DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

*Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,

"Türkiye'nin büyük sorunları var. Türkiye'nin büyük sorunlarını yorgun adamlar çözemez. Türkiye'ye taze kan lazım."

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Kadıköy'de düzenlenen gece mitingine katıldı. Bağdat Caddesi'nde başlayan yürüyüş sonunda Göztepe Parkı önünde toplanan kalabalık, İnce lehine sloganlar atarak, meşaleler yaktı.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitingde yaptığı konuşmada, "16 yıl Türkiye'yi yönetiyor, ben diyorum ki bacası tüten fabrika, gençlere iş.. Sanayinin dörtte biri atıl, gel bunu devreye sokalım. Tarıma dayalı sanayiyi kuralım. Üretim ekonomisini oluşturalım. Yatırımcıya güven verelim, merkez bankasını bağımsız kılalım. Eğitimi yeniden düzenleyip, çocuklara yabancı dil öğretelim. Onları dünya vatandaşı yapalım" dedi.

"BARIŞALIM, UZLAŞALIM "

İnce, "Cumhurbaşkanı adayı olduğumda, 'artık altı ok yok. Sadece Türk bayrağı takacağım' dedim. Çünkü 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Hiç ayrım yapmadan. Erdoğan gibi değil. Erdoğan Alevileri, Kürtleri, sendikacıları, öğrencileri sevmiyor. Erdoğan kendine biat edenleri seviyor. Ben diyorum ki, bir büyük şemsiye altında buluşalım. Barışalım, uzlaşalım diyorum" diye konuştu.

"GELİR DAĞILIMI ADALETSİZ OLAN BİR ÜLKEDE BARIŞ, OLMAZ"

İnce, cumhurbaşkanı seçildikten sonra uygulayacağı projelerinden bahsederek, "Benim 3 tane B harfim var. Sorunları 3B ile çözeceğiz. Birinci B'miz barışacağız. Kavga etmeyeceğiz. İkinci B'miz büyüyeceğiz. Üretim ekonomisine geçeceğiz. Yatırımcı korkmayacak. Marka oluşturacağız. Tasarım yapıp, teknolojiye sahip olacağız. Üçüncü B'miz bölüşeceğiz, adil bölüşeceğiz. Türkiye'de en düşük emekli maaşı ile en yüksek emekli maaşı arasında 9 kat fark var. Kadıköy'de de çok sayıda emekli var. Gelir dağılımı bu kadar adaletsiz olan bir ülkede barış, kardeşlik olmaz" ifadelerini kullandı.

"BİR ÇOCUĞUN DİNDAR OLUP, OLMAMASINA DEVLET KARAR VEREMEZ, AİLE KARAR VERİR"

Muharrem İnce şöyle devam etti:

"Bir neslin, bir çocuğun dindar olup, olmamasına devlet karar veremez. Aile karar verir. Dindar nesilden hiç bir korkum yok. Dindar nesille bir sorunum da yok. Dindar neslin hiç bir sakıncası yok. İsteyen çocuğunu dindar yetiştirebilir. Ama kindar nesil istemiyorum. Demokrat, eleştiren, sorgulayan bir nesil yetiştireceğiz. Bütün öğrencilere resmi dil olarak Türkçe'yi öğreteceğiz. İkinci olarak anasının dilini öğreteceğiz. Evinde konuştuğu dil neyse onu öğreteceğiz. Son olarak uluslararası dil öğreteceğiz. İngilizce, Almanca, Japonca, Rusça, Çince. Din dersi konusunda isteyene seçmeli olarak bu imkanı sağlayacağız. Zorunlu din dersini istemeyenlere de vermeyeceğiz. Din dersini seçmeli yapacağız."



"CHP'Lİ BELEDİYELER BAYRAM YAKLAŞIYOR DİYE CAMİLERİ DETERJANLA YIKIYORLARMIŞ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "CHP'nin camileri yıktığı" sözlerini hatırlatan İnce, "Uçaktan inince beni Kadıköy belediye başkanı karşıladı. Başkana camileri yıkıyor musun? diye sordum. O da "Bayram yaklaştığı için deterjanla yıkıyorum" dedi. Erdoğan doğru söylüyor. CHP'li belediyeler bayram yaklaşıyor diye camileri deterjanla yıkıyorlarmış" dedi.

