DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(ÖZEL)

1 - MUHARREM İNCE: ANKET FİRMALARI BU SEÇİMİN KAYBEDENİ OLACAK

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL,

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, daha sonra seçim otobüsünde 'ya açıklamalarda bulundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çorlu mitingi öncesi, seçim otobüsünde açıklamalarda bulunarak anket firmalarını eleştirdi. İnce, "Anket firmaları bu seçimin kaybedeni olacak. Asla onların söyledikleri gibi olmayacak, bunu herkes görecek. Ben milletle kucaklaştığımı düşünüyorum" dedi.

"BEN TOPLUMUN BENİMLE RAHATLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Muharrem İnce, sabah gerçekleştirdiği İstanbul programının ardından uçakla Çorlu Havalimanı'na geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve partililerin eşlik ettiği İnce, seçim otobüsünden çevreyi selamladı. İnce, seçim otobüsünde keyifli görüldü.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, daha sonra seçim otobüsünde 'ya açıklamalarda bulunarak, "Ben toplumun benimle rahatladığını düşünüyorum. Meydanlarda sadece CHP'nin değil, başka siyasi partilere gönül vermiş kardeşlerimin de beni desteklediklerini görüyorum, bana bunu söylüyorlar. Anket firmaları bu seçimin kaybeden olacak. Asla onların söyledikleri gibi olmayacak, bunu herkes görecek. Ben milletle kucaklaştığımı düşünüyorum" dedi.

"O ARANAN KAN DA BULUNMUŞTUR"

İnce, "Ben bu seçimde Erdoğan'ın müziklerini, kampanyasını beğenmedim açıkçası. Benimkinin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bizim arkadaşlarımız bunu canı gönülden yaptılar. Belki ondan olsa gerek. Çok isteyerek yaptılar. Bizim müziğimizin, reklam filmlerimizin daha izlenir olduğunu görüyorum. Artık televizyonlarda da Erdoğan ile benim izlenme oranlarım çok farklı, 4 kat fazla reytingimiz. Onun artık söyleyecek bir şeyi kalmadı. Ne söyleyecek 16 yıl sonra 'şunu yapacağım', 'neden yapmadın' diye adama sorarlar. Oysa benim de söylediğim gibi; Türkiye'ye bir yorgun adam değil, bir taze kan lazım. O aranan kan da bulunmuştur" şeklinde konuştu.

Çorlu'nun ardından Mersin'e miting yapmak üzere yola çıkan İnce'ye havalimanında ilgi yoğundu. İnce kendisini bekleyenlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

- İnce'nin uçaktan inişi

- İnce'nin otobüs içerisindeki görüntüleri

- İnce'nin açıklamaları

- Mitingden görüntüler

- İnce'nin gidişi

- Detaylar

20.06.2018 - 19.38 Haber Kodu : 180620229

============================

2- EYÜPSULTAN'DA İETT OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Eyüpsultan'da İETT otobüsünün altında kalan bir kişi olay yerinde can verdi. Olay, Eyüpsultan'da dün saat 22:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G. H.'nin kullandığı 34 TP 6182 plakalı 32 Cevatpaşa - Eminönü hattında çalışan İETT otobüsü, Edinekapı Rami Caddesi'nden Topkapı istikametinde seyir halinde giderken iddiaya göre, Savaklar Caddesi'ne geldiği sırada karşıdan karşıya geçen Hüseyin Özçelepi'ye (38) çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kalan Özçelepi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Otobüsü durduran sürücü durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Savaklar Caddesi'ni araç geçişine kapattı. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda otobüsün altında kalan Özçelepi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Otobüsteki yolcular başka bir otobüsle yoluna devam ederken, sürücü G. Y ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaza sonrası Özçelepi'nin cansız bedeni cenaze aracı ile Yenibosna Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptıktan sonra polis ekipleri de yolu tekrar araçların geçişine açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

- Olayın meydana geldiği yer

- Yerdeki ceset

- Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

- Kazaya karışan İETT otobüsü

- Cenazenin kaldırılması

- Kapalı olan yolun açılması

- Genel ve detaylar

21.06.2018 - 00.15 Haber Kodu : 180621001

==============================

3- BALKANLIOĞLU CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI



Haber-Kamera: Taner YENER-Murat SOLAK/İSTANBUL-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()

Geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Sakarya Valisi İfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi, İsmailağa camiasının önde gelen isimlerinden Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun (60) cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Kalp krizi geçirdiği öğrenilen Abdülmetin Balkanlıoğlu, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Balkanlıoğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balkanlıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılması için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Balkanlıoğlu'nun yakınlarının ve sevenlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi de kurum önüne geldi. Ağabeyinin vefat haberini alan Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da Adli Tıp Kurumu'na gelerek cenaze işlemleriyle ilgilendi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da kuruma gelerek Balkanlıoğlu ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.



