DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- 1 MAYIS NEDENİYLE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Cemil ÖZDEMİR/İstanbul

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları nedeniyle kent genelinde olumsuzluk yaşanmaması için başta Taksim Meydanı'na çıkan yollar olmak üzere bazı yollar sabah saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.



İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde güvenlik nedeniyle kapatılması planlanan yollar, saat 05.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Trafik ekipleri tarafından kapatılan noktalara gelen sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi. Avrupa Yakasında, Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ekipler tarafından trafiğe kapatılırken Anadolu Yakasında ise, Turgut Özal Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Feyzullah Caddesi. Maltepe İstasyon Caddesi ve Şehit Nedim Özpolat Sokak ekipler tarafından trafiğe kapatıldı.

Görüntü dökümü:

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-Taksim'e çıkan yolların kapatılması

-Anadolu yakasındak kapatılan yollar

-Polislerden görüntü

-Gene lve detaylar

01.05.2018 - 05.55 Haber Kodu : 180501009

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2- 1 MAYIS ÖNCESİ TÜM TÜRKİYE'DE HUZUR VE GÜVEN DENETİMİ YAPILDI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Türkiye genelinde, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, polis ve jandarma birimlerince Türkiye Güven ve Huzur Denetimi gerçekleştiriliyor.

Eş zamanlı olarak dün saat 20.00'da başlayan denetimde, 36 bin 180 polis, 22 bin 157 jandarma personeli görev alıyor. Denizden ve havadan desteklenen denetime 221 dedektör köpek de katılıyor.

Taksim'de gerçekleştirilen denetimde, şüphe üzerine durdurulan araçlarda arama yapılırken, vatandaşlara da Genel Bilgi Taraması (GBT) gerçekleştirildi. Bazı araçların aramasında 1.5 yaşındaki Shadow adlı Alman kurdu görev aldı.

Türkiye genelindeki denetimler saat 22.00'a kadar sürdü.

Görüntü Dökümü

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-Denetim noktasından detay görüntü

-Denetim yapan polislerden detay görüntü

-Şüpheli araçların durdurulması

-Araçların aranması

-Araçta bulunan insanların aranması

-Polis helikopterinden detay görüntü

-Polis köpeğinden görüntü

30.04.2018 - 21.24 Haber Kodu : 180430174

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3- PENDİK'TE FABRİKA YANGINI: 1 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Pendik'te akşam saatlerinde bir plastik fabrikasında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında bir kişi yaralandı.



Yangın Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesi Tarık Buğra Sokak'ta bulunan, plastik tüp ve ambalaj imalatı yapan fabrikada saat 20.30 sıralarında çıktı. Yangına, Pendik, Kartal, Sultanbeyli ilçelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.



FABRİKADA ÇALIŞAN BİR KİŞİ YARALANDI

İçerisinde yanıcı maddelerin bulunduğu fabrikada çıkan yangın sırasında bir fabrika çalışanı yaralandı. İlk müdahalesi 112 ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.



"HAVAİ FİŞEK GİBİ PATLADI"

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Görgü tanıklarının iddiasına göre fabrikada patlama meydana geldi. Olayı ilk görenlerden Özcan Paydaş, "Arkadaşım çay içmek için yan taraftaki fabrikaya çağırdı. Çıktığım esnada patlama oldu. Havai fişek patlaması gibi. Sonra itfaiyeyi aradık. Bir kişi yaralıydı. Ambulansa koydular ama tam net bir bilgim yok. Saat 20:30 sıralarında oldu olay. Birden parladı" dedi.



YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Fabrikadan çıkan dumanlar

-Sağlık ekiplerinin hazır beklemesi

-Görgü tanığı ile röportaj

-Takviye itfaiye ekiplerinin gelmesi

-Genel ve detay görüntüler

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4- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE "BÖLÜNME" PROTESTOSU

Özgür Deniz KAYA-Can EROK-Güven USTA/İSTANBUL,()

İstanbul Üniversitesi (İÜ) öğrencileri ve öğretim üyeleri, yaptıkları eylemle üniversitelerin bölünmesini öngören kanun tasarısına tepki gösterdi.

Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, İÜ öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından protesto edildi. Ellerinde "Üniversiteler Bölünemez", "HAYEF Beyazıt'tan Gitmeyecek", "Orman Fakültesi'ne Dokunma" yazılı pankartlar taşıyan grup, "Beyazıt bizimdir bizim kalacak", "Üniversiteme Dokunma, Fakülteme Dokunma" sloganları attı. Ellerinde çeşitli dövizler taşıyan öğrenciler, Beyazıt Meydanı'ndaki ana kapıda buluştu.

"BÖLÜNME ÜNİVERSİTEYİ İLK 500'DEN GERİYE ATACAK"

İÜ Hasan Ali Yücel Fakültesi Üstün Zekalılar Öğretmenliği bölümü öğrencilerinden Aziz Duman, "Üniversitemizin bölünmesine karşı sesimizi duyurmak için buradayız. Öğrenciler olarak birçok sorunumuz varken bölünmenin ortaya atılması, diğer sorunlarımızı göz ardı etmektir. Başka bir yerleşkeye gittiğimiz zaman sıkıntılar yaşayacğaız" dedi. Duman, "İstanbul Üniversitesi ilk 500'de olan bir üniversite. Bu bölünmenin üniversitemizi ilk 500'den geriye atacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER GÜN TOPLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İÜ İletişim Fakültesi öğrencisi Betül Elanur Çelebi ise, "Bugün üniversitemizi böldürmemek adına tekrar toplandık. Bu yasa Meclis'ten çıkarılana kadar her gün toplanmaya devam edeceğiz. Yılmayacağız, direneceğiz" diye konuştu. İÜ İktisat Fakültesi öğrencisi Berkin Güven de "Üniversitemizi bölmek istiyorlar. Bu alanları ranta açmak istiyorlar. Bunun karşısında burada toplandık" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Beyazıt Meydanı'na yürüyüş ve eylemden detaylar

-Öğrencilerle röportaj

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5- YAŞLI KADINI DARP EDEN BAKICI YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

-BU KEZ ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK...

Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Şişli'deki evinde yalnız başına yaşayan yaşlı kadını darp eden yabancı uyruklu bakıcı sınırdışı edilmek üzere gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'deki evinde yalnız başına yaşayan yaşlı kadın, yabancı uyruklu bakıcısı tarafından darp edildi. Yaşanan darp anları evde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Şişli Eskişehir Mahallesi Tuzcu Murat Sokak'ta 12 Mart'ta meydana geldi. İddiaya göre, akrabaları 3 ay önce yalnız yaşayan 88 yaşındaki Şaziye Gündüz'e yardımcı olması için Kırgızistan uyruklu Almakan Atagozieva'yı tuttu. Bir süredir yaşlı kadına bakan Almakan Atagozieva, Gündüz'ün yakınlarını arayarak yaşlı kadının gece tuvalete gitmek için kalktığı sırada düşerek yaralandığını ve durumunun ise iyi olmadığını söyledi. Bunun üzerine eve gelen yaşlı kadının yakınları, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının ayağının kırıldığı belirlendi. Kırgızistan uyruklu bakıcı Almakan Atagozieva'nın söylediklerine inanmayan Gündüz'ün yakınları evde bulunan güvenlik kamera görüntülerini izledi. Görüntülerde, Şaziye Gündüz'ün Kırgızistan uyruklu bakıcısından şiddet gördüğü ortaya çıktı. Gündüz'ün yakınları güvenlik kamera görüntüleriyle Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis ekipleri, bakıcı Almakan Atagozieva'yı 20 Mart'ta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bakıcı adliyeye sevk edildi. Almakan Atagozieva, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şaziye Gündüz'ün hastanedeki tedavisi devam ederken, savcılık Almakan Atagozieva hakkında dava açtı. Davanın ilk duruşmasında Almakan Atagozieva 26 Nisan'da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÜLKESİNE GÖNDERİLECEK

Polis tahliye edilen Kırgızistan uyruklu bakıcı Almakan Atagozieva'yı sınırdışı etmek üzere tekrar gözaltına aldı. Feriköy Polis Merkezi'nde işlemleri devam ettiği öğrenilen Atagozieva'nın önümüzdeki günlerde ülkesine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası)

-Yaşlı kadının darp edilmesi

-Genel ve detaylar

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6- ZAMAN GAZETESİ ESKİ ÇALIŞANLARININ DAVASINDA KARAR...

