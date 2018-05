DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- SULTANBEYLİ'NDE ÖZEL HAREKAT POLİSİYLE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: İstanbul

Sultanbeyli'nde, önceki gün tutuklanan 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda, özel harekat polisleri eşliğinde, 1 kişinin daha yakalanması için operasyon düzenlendi. Baskın yapılan villada yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, aranan şüpheliye ulaşılamadı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sultanbeyli İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün uyuşturucu suçlamasıyla tutuklanan 3 kişinin ifadeleri doğrultusunda, Necip Fazıl Mahallesi'nde bulunan bir villaya operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri eşliğinde düzenlenen operasyonda villada aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu bulunurken aranan şüpheliye ulaşılamadı.

Ekiplerin, aranan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

2- BAĞCILAR'DA RÖGARLAR TIKANDI İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL ()

Bağcılar'da, rögarların tıkanması sonucu iki iş yerini su bastı. İş yerinde birçok makine ve eşya kullanılamaz hale geldi.

Bağcılar Kışla Caddesi 1231. Sokak'ta saat 11.00 sıralarında rögarların tıkanması sonucu, biri çorap atölyesi diğeri matbaa olan, iki iş yerinin duvarları ve fayansları arasından su sızmaya başladı. Durumu fark eden iş yeri sahipleri İSKİ'yi arayıp yardım talep etti. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Su baskını sonucu iş yerinde birçok makine ve eşya kullanılamaz hale geldi.



"HER AY BU DURUMU YAŞIYORUZ"

Dükkan'ını kiraya veren Nazire Akkuş, "Sabah saat 11.00'de su basmaya başladı önüne geçemedik, ne yapacağımızı şaşırdık İSKİ'yi aradık iki saat sonra İSKİ geldi. Açılmadı yine, bunu biz her ay yaşıyoruz. Buna bir çözüm bulunamadı. Her ay biz bu durumu yaşıyoruz. Bir hafta önce kiraya verdim bir hafta sonra yaşanılan duruma bu" dedi.

"250 BİN TL ZARARIM VAR"

Matbaa sahibi Murat Türkyılmaz da,"Sabah saat 10 sıralarında rögar tıkanmış, saat 15.00 sıralarında tamamen şişiyor, gelen İSKİ ekipleri 4 araç ile geldiler ancak kanalı açamadı. Şişen bütün su bizim dükkanlarımıza geldi. Fayansların altından tuvaletten, su fışkırmaya başladı. Yaklaşık 250 bin lira civarında zararım var. Bunu nasıl karşılayacağımı bilmiyorum" dedi. İş yeri sahipleri daha öncede aynı sorunla karşılaştıklarını ancak bir çözüm bulamadıklarını belirtti. İSKİ ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

3- BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN SALİH MİRZABEYOĞLU İSTANBUL'A GETİRİLDİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Özden ATİK /İstanbul

Geçirdiği beyin kanamasının ardından Yalova Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Salih Mirzabeyoğlu(68) ailesinin isteği üzerine İstanbul'a getirildi. Mirzabeyoğlu'nun yakınları hastaneye akın etti.

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan, Salih Mirzabeyoğlu geçirdiği beyin kanamasının ardından Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Mirzabeyoğlu'nun akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.



AİLESİ İSTANBUL'A GETİRMEK İSTEDİ

Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiğinin açıklanmasının ardından aile, Mirzabeyoğlu'nun İstanbul'a naklini istedi. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak mevcut durumu korunan Mirzabeyoğlu, uzman hekim kontrolünde ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi'nden İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.



YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Mirzabeyoğlu'nun Siyami Ersek Hastanesi'ne getirildiğini öğrenen yakınları hastaneye akın etti. Hatırlanacağı gibi, 28 Şubat döneminde İBDA-C davasında yargılanan ve müebbet hapis cezası aldıktan sonra 16 yıl cezaevinde kalan Mirzabeyoğlu, yeniden yargılanıp beraat etmişti.



4- AKŞENER'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, partisinin seçim standına saldırı gerçekleştirilen Bağcılar Meydanı'nda açıklamalarda bulundu. Akşener dünkü saldırıda yaralanan 2 partiliyi, Silivri'de, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Akşener, "Dün burada gerçekleşen o müessif olayı elbette kınıyorum. Tesellimiz herhangi bir can kaybının bulunmamış olması. Türkiye sadece bir seçime giriyor. Türkiye savaşa gitmiyor. Türkiye'de yaşayan insanların siyasi görüşlerinden bağımsız can güvenlikleri, mal güvenlikleri ve her şeyleri bu ülkeyi yöneten iktidarın ve devletimizin garantisi altındadır, emaneti altındadır. Buradan sayın içişleri başkanına, başbakanı geçtik, sayın cumhurbaşkanına sesleniyorum. Çünkü bu konunun muhatabı onlardır. Derhal, hukuki ve adli konuları çok sıkı takip etmelerini, benim de şahsen bu konuyu sıkıca takip edeceğimi sizler aracılığıyla iletmek isterim. Hastanede yatan 2 arkadaşımız var. 9 kişi yaralı 1'si ağır. Diğeri nispeten daha iyi, hastanede yatıyorlar. 7 arkadaşımız ayakta tedavi olarak çıktılar. Bu kabul edilebilir bir şey değildir." dedi.

