DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- OLAYLI DERBİ SORUŞTURMASI: ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Üsküdar'da bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden araçlara bindirilerek Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü.

2- OLAYLI DERBİYLE İLGİLİ BEŞİKTAŞLI 3 İSİM İFADE VERDİ

-Caner Erkin, Tolga Zengin ve Quaresma'nın ifadesi alındı

Haber-Kamera: ALİ DANAŞ / İSTANBUL /

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57'nci dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı 3 futbolcunun ifadesi alındı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin, Tolga Zengin ve Quaresma'nın mağdur sıfatıyla ifadesi alındı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen polisler, ZTK'da oynanan karşılaşma ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

3- AKIN ATALAY CEZAEVİNDEN ÇIKTI

* Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan dava kapsamında kararla birlikte tahliyesine karar verilen Akın Atalay, Silivri Cezaevi'nde çıktı. Cezaevi çıkışında Atalay'ı ailesi, yakınları ve meslektaşları yalnız bırakmadı.

* Akın Atalay: Korkunun olduğu yerde adalet olmaz. Türkiye'de adalet yok, yargı yok

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN / İSTANBUL

İstanbul 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Cumhuriyet Gazetesi davasında 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tahliye ettiği Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nden çıkışında ailesi ve meslektaşları tarafından karşılandı. 541 gün sonra tahliye olan Atalay, TEM Otoyolu üzerinde bir dinlenme tesisinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Atalay, şunları söyledi:

"KORKUNUN OLDUĞU YERDE ADALET OLMAZ"

"Çok bir şey söylemeyeceğim. Kimseyi zor durumda bırakmayacağım. Ayak üstü konuşmayı fazla sevmem. Söyleyeceğim şeyler öfkeli şeyler değil. Sadece şunu söyleyebilirim. Daha konuşacak çok şeyimiz olacaktır. Ama şunu bilsinler. O sözümüzün arkasındayız. Korkunun olduğu yerde adalet olmaz. Türkiye'de adalet yok, yargı yok. Ben bütün duruşmalar boyunca çıktığım duruşmalarda hiçbir zaman mahkeme ya da hakim terimini kullanmadım. Çünkü Türkiye'de bunun olmadığını biliyorum. Nezaketsizlik göstermemek için sadece sayın heyet dedim. Orada bir kurul vardı. Ama bizim işimiz kişilerle değil, bizim işimiz sistemlerle onların isimlerini Ali, Ayşe, Veli Fatma olması önem taşımıyor. Önemli olan Türkiye'de bir yargılama yapılmadığı, adliyelerin artık bir mağduriyet üretme merkezi haline geldiğini herkesin görmesi ama artık korkutamıyorlar, sonuç alamıyorlar. Bu da artık büyük bir delik açıldığını göstermiştir. Cumhuriyet gazetesi özeline gelince,

CUMHURİYET GAZETESİ'Nİ KORKUTAMAZLAR

Cumhuriyet Gazetesini korkutamazlar.Aynı şekilde gerçekleri okurlarına aktarmaya devam edecektir. Bunun yapılamaması için ellerinden geleni yaptılar. Tehdit ettiler olmadı, ambargo uyguladılar olmadı. En son olarak bizleri rehin aldılar, fidye olarak Cumhuriyet gazetesini istediler. Çünkü biliyorlardı ki, bu gazete para ile satın alınamaz. Belki rehinler karşılığı alırız diye, alamazlar arkadaşlar. Kimse de veremez burayı. Bundan sonra da görecekler üstelikte nasıl habercilik yapılır arkadaşlarımız onlara gösterecek. Çünkü biz kinci ve intikamcı olmayacağız. Bundan sonra da olmayacağız bugüne kadar olmadığımız gibi. Şimdilik söyleyeceklerimden bundan ibaret, çok sevinçliyim. Ama şunu unutmayalım lütfen içeride yüzlerce gazeteci, öğrenci, hukukçu, memur, akademisyen bir sürü insan var. Bu mağduriyet üretim merkezi, merkezlerinin mağduru durumdalar. Onları çıkartmak bütün herkesin boynunun borcudur. Ama inanıyorum ki, çok az kaldı. Her gecenin sabahı olduğu gibi sabaha doğru çok yaklaştık. İnşallah onları da yakında aramızda görürüz"

4- CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI'NDA MAHKEME KARARINI AÇIKLADI…



*15 SANIĞA CEZA VERİLDİ…3 SANIK BERAAT ETTİ…2 SANIĞIN DOSYASI İSE AYRILDI…



*AKIN ATALAY'IN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ



Haber: Serpil KIRKESER - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı dava karara bağlandı. "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Akın Atalay'ı 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Murat Sabuncu'yu 7 yıl 6 ay hapis, Kadri Gürsel'e ise 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Toplam 15 sanığın da ceza aldığı davada, 3 sanığın da beraatine karar verildi. Firari sanıklar Can Dündar ve İlhan Tanır'ın dosyalarının ayrılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, Akın Atalay'ın tahliyesine hükmetti. Twitter'da "Jeansbiri" isimli hesabın sahibi olan Ahmet Kemal Aydoğdu, "örgüt üyeliği" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı. Tüm sanıklara yurtdışına çıkış yasağı konuldu.



