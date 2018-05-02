DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ÇÖP KONTEYNERLERİNİ DEVİRİP ATEŞE VEREN GRUBA POLİS MÜDAHALESİ

Haber-Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL ()

Beyoğlu'nda bir grup, yolu trafiğe kapatıp çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polis ekiplerinin gazlı müdahalesiyle grup kaçtı. TOMA'nın müdahalesiyle yanan ateş söndürülüp yol tekrar trafiğe açıldı.

Bostan Mahallesi Kaskaval Sokak'ta dün saat 21.30 sıralarında bir grup, çöp konteynerlerini devirip ateşe verdi. Grup ardından, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Bildirilmesi üzerine, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Kendilerine taşla saldıran gruba, polis biber gazı ile müdahale etti. Grup gazlı müdahalenin ardından ara sokaklara kaçtı.

Olay yerine gelen TOMA ise, yanan çöp konteynırları söndürüp kapalı olan yolu trafiğe açtı. Polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için ara sokaklarda çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Çöp konteynerlerinin yolda yanması

-Polis ekiplerinin gruba gaz sıkması

-Zırhlı polis araçlarından detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-TOMA'nın konteynırları söndürmesi

-Yolun trafiğe açılması

-Sokak içerisinden detay görüntüler



01.05.2018 - 22.05 Haber Kodu : 180501261

01.05.2018 - 22.16 Haber Kodu : 180501262

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2- TAKSİM MEYDANI AÇILDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER /İSTANBUL ,()

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapatılan Taksim Meydanı, saat 20.45'te yaya ve araç trafiğine açıldı. Taksim'e metro seferleri başladı.

Görev alan polisler kademeli olarak meydandan ayrılırken, yayaların meydana girişlerine izin verilmeye başlandı. Bariyerlerin ilerleyen saatlerde toplanacağı öğrenilirken, Taksim Metrosu ise saat 21.30 sıralarında açıldı. Seferler normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Yayaların meydana girişi

-Polislerin meydandan ayrılmaları

-Araçlardan detay



01.05.2018 - 21.28 Haber Kodu : 180501257

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3- 1 MAYIS MİTİNG ALANINDA TEMİZLİK

Haber-Kamera: Anıl UÇAN / İSTANBUL

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Maltepe miting alanında kutlandı. Katılımcılar alandan ayrıldıktan sonra temizlik görevlileri çalışmalarına başladı.

Görüntü Dökümü

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-Çöp araçlarının temizlemesi

-Temizlik görevlileri detaylar

-Karton toplayıcı detaylar

-Detaylar

01.05.2018 - 17.43 Haber Kodu : 180501218

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4 - TEM OTOYOLUNDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

- Kazada "makas" iddiası

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,()

Ümraniye TEM Otoyolu'nda 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu çakmak mevkiinde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ümraniye istikametinde ilerleyen Mehmet Bingöl'ün kullandığı 34 J 2981 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Bingöl yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Bingöl ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

"BİR ANDA SAĞ ŞERİTTEN MAKASA GİRDİ"

Kazaya karışan otomobil sürücüsü Cengiz Timuroğlu "Sağ şeritten geliyordu. Biz orta şeritte ilerliyorduk, bir anda sağ şeritten makasa girdi, sonra da bize vurdu. Aracımda en kötü 15 bin liralık masraf var" iddiasında bulundu.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan otomobillerden görüntü

-Trafik yoğunluğundan görüntü

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Sürücülerle röp.

-Genel ve detaylar

01.05.2018 - 22.21 Haber Kodu : 180501263



