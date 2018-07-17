DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- UBER SÜRÜCÜSÜNE SALDIRI KAMERADA

İSTANBUL,()

Maltepe'de bulunan bir benzin istasyonunda bekleyen UBER aracına taksiyle gelen 3 kişi tarafından saldırı düzenlendi. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, araç sürücüsünün saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, Maltepe'de bulunan bir benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre isminin Hakan olduğu öğrenilen UBER sürücüsü benzinlikte beklerken, taksi ile gelen üç kişi araca yöneldi. Aracın kapısını açmaya çalışan saldırganlar daha sonra kapıyı tekmeledi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, sürücüyü araçtan indirmeye çalışanlar başarılı olamadı. UBER sürüsücü geri manevra yaparak, benzinlikten çıkarken saldırganlar bir müddet peşinden koştu. Sürücünün polise giderek, şikayetçi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Benzinliğe giren taksi

-Taksiden inen 3 kişinin araca saldırması

-Kapıyı tekmelemeleri

-Sürcünün benzinlikten uzaklaşması

-Detaylar

16.07.2018 - 19.46 Haber Kodu : 180716197

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2- TEM OTOYOLU METRİS KAVŞAĞI'NDA ANKARA İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPANDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,()

TEM Otoyolu, Metris Kavşağındaki yol çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti gece saatlerinde trafiğe kapandı. Trafik akışı açık olan Edirne istikametinde bölünmüş yoldan sağlandı. Yol sabah saat 06.00'ya kadar kapalı kaldı. Bu gece de 00.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikametinde yol trafiğe kapatılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Yol daraltma çalışmalarından görüntü

-Yapılacak üstgeçitin ayaklarından görüntü

-Kapanan yoldan görüntü

-Trafik'ten görüntü

-Genel ve Detaylar

17.07.2018 - 02.13 Haber Kodu : 180717003

17.07.2018 - 03.23 Haber Kodu : 180717004

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3- İSTANBUL'DA HORTUM

Kadılı ve Balçıklı köyü civarında bazı bahçelerde hasar oluştu

Haber: Erhan TEKTEN-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL

Tuzla'da hortum çıktı.

Tuzla Tepeören'de öğle saatlerinde hortum çıktı. Çevrede panik yaratan hortum kameralara yansıdı. Bir süre etkili olan hortum daha sonra etkisini kaybeti. Hortumun ardından kısa süreli sağanak yağış etkili olurken, Kadılı ve Balçıklı köyü civarında bazı bahçelerde seraların naylonları parçalandı. Kadılı köyü muhtarı Necati Özyurt yaşananları şöyle anlattı: 10 dakika içinde her yer karardı. 10 dakika yağmur yağmurun ardından sel oldu.

Görüntü Dökümü:

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-Hortumun görüntüsü

-Seralardan detaylar

-Parçalanan naylonlar

-Muhtar Özyurt ile röportaj

