DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi'ndeki programın ardından Zeytinburnu'nda Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'ne ziyarette bulundu. Erdoğan, daha sonra seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara seslendi.Erdoğan, "Bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin" dedi.

Erdoğan, Merkezefendi'deki Zeytinburnu Belediyesince yaptırılan kütüphanenin örnek olduğunu kaydederek, "Bay İnce bunu iskambil oynanan yer zannediyor, okey oynanan yer zannediyor. Bay İnce, gel de bak bakalım, bu kıraathanenin manası nedir biliyor musun? Okuma evi. Biz gençliğimizin okuma alışkanlığını artırmak için şehir kütüphanelerini, şehir kıraathanelerini artırma noktasında adımı attık. Şimdi projelerimiz hazırlanıyor. Fakat Zeytinburnu'nun bu projesi de gerçekten güzel bir proje. İnşallah bunları tüm Türkiye'de yaygınlaştıracağız" diye konuştu.

"BİZ NESLİMİZİ KİTABA YÖNELTMENİN GAYRETİNDEYİZ"

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 milyon kitabın bulunduğunu belirten Erdoğan, "Biz neslimizi kitaba yöneltmenin gayretindeyiz" dedi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Fabrikaların yerine şehir kıraathaneleri yapacaklar" dediğini kaydeden Erdoğan, "Ne alakası var. Önce bir defa bunun ne olduğunu öğren. Kıraathane ne demek bunu öğren" diye konuştu. Her ilçede en az bir tane şehir kıraathanesi olacağını belirten Erdoğan, 7'den 70'e herkesin buradan yararlanacağını, internet, çay, kahve, kek olacağını, bunlardan ücret de alınmayacağını belirtti. Erdoğan, "Şunu söyleyeceksiniz,'Yaparsa AK Parti yapar. Vakit Zeytinburnu vaktidir. Vakit ekonomi vaktidir. Vakit İstanbul vaktidir. Vakit kardeşlik vaktidir. Vakit Türkiye vaktidi. Biz sadece ve sadeceAllah'ın huzurunda, rükuda eğildik ve secdede eğildik ama son zamanlarda dikkat ederseniz rükuda ve secdede eğilenler artmaya başladı. Anlıyorsunuz değil mi? Bugüne kadar aklınız neredeydi? Bu emirler yeni mi geldi? Kıyam, kıraat, rüku,sücud bunlar yeni mi geldi, neredeydiniz? Ama alışacaklar, er veya geç alışacaklar ama biz dik duralım" dedi.

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE AF DİYE BİR ŞEY YOK"

Kalabalıktan birisinin af şeklinde tezahüratta bulunması üzerine Erdoğan, "Bak canım kardeşim, bak cevap vermiyordum bu işlere şimdi vereceğim. Kusura bakmayın. Bakınız, şunu bilin, bizim gündemimizde af diye bir şey yok. Yani bu konularda kimse bize farklı yaklaşım göstermesin. Kimse bize farklı bir yaklaşım göstermesin. Yani insan, eğer yargı haklarında bir hüküm vermişse, içeriye girmişse, onları affetme yetkisi bizim değil. Bu bir. İki, şu anda Parlamento'nun böyle bir işlevi yok, bu da ortada. Biz kalkıp da bu işi oya tahvil etmek için bir af çıkartmayız. Bunun istismarına da fırsat vermeyiz. Böyle bir şeye hakikaten olması gerekenler varsa bunlar seçim sonrası konuşulacak şeylerdir. Seçimden sonra olabilecek bir şey varsa bunlar yapılır ama şu anda seçime kalmış 14 gün, 13 gün kalkıp bunu istismar etmek. Böyle şey olmaz. Değil mi? Şu anda benim halkımın içinde idam isteyenler var. Ben ne dedim? Bu FETO'culara, bu insanları haksız yere katledenlere, eğer bana Meclis'ten geçer de önüme gelirse ben bunu onaylarım dedim. Fakat bunların hepsi şu anda geride. Biz şu anda önce seçimlere bakıyoruz. Seçimleri bir hayırlısıyla inşallah halledelim" dedi.

