kişiyi gözaltına aldı. Elleri kelepçelenerek olay yerine getirilen şüpheli, daha sonra ekip aracıyla polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, saldırı sonrasında olay yerinde detaylı inceleme de yaptı. Yerde bulunan çok sayıda boş kovan, polis ekiplerince tek tek numaralandırılarak kayıt altına alındı. Polis ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarının olup olmadığını da inceledi. Polis ekiplerinin, olaya karıştığı düşünülen bir kişiyi de aradığı öğrenildi.

Polisin soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------------------

- Olayın meydana geldiği yer

- Yerdeki ağır yaralının görüntüsü

- Yaralının hastaneye kaldırılması

- Polisin olay yeri çalışması

- Yerdeki boş kovanlar

- Gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişinin görüntüsü

- Genel ve detaylar

21.07.2018 - 05.09 - Haber Kodu : 180721012

===================================

5- BİR SAAT ÖNCE ALDIĞI ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Murat SOLAK / İSTANBUL, ()-

İSTOÇ, Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunda seyir halindeki bir araç alev alev yandı. Sahibinin yeni aldığı belirtilen araçta çıkan yangın amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında İSTOÇ O.S.B. bağlantı yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İSTOÇ'ta esnaflık yaptığını belirten Bahattin Çevik isimli vatandaş, yaklaşık bir saat önce satın aldığı araçla seyir halindeyken, araç yanmaya başladı. Aracı durdurup yangın tüpleriyle çevredekilerin de desteğiyle yangını söndürmeye çalışan Çevik, itfaiyeye de ihbarda bulundu. İtfaiye ekipleri olay yerine gelip,aracı söndürdü.

Yeni aldığı aracı bir saat içerisinde alevlere teslim eden Çelik, "Muayeneye götürüyordum. Arızası yok diye biliyorum. Arabayı bir saat önce almıştım. Sağlık olsun" dedi. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, yolda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Yanan araçtan görüntüler(cep telefonu)

-Söndürme çalışmaları

-Araç sahibi ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

20.07.2018 - 18.19 - Haber Kodu : 180720165

====================================

6- İSTANBUL'DA "KURT KAPANI 20" DENETİMİ

Harun UYANIK-Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-

İstanbul'da 2 bin 600 polis ile 190 noktada 'Kurt Kapanı 20' denetimi yapıldı. Denetime polis helikopteri destek verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 39 İlçede Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katılımıyla denetim yaptı.

Denetim noktalarından biri de Taksim Meydanı oldu. Ekipler meydanda şüpheli gördükleri kişiler üzerinde GBT sorgulaması yaptı. Araçlar durdurularak, arandı. Denetimlere katılan bir polis köpeği de araçların içinde arama yaptı.

Atatürk Havalimanın'da da kurulan noktada denetimler gerçekleştirildi. Özel Harekat Polisleri'nin de görev aldığı denetim kapsamında havalimanına giren araçlar durdurularak, arandı. Sürücülerin GBT sorgusu yapıldı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

(Taksim Meydanı)

-Araçların durdurulması

-Polisin GBT sorgusu yapması

-Araçlarda yapılan aramalar

-Polis köpeğinden görüntüler

-Polis helikopteri

-Genel ve detaylar

//////////////////////

(Atatürk Havalimanı)

-Araçların durdurulması

-Özel Harekat Polislerinden detay

-Vatandaşla röportaj

-Genel ve detaylar

20.07.2018 - 22.33 - Haber Kodu : 180720197

===================================

7- KADIKÖY'DE EYLEME POLİS MÜDAHALESİ: 14 GÖZALTI

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()-

Kadıköy'de Suruç saldırısının 3'üncü yıl dönümünde izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis gazla müdahale etti. Eylemde 14 kişi gözaltına alındı.

Süreyya Operası önünde 19.00 sıralarında bir araya gelen bir grup, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde canlı bomba saldırısı sonrası yaşamını yitiren 33 kişi için saldırının 3'üncü yıl dönümünde Mehmet Ayvalıtaş Parkı'na yürümek istedi. Ellerinde pankart ve flamalarla toplanan grubun yürüyüşüne polis izinsiz olduğu gerekçesiyle müsade etmedi. Gruptakilerin yürüyüşe geçmesi üzerinde polis gazla müdahalede bulundu. Çıkan arbedede 3'ü kadın 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Gruptan detay

-Yürüyüşe geçmeleri

-Polisin müdahalesi

-Caddede bekleyen polisler

-Genel ve detaylar

20.07.2018 - 21.29 - Haber Kodu : 180720190

===================================

8- İBB'NİN YAZ OKULLARINA 8 BİN 500 ÇOCUK KAYDOLDU

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL ()-İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) "Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları" adıyla 21 branşta başlattığı ücretsiz eğitimlere 8 bin 500 çocuk kaydoldu. Basketbol antrenörü Kadir Saygılı, hedeflerinin 10 bin kişiye ulaşmak olduğunu söyledi.

İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 18 Haziran'da "Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları" adıyla başlayan, 6-15 yaş arası çocuklara 21 branşta ücretsiz verilen faaliyetlere şu ana kadar 8 bin 500 çocuk kaydoldu. İstanbul'un 27 ilçesinde 17 Ağustos'a kadar sürmesi planlanan eğitimler tüm hızıyla sürerken, İBB'de basketbol antrenörü olarak görev yapan Kadir Saygılı, "Belediyenin okullarımıza yapmış olduğu salonlarda çocuklarımızın spor yapmalarını sağlıyoruz. İstanbul genelinde yaklaşık 8 bin 500 çocuğumuza ücretsiz olarak eğitim vermekteyiz.Burada amacımız çocuklara ücretsiz eğitim vererek spordan faydalandırmak. Spor çocukları sosyalliğe itiyor. Evde oturup bilgisayar başında kalmıyorlar ya da sürekli ellerinde telefonla uğraşmıyorlar. Buraya geldiklerinde aktif bir şekilde arkadaşlarıyla spor yapmış oluyorlar. Kış dönemi için de hedefimiz 10 bin kişiye eğitim vermek" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Yaz okulunda spor yapan çocuklar

-Basketbol antrenörü ile röportaj

-Sporcu çocuk ve aileleriyle röportaj

-Detaylar

20.07.2018 - 18.51 - Haber Kodu : 180720173