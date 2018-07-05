DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- MARMARA DENİZİ'NDE GEMİ KAZASI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Alper KORKMAZ / İstanbul

Marmara Denizi'nde Sivriada açıklarında bir tanker ile kuruyük gemisiyle çarpıştı.

Sivriada açıklarındaki kaza saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Ersoylar 1 isimli 90 metre boyunda kuruyük gemisi ile Gammagas isimli LPG tankeri çarpıştı. Kaza bölgesine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörler gönderildi. Yapılan inceleme sonucu ölen ve yaralanın olmadığı kazada gemilerde batma tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gammagas adlı LPG tankeri kazanın ardından Küçükçekmece açıklarına çekildi. Gemi burada bekleyişini sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bu arada İstanbul Valiliği'nce kazaya ilişkin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sivriada açıklarında meydana gelen gemi kazasında ölü ve yaralı olmayıp herhangi bir çevre kirliliği ve batma riski de bulunmamaktadır. Kazaya karışan gemiler romörkorler eşliğinde demirleme yerine çekilmektedir.Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Görüntü dökümü:

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-Gemiye müdahale edilmesi

-Genel ve detaylar

-GAMMAGAS gemisinin gündüz görüntüleri(EK)

05.07.2018 - 00.41 Haber Kodu : 180705002

05.07.2018 - 07.14 Haber Kodu : 180705007

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2- BEYOĞLU'NDA EYLÜL VE LEYLA İÇİN OTURMA EYLEMİ

Haber-Kamera: Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ /İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi üyesi bir grup, kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunan Eylül Yağlıkara (8) ve Leyla Aydemir (4) için oturma eylemi yaptı. Grup üyeleri, çocuk istismarına ve çocuk cinayetlerine karşın yetkilileri acil önlemler almaya ve çocukların korunması için göreve çağırdı.

Galatasaray Meydanı'nda dün saat 19.00'da bir araya gelen İHD İstanbul Şubesi'ne bağlı grup üyeleri, çocuk istismarına ve çocuk cinayetlerine dur demek için oturma eylemi yaptı. Ellerinde dövizler bulunan grup üyeleri, zaman zaman slogan da attı. Grup adına basın açıklamasını İHD İstanbul Şube Başkanı Gülseren Yoleri yaptı. Açıklamada, "Son yıllarda giderek artan kayıp çocuklar, çocuk istismarı ve çocuk cinayetleri gerçeği ile yüz yüzeyiz. Çocukların korunmasız bırakıldığının açık göstergesi olan bu gerçekler, ülkeyi yönetenlerin ve toplumun, çocukları koruma konusunda üzerlerine düşeni yapmadığının da kanıtı. Kaybolmasının ardından tecavüz edilerek öldürülmüş olarak bulunan Eylül ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan Leyla'nın yaşadıklarının kamuoyuna yansıması nedeniyle oluşan duyarlılık ve hadım ve idam üzerinden faile verilecek cezaya odaklı tartışmalarsa çocukların bu vahşetten korunması noktasında oldukça yetersiz. Biliyoruz ki; failin aldığı ceza değil, çocuk istismarını ve çocuk cinayetlerini daha gerçekleşmeden önlemeye yönelik etkili tedbirler kurtarır çocuğu. Çocuk haklarını ve karşılaştıkları sorunlara, çocukların yararını esas alarak ve yine çocukların katılımı ile çözüm üretmeyi esas almadığımız müddetçe, çocukları savunmasız bırakmış, her türlü tehdide açık bir yaşama mecbur etmiş oluyoruz. Çocuk, kendisini koruması gereken büyüklerin kurbanı olmaktan kurtulamıyor. Bizler, insan hakları savunucuları olarak bir kez daha; çocukları koruma yükümlülüğü bulunan devleti acil önlemler almaya ve toplumu çocukların korunması için göreve çağırıyoruz" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun ellerindeki dövizlerden detay görüntü

-Grubun yere serdiği pankarttan görüntü

-Grubun slogan atması

-Gruptan genel ve yakın detaylar

-Gülseren Yolerinin basın açıklaması

04.07.2018 - 21.06 Haber Kodu : 180704193

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3- BEŞİKTAŞ'TA ÇOCUK CİNAYETLERİ PROTESTOSU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İbrahim MAŞE/İSTANBUL,()

Beşiktaş'ta toplanan İstanbul Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, son günlerde yaşanan çocuk cinayetleri ve istismarlarını yaptıkları eylemle protesto etti.