Kütüphaneyi beğendiğini belirten Erdoğan, "Gerçekten kütüphane gayet güzel. Gençlerimize hayırlı olsun diyorum. İnşallah ülkemizde bunu yaygınlaştıracağız. Bununla beraber Bay Kemaller de Bay Muharremler de ara sıra buralara uğrarlar" ifadelerini kullandı. çocuklara oyuncak hediye etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Sivil İrade Platformu tarafından organize edilen iftar programına katıldı. İftar saatinin ardından bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ondan korkuyorum, bir Haçlı-Hilal savaşına doğru, bu Avusturya Başbakanının attığı adımlar, dünyayı buraya doğru götürüyor" dedi. Erdoğan Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararıyla ilgili olarak da, "Bunun için de özellikle Batı dünyası, bu adamlarına çekidüzen vermesi gerekir. Eğer bunlar çekidüzen vermezse, bu hesaplar farklı bir şekilde yapılmaya doğru gidecektir. Neymiş? Oradaki bizim din adamlarımızı Avusturya'nın dışına atacaklarmış. Ya siz bunu yaparsınız da biz boş mu dururuz? Biz de bir şeyler yaparız demektir" ifadesini kullandı.

'KIRAATHANELER BİZİM ADETA BUTİK KÜTÜPHANELERİMİZ OLACAK"

Erdoğan, Muharrem İnce'nin Millet Kıraathaneleri eleştirisine yönelik olarak, "Bunlar okuma seferberliğine de karşı çünkü bunlara kıraathaneyi sorduğun zaman nedir diye, herhalde okey masasının kurulduğu yer diye zanneder veya iskambil kağıtlarının olduğu yer zanneder.Be ey cahil, fizik öğretmeni olabilirsin ama sen kıraathanenin ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Bak biz şimdi millet kıraathaneleri kuracağız. Nedir bu biliyor musun? Artık her ilçede bir veya birkaç tane bu kıraathaneler bizim adeta butik kütüphanelerimiz olacak." ifadesini kullandı.

"KÜRT OLMAK BAŞKA BİR ŞEY,TERÖRİST OLMAK BAŞKA BİR ŞEY"

Erdoğan, "Türkiye büyüyor. gelişiyor, demokratikleşiyor. Ama birileri hala memleketin dağlarında elinde silahla dolaşıyor. Askerlerimiz, polislerimiz, vatandaşlarımız , öğretmenlerimiz, yol yapan, baraj yapan işçilerimiz, din adamlarımız, partimizin mensupları alçakça katlediliyor. Öğretmenlerimiz , askerlerimiz, din adamlarımız, mühendislerimiz kaçırıldı. Kaçıranlar Kim? PKK. Bıyıkları yeni terlemiş gencecik çocuklar dağlarda heba olup, gidiyor. Diyarbakır Belediyesi'nin önünde ağlayan anneler Kürt anneler değil miydi? 6,7 Ekim olaylarında 53 tane öldürülen Kürt kardeşlerimiz bizim evlatlarımız değil miydi? Öldürenler PKK mensuplarıydı.Kürt olmak başka bir şey, terörist olmak başka bir şey. Adını önce demokratik açılım daha sonra milli birlik ve kardeşlik projesi, en sonunda çözüm süreci koyduğumuz süreçlere bu yüzden ihtiyaç duyduk. Anaların gözyaşları dinsin, babalar gözyaşlarını içine akıtmasın diye tüm yasakları kaldırdık. Kürtçe yayın yapan televizyondan alfabeye dilin hayatın her alanında serbestçe kullanımı için tarihi reformlara imza attık. Bütün bunları yaptıktan sonra dönüp, baktığımızda şahit olduğumuz manzara gerçekten çok güzeldi. Yıllarca öteki muamelesi yapılmış, milyonlarca kardeşimizin kendilerini artık bu ülkenin başı dik, birinci sınıf vatandaşı olarak, hissettiğini gördük"dedi.

