DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(AKTÜEL GÖRÜNTÜYLE )

1- TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NDE YANGIN

- CAMLAR KIRILDI MAHSUR KALANLAR BÖYLE KURTARILDI

- HASTA YAKINI; ÇEKİÇLER YOKMUŞ, ALARMLARI ÇALAMAMIŞLAR

Haber - Kamera: Ersan SAN- Enver ALAS- Taner YENER - Harun UYANIK - Mehmet İlkay ÖZER-Murat SOLAK- Ali AKSOYER- Cemil ÖZDEMİR-Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın çıktı. Can kaybının yaşanmadığı yangında hastalar tahliye edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 17.00 sıralarında çıktı. Dumanların görülmesi üzerine itfaiyeye haber verilirken sedyelerle hastaların tahliyesi yapıldı. Dış cephe izolasyonunun da tutuşmasıyla alevler bir anda binayı sardı. Olay yerine; Fatih, Bayrampaşa, Bağcılar, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Bahçeşehir, Şişli, Beyoğlu, Sarıyer itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan merdiven uzatarak kalan hastaları tahliye etti. Hastane çalışanları tahliye çalışmalarında itfaiyeye destek verdi. Yoğun bakım ünitesindeki hastalara ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi. Yangın nedeniyle can kaybı yaşanmazken dumandan etkilenen bazı kişiler çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

VALİ ŞAHİN'DEN HASTANE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne gelerek son durum hakkında bilgi aldı. Vali Şahin, hastane önünde yaptığı açıklamada yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. Vali Şahin, "Geliş-gidiş güzergâhlarımızı kapatmasınlar lütfen. Ambulanslarımızın, itfaiye araçlarımızın trafikte daha rahat seyredebilmeleri için bu noktaları açalım" şeklinde anons yaptı.

"İÇERİDE BİR YANGIN YOK"

Yangınla ilgili açıklama yapan İstanbul Valisi Vasip Şahin, "Arkadaşlar şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı. Ciddi bir ölü noktasında bir üzücü haber yok. İnşallah sonuna kadar da olmaz. Arkadaşlarımız şu anda bütün katlara ulaştı ve müdahalesini yapıyor. Bir taraftan da duman tahliyesi yapılıyor. İçeriye duman dolmuş bir taraftan da duman tahliyesi yapılıyor. İçerde arkadaşların verdiği bilgiye göre içeride bir yangın yok. Yangın dış yüzey ve çatıda" dedi. Şahin, yangının çıkış nedenini soran gazetecilere " Daha çok yeni" cevabını verdi.

HASTA YAKINLARI: ÇEKİÇLER YOKMUŞ, ALARMLARI ÇALAMAMIŞLAR

Ortopedi servisinde yattığını belirten Mehmet Kekeç, "Biz giriş katta yatıyorduk. Birden camlar patlamaya başladı. Bir anda her şey oldu. Üst katlar bayağı kötüydü. Giriş kattaydık, kendimizi dışarı zor attık. Kendi imkanlarımızla çıktık, herhangi bir şekilde kimsenin yardımı olmadı. Yarım saat, bir saattir yanıyor bu şekilde. Biz dışarı çıktıktan sonra geldi itfaiye. Herkes kendi imkanlarıyla çıktı aslında. Giriş katta camlar patlamaya başlayınca üst katların çok daha kötü olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

8. katta yattığını belirten hasta ise, "Bugün yattım. Birden bağırdılar 'yangın çıkmış' diye. Biz de can havliyle kendimizi yangın merdivenine attık" diye konuştu. Hastane çevresinde bulunan görgü tanıkları, "Çekiçler yokmuş, alarmları çalamamışlar." iddiasında bulundu. Babasının 8. Katta yoğun bakımda olduğunu söyleyen Meryem isimli bir hasta yakını ise, çekiç koyulmadığı için yangın alarmını kıramadıklarını aktardı. Hasta yakınları olay esnasında alarmın da çalmadığını belirtti.



Görüntü dökümü:

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-Yangından alevli görüntüler

-Hastaların sedyelerle tahliye edilmesi

-İtfaiye ekiplerinin merdivenlerle hasta tahliyesi

-Hastaların ambulansa alınması

-Hasta yakınları ve görgü tanıkları ile röp.