Son günlerde çocuklara yönelik artan cinayet ve cinsel istismarlar ile bir hafta içerisinde Ankara ve Ağrı'da öldürülen Eylül ve Leyla için Kadın Meclisleri eylem yaptı. Dün saat 19.00'da Beşiktaş'ta toplanan kadınlar 'Leyla ve Eylül son olsun, Çocuklar yaşasın, gülsün' pankartı açtı. Sık sık sloganlar atan grup adına Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav, bir açıklama yaptı. Çözüm yolu olarak ilk önce çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarının üzerinin örtülmemesi olduğunu belirten Kav, "Tek sorunumuz çocukların kaybolması değil. Eylül ve Leyla'yla çok ciğerimiz yandı ama bunlara benzer şeklide Adana'da da yanmıştı. Burada etek önemli olan şey, birinci mesele bu meselelerin üstünün örtülmesidir. İlk sorunumuz bu" dedi.

Yapılan açıklamaların ardından kadınlar, buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplanan kadınlar

-Atılan sloganlar

-Kav'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

04.07.2018 - 20.33 Haber Kodu : 180704189

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4- ALİBEYKÖY BARAJINA GİREN GENÇ BOĞULDU

Haber-Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK/İSTANBUL,()

Sultangazi'deki Alibeyköy barajına giren 18 yaşındaki Ramazan Saray boğuldu.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Alibeyköy Barajı'nda meydana geldi. Ramazan Saray (18), Furkan Demir (18) ve Onur Sarıkaya (19), piknik yapmak için Alibeyköy Barajı'nın kenarına geldi. Kiraladıkları tekneyle gölün karşı tarafına geçen üç arkadaştan Ramazan Saray, daha sonra tekneyle tekrar göle açıldı. Yaklaşık 15 metre açılan Saray serinlemek amacıyla suya atladı. Bir süre suda çırpınmaya başlayan Saray'ın yardımına kıyıda bulunan Furkan Demir koştu. Demir suda çırpınan arkadaşını kurtarmak istedi. Ancak Ramazan Saray bir süre su yüzeyinde kaldıktan sonra gözlerden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisleri çağırdı. Dalgıç polisler itfaiyeye ait botla suda arama çalışmaları başlattı. Polisler yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından Saray'ın cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Ramazan Saray'ın cesedi nöbetçi savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"ÇIRPINMA BİR TELAŞ VARDI"

Görgü tanıklarından Ercan Arkun, "Biz buraya pikniğe geldik. Aradan yarım saat bir saat geçtikten sonra tekne gördük. İçinde beyaz tişörtlü arkadaşlar vardı. Ondan sonra bir karmaşa çıktı. Olayı da anlamadık. Herhalde göle giriyorlar dedik. Sonra ikisi geri döndü sonra ambulans itfaiye geldi. Polislerden duyduk birinin boğulduğunu cankurtaranlar geldi onu arıyorlar. Çırpınma bir telaş vardı. Biri kurtarmak için suya atladı ama kurtaramadılar geri çıktı" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Saray'ın yanında bulunan iki arkadaşının ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

4 KİŞİ BOĞULDU

Öte yandan barajda son bir ay içinde 4 kişi boğuldu. Geçtiğimiz günlerde de baraja giren 3 kişi boğulmuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Saray'ın birlikte geldiği arkadaşlarından görüntü.

-Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü.

-Görgü tanığı Erkan Arkun'un görüntüsü.

-Arama çalışmaları ve cesedin çıkarılma görüntüleri.

-Genel ve detay görüntüler.

04.07.2018 - 19.26 Haber Kodu : 180704180

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5- NARGİLE KAFE HAYVANAT BAHÇESİ ÇIKTI

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ / İstanbul

Sosyal medyada yer alan nargile kafede aslan sergilendiği paylaşımları üzerine adı geçen yere, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekipleri, incelemelerde bulundu. Mekanın, turizm ruhsatlı hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bir aslanın, nargile kafede cam kafeste tutulduğu şeklinde görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Beykoz'daki sözkonusu yerde, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede adı geçen yerin, turizm ruhsatlı hayvanat bahçesi ve rehabilitasyon merkezi olarak faaliyet yürüttüğü belirlendi. İşletmede aslanın yanı sıra; atların, kuşların, papağanların ve timsahın da olduğu ve gerekli belgelerinin de bulunduğu öğrenildi. Aslanın rahat bir ortamda yaşaması için devasa bir kafeste tutulduğu ve gezme alanlarının olduğu görüldü. Kafeste yaşayan aslanın isminin Khalessi olduğu ve 1 yaşında olduğu öğrenildi.