"BEYİN GÖÇÜNÜ BEYİN GÜCÜNE DÖNÜŞTÜRECEĞİM"

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dördüncü dönemi hakkındaki açıklamalarına karşılık, "Dördüncü dönemini büyük ustalık dönemi olarak söylüyor. Öyle değil. Dördüncü dönemi emeklilik, kıraathane dönemi. Dördüncü döneminde onun sarayına yakın bir tane kıraathane açacağım. İster üzümlü, ister çikolatalı kek olsun ona göndereceğim. Ama kusura bakmasın kilosu 4 bin beş yüz lira olan beyaz çaydan içiyor. Onu veremem. O çok pahalı. Normal siyah çay içecek. Dünyanın her yerinde fakirler mutsuz, zenginler mutludur. Türkiye'de farklı. Türkiye'de fakir de mutsuz, zengin de mutsuz. Çünkü zengin geleceğine dair bir güvence görmüyor. Ve Türkiye'de ki en parlak çocuklar yurt dışına gidiyor. Beyin göçü var. Allah'ın izniyle, milletimizin izniyle cumhurbaşkanı olduğumda beyin göçünü, beyin gücüne dönüştüreceğim" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE TAZE KAN LAZIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı televizyonda programa davet eden İnce, "Kazanamazsam siyaseti bırakırım. Ben senin gibi koltuk meraklısı değilim ki. Ben iddialı adamı severim. Sen de iddialısın. Türkiye'nin büyük sorunları var. Türkiye'nin büyük sorunlarını yorgun adamlar çözemez. Türkiye'ye taze kan lazım" dedi.

"35 GÜNDÜR YEMEKTEN ÇOK MEŞALE DUMANI YEDİM"

Öte yandan, mitinge katılan bazı kişilerin ellerindeki meşaleleri yakmasıyla çıkan dumandan etkilenen Muharrem İnce, mitinge katılanlardan meşaleleri söndürmelerini isteyerek, son 35 günde yemekten fazla meşale dumanı yediğini söyledi. İnce'nin bu sözleri katılımcıları güldürdü.

*Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan

*"Vatan bizim ortak paydamızdır. Çünkü vatan bizim evimiz, Bu evi korumak hepimizin boynunun borcu, bu uğurda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şehit polis aileleri ve gazi yakınları için iftar programı düzenledi. Polis Eğitim ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen iftara yaklaşık bin 500 kişi katıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın ev sahipliği yaptığı iftar yemeğine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı. Program şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.



EMİNE ERDOĞAN ERDOGAN: 'VATAN BİZİM ORTAK PAYDAMIZDIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatanın kurtarılması için kol kanat geren herkesin katılmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "Vatan bizim ortak paydamızdır. Çünkü vatan bizim evimiz, Bu evi korumak hepimizin boynunun borcu, bu uğurda hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Makamları ali olsun, onlar dünya makamlarını şehit olarak ödediler. Bir insanın peygamberlikten sonra ulaşabileceği en yüksek mertebe şehitliktir. Bizler geride kalanlar olarak üzerimize düşeni yapmakla sorumluyuz. Bize emanet edilen vatanı korumak ve yüceltmekle mükellefiz. Yargı yoluyla ekonomik açıdan, ve nihayetiyle askeri olarak bizleri çökertmeye çalıştılar. 15 Temmuz gibi kanlı bir ihaneti yaşadık. Meclisimiz bombalandı, şehitler, gaziler verdik. Rabbim o günleri bize bir daha göstermesin. Böyle zamanlarda Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale bize iman veriyor, ecdadımızın mücadelesi bize rehber oluyor. Öyle zannediyorum ki böyle imtihanlar dayanıklılığımızı daha da arttırıyor. Ne mutlu ki hürriyete olan aşkın cesaretin vatan sevgisinin tüm boyutlarıyla kökleştiği bir coğrafyada yaşıyoruz. 15 Temmuz öncesine göre daha güçlü olduğumuzu düşünüyorum. Rabbim bu dirayeti baki kılsın. İslam dünyasının acılarını dindirmeye bizleri vesile kılsın" dedi.



