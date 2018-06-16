DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- İSTANBUL BOĞAZI'NDA ARIZALI GEMİ ALARMI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

İstanbul Boğazı'nda arıza yapan kuru yük gemisi nedeniyle hareketli dakikalar yaşandı. Arızalı gemiye Kıyı emniyetine bağlı römorkörler müdahale ederek Tarabya açıklarına çekti.

İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki Lady 80 isimli gemi, arıza nedeniyle alarm verdi. Kısa sürede Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler gemiye müdahale ederek Tarabya açıklarına çekti. Yaşanan olay, Nisan ayındaki dümeni kilitlenerek Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan 38 bin 732 grostonluk "Vitaspirit" adlı gemiyi akla getirdi. 7 Nİsan'da meydana gelene olayda dümeni kilitlenen Malta bandralı gemi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak büyük hasara neden olmuştu.



KAZA UCUZ ATLATILDI

Nisan ayında yaşanan kazanın ardından arıza yaparak alarm veren Lady 80 gemisi paniğe neden oldu. Korkulan olmazken gemi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler tarafından Tarabya açıklarına çekilerek demirledi.



Görüntü dökümü:

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-Gemiden detay

-Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden detay

-Çevreden görüntü

-Genel ve detay görüntüler



15.06.2018 - 22.12 Haber Kodu : 180615211

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2- D-100 KARAYOLUNDA KAZA: 1 YARALI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Küçükçekmece D-100 Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil önce başka bir otomobile ardından da bariyerlere çarptı. Araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ağır yaralı olarak çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kaza 03:00 sıralarında D-100 Karayolu Cennet mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sürücüsü K. S'nin kontrolünü yitirdiği 34 SR 3529 plakalı otomobil yine seyir halinde ilerleyen 34 GHN 31 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, K.S yönetimindeki otomobil hızla sağ şeritte bulunan bariyerlere çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan K.S. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak, ambulansa götürüldü. Ağır yaralı olduğu öğrenilen K.S. çevredeki bir hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri yolun iki şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Kaza yapan araç olay yerinden çekici ile kaldırıldığı sırada, Ankara istikametine seyreden bir otomobil, olay yerinde çalışma yapan belediye ekiplerine ait bir araca çarparak hızla uzaklaştı.Polis ekipleri, kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçtan görüntü

-İtfaiye ekiplerinin araçta sıkışan yaralıyı kurtarma görüntüleri

-Yaralının ambulansa götürülüşü

-Yaralının yakınlarından görüntü

-Belediye ekiplerinin çalışması

-Kaza yapan aracın olay yerinden çekici ile kaldırılması

-Genel ve detaylar



16.06.2018 - 05.34 Haber Kodu : 180616006

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3- BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK KAZASI; OTOMOBİL TAKLA ATTI

*Beşiktaş'ta takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yanındaki kişi kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

Kaza Levent Büyükdere Caddesi üzerinde saat 16:30 sıralarında meydana geldi. Sarıyer yönünde Fatih Bayrak'ın kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı. Daha sonra refüj demirlerine ve ağaca çarpıp takla atan otomobil sürücüsü Fatih Bayrak yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Murat Borazan ise şans eseri kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Takla atan otomobil

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Polis ekipleri

-Kazadan yara almadan kurtulan Murat Borazan ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

15.06.2018 - 18.10 Haber Kodu : 180615183

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4 - İSTANBUL'DA ŞİMŞEKLİ GECE

Haber-Kamera: Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ-Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL

İstanbul'da gece saatlerinde şimşek, gök gürültüsü ve ardından yağan yağmur etkili oldu. Gökyüzünü aydınlatan şimşekler hem korkuturken hem de etkileyici görüntüler oluşturdu. Yağan yağmur da vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Görüntü dökümü:

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-Şimşek görüntüsü

-Yağmur görüntüsü

-Genel ve detaylar

16.06.2018 - 02.22 Haber Kodu : 180616001

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