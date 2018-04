DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

(ÖZEL)

1-BOĞAZDAKİ KAZANIN HEMEN ÖNCESİ TELSİZ KAYITLARINDA

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul Boğazı'nda Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı gemi, dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Çarpmanın ardından yalıda ağır hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çarpışmanın hemen öncesindeki telsiz konuşmaları ise kayıtlara böyle geçti:

Kıyı Emniyeti: Demirleyebilirsiniz. Tamam.

Kurtarma 3: Harun Kaptan, Tam yol geliyorum üzerinize.

Klavuz Kaptan: Sancak demiri funda edeceğim, kaptan etmiyor. Bütün sorumluluk bende diyor.

Kıyı Emniyeti:Harun kaptan dümen dinliyor mu şu anda?

Kılavuz Kaptan: Dümen dinlemiyor. Sahile oldukça yaklaştık. Çarpacak gemi büyük bir ihtimalle. Sancak demiri iki kilit tutmaya çalışıyorum. Kıç sahile yaslasın diye.

Kıyı Emniyeti:Kurtarma 3, şu an tam yolda mısınız?

Kurtarma3: Doğrudur tam yolda ilerliyorum.

Klavuz Kaptan: Makine tam yol verdi ama mümkün değil kurtaramayız. Sahile çarpacağız.

Kıyı Emniyeti:Harun Kaptan dümen dinlemiyor anlaşıldı, demir atamıyor musunuz?

Klavuz Kaptan: Kaptana iki kere söyledim atmadı. Şimdi sancak demiri atıyoruz.

Kıyı Emniyeti:Tamam bir an önce atın. Emergency dümen de mi çalışmıyor? Alamıyor musunuz dümeni sancağa?

Klavuz Kaptan: Şu anda hiçbir şey çalışmıyor, tam yol yalıya doğru gidiyoruz. Çok sert bir şekilde çarpacağız.

2- KÜÇÜKÇEKMECE'DE 3 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Küçükçekmece'de gece saatlerinde 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binanın çatısına müdahale etti. İtfaiye ekipleri binanın en üst katındaki bir dairede oturan ve son anda uykudan uyanarak pencereye çıkan bir kişiyi kurtardı.

Yangın Küçükçekmece, Söğütlüçeşme Mahallesi'nde gece saat 01:30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Gülbahar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binanın çatısını sardı. Komşularının apartmanlarından alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binanın çatısına hemen müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekledi.

UYKUSUNDAN UYANARAK PENCEREYE ÇIKAN BİR KİŞİ SON ANDA KURTARILDI

İtfaiye ekipleri çatısı yanan binaya her iki cepheden de müdahale ederek kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak diğer binalara sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra binada soğutma çalışması yaptı. Ayrıca tek tek katları da dolaşan itfaiye ekipleri binada oturan vatandaşları tahliye etti. İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında 3 katlı binanın en üst katında oturan ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi ise son anda uykusundan uyanarak pencereye çıktı. Dumanların yükseldiği daireden cama çıkan kişiyi gören mahalle sakinleri pencerede durması için uyarıda bulundu. İtfaiye ekipleri de merdiven yardımıyla pencerede bekleyen kişiyi alarak aşağı indirdi. Son anda kurtarılan kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ALEV ALEV YANAN BİNANIN ÇATISI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangın çıkan binanın alev alev yanması vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 katlı binanın çatısının tamamen yandığı görülüyor. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yangına müdahale etmesi görülüyor. Bu arada mahallede korku ve panik yaşayan vatandaşlarında olduğu da görülüyor. Ayrıca binanın çatısından aşağıya ateş parçalarının düştüğü görülüyor.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.



3-FENER RUM PATRİKHANESİ'NDE PASKALYA AYİNİ

Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ- / İSTANBUL

Hristiyanların en eski ve en önemli bayramı kabul edilen Paskalya bayramı nedeniyle Fener Rum Patrikhanesi'nde ayin düzenlendi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönetiminde başlayan ve 3 saat süren törende dualar edildi ve ilahiler okundu. Ayine, başta Yunanistan olmak üzere birçok ülkeden İstanbul'a gelen çok sayıda kişi katıldı.

4- ASKER UĞURLAMASINDA HAVAYA ATEŞ AÇTILAR

İstanbul

Sultanbeyli'de bir grup asker uğurlamasını bahane ederek trafiğe kapattıkları caddede havaya ateş açtılar.

