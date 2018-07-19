DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ADNAN OKTAR SORUŞTURMASI: ADNAN OKTAR İLE BİRLİKTE 96 KİŞİ TUTUKLANDI

* Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklanmaya sevk edilen 176 şüpheliden, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 96 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Çocuğun cinsel istismarı", "Cinsel saldırı", suçlarının da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan tutuklandı. 74 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile geçtiğimiz Çarşamba günü 5 ilde Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 187 kişiden 183'ü emniyet işlemlerinin ardından iki ayrı grup halinde adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 183 şüpheliden Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 176'sı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Çocukların cinsel istismarı", "Nitelikli cinsel saldırı", "Şantaj", "Malvarlığı değerlerini yurt dışına çıkarma", "Cebir, şiddet, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ADNAN OKTAR İLE BİRLİKTE 96 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusunu bitirdiği 102 şüpheliden, Adnan Oktar, Oktar Babuna, Ulviye Didem Ürer, Alev Babuna, Ayşegül Hüma Babuna, Ahmet Oktar Babuna'nın da aralarında bulunduğu 96 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 74 şüphelinin sorgusu ise sürüyor.

OKTAR SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Adnan Oktar'ın tutuklanma talebiyle sevk edildiği Nöbetçi 4. Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusunda, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Sorgusunda geniş bir arkadaş grubunun bulunduğunu söyleyen Adnan Oktar'ın, "Lakap kullanırım ancak kod adım yoktur. Türk polisine karşı iddia edildiği gibi düşüncem olmadığını beyan etmek isterim" dediği öğrenildi.

AYLIK GELİRİ 3 BİN 500 TL

Sorgusunda aylık gelirinin 3 bin 500 lira olduğunu beyan ettiği öğrenilen Oktar'ın, "Müştekiler bana kumpas kurmuşlardır. Yurtdışı görüşmelerim Türkiye aleyhine değil, Türkiye lehine yapılan görüşmelerdir. Küçük kızları evine alarak cinsel tacizde bulunduğuma dair iddiaları da kabul etmiyorum. Ben kanuna, hukuka uygun yaşayan bir kişiyim. İddiaları çirkin buluyorum, kabul etmiyorum. Gittiğim yerler bellidir. Gizli anlaşılmaz örgüt lideri bir kişi değilim" dediği kaydedildi.

"EVE ALMADIM BAHÇEDE GÖRÜŞTÜM"

Oktar'n sorgusunda, "Bu kız çocuklarına tecavüz olaylarını ise kesinlikle kabul etmiyorum. Bu da iftiradır. Kız çocuklarının ailelerine 50 bin TL para vererek onları aldığımıza dair iddialar vardır. Halbuki ben hayatımın her evresinde dikkatli olduğu gibi kız çocukları konusunda da son derece dikkatli olarak ilişki kuran bir kişiyimdir. O bahse konu küçük kız annesi ile birlikte geldi. Ancak eve almadım, bahçede görüştük gönderdim. Bu iftiraları kabul etmiyorum. Atatürkçü, milliyetçi bir kişiyim. Suçsuzum serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

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2 - REİNA KATLİAMI GÖRÜNTÜLERİ MAHKEMEDE İZLENDİ...

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL ()

Ortaköy'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 44'ü tutuklu 58 sanık hakkında açılan davada, o gece işlenen katliamın güvenlik kamerası görüntüleri izlendi. Mahkeme heyeti, 44 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ABDULKADİR MASHARİPOV : BU BENİM VERECEĞİM CEVAP DEĞİL

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi'nin karşısında bulunan binada yapılan duruşmanın öğleden sonraki

bölümünde eğlence merkezinde yılbaşı gecesi düzenlenen saldırının güvenlik kamera görüntüleri izlendi. Görüntüleri, saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov da izlerken, daha sonra avukatlara söz verildi. Söz alan Lübnan Konsolosluğu Avukatı Mustafa Büyükbaş, "Profesyonel bir eylem ve saldırgan çok soğukkanlı davranıyor. Abdulkadir Masharipov'a sormak istiyorum. Seni Amerika mı, İsrail ajanları mı yetiştirdi?" diye sordu. Tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov ayağa kalktı. Bu sırada Masharipov'un Avukatı Atanur Demir de müvekkiline susma hakkı hatırlatılarak soru sorulmasını talep etti. Avukat Büyükbaş da "Sürekli hatırlatılıyor!" dedi. Söz verilen tutuklu sanık Abdulkadir Masharipov da "Bu benim vereceğim cevap değil" diye yanıt verdi.

MÜŞTEKİDEN, SANIK MASHARİPOV 'A TEPKİ: BURNUNDAN GELECEK SENİN

Müşteki Ali Akyil de terör saldırısında oğlunu kaybetttiğini, saldırının arkasında çözülmesi gereken noktalar olduğu kaydererek, "Bunları siz sorgulayabilirsiniz. Abdulkadir Masharipov konuşmasın diye çocuğunu aldı götürdüler. Masharipov boşuna direnme, burnundan gelecek senin!" diyerek tepki gösterdi. Duruşmada söz alan sanıklar ve avukatlar tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti de aralarında Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu 44 sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı Kasım ayına erteledi.

Görüntü Dökümü: (Arşiv)

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Olay gecesi yaşananlar

18.07.2018 - 21.52 Haber Kodu : 180718203

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3- BEYKOZ'DA DUVAR ÇÖKTÜ:1ÖLÜ, 1 YARALI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL ()

Beykoz'da çöken bahçe duvarının altında kalan bir kadın öldü, diğeri yaralandı.

