DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- ŞİŞLİ'DE GECEKONDU ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Şişli'de 9 kişilik bir ailenin yaşadığı gecekonduda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın nedeniyle gecekondunun yanında bulunan diğer evler tedbir amacıyla boşaltılırken, gecekonduda yangın sırasında kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.

Mecidiyeköy Mahallesi Hark Sokak'ta bulunan gecekondu da saat 23:00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken evde kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.



EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çalışmak için İstanbul'a gelen aynı aileden 9 kişinin yaşadığı ev yangının ardından kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRGÜ TANIKLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Aynı sokakta oturan Yusuf Aykutlu yaşananları anlattı. Akşam işten geldikleri sırada yangının çıktığını söyleyen Aykutlu, "Akşam işten geldikten sonra dışarıdan sesler gelince dışarı çıktık. Bizde koştuk geldik dumanlar çıkıyordu. Burası duman altında kalmıştı. İtfaiyeyi aradık. İçeride kimse var mı? diye bakmak için içeri girmek istedik. Ama kimse olmadığı için içeri girmemize izin vermediler" dedi.



Görüntü dökümü:

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-Evin alev alev yanması (AMATÖR KAMERA)

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Toplanan mahalle sakinleri

-Polis ekipleri

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler



04.05.2018 - 00.51 Haber Kodu : 180504003

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2- ESENLER'DE BEBEĞİN SOKAĞA BIRAKILMA ANI KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul,()

Esenler'de 2 gün önce, çanta içinde sokağa bırakılan bebeği temizlik görevlileri buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Bebeğin bir kadın tarafından bırakılma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenler Belediyesi'ne bağlı temizlik görevlileri, Oruç Reis Mahallesi'nde 2 gün önce, bir çantadan ağlama sesi geldiğini duydu. Çantayı açan görevliler yeni doğduğu tahmin edilen bir bebekle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık kontrolünden geçirilen bebek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Polis, kız olduğu belirtilen bebeği bırakan kadını bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

BEBEĞİN BİR KADIN TARAFINDAN BIRAKILMA ANI KAMERADA

Bebeğin bir kadın tarafından bir çanta içinde götürülerek bırakılma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda elinde bir çanta ile yürüyen bir kadının, eli boş olduğu halde tekrar geri dönerken görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Kadının elinde çanta ile yürümesi

-Bir süre sonra eli boş olarak geri dönmesi

-Bebeğin bulunma fotoğrafları

03.05.2018 - 18.24 Haber Kodu : 180503192

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3- ARNAVUTKÖY'DEKİ KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Arnavutköy'de bir kuyumcuya giren silahlı ve maskeli iki soyguncu yaklaşık 25 bin lira nakit para ile 400 gram altını alarak kayıplara karıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay dün saat 11.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Suriyeli Ömer Khudari'nin sahibi olduğu kuyumcuya yüzleri maskeli ve silahlı iki soyguncu geldi. Bir diğer soyguncu da arka sokakta motosikletle bekledi. Kuyumcu ve çalışanını silahla tehdit eden soyguncular, 2 el de ateş ederek yaklaşık 25 bin lira nakit para ile 400 gram altını aldı.



Altın ve paraları alan soyguncular kendilerini arka sokakta bekleyen motosiklete binerek kaçtı. Bir süre motosikletle ilerleyen soyguncular daha sonra motosikletlerini ormanlık bir alana bırakarak izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine ve motosikletin kaçış güzergahına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İşyeri önüne güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, incelemelerde bulundu. Soygunu anlatan Ömer Khudari , "2 kişi geldiler ellerinde silah vardı. 2 el ateş ettiler yaklaşık 50-60 bin liralık altın alıp kaçtılar " diye konuştu. Kuyumcudaki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Soygunun güvenlik kamerası görüntüleri

-Kuyumcudan görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Kuyumcu sahibi ile röportaj

-Görgü tanığı ile röportaj



03.05.2018 - 17.51 Haber Kodu : 180503174

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(ÖZEL)

4- BEŞİKTAŞ'TA GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN KAZA

*Aracının kontrolünü kaybeden sürücü, kaldırımı aşıp 5 metrelik istinat duvarından aşağıya uçtu.