"24 HAZİRAN İTİBARİYLE YENİ BİR YOLA GİRECEĞİZ"

Türkiye'nin tarihi bir dönemeçten geçtiğini belirten Erdoğan, "İnşallah 24 Haziran itibariyle yeni bir yola gireceğiz. Türkiye'yi şaha kaldıracak yeni bir dönem başlayacak. Ülkemizin potansiyelini harekete geçirmek bizlerin elinde başarı merdivenleri onların cebinde çıkılmaz. Hepimiz gencimiz, yaşlımızla ülkemizin 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için ortak bir azim ve kararlılık içinde olmalıyız. Birlik ve beraberlik içinde olursak geleceğimiz aydınlık olur. Şehitlerimizin emaneti, gençlerimizin geleceği için yek vücut olalım. Yüksek ideallerimize odaklanalım, kalbi ve fiili dualarımızı birlikte yapalım. Ramazan dua etmek için karlı bir aydır" diye konuştu.



KUZEY IRAK VE KANDİL OPERASYONUNDA KAHRAMAN ORDUMUZ MUZAFFER OLSUN

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bin yıldır bu topraklarda barış ve adalet için yaşıyorsak bunu şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlığına borçlu olduğumuzu söyledi. Kaya, "Milletimiz vatan söz konusu olduğunda gözünü kırpmadan çıplak elleriyle tankları durduruyor. En ağır silahlara göğsünü siper eden bir millettir. Kadınlarımız yeri geldiğinde vatanı için can vermekle kalmıyor gencecik evlatlarını düğüne uğurlar gibi şahadete uğurluyor. Çok yakın bir zamanda kahraman Mehmetçiğimiz Afrin operasyonuna düğüne gider gibi gittiğini hep birlikte gördük. O kahraman Mehmetçiğimizin evlatlarını nasıl düğüne yollar gibi yollandığını gördük. Bizler şehitlik ve gazilik makamının ne denli yüce bir makam olduğuna iman etmiş bir milletiz. Şehitlik bizim için peygamberlikten sonra yüce bir makam. Bugün Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da El-Bab'ta, Afrin'de muzaffer kıldığı gibi rabbim inşallah Kuzey Irak operasyonunda ve Kandil operasyonunda da kahraman ordumuzu ve Mehmetçiğimizi muzaffer kılsın. Rabbim orada operasyonda olan tüm Mehmetçiğimize başarılar versin. Biz terörle mücadelede mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Çok kıymetli şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, biz al bayrağımızı Allah'ın izniyle göklerden indirmeyeceğiz. Bütün terör örgütlerinin planlarını bir bir bozacağız. Hem terörle mücadelemizi sürdüreceğiz, hem de bir taraftan ülkemizi kalkındırmaya, geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz. Terörle, ekonomiyle ayağımıza vurulmaya çalışan prangaları bir bir kıracağız Allah'ın izniyle" dedi.



"EN DOĞRU KARARI VERECEĞİNE İNANIYORUM "

24 Haziran'da bir karar süreci olduğuna değinen Kaya, "24 Haziran'da bu ülkenin bekası için kıymetli şehit ailelerimizin ve gazilerimizin en doğru kararı vereceğine inanıyorum. Bu vatanın birliğine, beraberliğine hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



SİZLER ŞEHİTLERİMİZLE EBEDİ ALEMDE BULUŞACAKSINIZ

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ise "Sizler en değerli varlıklarını bu vatan için şehit verdiniz. Bunun dünyevi olarak bir karşılığı olamayacağı gibi bundan daha büyük bir fedakarlık söz konusu olamaz. Fakat sizler şehitlerimizle ebedi alemde buluşacak ve yüce rabbim müjdelediği rahmetlere kavuşacaksınız. Onlar vatan hizmeti adına üzerlerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirdiler. Bizlere düşen de aynı iman ve şuurla hareket edip, milletimizin bekasını, aziz vatanımızın bölünmez bütünlüğünü, milletimizin birlik ve beraberliğini korumak, şanlı al bayrağımızı her yerde dalgalandırmak için elimizden gelen azami gayreti sarf edeceğiz" dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir grup polis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu bir 'puzzle'ı ve Emine Erdoğan'ın karakalem fotoğrafını hediye etti.



