DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- EYÜPSULTAN'DA ÇIPLAK ADAM DEHŞETİ

* Annesini bıçaklayarak öldüren kişi, çırıl çıplak soyunduktan sonra elinde bıçakla sokağa çıktı

* Çıplak kişi, kendisini durdurmak isteyen polisi de yaraladı.

* Çevredekileri tehdit eden kişi bacağından vurularak yakalandı.

* Olay anı saniye saniye görüntülendi.

Haber: Ramazan EĞRİ - Murat SOLAK- İSTANBUL

Eyüpsultan Bülbüldere Caddesi'ndeki evlerinde annesi Türkan Uygun'u bıçaklayarak öldüren Mehmet Bahadır Uygun, eşi ve çocuğunu bir taksiye bindirerek olay yerinden gönderdi.

Mehmet Bahadır Uygun daha sonra çıplak halde sokağa çıktı. Elinde bıçak bulunan Uygun çevredekileri tehdit ederek sokakta yürüdü. İki polis, Uygun'u durdurmak istedi. Ancak Mehmet Bahadır Uygun, polise de saldırdı. Bir polis bıçak darbesiyle yaralandı. Diğer polis silahını çekti. Olay yerine de çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Elinde bıçakla çevredekilere saldıran Uygun'u bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Uygun'a çevredekiler saldırarak vurdu. Araya giren polis ekipleri yaralı için ambulans çağırdı. Hastaneye kaldırılan Uygun'un tedavisi sürerken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Öte yandan saldırganın bıçakla yaraladığı polisin de durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Görüntü Dökümü:

---------

-Eli bıçaklı kişinin sokakta dolaşması

-Polisin durdurma çabası

-Polise saldırması

-Polisin silahını çekmesi

-Saldırganın vurulması

-Görgü tanıkları ile röp

-Detaylar



17.07.2018 - 20.27 Haber Kodu : 180717168

==========================

2- ŞENER ŞEN'İN YEĞENİ DE GÖZALTINDA

Çağatay KENARLI/İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alınmıştı. 11 Temmuz'da gözaltına alınanlar arasında Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu'nun da gözaltına alınanlar arasında olduğu ortaya çıktı.

=============================

3- BÜYÜKÇEKMECE'DE HASTANE YANINDAKİ FABRİKADA YANGIN

Haber-Kamera:Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Büyükçekmece'de Beylikdüzü Devlet Hastanesi yanındaki fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'deki Beylikdüzü Devlet Hastanesi arkasında bulunan teneke kutu üretim fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine İstanbul'un çeşitli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının hastane yanında olması ise kısa süreli paniğe neden oldu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Soğutma çalışmalarından görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Fabrika önündeki çalışanlardan görüntü

-Genel ve Detaylar



18.07.2018 - 01.39 Haber Kodu : 180718008

==============================

4- POLİSLE KOMŞUSU OTOPARK YÜZÜNDEN KAVGA ETTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda, bir polis memuru, oturduğu sitede komşusuyla park yüzünden kavga etti. Kavga sırasında boynundan yaralanan polis ambulansla hastaneye kaldırılırken komşusu olay yerine gelen polislerce gözaltına alındı.

Olay, Sütlüce Damar Sokak'ta 20.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Haliç Polis Merkezi'nde görevli olduğu öğrenilen Mustafa adlı polis memuru, oturduğu sitenin park alanında, ismi henüz belirlenemeyen komşusuyla park yeri konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından, polis memuruyla komşusu kavga etti. Kavga sırasında, Mustafa adlı polis memuru boynundan hafif şekilde yaralandı. Yaralı polisin telefonla meslektaşlarını aramasının ardından, silahlı saldırı olduğu zannıyla, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis memuru, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, kavga ettiği komşusu ise gözaltına alındı. Yaralı polis memurunun eşi, kavganın ardından sinir krizi geçirdi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-(özel) Cep telefonu görüntüsü polisin eşinden detay görüntü