CENAZESİ FATİH CAMİSİNDEN KALDIRILACAK

Akşam saatlerine kadar süren otopsi işlemlerinin ardından Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi. Balkanlıoğlu'nun cenazesi Fatih Çarşamba'daki İsmail Vakfı Kuran Kursu'na götürüldü. Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu da, cenaze aracının arkasındaki konvoyla birlikte kurumdan ayrıldı. Abdülmetin Balkanlıoğlu'nun için Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakip tören düzenlenecek. Cenazenin, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.



SAKARYA VALİLİĞİNDEN YAZILI AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği'nin internet sitesinden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Valisi Sayın İrfan Balkanlıoğlu'nun ağabeyi Abdulmetin Balkanlıoğlu vefat etmiştir. Cenazesi 21.06.2018 Perşembe günü yarın İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben İstanbul Edirnekapı Mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz." denildi. Açıklamanın altındaki notta ise "Cenaze törenine çelenk gönderilmemesi, bunun yerine Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı, Türk Kızılay'ı vb. kuruluşlara bağışta bulunulması istirham olunur." şeklinde belirtildi.



Görüntü Dökümü:

-----------------

-Abdulmetin Balkanlıoğlu'nun yakınları

-Adli Tıp Kurumu'ndan görüntü

-Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı

-Cenazenin çıkışı

-Valinin makam aracının çıkışı

-Cenaze için Kur'an kursu önünde bekleyenler

-Cenazenin Kur'an kursuna getirilmesi

-Genel ve detaylar

20.06.2018 - 22.16 Haber Kodu : 180620259

20.06.2018 - 23.01 Haber Kodu : 180620271

==========================

4- AK PARTİLİLER'DEN İSTİKLAL CADDESİ'NDE 'GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜ'

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()

Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları, Beyoğlu'nda 'Gençlik Yürüyüşü' adı altında yürüyüş düzenledi.

Tünel Meydanı'ndan dün saat 19.00'da başlayan yürüyüş, Galatasaray Meydanı'nda okunan basın açıklamasıyla son buldu. Yürüyüşe, Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, eski Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ile Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları üyeleri katıldı.

Galatasaray Meydanı'nda Ak Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin tarafından basın açıklaması okundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: Şu an burada kim var dendiğinde, sağına soluna bakmadan 'ben varım' diyecek gençler olarak bulunuyoruz. Ülkenin teminatı olarak görülen biz gençlerin, aklında ve kalbinde yeşerecek vatan aşkının tohumlarını bugünlerden itibaren atmamız gerekiyor. Biliyoruz ki; vatanına dinine ve milletine aşık her genç dünyada arkasından milyarları yürütebilecek, yeni çağlar açabilecek ve bilimde yeni ufuklar açabilecek güçtedir. Şu an hepimizin malumu olduğu gibi 24 Haziran'da gerçekleşecek olan seçimlere doğru adım adım ilerliyoruz. Biz aklı hür, vicdanı hür, vatan sevdası ile dertli gençler olarak önümüzdeki 24 Haziran seçimlerini, ülkemizi tuzağa çekmek, bizi zayıf düşürmek ve içimizde kardeş kavgasına sebep olmak isteyenlere karşı kazanılacak bir zafer günü olarak görüyoruz. Çünkü biz inanıyoruz ki; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Şunu kesinlikle unutmamalıyız ki; Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu yola bir genç olarak başladı. Kendisi, bu ülkenin birliğine ve dirliğine inanan bir genç olarak hiç bir zaman vazgeçmedi ve boyun eğmedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından yürüyüşe katılanlar buradan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Toplanan grup

-Açılan pankart

-Slogan atanlar

-Basın açıklaması

-Genel ve detaylar



20.06.2018 - 20.32 Haber Kodu : 180620238

==========================

(ÖZEL)

5- AKİF HAMZAÇEBİ FİKİRTEPE'DE ÇADIR KURAN KENTSEL DÖNÜŞÜM MAĞDURLARINI ZİYARET ETTİ

Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

CHP Genel sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Fikirtepe'de çadır kurarak burada yaşamaya başlayan kentsel dönüşüm mağdurlarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında, mağdurlar Hamzaçebi'ye sorunlarını anlattı.