Olay, Yenimahalle Gür Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Zehra Kahraman isimli kadın yağmur nedeniyle evinin arka bahçesinde biriken suyu tahliye etmek istedi. Kahraman, misafiri Asiye Zaman ile bahçede suyu tahliye etmeye çalışırken bahçe duvarı üzerlerine çöktü. Zehra Karaman, duvarın altından kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırıken Asiye Zaman ise duvarın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin çabasıyla duvarın altından çıkarılan Asiye Zaman sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan Kahraman ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



"DUVAR ÜSTLERİNE ÇÖKTÜ"

Olayı gören Halil Kaplan yaşananları şöyle anlattı:

Saat 16.00 sıralarında yağmur yağdı. Yağmur sebebiyle bir tane bayan evinin yanına biriken suyu açmak istedi. Duvar sol taraftaydı. Yoğun yağış nedeniyle iki kişi yukarda biriken suyu açmaya çalışırken duvar çöktü üstlerine. Bir bayan kendini atarak sağ kurtuldu. Diğeri de duvarın altında kaldı. Ambulansa aldılar hemen zaten durumu ağırdı. Diğeri ise yaralı şekildeydi. Ambulansla hastaneye götürdüler. Duvarın altıda kalan kişinin öldüğünü duyduk.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntüler

-Görgü tanığıyla röp.

-Evden detay

-Genel ve detaylar

18.07.2018 - 23.20 Haber Kodu : 180718214

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4- 50'NCİ YILDA, 6'NCI FİLO ASKERLERİNİN DENİZE DÖKÜLDÜĞÜ YERDE AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Devrimci İşçi Partisi (DİP) İstanbul il örgütü üyesi bir grup, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Donanması'na ait 6'ncı Filo'nun askerlerinin denize dökülmesinin 50'nci yıldönümünde Dolmabahçe'de basın açıklaması yaptı.

DİP İstanbul il örgütü üyesi grup, 19.00'da Dolmabahçe Sarayı önünde toplandı. Ellerinde 'Türkiye NATO'dan çıksın, İncirlik Üssü kapatılsın', '50 yıl önce 6. Filo'yu denize dökenlerin yolundayız' yazılı pankart taşıyan grup üyeleri, sık sık ABD aleyhine slogan attı.

DİP İstanbul il örgütü adına yapılan basın açıklamasını Levent Dölek okudu. Açıklamada, "Bugün bunda tam 50 yıl önce 68'in anti-emperyalist ve devrimci gençliğinin Amerikan 6'ncı Filo'sunun askerlerini denize döktüğü yerdeyiz. Amerikan askerlerini denize atmak, Vietnam Kasabı lakaplı Komer'in arabasını ODTÜ'de ters çevirip yakmak, emperyalizme kaşı işçilerle birlikte mitingler düzenlemek ve çok daha fazlası... Ve tüm bunları sarsılmaz bir kararlılıkla ve canını ortaya koyarak yapmak... İşte 68 gençliğinin mücadelesi böyleydi. Amerikan emperyalizmine, Siyonizme ve NATO'ya karşı savaştılar. 6'ncı Filo'ya karşı direnen ve emperyalizme karşı savaşan 68 gençliğini anmak ve Türkiye'nin anti-emperyalist mücadele birikimine sahip çıkmak son derece önemlidir. Çünkü, emperyalizme karşı mücadele sorumluluğu bu ülkenin emekçi halkının omuzlarındadır" denildi.

Eylem, açıklamanın ardından sona erdi.

Görüntü Dökümü

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-Gruptan genel ve yakın detaylar

-Grubun ellerindeki pankart ve bayraklardan detay görüntü

-Grubun slogan atması

-Levent Dölek'in basın açıklaması

18.07.2018 - 21.48 Haber Kodu : 180718202

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5- ERDOĞAN DEMİRÖREN İÇİN MEVLİT

Haber-Kamera: Harun Uyanık-Can EROK/İSTANBUL,()

9 Haziran'da hayatını kaybeden Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle hatm-i şerif ve mevlid-i şerif okutuldu. Demirören Ailesi'nin Kanlıca'daki evinde okutulan mevlid-i şerif'e başta aile yakınları olmak üzere iş, sanat, siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören geçtiğimiz Haziran ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederek, ebediyete intikal etmişti. Erdoğan Demirören'in vefatının 40'ıncı günü nedeniyle ailenin Kanlıca'daki evinde hatm-i şerif ve mevlid-i şerif okutuldu. Mevlite başta aile üyeleri olmak üzere iş, sanat ve spor dünyasından çok sayıda kişi katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Mevlide gelenlerin içeriye girmesi

-Genel ve detaylar

19.07.2018 - 00.05 Haber Kodu : 180719001

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6 -TAKSİM METROSUNDA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Taksim metrosu Gezi Parkı çıkışındaki asansör aralığında 2 gündür mahsur kaldığı iddia edilen kedi itfaiyenin çalışması sonucu kurtarıldı.

Ezgi Tekin isimli bir kişi dün Taksim metrosu Gezi parkı çıkışındaki asansörden kedi sesi geldiğini duydu.Güvenlik görevlilerine olayı bildireren kadın oradan ayrıldı. Bugün aynı yerden yine kedi sesi geldiğini duyan Tekin bu sefer itfaiye ekiplerine haber verdi ve orada bekledi. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri kedinin mahsur kaldığı yeri kırdı. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonunda kedi kurtarılarak Gezi Parkına salındı.

Görüntü dökümü:

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-Metro Gezi Parkı çıkışı

-İtfaiye ekiplerinin kedinin yerini belirlemeye çalışması

-Ezgi Tekin ile röportaj

-Kedinin mahsur kaldığı yerin kırılması

-Kurtarılan kedinin çıkarılması ve Gezi Parkına salınması

-Genel ve detay görüntüler

18.07.2018 - 18.01 Haber Kodu : 180718170