-Cep telefonu kavgaya karışan kişinin gözaltına alınması

-Cep telefonu görüntüsü yaralı polisten görüntü

-Ambulansın ve gözaltına alınan kişinin götürülmesi

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Evden detay görüntü

-Polis araçlarından detay görüntü

==========================

5- SİLİVRİ'DE SAĞANAK VE FIRTINA ETKİLİ OLDU

İSTANBUL-

Silivri'de dün akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarının ardından dün akşam saatlerinde Silivri'de kısa süreli sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi. Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanları tercih etti. Öte yandan TEM otoyolunda sürücüler yağış nedeniyle kontrollü olarak ilerledi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Yağıştan görüntü

-TEM otoyolunda ilerleyen araçlar

-Devrilen ağaçtan görüntü

-Genel ve detaylar

17.07.2018 - 23.26 Haber Kodu : 180717183

===============================

6- 6. FİLO EYLEMİNİ O ANI YAŞAYANLAR ANLATTI

- 50 YIL SONRA YİNE DOLMABAHÇE'DE BULUŞTULAR

Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Taylan YILDIRIM- Yılmaz BEZGİN - Mücahit BEKTAŞ, İSTANBUL ()

Amerikan askerlerinİn Dolmabahçe'de "denize dökülmesi" olarak bilinen 6'ıncı Filo eylemlerini, o eyleme katılan 68 kuşağının temsilcileri, 'ya anlattı. O zamanın tanıkları, halkın büyük desteği olduğunu belirterek "Bugün 6. Filo gelse aynı gösterileri yine yaparız" diye konuştular.

18 Temmuz 1968'de yalnızca Türkiye tarihinin değil, dünya tarihinin en önemli Amerikan karşıtı eylemlerinden biri gerçekleşti. Dolmabahçe rıhtımına yanaşan 6. Filo'nun askerleri Deniz Gezmiş'in başında bulunduğu gençler tarafından denize döküldü. Zamanın gençlik liderlerinden Fikir Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı bugün ise Vatan Partisi Genel Başkanı olan Doğu Perinçek, ABD askerlerinin 18 Temmuz 1968 tarihinde denize dökülmesinin yıl dönümünde konuştu. Eylemin, 68 hareketinin son büyük eylemi olduğunu vurgulayan Doğu Perinçek, o dönem halktan büyük destek gördüklerini belirterek, "Kabaran bir gençlik hareketi var ve o gençlik hareketine halktan büyük sevgi vardı. İstanbul'daki arkadaşlarımız önce Taksim Meydanı'nda toplandılar. Oradan Dolmabahçe üzerinden o gençler ABD askerlerinin üzerine arkalarında büyük bir kitleyle yürüdü. Başlarında Deniz Gezmiş, Aslan Kılıç gibi o zamanki gençlik önderleri vardı. Tabii orada bir kısım solcular da barikat kurdu. İnerken bizim arkadaşlarımızı 'efendim faşizm gelir' düşüncesiyle engellemeye çalıştılar ama arkadaşlarımız o barikatı da yararak aşağıya indi. O büyük hareketle Amerikan askerlerini denize döktü" dedi.

50 yıl sonra bu eylemin daha anlamlı olduğunu belirten Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD PKK'yı destekliyor, IŞİD'ı destekliyor. Akdeniz kıyılarında Türkiye'ye karşı İsrail ile Yunanistan ile Güney Kıbrıs'la askeri tatbikat yapıyor Türkiye'yi hedef alan. Norveç'te Türkiye'yi, Atatürk'ü ve cumhurbaşkanını hedef tahtasına koyuyor yani 50 yıl önceden o gençlik hareketi ve o zamanki devrimci hareket, Türkiye'nin ABD ile cephe cepheye geldiğini ve Türkiye'nin bağımsızlaşması için hatta ekonomik gelişmesi için ABD'den kurtulması gerektiğini söylemişti. O nedenle önemli bir gün 18 Temmuz 1968 "