Kentsel dönüşüm mağdurları temsilen Engin Akgüzel yaptığı açıklamada, "2011 yılında Selimoğlu şirketiyle anlaşma imzaladık. Daha sonra Pana şirketi, bu şirketi satın aldı sözleşmeler bir şekilde oraya geçti. Yaklaşık 1 senedir kira yardımı alamıyoruz. Ortada hiçbir inşaat yok. Bu şirketin elinde bu halde 3 proje var, 3 projede yıkılmış yüzlerce ev. Yüzlerce aile sağa sola savrulmuş. Hiç bir inşaat çalışması yok." dedi.

"İSİMLER İNGİLİZCE AMA…"

Mehmet Akif Hamzaçebi de, "Fikirtepe yıllardır kangrene dönüşmüş olan bir sorun. Bugün burada bu sorunun çok acil bir duruma gelmiş olduğu adanın sakinleriyle beraberiz. Adanın sakinleri diyorum ama şu an burada oturmuyorlar eskiden bu adada oturuyorlardı, evleri vardı. Bu evler yıkıldı, 7 yıldır evlerini bekliyorlar. 7 yıl sonunda evlerde değil de şu çadırlarda yaşadılar. Konu şu: Müteahhitle bir anlaşma yapılmış, müteahhide kalan daireler var, mal sahibine kalan daireler var ama gelin görün ki, başlayan bir inşaat yok. Burası kazılmış, kenarlara kazıklar çakılmış ama inşaat namına bir şey yok. Diğer bazı adalarda benzer durumda olan inşaatları var. Bitmiş gibi gözüken ama üzerinde milyonlarca liralık ipotekler yüzünden sahiplerine teslim edilemeyen daireler var. Ve şu an ortada hukuken bir şirket olmasına rağmen, bu şirketin sahipleri ortada yok. Bu vatandaşlarım, bu sahiplere ulaşmakta güçlük çekiyorlar. Daha doğrusu ulaşamıyorlar. Kendi başlarına kalmış durumdalar. Bir yıllık kirayı almışlar ama bir yıldır kira alamıyorlar. Şirket ortada yok, şirket bunu yapabilecek durumda değil. Bakanlığın yaklaşımı, devletin yaklaşımı; 'bu özel bir hukuk sözleşmesidir, müteahhitle sizin aranızda yapılmış olan sözleşmeye devlet karışamaz' şeklinde bir anlayışa sahip. Çünkü yasalar bu şekilde. Doğru. Yasalar bu şekilde çıkmış. Demek yasalar eksik. Bu yasalarla müteahhitle görüşmek suretiyle bir çözüm bulunması mümkün değil. TBMM toplanır toplanmaz ilk yapmamız gereken değişiklik kentsel dönüşüm yasasını 6306 sayılı kanunda idareye bakanlığa çeşitli yetkileri vermek suretiyle bu sözleşmelerin iptalini sağlamak ve buraları yeni kişilerle yeni müteahhitlerle sözleşme imzalayarak yapabilir duruma gelmektir. Müteahhit çok güzel İngilizce isimler koymuş; Brooklyn Projesi, Life Projesi, City Projesi. Yani burayı adeta Manhattan yapmak üzere yola çıkmış ama sonuçta İngilizce ifadeyle vatandaşlarımız Homeless olmuştur. Manhattan yerine çadırkent olmuştur." diye konuştu.