CAN DÜNDAR'IN DOSYASI AYRILDI

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmada karar saat 21. 25'de açıklandı. Mahkeme heyeti, firari sanıklar gazetenin eski genel yayın yönetmeni Can Dündar ile ABD muhabiri İlhan Tanır'ın dosyalarının da ayrılması karar verdi.

3 SANIĞIN BERAATİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Günseli Özaltay, Turhan Günay ve Bülent Yener'in ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.



AKIN ATALAY'IN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Gazetenin İcra kurulu Başkanı Akın Atalay'ın "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, Atalay'ın tahliyesine karar verdi.



KADRİ GÜRSEL'İN 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Vakıf Başkanı Orhan Erinç'i de "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Bülent Utku'yu da "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı. "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu'yu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Yazar Kadri Gürsel'i de aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.



5 SANIK 3 YIL 9'AR AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti sanıklar Güray Tekin Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Karasinir ve Mustafa Kemal Güngör'ü de "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan da 3 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı.



AHMET ŞIK'A 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Aydın Engin'i "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Hikmet Çetinkaya'ya 6 yıl 3 ay hapis ve Ahmet Şık'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Muhasebe çalışanı Yusuf Emre İper'in "Örgüt propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.



JEANSBİRİ'NİN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Twitter'da "Jeansbiri" isimli hesabın sahibi olan Ahmet Kemal Aydoğdu'nun ise "örgüt üyeliği "suçundan 10 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme heyeti, tüm sanıklara yurtdışına çıkış yasağı koydu.



ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Üye hakim, Kadri Gürsel' e verilen hapis cezasına muhalefet etti. Üye hakim, Kadri Gürsel'in "Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan dava açıldığı anımsatarak, "Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince sanığa beraat etmesi gerektiğini kanaatindeyim. Bu nedenle sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum" dedi.



5- FATİH'TEKİ CİNAYET GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Fatih'te önceki gece gasp etmek istediği aracın sahibini bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan saldırgan polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu Silivri'de kıskıvrak yakalandı. Olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracı gasp etmeye çalışan kişiyi engellemek için çevredeki vatandaşlar yardıma koşuyor. Yaşanan arbedenin ardından araç sahibini bıçaklayan saldırgan koşarak uzaklaşıyor.

6- SERVİS MİNİBÜSÜ 20 METRELİK YOLDAN UÇTU: 1 YARALI

Haber - Kamera: Murat DELİKLİTAŞ - Hasan YILDIRIM / İSTANBUL

Kağıthane'de, yokuş aşağı inen minibüs, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca, 20 metre yükseklikten alt yola uçtu. İki bina arasına düşen araç içinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 20.00'da, Hürriyet Mahallesi Ayça Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 34 LAF 474 plakalı servis minibüsünün sürücüsü, yokuş aşağı inerken, önüne aniden çıkan motosiklete çarpmamak için sola manevra yaptı. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki demir korkulukları parçalayarak 20 metre yükseklikten alt yola uçtu. İki bina arasına düşen minibüs içinde sıkışan sürücünün yardımına mahalleli koştu. Sürücü, vatandaşların çabaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bir kolunun alçıda olduğu iddia edilen sürücü, ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Servis minibüs şoförünün yardımına ilk koşanlardan Güven Ayyıldız, mahalleli olarak büyük bir kaza atlattıklarını belirterek "Bir felaketten döndük diyebiliriz. Aldığımız bilgiye göre, üst tarafta markete, 'karşıya nasıl giderim' diye sormuş. Arkadaşlar oradan tarif etmiş. Önüne bir motor çıkmış, motora vurmamak için direksiyonu kırmış. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Bariyerlere vurarak meskenlerin olduğu araya, araçların park edildiği alana uçuyor. Allahtan can kaybı yok. Allahtan orada çocuk yok. Mahalleli koşturarak yardımcı oldu. Cam, çerçeveyi kırarak yaralıyı araçtan çıkarttık" dedi.