"BURASI YASAL BİR HAYVANAT BAHÇESİ"

İşletme sahibi Cengiz Şıkoğlu, "Bugün buraya bütün belediyeler zabıtalar orman müdürlüğü herkes geldi. Bizim bütün evraklarımız tam. Burası yasal bir hayvanat bahçesi. Ama ben hayvanat bahçesi demek istemiyorum. Hayvanat bahçesine karşı olduğumdan değil ama yanlısı da değilim. Yanlısı olmadığım için ben burayı hayvan rehabilitasyon merkezi olarak kullanıyorum. Yani hayvanat bahçesinde doğada yaşayamayacak bakımları zor olan hayvanları kendi bütçemle, kendi harcadığım paralarla onları tedavi ettiriyorum. Ve bunun için çok büyük bir bütçe ayırdım. İnsanlar bunu daha iyi görsünler, etsinler diye devam ettim. 2 seneden beri buranın kapıları kapalıydı zaten. Hayvan hastanesi olduğumuz için kendimize özeldi. Ama son dönemlerde bize yapılan baskılar şikayetlerden sonra biz dedik ki; halka açalım. Herkes bu işleri para için yaptığımızı düşünmüş ama bizim hayvanat bahçemiz ücretsiz gelip istediğiniz için görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Bütün dünyada artık aslanlara cam tüneller cam oyun parkları yapılıyor. Kafesler güvenlik nedeniyle iki üç kata çıkartıldığı için hayvanları göremiyorsunuz. Bütün kafeslerin kapıları açık. Niye açık çünkü kapısını açıp içeriden bir tavşan sevebilirsiniz, hayvanlarla oynayabilirsiniz. Biz hayvanlara ayda 200 bin dolar para harcıyoruz. Hayvanlara derken hayvanların hastalıklarının tedavisi için. Senede 2 buçuk milyon dolar yapar bu neredeyse. Hangi hayvan severler bunları karşılıyor. Yalandan hayvan severliği bırakın. Ama yine kızmıyorum. Bana da deseler ki; 'cam bir akvaryumda aslan bakıyorlar' diye ben de aynı tepkiyi verirdim. Ama böyle bir şey yok. Gelin görün. Bizim aslanımızın Dünya Hayvanat Bahçesi Federasyonu'nun belirlediği bir metrekare var. Etçil hayvanın bulunması gereken metrekare. Onun 3 katı büyüklüğünde bizim aslanımızın bir kafesi var zaten, hiçbir sorunumuz yok. Aslanımız daha fazla hareketlensin diye ona camdan bir tünel yaptık. Daha fazla koşsun, etsin. Artık bu Avrupa'da çok moda olmaya başladı. Sosyal medyada üç beş tane kendini bilmezin yazdıklarıyla da bu iş olmaz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayın. İlk önce bir araştırın. Bir şeyi yazarken paylaşırken bakın öğrenin. Devletin kurumları bu konu hakkında ne diyorsa ben onu yaparım. Hayvanat bahçesi ruhsatı almak Türkiye'deki alınması en zor ruhsatlardan biri. Ben bu ruhsatı almışım zaten. Devlet bana ne söylediyse onu yaparak almışım. Mesela bu at da bize yaralıyken gelmişti. Biz de onu tedavi ettik gördüğünüz gibi. Sonra dedik ki bizde kalsın. Çünkü aramızdaki samimiyet çok güzel. Bakarsanız bizde eyer bile yoktur. Hayvanlarla aramızda başka bir diyalog vardır." diye konuştu

Görüntü Dökümü

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-Mekan

-İçeride bulunan hayvanlar

-Aslanın gezme alanı

-Kafesinden detay

-Aslandan detay

-Genel ve detaylar

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Sosyal Medyada paylaşılan görüntüler



04.07.2018 - 18.54 Haber Kodu : 180704172