*Çökme sonucu sokak üzerinde park halinde duran 5 otomobil zarar gördü.

Fatih'te bulunan Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Lisesi'nin bahçe duvarının bir kısmı çöktü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, sokakta park halinde bulunan 5 otomobil zarar gördü.

Olay Balat Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam hatip Lisesi'nin bahçe duvarının bir kısmı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonucu sokak üzerinde park halinde duran 5 otomobil zarar gördü. Mahalle sakinleri olay sonrası durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri her iki taraftan şerit çekerek çevrede önlem aldı. İtfaiye ve zabıta ekipleri de çöken duvarın bulunduğu alanda inceleme yaptı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Zarar gören otomobiller bulunduğu yerden kaldırıldı. İnceleme çalışmasının ardından enkaz kaldırma çalışması yapılacağı öğrenildi. Duvarın daha öncede çöktüğü yerine yenisi yapıldığı iddia edildi. Polis ekipleri olay sonrası soruşturma başlattı.

* Alev alev yanan dairede meydana gelen patlamalar kameraya yansıdı.

Esenyurt'ta doğalgaz patlaması sonucu 4 katlı binada yangın çıktı. Yangında 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın birinci katında saat 16.00 sıralarında çıktı. İlk belirlemelere göre binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında Suriyeli olduğu belirtilen 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken itfaiye alevlere müdahale etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA

Esenyurt'taki doğalgaz patlaması sonucu çıkan yangınla ilgili olarak İGDAŞ yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada "Bugün Esenyurt, Talatpaşa mah, 1036 sk 49 numarada bulunan dairede patlama meydana gelmiş ve çıkan yangında biri Suriye uyruklu iki kişi yaralanmıştır. İGDAŞ Ekiplerinin binada yapmış olduğu incelemede, kaynağı bilinmeyen bir sebeple ortama gaz dolduğu belirlenmiştir.

Olayın kesin nedeni, yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır" denildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle saat 23.30 sıralarında Demirören Ailesi'nin Kanlıca'daki evlerine geldi. Bakan Soylu'ya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da eşlik etti. Ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.

Bakanı Soylu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, "Ülkemizin başı sağ olsun. Bir ülkede işadamı olunabilir, sanayici olunabilir ama duayeni olmak apayrı konumdur. Erdoğan Demirören, Türkiye'nin hem sanayici hem işadamı hem de duayeniydi. Allah rahmet eylesin. Bütün ailesine, tüm çalışanlarına, beraber büyüttüğü iş camiasına ve arkadaşlarına her birine ayrı ayrı başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Hayatının son demine kadar bir mücadele ortaya koydu. Mücadele adamı karakteri çizdi. Sonuna kadar da bunu yaptı. Biz ölmeye inanıyoruz. Allah mekânını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin" dedi.

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören ailesi, Kanlıca'daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. İş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin taziye ziyareti sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve eski teknik direktör Mustafa Denizli de ziyaret etti ve başsağlığı dileklerini iletti. İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı da taziye ziyaretinde bulundu.



CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, "Merhum Erdoğan Demirören Türk sanayisine çok hizmetleri olmuş, çok büyük istihdam yaratmış, o hizmetleri hâlâ devam eden bir memleket insanıydı. Ben de kendisini çok uzun yıllardan beri tanırım. Bugün vefat ettiğini öğrenince programlarından sonra hemen buraya gelme ihtiyacı duydum. Bir süredir tedavi görüyormuş onu da bilmiyordum doğrusu. Yeni öğrendim bunu. Allah rahmet etsin. Ailesine, çalışanlarına, tüm yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