"TERÖR KORİDORUNU BOŞ BIRAKSAYDIK, TÜRKİYE'NİN GÜNEYİ ÇOK ZOR DURUMDA KALACAKTI"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Bunun için baldıran zehri içsek te bu süreci devam ettireceğiz dedik. Biz bu kararlılıkla çalışmaya devam ettik. Ama meğerse karşımızdakilerin derdi başkaymış. Biz onlara silahlarınızı bırakın, gelin demokratik nizama katılın, mücadelenizi hukuk içinde verin dedik. Onlarsa bunu karşılığında yeniden terör yöntemlerine sarıldılar. Çukur kazdılar. Mayın döşediler. Damlara ağır silahlar yerleştirdiler. Mahalleleri işgale teşebbüs ettiler. Roket, el bombası stokladılar. Gördük ki bunların derdi Kürt, Kürtçe, mağduriyet, mahrumiyet değilmiş. Bunların tek derdinin demokrasi, hak, özgürlük gibi kavramları kendilerine siper ederek, kafalarında ve gönüllerinde ideal olarak belirledikleri dünyada ne kadar eli kanlı katil varsa, onların baskıcı yönetim sistemiyle halkımızı esir etmek olduğunu anladık. Bunu yaptılar. Bunlar ülkemizin asli parçası olmak yerine Türkiye'ye düşman, bizi kendi hesaplarının önünde engel gören emperyalistlerin oyunlarında piyonluk yapmayı seçtiler. Hepimizin geleceği, mutluluğu, refahı yerine bir takım istihbarat örgütlerinin maşası olmayı tercih ettiler. İşte Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın yandaşı PYD/YPG ile beraber bir terör koridoru oluşturmayı seçtiler. Biz buna evet diyemezdik. İşte bunun için Zeytin Dalı operasyonunu başlattık. Eğer biz terör koridorunu boş bıraksaydık, bugün Türkiye'nin güneyi çok zor durumda kalacaktı.

"DİYARBAKIR DOĞUNUN İSTANBUL'U OLDU"

Diyarbakır Belediyesi'ne kayyum atandıktan sonra şehrin geliştiğini vurgulayan Erdoğan, "3,4 gün önce Diyarbakır'daydım. Burada Allah'a şükrettim. Burada PKK dönemindeki , HDP dönemindeki Diyarbakır'la şu kayyumlara burayı devrettikten sonra Diyarbakır'ın geldiği güzelliğe bak dedim. İstanbul'da, Ankara'da dört gidiş, dört geliş cadde yok. Ama Diyarbakır'da gidiş dört geliş cadde var. Şu anda Diyarbakır doğunun İstanbul'u oldu. Bu onlara kalsa olur muydu? Ben bölge halkından destek ve yardım istiyorum. El ele verelim ve bu işi bitirelim. 90'lı yıllarda nasıl insanlar köylerinden kovulduysa, 2015 yılında da bölücü terör örgütü şehirlerde oturan insanlarımızı yuvasından etmeye kalktı.Biz bölücü örgüte karşı yürüttüğümüz operasyonlarla topyekun Türkiye'nin geleceğini kurtardık. Teröristler yıktı, biz inşa ettik." ifadesini kullandı.

"SERBEST SEÇİMLER GİBİ, MİLLİ İRADENİN ÜSTÜNLÜĞÜ GİBİ DÜNYANIN EN GÜÇLÜ SİLAHLARINDAN BİRİNE SAHİBİZ"

Erdoğan, "Bizim önümüzde uzun bir demokrasi ve kalkınma yolculuğu var. Biz bazıları gibi ne petrol kuyularına ne de gaz rezervlerine sahibiz ama biz onlardan daha zengin ve daha özgürüz. Çünkü biz demokrasi gibi, serbest seçimler gibi, milli iradenin üstünlüğü gibi dünyanın en güçlü silahlarından birine sahibiz. Ne zaman dara düşsek, ne zaman çıkmaza girsek çok partili hayatımızın bize bir hediyesi olan serbest seçimleri devreye sokuyor, milletimizin her şeyi yeni baştan düzenlemesi yoluna gidiyoruz." dedi.

3- DEMİRÖREN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETLERİ SÜRÜYOR

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretleri sürüyor. Demirören ailesinin Kanlıca'da bulunan evine taziyeye gelenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kanal D Ana Haber Genel Yayın Yönetmeni Ramazan Kurnaz ve şarkıcı Deniz Seki de yer aldı. Demirören ailesine taziyelerini ileten Bakan Bak'ı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören uğurladı.

Güler ise ziyaret sonrası yaptığı açıklamada 'Önemli bir sanayici ve işadamı olarak ve bundan da öte sosyal sorumluluk projelerine katkıları olan bir insandı. Kendisinin bu misyonunu eşli de evlatları da taşıdı. Okul öncesi eğitimi başta olmak üzere doğuda, güneydoğuda çok önemli yatırımlara imza attılar. Çok önemli bir sostum olduğu için çok üzüntülüyüm. kendisine Allahtan rahmet diliyorum. Böylesine mübarek bir günde de defnedilecek mekanı cennet olsun. Eşine, evlatlarına, torunlarına, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Güel bir insandı. Bu dünyadan Erdoğan Demirören diye bir güzel insan geçti." dedi



4- İSTANBUL - OKMEYDANI'NDA 100 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİREN DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Okmeydanı'nda 100 bin kişiyi ilgilendiren dönüşüm için bugün ilk kazma vuruldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem olunca üzülüyoru,z içimiz yanıyor ama sonra unutuyoruz. Biz son yüzyıl içerisinde bu kadar deprem yaşadıysak bizim önümüze bakmamız lazım" dedi.