Olay, Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi, Amasya Caddesi üzerinde meydana geldi. Araçlarıyla konvoy olarak asker uğurlaması yapan bir grup, caddeyi araçlarıyla trafiğe kapadı. Grup içerisinden bazı kişiler ise çevredeki insalara aldırış etmeden cadde ortasında havaya onlarca el ateş etti. Bu anlar kameralara yansıdı.

5- ZİNDASHİ'Yİ POLİSTEN DRONE TAKİBİ

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul'da uluslararası suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda suç örgütü lideri Naji Sharifi Zindashi ve 9 örgüt üyesi operasyonla gözaltına alındı. Zindashi'nin polis tarafından an be an drone ile takip edildiği ortaya çıktı.

6- KOCASINI ÖLDÜREN 5 ÇOCUK ANNESİ KADIN SERBEST BIRAKILDI

*Mahkeme savcının tutuklama talebini suçun meşru müdafaa sınırları kapsamında kalma ihtimalini gerekçe göstererek reddetti.

*İddianamaden,

"Dosya kapsamında ifadeleri alınan maktulün annesi, kardeşleri, çocuklarının beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, tutuklamanın tedbir niteliği gözetilerek bu suçtan tutuklama isteminin reddine"

Haber: Yüksel KOÇ-İSTANBUL-

Pendik'te tartıştığı kocası Sedat Filiz'i av tüfeği ile öldüren Betül Filiz, "Eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından, suçun meşru müdafaa sınırları içinde ve taksirle öldürme kapsamında kalacağı gerekçesi ile serbest bırakıldı.

Pendik'te dün akşam tartıştığı eşi Sedat Filiz'i av tüfeği ile öldüren Betül Filiz, emniyet işlemlerini ardından bugün soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Soruşturmayı yürüten savcı, Betül Filiz'i, "Eşi kasten öldürmek" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

'BİR SEFERİNDE KAFAMA BIÇAK SAPLAMIŞTI'

Mahkemedeki sorgusunda, dün akşam namaz kılarken eşinin eve geldiğini, secdede iken kafasına ayağıyla bastığını öne süren Betül Filiz'in, "Sonra kendisi içeriye gitti. Ben de namazı kıldıktan sonra içeriye gittim. Yanında silah bulunuyordu. Kendisi 'ben şimdi bu silahla önce Y.'yi, sonra annem ve babamı, sonra sizi, en son da kendi kafama sıkacağım' şeklinde uyumadan önce sözü olmuştu. 'Hepinizi geberteceğim' dedi. 'Ben şimdi bu silahla kafana sıksam etini cımbızla zor toplarlar' dedi. Kendisi uyumadan önce uyuşturucu madde sarıp içmişti. Tüfek de başının ucuna bulunuyordu. Daha önce bana ve çocuklarıma çok eziyette bulunmuştu. Hatta bir seferinde kafama bıçak saplamıştı. Ben uyanınca tüfekle eylemde bulunmaması için başucunda bulunan tüfeği aldığım sırada tüfek birden ateş aldı. Ben daha önce hiç silah kullanmamıştım. Ateş etme gibi bir niyetim yoktu. Sadece bana ve çocuklarıma zarar vermesini engellemeye çalıştım. Çok pişmanım, öldürme kastım yoktu. Daha önce kendisi bir çok kez beni yaraladı. Dişimi kırdı, bıçakla kafamı yaraladı. 14 yaşındaki kızıma tasma takıp sokakta gezdirmişti. 8-9 defa kadın sığınma evine sığınmıştım. Evin ihtiyacını çalışıp ben gideriyordum. Benden sosyal yardım paralarını da zorla alıyordu. Bana zorla uyuşturucu madde veriyordu. Onun yüzünden daha önce iki gün yoğun bakımda kaldım. Eşimin anti sosyal kişilik bozukluğu vardı. Bununla ilgili raporları da vardı" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Mahkeme, suçun vasfının değişme ihtimali ve suçun meşru müdafaa sınırları içinde kalabileceği gerekçesi ile savcının tutukluluk talebinin reddine, Betül Filiz'in yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi.

MAHKEME SAVCININ TUTUKLAMA TALEBİNİ REDDETTİ

Mahkemenin kararı şöyle:

"Şüpheliye yüklenen 'eşi kasten öldürmek' suçunun niteliği, vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali (taksirle öldürme), meşru müdafaa kapsamında kalma ihtimali, dosya kapsamında ifadeleri alınan maktulün annesi, kardeşleri, çocuklarının beyanları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, tutuklamanın tedbir niteliği gözetilerek bu suçtan tutuklama isteminin reddine, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değil ise derhal serbest bırakılmasına, haftanın 4 günü karakola giderek imza altına alınmasına, yurt dışına çıkma yasağının uygulanmasına..."