50 YIL SONRA YİNE DOLMABAHÇE'DE BULUŞTULAR

O dönem İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olan Gökalp Eren, Ferit İlsever ve Gülsen Tuncer 50 yıl sonra Amerikan askerlerini denize döktükleri Dolmabahçe'de buluştu. 1968 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) öğrenci olan Gökalp Eren, "O dönemin bütün sol, anti-emperyalist Türk gençliği, ABD 6. Filosunun Vietnam Savaşı'ndaki 7. Filo'nun kardeşi ve suç ortağı olduğunu bilerek bu mücadelenin içinde yer aldı. 6. Filo'ya duyulan öfke aynı zamanda, Vietnam'daki 7.Filo'ya olan öfkeydi. Amerikan emperyalizmin dünyaya egemen olma çabasına karşı bir eylemdi" diye konuştu.

"YANKE GO HOME DİYEREK KOŞUNCA YÜZLERİ DEĞİŞTİ"

17 Temmuz akşamı İTÜ'nün yurdunun basıldığını ve çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiği 50 kişinin de yaralandığını söyleyen Eren "O gün Taksim'den çıktık yola, bizim üniversiteye gelene kadar kitle yolda büyüdü. Biz o sıra hızla Amerikalıların olduğu kıyıya geldik. Karşılarında birden 'Yanke Go Home' diyen gençleri görünce bunlar paniğe kapıldı. Kaçmaya çalıştılar ama arkası deniz. Nereye gidebilirsiniz. Bir de bizim ön taraftakiler ellerine geleni denize atmaya başladıklarında onlar başlarına gelecekleri anladı. Hepsi denizci, bir kısmı kendileri suya atladı ve biraz kıyıya yakın yerde bekleyen kayıklara doğru yöneldiler. Yukarıdan gelen kalabalık 'Yanke Go Home'diye bağırınca onların yüzleri bir anda değişti, hiç beklemedikleri şeyle karşılaştılar. Çünkü onlara başka bir şey anlatmışlar demek ki. Buraya eğlenmeye geldik gibi düşündüler ama İstanbul onlar için biraz farklı oldu. Bugün 6. Filo gelse aynı gösterilerin içinde yer alırız.öifadelerini kullandı.

"EYLEMDEN SONRA BİR DAHA GELEMEDİLER"

O günü yaşayan öğrencilerden biri de yine İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrenci olan Ferit İlsever. "Deniz Gezmiş arkadaşımızın önderliğinde gençler İstanbul Üniversitesi önünde toplanmıştı. Önce bir Taksim'de toplanıldı. Burada miting yaptık. Ondan sonra Taksim'den Gümüşsuyu'na bizim teknik üniversitenin önüne geldiler. Burada da ciddi bir katılım oldu ve yürümeye başladık. Yüzlerce hatta binlerce gençle Dolmabahçe'ye gelindi. Biz buraya geldiğimizde eylem başlamış ve ABD askerleri denize dökülmüş vaziyetteydi. Fakat çok başarılı bir eylem oldu. O kadar önemli ki Amerikan 6 . Filosu bir daha buraya gelip demirleyemedi. O son gelişleriydi" şeklinde konuştu.

"OTELE O GEMİNİN ADINI VERMEK REZALET"

İlsever, o dönem Amerikan askerlerini taşıyan 'Shangri La' gemisinin isminin Beşiktaş'ta bir otele verilmesine tepki göstererek, "Denize döktüğümüz ABD askerinin gemisinin adını bir otele vermek tam bir rezalettir. Onlar istedikleri kadar o isimleri döşesinler, biz Deniz Gezmiş'in adını Vedat Demir'in, Hasan Yalçın'ın adını milletin kalbine yazdık. Bütün halkımız bu isimleri kalbinde yaşatıyorödedi.