"BU İŞLERİN SİGORTA EDİLMESİ GEREKİYOR"

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise, "Bu 4 yıllık süreç içeresinde bakanla görüştük, ilçe belediyesinin bu sürece dahil olması gerektiğini söyledik. Bize dediler ki; 9 kişi başladık, 9 kişi devam ediyoruz. Bu tür dönüşümlerin kesinlikle kamu eliyle olması gerekiyor. Kamu direk vatandaşla sözleşme yapması lazım. Bu işlerin sigorta edilmesi gerekiyor. Yarım kaldığı taktirde birileri tarafından karşılanması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Vatandaşların Hamzaçebi ile konuşması

-Mağdurlarla röp

-Hamzaçebi röp

-Aykurt Nuhoğlu röp

-Kurulan çadırlar

-Asılan Pankartlar

-Genel ve detay

20.06.2018 - 19.04 Haber Kodu : 180620218

==============================

6- TUZLA'DA KATI ATIK MERKEZİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Anıl UÇAN/İSTANBUL ()

Tuzla'da bulunan katı atık fabrikasında yangın çıktı. Tuzla Orta Mahalle Demokrasi Caddesi üzerinde bulunan katı atık merkezinde, dün saat 19.45'te henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Eski atık kabloların alev almasıyla kısa süreli panik yaşandı. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Yanan bölgeden detaylar

-Alev detayları

-itfaiyenin gelmesi

-Detaylar

20.06.2018 - 20.33 Haber Kodu : 180620239

====================================

7- ŞEHİT TEĞMEN CANER GÖNYELİ-2018 ARAMA KURTARMA DAVET TATBİKATI TAMAMLANDI

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Güven USTA / İSTANBUL ()

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 19 Haziran'da başlayan "Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı" sona erdi.

Doğu Akdeniz'de, KKTC hava sahası, kara suları ve topraklarında ve Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda gerçekleştirilen ve geleneksel hâle gelen "Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı" 19-20 Haziran tarihlerinde yapıldı.

BARBAROS BULACAK, FATİH ÇIKARACAK

Tatbikata Türkiye Cumhuriyeti'nden katılan unsurlar arasında; TCG KEMALREİS (F-247) fırkateyni, TCSG GÜVEN ve TCSG YAŞAM korvetleri, 4 sahil güvenlik botu, 4 helikopter, 2 uçak, 1 deniz güvenlik timi ile dalış emniyet, güvenlik ve arama timi yer aldı. KKTC'den ise, 3 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 2 romörkör ve bir arama kurtarma timi tatbikata katıldı.

Öte yandan, Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma gemisinin de bulunduğu bölgede, yakın zamanda Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih'in de görevlendirilmesi bekleniyor.

PARAŞÜTLÜ ARAMA KURTARMA TİMLERİ DENİZE İNDİ

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 5 kişilik paraşütlü arama kurtarma timi de denizdeki kazazedelere yönelik atlayış gerçekleştirdi. Arama kurtarma timi, paraşütlü botu denizde aktif hale getirdi ve kazazedeyi botun üzerine alıp ilgili ilkyardım birimine sevkini sağladı.

Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, tatbikat sonrası yaptığı basın açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının katıldığı Şehit Deniz Teğmen Caner Gönyeli-2018 Arama Kurtarma tatbikatını, Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, karasuları, ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda başarıyla tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

TATBİKAT ÜÇ FARKLI SENARYODA İCRA EDİLDİ

Tatbikatın 3 farklı senaryo dahilinde gerçekleştiğini belirten Tuğamiral Olcay, "Kara üzerine düşen bir yolcu uçağının yolcu ve mürettebatının, seyir hâlinde bulunan ve çarpma sonucu yangın çıkan bir kuru yük gemisinden denize atlayan kazazedeler ile içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan ticari gemideki kazazedelerin ve ayrıca bir ticari gemi ile tankerin çarpışması sonucu denize düşen kazazedelerin aranması ve kurtarılmasını amaçlayan üç farklı senaryoya istinaden icra edilmiştir" diye konuştu.