-10 SANIĞA SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİ VE YARDIMDAN HAPİS CEZASI...

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kapatılan Zaman gazetesinin eski çalışanlarından oluşan 18 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. 10 sanık "Silahlı terör örgütü üyesi olmak ve üye olmadan yardım" suçlarından 3'er yıldan 9'ar yıla kadar değişen hapis cezasına çarptırıldı. 5 sanığa beraat verilirken; 3 sanığın dosyası ise ayrıldı. Davada, tüm sanıkların darbeye teşebbüs suçlarından ise beraatine karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 9'u tutuklu, toplam 15 sanık katıldı. Duruşmada, sanıklar esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını yaptı. Daha sonra mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

TÜM SANIKLARA DARBE TEŞEBBÜS SUÇLARINDAN BERAAT

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve " Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraatine hükmetti.

10 SANIĞA CEZA

Heyet, "Silahlı Terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklardan Hakan Taşdelen, Ahmet Metin Sekizkardeş, Faruk Akkan'a 9 yıl hapis cezası verdi. Sanık Osman Nuri Arslan, Ahmet İrem ve Yüksel Durgut ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Murat Avcıoğlu ise "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek isteyerek yardım" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilirken; sanıklar Cuma Kaya, Alaattin Güner, Hüseyin Turan aynı suçtan 5'er yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliyelerine karar verildi.

5 SANIĞA BERAAT

Sanıklar Zafer Özsoy, Hüseyin Belli, Onur Kutlu, İsmail Küçük ve Ali Hüseyin Çelebi hakkında ise "Silahlı Terör örgütüne üye olma" suçundan beraat kararı verildi. Beraat eden sanık Zafer Özsoy'un tahliyesine de hükmedildi. Sanıklar Osman Nuri Öztürk, Şeref Yılmaz ve Süleyman Sargın hakkında dava dosyasının ise ayrılmasına karar verildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Gazetenin eski yazarları Mümtazer Türköne, Şahin Alpay ve Ali Bulaç'ın da aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 31 sanık hakkındaki ana davanın, 5 Nisan tarihli duruşmasında savcı mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada, sanıklar Ali Bulaç, Mümtazer Türköne ve Şahin Alpay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın, "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilirken; 29 sanığın ise "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve 2 sanığın da "Örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçlarından 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. Dava dosyası 20 sanık yönünden ayrılmıştı. FETÖ'nün kapatılan yayın organlarında çalıştıkları ve yöneticilik yaptıkları iddia edilen sanıklar Osman Nuri Arslan, Şeref Yılmaz, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Murat Avcıoğlu, Zafer Özsoy, Cuma Kaya, Hüseyin Turan, Ahmet Metin Sekizkardeş, Alaatin Güner, Osman Nuri Öztürk, Süleyman Sargın, Ali Hüseyin Çelebi, İsmail Küçük, Onur Kutlu, Hüseyin Belli, Yüksel Durgut ve Ahmet İrem'in (18 sanık) dava dosyaları ile diğer sanıklar Adil Gülçek ve Sedat Yetişkin hakkındaki davalar da ayrılmıştı. Zaman gazetesi yazarlarının 17-25 Aralık 2013 sürecinde algı mühendisliğine katkıda bulunduğu belirtilen iddianamede, örgüt medyasının, diğer medya kuruluşlarıyla dirsek temasına geçtiği, kumpas ve komplolarla başlatılacak operasyonlara dair sinyal verdiği belirtiliyordu.