"BİZ, YOLA KAVGA OLSUN DİYE ÇIKMADIK, DÖVÜŞ OLSUN DİYE ÇIKMADIK"

Akşener sözlerini şöyle sürdürdü: Demokrasi ile yönetilen ülkelerde bu tarzdaki bir saldırı kabul edilmesi mümkün olmayan bir saldırıdır. Türkiye'de hukuk olsaydı, demokrasi işliyor olsaydı, bunlar olmazdı. Dolayısıyla, hem arkadaşlarımızın durumunu görmek, hem de adli konuları takip etmek üzere buradayım. Öncelikle şunu söyleyeyim bana verilen bilgi, 8 kişinin gözaltına alındığı, 6 kişinin serbest bırakıldığı ve 2 kişinin üzerine bu meselenin yıkılmak istendiği, şeklinde. Net bir şey söyleyeyim, 2 kişinin 9 kişiyi yaralayamayacağına göre, çoğunluğu bıçak yarası olduğuna göre, yaraların çoğu özel olarak yapılmış olduğuna göre, yani bıçak saplanmış çevrilmiş. Dolayısıyla bu konunun takipçisi bizzat, şahsen olacağımı ifade etmek isterim. Elbette can kaybının olmaması tesellimizdir. Biz, yola kavga olsun diye çıkmadık, dövüş olsun diye çıkmadık. Biz Türkiye'nin gerim gerim gerindiği bu ortamdan nefes alması için çıktık, demokrasinin işlemesi için çıktık, adaletin tesis edilmesi için çıktık. Milletimizin de bizden beklediği budur. Hem partimizden, hem şahsen benden beklediği budur. Biz bu yolda ilerlerken hiçbir tehdit, hiçbir saldırı, hiçbir arızalı durum bizleri bulunduğumuz noktadan geriye götüremeyecektir. Bugüne kadar hiçbir tehdide pabuç bırakmadım, meydandadır. 24 yıllık aktif siyasetim bunun örnekleriyle doludur. herkese sağduyu ama iktidar partisine, çünkü bizim muhatabımız kendileridir, özellikle bu konuda tedbir almaya ve seçim zamanında insanların can güvenliklerini garanti altına almaya davet ediyorum. Bu konuda kendilerini uyarıyorum. İyi Partinin iyi insanları, cesur insanları, 1,5 ay bir şey kaldı, bunu büyük bir olgunlukla seçim sürecini tamamlayacaklardır. Ve Allah'ın izniyle 24 Haziran akşamı bu kabustan hep beraber uyanacağız. Buradayız, birlikteyiz ve şimdi buradan ilçe binamıza oradan da hastanede yatan arkadaşlarımızı ziyarete gideceğim. Durumları hakkında bilgi alacağım. Tekraren söylüyorum, her bir ilerlemenin takipçisi şahsen olacağımı bir kez daha tekrar etmek isterim. Bunların tekrar etmemesi için, biz bir şey yapmıyoruz ama arkadaşlarımızı sağduyuya davet ediyorum. Ama onun ötesinde, iktidar partisinin bu konuda tedbir almasını talep ediyorum.

"SAYIN İNCE İLE ELBETTE GÖRÜŞECEĞİM"

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Akşener "Sayın İnce ile elbette görüşeceğim. Sadece bugün görüşecektik fakat apar topar buraya gelmek durumunda olduğum için, bu bir mücbir sebep o nedenle kendisinden özür diledim, izin istedim. Elbette kendisiyle görüşeceğim. Randevu talep etti elbette o randevuyu vereceğiz ama akşam olan mesele sebebiyle, bu konu sebebiyle kendisinden af diledim. Herhangi bir sorun yok görüşeceğiz. " ifadelerini kullandı.

Akşener, daha sonra partisinin ilçe başkanlığına geçti.

Akşener, standı ziyaretinin ardından partisinin Bağcılar İlçe Başkanlığı'na geldi. Akşener, burada kısa bir konuşma yaptıktan sonra, dünkü saldırıda yaralanan 2 partiliyi, Silivri'de, tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

5- MESLEKTAŞININ SİLAHIYLA YARALANAN BEKÇİ HAYATINI KAYBETTİ



Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

Üsküdar'da, servis aracında doldur boşalt yapan bekçinin silahından çıkan kurşun, meslektaşının göğsüne isabet etti. Hastaneye kaldırılan bekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 07.00 sıralarında Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler, acil müdahale kursuna gitmek üzere şube müdürlüğü önünden servislerine bindi. Ahmet T. araçta tabancasıyla doldur boşalt yaptı. Bu sırada silah patladı ve kurşun, meslektaşı Üzeyir Kocatürk (26) göğsüne isabet etti. Kocatürk, olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzeyir Kocatürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Kocatürk'ün cenazesi hastaneden alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ahmet T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