"KKTC İLE İŞ BİRLİĞİ ARTACAK"

Tuğamiral Olcay, "Özellikle Doğu Akdeniz gibi bir deniz alanında meydana gelebilecek kazalara kısa sürede reaksiyon gösterebilecek etkin bir arama kurtarma organizasyonuna sahip olan Türkiye Cumhuriyet, ana maksadı başta insan hayatı kurtarmak olan arama kurtarma faaliyetlerinin etkinlikle icra edilmesi maksadıyla KKTC'ye arama kurtarma alanında daha önceki dönemlerde olduğu gibi kapasitesinin geliştirilmesini desteklemeye ve karşılıklı iş birliğini artırmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

150 GÖÇMEN YAKALANDI

Bu arada, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikatın icra edildiği iki gün süresince gerçekleştirilen arama kurtarma operasyonların bilançosu açıklandı. Dün saat 11.15'te, Antalya'nın Kaş ilçesi Kalkan'da sahil güvenlik botu tarafından 40 Afganistan, 11 Pakistan, 2 İran, 2 Sri Lanka, 1 Tacikistan uyruklu olmak üzere toplam 56 göçmen karada yakalandı. Yine dün İzmir'in Dikili ilçesi Çandarlı önlerinde saat 07.40'ta, lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki 26 Orta Afrika, 7 Angola, 5 Kongo, 2 Gabon, 2 Suriye, 1 Senegal, 1 Togo uyruklu olmak üzere toplam 44 göçmen yakalandı. Yakalananların 19'unun erkek, 12'sinin kadın, 13'ünün çocuk olduğu tespit edildi. Bugün ise saat 06.40'ta, İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey Burnu güneybatısında lastik bot durdurulmuş ve içerisinde 9 Senegal, 8 Somali, 7 Suriye, 7 Irak, 7 Eritre, 5 Angola, 2 Gambiya, 2 Orta Afrika, 1 Sierra Leone, 1 Mali ve 1 Dominik Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere toplam 50 göçmen yakalandı. Yakalananların 31'inin erkek, 14'ünün kadın, 5'inin çocuk olduğu kaydedildi.

DÜŞEN UÇAKTAKİ YOLCULAR KURTARILDI

Kara safhası KKTC'nin 101 Evler (St.Hilarion) bölgesinde dün yapılan tatbikatın senaryosuna göre; İzmir-Ercan güzergâhında uçuş yapan özel bir havayolu şirketine ait Boeing 727 tipi yolcu uçağı, iniş için alçalmaya başladığı sırada, Girne semalarında tehlike sinyali verdi. Bunun üzerine, Türkiye'den ve KKTC'den bölgeye sevk edilen arama kurtarma uçağı, arama kurtarma helikopteri ve karadan intikal eden ekipler, düşen uçaktaki yolcuları kurtardı ve görev başarıyla tamamlandı. KKTC Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın bazı parçaları ithal olmakla birlikte, kendi bünyesinde tasarladığı ve ürettiği Multicopter, tatbikatın kara safhasında, bu yıl da görev yaptı.

KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI DA TATBİKATA KATILDI

Tatbikatın seçkin gözlemci gününe KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, Türkiye Cumhuriyeti Akdeniz Bölge Komutanı Önder Gürbüz katıldı. Arama kurtarma tatbikatının ilk bölümü olan kara safhasına Türkiye ve KKTC dışında; Somali, Filistin, Kosova, Burkina Faso Pakistan ve Birleşmiş Milletler'den yabancı gözlemciler başta olmak üzere, çok sayıda davetli katıldı. Tatbikatın basın brifingine katılanlar arasında, Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin eşi Nükhet Gönyeli, kızları Nihal ve Nil Gönyeli ile torunu Nükhet Şehsuvaroğlu başta olmak üzere çok sayıda yakını yer aldı.

TÜRKİYE VE KKTC'DEN ÇOK SAYIDA KURUM KATILDI

Deniz ve kara olmak üzere 2 safhada ve 3 farklı senaryo dâhilinde gerçekleştirilen tatbikatta, arama kurtarma operasyonları için görevlendirilen sivil ve askeri kurumlar arasında Türkiye'nden; Genelkurmay Başkanlığı ve bağlı kuvvetler, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu, KKTC'den; Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Özel Görev Kuvvetleri Komutanlığı, Havacılık Birlik Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi yer aldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-Tatbikatın deniz safhasından detaylar

-Tuğamiral Bülent Olcay'ın konuşması

-Muhabir anonsu

-Helikopter, uçak, korvet, bot ve kazazede detayları

20.06.2018 - 21.32 Haber Kodu : 180620250

20.06.2018 - 21.33 Haber Kodu : 180620251