- Hastane çevresindeki vatandaşların görüntüsü

-Hastane çevresinde bulunan hasta yakınları

-Hastanelerden tahliye edilen hastalarla röportaj

-Valinin açıklamaları

-Valinin anons yapması

- Genel ve detaylar

05.04.2018 - 17.51 Haber Kodu : 180405182

05.04.2018 - 18.24 Haber Kodu : 180405192

05.04.2018 - 18.32 Haber Kodu : 180405194

05.04.2018 - 18.54 Haber Kodu : 180405210

05.04.2018 - 18.56 Haber Kodu : 180405211

05.04.2018 - 19.11 Haber Kodu : 180405216

05.04.2018 - 19.13 Haber Kodu : 180405218

05.04.2018 - 19.28 Haber Kodu : 180405223

05.04.2018 - 21.00 Haber Kodu : 180405234

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2- HASTANEDEKİ YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın havadan da görüntülendi. Görüntülerde hastanenin dış cephesinde büyük bölümünün yandığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle hastanedeki yangın

05.04.2018 - 19.05 Haber Kodu : 180405214

05.04.2018 - 20.09 Haber Kodu : 180405228

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3- SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: YANGINDAN DOLAYI DİYE BİR YARALI RAPOR EDİLMEDİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Ersan SAN - Harun UYANIK / İstanbul

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan yangın çıkan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bakan Demircan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti.

Bakan Demircan çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, yangın hakkında bilgi verdi. Demircan, "Burada milletimizi heyecanlandıran, üzen bir hadise yaşandı. Hastanemizde yangın çıktı. Bu yangın neticesinde bir can kaybı olmadan buradan hastalarımızı hastanemiz dışında en yakın hastanelerimize sevk ederek, bu sorunun üstesinden gelmiş bulunuyoruz. Burada çalışan, hastalarımıza yardım eden herkese, doktorlara, hemşirelere, hastalarıyla burada bulunan refakatçilerimize ve bu yangın esnasında çok ciddi bir görev yapan itfaiye mensubu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bir can kaybı olmadan böyle tehlikeli bir hadisenin üstesinden gelindi. Bütün hastalarımız hastaneden çıkarıldı. En yakın hastanelere sevk edildi. Hastalar hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlarımız alo 184'ü arayarak hastasının nerede olduğunu öğrenebilir. Burada da bir danışma ofisimiz var" dedi.

"YOĞUN BAKIMDA OLAN BÜTÜN HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ"

Bakan Demircan bir basın mensubunun hastaneden ambulansla çıkarılan bir ölünün olduğunu söylemesi üzerine, "Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalar sürüyor. Çalışmalar neticelendiğinde konuyla ilgili açıklama yapacağız. Yoğun bakımda olan bütün hastalarımız tahliye edildi. İçeride hiç bir hastamız yok. Daha önceden vefat etmiş bir hastamız. Sağlık Müdürlüğümüzden bilgi aldık. Bir hasta " dedi.

"YANGIN DIŞ YÜZEYDE CEREYAN EDİYOR"

Bakan Demircan, "Savcılık tarafından, bizim tarafımızdan, Valilik tarafından her türlü soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yangının sebebi neyse onun üzerine gidilecek. Yangının büyümesinde etken faktörler neyse bunlar araştırılacak. Yangından dolayı diye bir yaralı rapor edilmedi. Hastalarımız var. Hastalarımız tabii ki de hastanede yatan hastalarımız. Yangın dış yüzeyde cereyan ediyor. İçeride yangın, alev yok. İçeriye kırılmış camlardan duman girişi var. Dumandan zehirlenen yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Demircan'ın açıklamaları

05.04.2018 - 21.47 Haber Kodu : 180405243

05.04.2018 - 21.48 Haber Kodu : 180405244

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4- YANGINA MÜDAHALE EDEN İTFAİYECİLER DE DUMANDAN ETKİLENDİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - Harun UYANIK-Taner YENER / İSTANBUL,

Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri de dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen itfaiye ekiplerini, meslektaşları ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin getirdiği sedyeye konan itfaiyeci ambulans taşınarak burada müdahaleye devam edildi. Hastanede yatan hastaların tahliyesi de yine başta itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri tarafından taşındı.

Görüntü Dökümü

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-Hastane içinden taşınan yaralılar

-Sağlık ekiplerinin yaralıları taşıması

-İtfaiye görevlisinin sedyede taşınması

-Sedyeyle taşınan hastalar

-Ambulanslar ve itfaiye araçları

-Genel ve detaylar



05.04.2018 - 21.00 Haber Kodu : 180405234

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5- CHP İL BAŞKANI KAFTANCIOĞLU YANAN HASTANEYİ ZİYARETİNDE YARALIYA MÜDAHALE ETTİ

Haber-Kamera: Enver ALAS - Harun UYANIK-Taner YENER/İSTANBUL,

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangının ardından olay yerine geldi. Kendisi doktor olan Kaftancıoğlu, hastaneden çıkarılan hastalara sağlık ekipleri ile birlikte müdahale etti.