*İki aracı üzerine düşen otomobilden şans eseri yara almadan çıkan sürücü, kazayı anlattı.

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL,()

Beşiktaş'ta kontrolden çıkan otomobil, kaldırımı aşıp beş metrelik istinat duvarından 2 otomobilin üstüne düştü.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Gayrettepe'de meydana geldi. Aracına binip kontağı çalıştıran sürücü, bir anda otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırımı aşıp binanın 5 metrelik istinat duvarından aşağıya uçan otomobil, park halindeki 2 aracın üstüne düştü. Kazayı görüp yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, otomobil sürücüsünü bulunduğu yerden çıkardı. Şans eseri yara almadan kurtulan ve gelen sağlık ekibi tarafından kontrolü yapılan sürücü, "Arabayı çalıştırıp boşa almamla bir anda kısa mesafeden aşağı uçtum. Fren de tutmadı. Camdan çıktım, benim için önemli olan kimseye vurmadım" dedi.

"ÇOCUK GENELDE ORALARDA OYNARDI, MUCİZE OLDU"

Apartman sakini bir kadın "Arabayı uçarken gördüm. Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum aklıma ilk gelen komşumuzun çocuğu genelde oralarda oynardı. Dışarıda oynuyorsa, ya da orada birileri aracın altında kaldı diye korktum. Adamı hemen çıkardık, bir mucize oldu. Adamın burnu bile kanamadı, ben ya da başkası da orada olabilirdi" diye konuştu.

Görüntü dökümü

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-İki otomobilin üstüne düşen otomobil

-Otomobilin uçtuğu yer

-Polis ekipleri

-Mahalle sakinleri ile röportaj

-Genelde oralarda oynadığı söylenen çocuk

-Otomobil sürücüsü ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

03.05.2018 - 17.02 Haber Kodu : 180503158

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5 - OTOBÜS TERMİNALİNDE ASKER UĞURLAMA YOĞUNLUĞU

Haber - Kamera:Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul'da askere giden gençleri uğurlamak için şehirler arası otobüs terminaline akın edenler, yoğunluğa yol açtı. Davul ve zurna eşliğinde eğlenerek otobüslere bindirilen 98/2 tertip askerler, acemi birliklerine katılmak üzere yola çıktı.

Samandıra Şehirlerarası otobüs terminalinde birliklerine teslim olmak için yola çıkan 98/2 tertip askerleri uğurlamak için yakınları ve arkadaşları terminale akın etti. Terminale bulunan askerler için davul- zurnalar eşliğinde eğlence düzenlenirken asker adayları aile, dost ve yakınlarıyla hüzünle vedalaştı. Birliğine teslim olmak için yolan çıkan asker "Askerliğim Amasya'ya çıktı. Biraz heyecanlıyım. Hiç bilmediğim bir yere gidiyorum. Yeni maceralar yaşayacağım. Bir sene gidip geleceğiz. Annem ve Babam hep buradalar. Otobüsü bekliyoruz" dedi Asker uğurlamasına gelen bir anne ise, "Çok mutluyum gururluyum. Biraz üzgünüz ama Rabbim cümlesini saklasın, korusun. Allah'a emanet ediyoruz yavrularımızı." diye konuştu



Görüntü Dökümü

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-Asker uğurlamasına gelenler

-Davul ve zurnacılar

-Askerlerin havaya atılmaları

-Asker Konvoylardan detay

-Türk bayraklı askerler

-Genel ve detaylar



04.05.2018 - 00.01 Haber Kodu : 180504001

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6- KULÜBENİN ÜZERİNİ TEMİZLERKEN CANINDAN OLUYORDU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Beşiktaş'ta bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Deniz Çelik, kulübenin üzerini temizlerken dengesini kaybederek 5 metre yüksekten düştü. Ağır yaralanan Çelik hemen hastaneye kaldırıldı. Olay Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi'nde bulunan Erdem Apartmanı'nın önünde meydana geldi. İddiaya göre sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Deniz Çelik, güvenlik kulübesinin üzerini temizlemek için, kulübenin üzerine çıktı. Saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, dengesini kaybeden Çelik yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü.