1968 yılında konservatuar öğrencisi olan tiyatro sanatçısı Gülsen Tuncer de, o dönem Türkiye Milli Talebeler Federasyonu üyesi olduğunu söyleyerek, "Bu bir yurtseverlik olayıydı. Ülkesine sahip çıkmak esasdı. Siz sağ yada sol görüşlü olabilirsiniz. Ama önemli olan, ülkesini, vatanını ve milletini savunmaktır. İşte biz bu bilinçle yetiştirildik ve bu bilinçle ülkemize sahip çıkıyorduk. Aradan 50 yıl geçti ama ben halen aynı düşüncemin arkasındayım" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------------

-Doğu Perinçek ile röpörtaj

-Gökalp Eren ile röportaj

-Ferit İlsever ile röportaj

-Gülsen Tuncer ile röportaj

- Perinçek'ten ayrıntılar

- Eren, İlsever ve Tunver'den ayrıntılar

-Dolmabahçe'nin havadan görüntüleri

17.07.2018 -16.57 Haber Kodu : 180717133

==========================

7- SİLİVRİ'DE TIR VE KAMYON ÇARPIŞTI

İSTANBUL-

Silivri TEM otoyolunda TIR ile Kamyon kafa kafaya çarpıştı, kazada TIR sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza nedeniyle otoyolda uzun araç kurukları oluştu.

İstanbul'dan Tekirdağ yönüne gelen yabancı plakalı TIR sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek, bariyerleri de aşıp, İstanbul istikameti yönüne girdi. TIR bu yönden gelen 38 F 2729 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı.Olay yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada TIR sürücüsü hafif yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekicilerin yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Kazaya karışan araçlar (fotoğraf)

-Olay yerinden görüntüler

-Araçlardan yakın detaylar

-Yola dökülen malzemeler

-Detaylar

17.07.2018 - 19.44 Haber Kodu : 180717164

17.07.2018 - 19.49 Haber Kodu : 180717165

========================

8- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Harun UYANIK/İSTANBUL,()

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınanlarla birlikte bir miktar uyuşturucu el geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 16.00 sıralarında il genelinde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu başlattı. Operasyon düzenlenen adreslerden birisi de Kağıthane oldu. Ekipler Telsizler Mahallesi'nde 5 adrese şok baskın yaptı.

DÜKKANINDA UYUŞTURUCU ÇIKAN BERBER GÖZALTINDA

Özel Harekat Polislerinin de desteğiyle adreslere giren polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 adet ruhsatsız silaha da el koyuldu. Öte yandan baskın yapılan adreslerin içinde berber dükkanı da vardı. Dükkana giren polis arka kısımda paketlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirirken, berber B.S gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Ekiplerden görüntü

-Adreslere yapılan baskın

-Ele geçirilen uyuşturucu maddeleri

-Gözaltına alınan şüpheli

-Genel ve detaylar

17.07.2018 - 19.33 Haber Kodu : 18071716

=========================

9- İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL,

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir imalathaneye düzenlenen sahte içki operasyonunda bir ton alkol ile satışa hazır 5 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Polis, olayla ilgili 4'ü yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Gaziosmanpaşa,Yıldıztabya Mahallesi Temaşa Sokak'ta bulunan kentsel dönüşüm kapsamına alınmış boş bir gecekonduya bugün operasyon düzenledi.

İmalathaneye çevrilen gecekonduda 1 ton alkol, 5 bin şişe satışa hazır sahte içki ile içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Ekipler, imalathanede yakaladıkları 4'ü Suriyeli 5 kişiyi de gözaltına alarak emniyete götürdü.



Görüntü Dökümü

-------------------------

-Sahte içki yapılan odalar

-Bir adet içinde alkol bulunan tank

-Dolu şişeler

-Viski şişeleri

-Polislerin ele geçirilen malzemeleri incelemesi

-Boş su şişeleri

-Sahte içki imalatında kullanılan malzemeler

-Gözaltına alınan şüpheliler

-Gecekondunun görüntüsü

-Genel ve detaylar

İstanbul'da sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

17.07.2018 - 17.46 Haber Kodu : 180717147