MUSTAFA DENİZLİ: KENDİSİNE MİNNETTARIM

Eski teknik direktörlerden Mustafa Denizli, "Çok eski yıllarımdan, futbolculuk yıllarımdan tanıyorum. Oynadığım kulübe büyük yardımları dokunmuş bir insandı. Futbol yöneticiliği var. Beşiktaş'ta çalıştığım dönemde de çok birlikte olduk.78 yılında tanıştık, Onun bana sevgisi, benim kendisine olan saygım hiç eksilmedi, artarak devam etti. Dün de çok yakın bir arkadaşımı kaybetmiştim. İzmir'de Ümit Kayahan hocamızı kaybetmiştik. Döndüm, bu haberi aldım. Yaptıkları için kendisine minnettarım. Yardımsever, kendisini düşündüğü kadar başkalarını düşünebilen bir insan. İş dünyasında, spor dünyasında büyük katkıları olan bir insan. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

İş insanı Sadettin Saran ise "Binlerce insana istihdam yaratan önemli bir iş adamıydı. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Oğlu Yıldırım Demirören'den, eşten dosttan haber alıyorduk. Sürpriz olmadı, bekliyorduk. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatı nedeniyle Demirören ailesi, Kanlıca'daki evlerinde taziyeleri kabul ediyor. İş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin taziye ziyareti sürüyor. İş insanı Yılmaz Ulusoy da taziye ziyaretine geldi. Ziyaretin ardından açıklama yapan Ulusoy, "Büyük bir değeri kaybettik. 50 yıllık arkadaşımızı dolayısıyla abimizi, akrabamızı kaybettik. Girişimci atılımcı fevkalade ve çağın girişimcisi bir iş adamıydı. Yeşili seven, denizi temiz tutmaya uğraşan çok çalışkan bir insandı. Kendisiyle en son geçen hafta gittiğim görüştüm ve çok bitkindi sona doğru yaklaşmıştı. Ama son anına kadar iş konuluyordu benimle. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah taksiratını affetsin. Birer birer arkadaşlarımız gidiyor. Bu son yolculuk" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro inşaatının Mecidiyeköy İstasyonu'nda çalışan işçilerle sahurda bir araya geldi. Uysal, çalışmaların yılsonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Uysal, Mecidiyeköy-Mahmutbey metro inşaatı çalışanlarıyla Mecidiyeköy Metro İnşaatında sahur yaptı. Burada metro çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Uysal, "Metrolarla ilgili göreve geldikten sonra yeniden bir değerlendirme yapıp belirli hatlarda bu yıl sonuna bitirmeyle ilgili, yapımcı firmalarımızdan taahhütler almıştık. Bu hattımız 24 kilometre ve 21 istasyondan oluşmakta. Değerlendirme toplantısında işi hızlandırma mahiyetinde inşaatı devam ederken, inşaatı bitmiş olan kısımların elektromekanik imalatını da başlattık. Yılsonuna kadar bu hattın inşaatı tamamlanmış olacak" dedi.

Kabataş-Mecidiyeköy metro hattının bir yıl gecikmeli açılabileceğini belirten Uysal, "Bizimle ve firmalarımızla ilgili bir durum değil, tarihi eserler bulunduğu için çalışmalar sürüyor. Tarihçilere fırsat verme adına 1 yıl gecikmeli açılacak" ifadelerini kullandı.

"GÜNLÜK 1 MİLYON YOLCU"

Başkan Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

"21 istasyonlu 24 kilometrelik metronun günlük yolcu kapasitesi olarak 1 milyon yolcu hesaplanmakta. Bu hatta yapım ve araçlarla birlikte işletmeye alınması yaklaşık 5 milyar gibi bir maliyete ulaşmakta. İnanıyoruz ki, 31 Aralık'ta testleriyle birlikte biter ve İstanbul halkımıza hizmet veremeye başlamış olur. Burada 3500 kişi çalışıyor. İstanbul'da toplamda 294 kilometrelik metro inşaatımız devam ediyor. Daha öncesinden 277 km diyorduk. Halkalı-Arnavutköy 3.Havalimanı hattımızı Ulaştırma Bakanlığımız ihale etti. Toplam 20 binin üzerinde de metro inşaatlarımızda çalışanlar var."