SESİNİ DUYAN SİTE SAKİNİ FARKETTİ

Tam olarak ne zaman düştüğü bilinmeyen Çelik'in sesini duyan bir site sakini, boşluğa baktığında Çelik'in yaralı olarak yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevkedildi.



İLK MÜDAHALESİ OLAY YERİNDE YAPILDI

Çelik'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerde yapıldı. Çelik'in düştüğü yerden çıkarılması için itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı. İlk olarak sedyeye alınan Çelik'in sedyesi bağlanan halatla yukarı çekildi.

ÖZEL BİR HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelik, özel bir hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Görüntü dökümü:

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-Yaralıya ilk müdahalenin yapılması

-Yaralının sedyeye alınması

-Sedyenin yukarı çekilmesi

-Yaralının ambulansa alınması

-Genel ve detay görüntüler

04.05.2018 - 03.42 Haber Kodu : 180504006

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7 - YOLCULAR, SİS MAĞDURU OLDU

Haber:İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, ()

TRABZON'DA etkili olan sis nedeniyle uçak seferleri iptal olan ve yoğunluk nedeniyle bir sonraki uçak seferinin 3 gün sonra olmasına tepki gösteren yolcular, "Bizi en yakın havalimanına götürsünler oradan da otobüsle Trabzon'a gideriz" dediler.

Yoğun sis nedeniyle Türk Hava Yolları ve Atlasglobal Havayolları Trabzon'a yaptığı seferleri iptal etmek zorunda kaldı. Atlasglobal Havayolları ile bu kente gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen ve uçuşa bir saat kala seferin iptal olduğunu öğrenen yolcular yetkililere tepki gösterdi. Saatlerce havayolu firmasının bilet satış ofisi önünde beklemek zorunda kalan yolcular, yetkililerin ilgisizliğinden yakındı. Görevlilerden aldıkları bilgilendirme doğrultusunda Atlasglobal'in bugün itibariyle Trabzon seferlerini geçici olarak durdurduğunu belirten yolcular, görevlilerin kendilerini başka havayolu şirketleriyle gönderebileceklerini ancak yoğunluk nedeniyle kendilerine en erken 3 gün sonrasına gün verildiğini iddia etti. Bunun üzerine tepki gösteren yolcular, ek sefer konularak sisin etkisinin yitirmesinin ardından Trabzon'a gönderilmelerini ya da en yakın havalimanı götürülerek oradan karayoluyla Trabzon'a transfer edilmelerini istedi.

DURUŞMAYA KATILAMAYACAK

Sis nedeniyle uçuşu iptal olan uçağın yolcuları arasındaki Avukat Selahattin Onay, "Bugün buradaki yolcularla birlikte ben de Atlasglobal'in KK-60 sefer sayılı uçuşuyla Trabzon'a gidecektim. Diğer havayolları sisten dolayı gün içerisinde uçuşları iptal etmesine rağmen Atlasglobal 19.30'a kadar bilet satışı yapmış, saat 20.00'ye kadar yolcular kapı önünde toplamış ancak son bir saat içerisinde uçuşun iptal olduğu bilgisini paylaştı. Bununla birlikte gidişatın ne olacağı, yolcuların haklarının neler olacağına yönelik herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Avukat olmam sebebiyle yarın sabah Giresun'da duruşmam var iptal olduğu için gidemiyorum. Mağduriyetim var. Mağduriyetimizin giderilmesine yönelik talepte bulunduk ek sefer konulması için. Özellikle en yakın havalimanı Erzurum'a inişler şuan uygun. Ancak en yukarıdan izin verilmediği gerekçesiyle yolcular şuan bekletilmekte. Son olarak yolcuların itirazları neticesinde alternatif olarak diğer havayollarına uçuş önerisinde bulunuldu. Ancak bütün uçaklar dolu olduğu için en yakın 3 gün sonraya uçuş var. Bu da yolcuların mağduriyetine sebebiyet vermekte" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Yolculardan görüntüler

-Yolcu röportajları

-Bilet satış ofisinden görüntüler

-Detay görüntüler



03.05.2018 - 23.47 Haber Kodu : 180503229