Toplam 2 milyon 350 bin metrekare yatırımın gerçekleşeceği Okmeydanı projesinin 1. Etap startı bugün verildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen temel atma töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Kiptaş Genel Müdürü İsmet Yıldırım da yer aldı.

"HERKES BİR DÖNÜŞÜM İSTİYOR"

Törende ilk sözü alan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Nasıl heyecanlı, nasıl mutluyum tarif edemem. Okmeydanı denilen yer 1,5 milyon metrekare büyüklükte bir mekan. 24 bin bağımsız bölüm var. Ne yol, ne park, ne bahçe, ne de okul var. Depremden hiç bahsetmiyorum. Depreme dayanıklı bir tane binamızda yok. Herkes bir dönüşüm istiyor. Herkes geleceğe umutla bakan mahalle istiyor. Bunu gerçekleştirmek için uzun ince bir yola çıktık ve kararlılıkla devam ediyor. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız'ın bu işlere desteğini de söylemem gerekiyor. 2 milyon 300 bin metrekare yeni yapı yapacağız. Buranın yüzde 80'ini vatandaşa veriyoruz. Daireye daire, dükkana dükkan dedik. Yollar genişliyor binaların altına otoparklar yapıyor. Yaşanabilir çağdaş bir şehir için heyecanlıyız" açıklamalarında bulundu.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE VATANDAŞI YERİNDEN ETMEME KARARI ALDIK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise bu kentsel dönüşümün hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, "Hepimiz için bir başlangıç olsun diyelim. Buradaki çözümle ilgili Başkan Demircan ile geçmişte görüşmemiz oldu ve buranın tapu sorunuyla ilgili bir bağımız oluştu. İyi niyet olunca her şey güzel gidiyor. Kentsel dönüşümde vatandaşı yerinden etmeme kararı aldık. Herkesin orada bir geçmişi ve bir arkadaşlığı var. Biz vatandaşlardan para da almayacağız dairelerini yenilerken, sadece 100 metrekare dairesi varsa bundan yüzde 20 kesinti yapacağız bizde buradan masraflarımızı çıkaracağız" diye konuştu.

"SON YÜZYIL İÇERİSİNDE 6 VE ÜZERİNDE YIKICI DEPREM SAYISI 56"

"Vatandaş razı, ilçe belediyesi razı, belediyemiz razı herkes tamam diyor, iş bakanlığa kaldı" diyerek sözlerine başlayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bakan parayı versin bizde bu işleri yapalım diyorlar. Değerli kardeşlerim para önemli değil. Allah para ile giderilecek dertler versin. Hele hele Bakan Kayserili ise, para işi kolay" dedi.

"BU TOPRAKLARIN ALTI BİRAZ HAREKETLİ"

Bakan Özhaseki, "Bu coğrafya dünyanın dört bir tarafından sıkışan ne kadar mazlum insan varsa buraya geldiği bir yerde yaşıyoruz. Burası bir sığınma coğrafyası olmuş. Kafkaslarda, güneyde, doğuda kim varsa buraya gelmiş. Elhamdülillah iyi ki herkes gelmiş bu topraklara. Bir olmuş, beraber olmuşuz. Allah bunu sonuna kadar daim etsin inşallah. Ama dezavantajlarımız da var. Bu toprakların altı biraz hareketli. Deprem ülkesi olduğumuz için her şehrimizde şu anda bile her an neredeyse deprem oluyor. Son yüzyıl içerisinde 6 ve üzerinde yıkıcı deprem sayısı 56. Deprem olunca üzülüyoruz içimiz yanıyor ama sonra unutuyoruz. Biz son yüzyıl içerisinde bu kadar deprem yaşadıysak bizim önümüze bakmamız lazım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol hep birlikte sahneye gelerek Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Van Evleri'nin yıkım işlemleri için düğmeye bastı ve burada iş makinesiyle ilk kazma vuruldu.

