DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

Görüntü Dökümü:

2- ADNAN OKTAR'A OPERASYON : 4 İLDE 120 ADRESE BASKIN YAPILDI

Haber: Çağatay KENARLI - İstanbul

Adnan Oktar'a yönelik sabaha karşı operasyon başlatıldı.

İstnbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar ile beraber 235 kişi hakkında 4 ilde toplam 120 adreste operasyon başlatıldı. İstanbul, Ankara, Antalya ve Muğla'daki operasyonlarda gözaltı kararı verilenlerden 106'sının kadın olduğu öğrenildi. İstanbul'da 22 ilçede 115 adres, Ankara'da 2 ilçede 3 adres ve Muğla ile Antalya'da 1'er adrese baskın yapıldığı öğrenildi. Yaşları 11 ile 40 arasında değişen çok sayıda şikayetçi olduğu belirtildi. Operasyonda gözaltına alınanlar sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne getirildi.

EMNİYET'TEN OPERASYON AÇIKLAMASI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Emniyet Müdürlüğümüz Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik olarak; Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet suçlarından 11.07 2018 tarihinde 235 şüpheliye yönelik olarak operasyon başlatılmıştır" denildi.

-Oktar'ın gözaltı fotoğraflı

-Oktar'ın evindeki aramalar

-Sağlık kontrolleri

-Şüphelilerin emniyete getirilmesi

-Detaylar

Görüntü Dökümü:

Görüntü Dökümü:

5- ADNAN OKTAR'IN GÖZALTINA ALINDIĞI EVDE POLİS ARAMASI DEVAM EDİYOR

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Adnan Oktar'ın gözaltına alındığı Çengelköy'deki evde polis araması devam ediyor. Polis helikopteri de havadan destek veriyor.

Görüntü dökümü:

-Evden detay görüntü

-Polislerden görüntü

-Polis helikopterinden görüntü

-Genel ve detaylar

6- SİLİVRİ'DE ÇOCUK İSTİSMARI VE KADINA ŞİDDET PROTESTOSU

İSTANBUL

Silivri'de toplanan hayvan severler ile motosiklet tutkunları; çocuk istismarı, kadına şiddet ve hayvanlara kötü muamele olaylarını protesto etti.

Silivri Motosiklet Kulübü ile Silivri Hayvan Hakları Derneği (SİYAYDER) üyeleri, çocuk istismarı, kadına şiddet ve hayvanlara kötü muamele olaylarını protesto etmek için saat 19.00'da Atatürk Meydanı'nda toplandı. Motosiklet tutkunları, Silivri sokaklarında motosikletleriyle konvoy halinde ilerleyip korna çalarak eylemin yapıldığı meydana geldi. Ellerinde, "Çocuklarımıza, Kadınlarımıza, Doğaya ve Doğadaki Canlılarımıza Dokunma" yazılı pankart ile "Şiddete! Tecavüze! Ve Ölümlere son", "Çocuk susar Sen susma" yazılı dövizler bulunan grup, İstiklal Marşı okudu. Ardından grup adına Silivri Motosiklet Kulübü Başkanı Yasin Elmaslı basın açıklamasını okudu. Açıklamada, "Ülkemizde son zamanlarda yaşanan çocuk istismarı ve cinayetleri hepimizi derinden sarsmaktadır. Bununla birlikte kadınlarımıza yönelik şiddet ve cinayetlerdeki artış da dikkatlerimizi çekiyor. Bir de can dostlarımız hayvanlara yapılan eziyetler, tecavüzler, öldürmeler toplumumuzca derin endişe ve üzüntü ile karşılanmakta. Artık bunlara 'dur' demek için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. İnsana yapılan her tüllü şiddet, ölüm nasıl canımızı yakıp, yüreğimizi sızlatıyorsa; hayvanlarımıza, can dostlarımıza yapıldığında da aynı şekilde yüreklerimizi yaralamaktadır." denildi. Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-Grubun toplanması

-Pankart ve dövizler

-Motosiklet konvoyunun ilerlemesi

-İstiklal Marşı

-Basın açıklaması

Detaylar

10.07.2018 - 23.03 Haber Kodu : 180710203



7 - SHAKİRA İSTANBUL'A GELDİ

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İstanbul'a geldi. Shakira, El Dorado turnesi kapsamındaki yarın İstanbul'da konser verecek.

Shakira ve beraberindekileri taşıyan özel uçak, dün saat 23.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne indi. Havalimanından ilk olarak, Shakira'nın anne, babası ile Brezilya forması giyen iki çocuğu çıkış yaptı. Ardından çıkış yapan Shakira'ya magazin gazetecileri baklava ikram etti. Shakira bunun üzerine Türkçe olarak, "Teşekkür ederim, görüşürüz" diyerek kendisi için bekletilen araca binip havalimanından ayrıldı. Geceyi Tarabya'da geçirecek olan Shakira, yarın İstanbul'da konser verecek.

Görüntü Dökümü:

-Shakira'nın anne ve babasının çıkışı

-Shakira'nın iki çocuğunun çıkışı

-Shakira'nın çıkışı

-Magazin gazetecilerinin baklava ikram etmesi

-Shakira'nın araca binerek ayrılması

10.07.2018 - 23.34 Haber Kodu : 180710205

8 - TEM OTOYOLU'NDA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

Haber - Kamera: Özgür EREN / İstanbul

TEM Seyrantepe Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası 3 şeridin trafiğe kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe mevkii Edirne istikametinde dün saat 17.45 sıralarında meydana geldi. Fatih Haydarpaşa'nın kullandığı 34 SE 9458 plakalı otomobil, iddiaya göre seyir halindeyken yavaşladı. Arkasından gelen otomobil yavaşlayan araca ve onun arkasındakiler de art arda birbirilerine çarptı. 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 çocuk ile Mehmet Deniz Çetin, Müyesser Çetin yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Müyesser Çetin'in kucağındaki 4 yaşındaki çocuğu, şans eseri yara almadan kurtuldu. Müyesser Çetin, yaralı haliyle kazanın etkisiyle şoka giren çocuğuna su içirip sakinleştirmeye çalıştı. Yaralılardan Müyesser Çetin taksi ile diğer yaralılar da ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde 3 şerit trafiğe kapandı. Trafik akışı yaklaşık yarım saat tek şeritten sağlandı.

Fatih Haydarpaşa "Ben en öndeydim trafik durmuştu. Arkadan süratli gelen araç, araçlara çarparak geldi. Bu abi de gelip bana çarptı. 5-6 tane yaralı var çocuk. Hayati tehlikeleri yok" diye konuştu.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Yaralı kadından detay görüntü

-Kadının çocuğundan detay görüntü

-Kadının çocuğa su içirmeye çalışması

-Kaza yapan araçlardan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Oluşan trafikten detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar



10.07.2018 - 18.13 Haber Kodu : 180710151

10.07.2018 - 19.48 Haber Kodu : 180710179

9- ŞİLE DEVLET HASTANESİ'NDE DEPREM VE YANGIN TATBİKATI YAPILDI

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, ()

Şile Devlet Hastanesi'nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı. Senaryo gereği yaşanan depremin ardından hastanede yangın çıktı. Hastane binası girişinde ve balkonlarda çatlaklar, duvarlarda hasarlar oluştu. Şile Devlet Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Plan (HAP) Başkanı Ömer Akyol'a hasta yatışlarının olduğu yerde yangın olduğu aktarıldı ve hemen olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenen hastaları, oksijen tüpü desteğiyle merdivenle tahliye ettiler.

SENARYOYA UYGUN BASIN AÇIKLAMASI

Tatbikat sonunda seneryo gereği düzenlenen basın açıklamasında konuşan Şile Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Akyol, "İlçemizde yaşanan bu doğal afet sonunda ne yazık ki; çok sayıda yaralı, hastanemize getirildi ve hastanemizde olan hastalarımıza anında müdahale ettik. Elbette merkez binamızda hasar oldu, polikliniklerde aksamalar oldu ama çok şükür vatandaşlarımıza müdahalede gereğini yaptık" dedi.

Tatbikatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE aktif ve gözlemci olarak katıldı.

Görüntü Dökümü:

-Şile Devlet Hastanesi bahçesinden detay

-İdari binadan yaralı sevki

-Bina girişi binada çatlakların görüntüsü

-Acil yardım çadırına hasta sevkleri

-Ambulasnların yaralı sevki

-Vatandaşların yaralı sevki

-Yaralı getiren bayan ve tepkileri

-İtafaiye ekipleri adam kurtarma

-Basın açıklaması

Detaylar

10.07.2018 - 18.49 Haber Kodu : 180710167