Görüntü Dökümü

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-Kaftancıoğlu'nun müdahalesi

-Hasta ile ilgilenmesi

-Genel ve detaylar



05.04.2018 - 21.05 Haber Kodu : 180405236

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6- HASTANEDEN BİR KADININ CENAZESİ ÇIKARILDI, OĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın sırasında bir kadının cenazesi sedye ile dışarıya çıkarıldı. Hastane bahçesinde sedye üzerinde bekletilen cenazenin yanına gelen bir kişi gözyaşlarına boğuldu. Annesinin öldüğü öğrenen kişiyi sağlık personeli sakinleştirmeye çalıştı. Yaşlı kadının diyabet hastası olduğu ve ölümünün yangınla ilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Cenazenin sedyede bekletilmesi

-Yakınının gelmesi

-Ağlaması

-Gazetecilerin uzaklaştırılması

05.04.2018 - 20.21 Haber Kodu : 180405232

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7- TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İNŞAATI 7 YIL ÖNCE BÖYLE YANDI

İSTANBUL

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 yıl önce, 26 Eylül 2011 tarihinde de yangın çıkmıştı. Alevler o zaman inşaat halinde olan hastanenin büyük bir bölümünde hasara yol açmıştı.

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)

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-Hastane inşaatında çıkan yangından görüntüler

05.04.2018 - 21.04 Haber Kodu : 180405235

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8- BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEKİ İNCELEME SONA ERDİ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik olarak yürüttüğü soruşturma kapsamında sabah saatlerinde başlayan incelemeler sona erdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, soruşturmayı yürüten savcının talimatıyla sabah saatlerinde Beşiktaş Belediyesi'nin Ulus'taki binasına geldi. Belediye Başkan Yardımcıları ve bazı birimlerdeki bilgisayarın imajları alındı.



21.30'DA EKİPLER BELEDİYEDEN AYRILDI

Sabah saat 10.00 sıralarında belediye binasına giren ekiplerin çalışmaları akşam saat 21.30'a kadar devam etti. Ekiplerin birçok bilgisayarın imajını aldığı öğrenilirken 21.30 itibarı ile çalışmalar sona erdi.



Görüntü Dökümü:

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-Belediyeden detay görüntü

05.04.2018 - 22.55 Haber Kodu : 180405250

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(ÖZEL)

9- UÇAĞI KAÇIRAN YOLCU KAPIYI KIRIP APRONA GİRDİ

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL()

Moskova'dan gelip Bakü'ye gitmek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali 220 numaralı körüğe gelen Rus yolcu, uçağını kaçırınca 502 numaralı kapıyı kırıp aprona girdi.

İstanbul Atatürk Havalimanı'na THY'nin TK-416 sefer sayılı uçağıyla saat 23.45'te Moskova'dan gelen Rus yolcu Elshad Guseinzade (45), daha sonra saat 01.30'da Bakü'ye gidecek olan uçağın kalkışı olan arındırılmış salonda bulunan 220 numaralı körüğe geldi.



Bu sırada uçağın boarding işlemlerinin tamamlandığı ve uçağın kapı kapattığı öğrenen Rus yolcu aprona çıkabilmek için 502 numaralı kapıya gitti. Kapalı olan kapıya yumruk ve tekme atan Guseinzade kapıyı açmayı başararak uçağa doğru koşmaya başladı. Rus yolcu apronda çalışan görevliler tarafından fark edildi. Ardından durum polise bildirildi. Apronda arama yapan polis Rus yolcuyu kısa zamanda bularak kontrol altına aldı. Rus yolcu terminal işletmecisi görevlilerinin şikayetci olmasından dolayı gözaltına alındı. Guseinzade havalimanın içinde polise ait olan büroya götürülerek ifadesi alındı. Alkollü olduğu iddia edilen yolcu Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Polis Merkezi'ne götürülerek serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Kırılan kapıdan görüntü

-220 numaradan görüntü

-Aprondan görüntü

-Apronda uçak görüntüsü

-Yolcunun pasaportundan görüntü

-Genel ve detay görüntü

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10- BORU PATLADI, BİR HAFTADA İKİNCİ KEZ SOKAĞI SU BASTI

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

Fatih'te geçen Pazar günü İSKİ'ye ait ana su borusunun patlaması nedeniyle Hattat İzzet Sokak'ta bulunan bazı evlerin bodrum katlarını su basmıştı. Pazar gününün şokunu atlatamayan sokak sakinleri saat 23:00 sıralarında ikinci kez su baskını yaşadılar.

Fatih, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Hattat İzzet Sokak sakinleri bir haftada ikinci kez meydana gelen su baskınının şokunu yaşadı. Pazar günü saat 14:15 sıralarında meydana gelen olayda İSKİ'ye ait ana su borusu patlamış ve bir çok binanın bodrum katını su basmıştı.



YARALAR SARILMADAN İKİNCİ SU BASKINI

Pazar günü yaşanan su baskınının izleri silinmeden bu akşam saatlerinde ikinci şoku yaşadılar. Saat 23:00 sıralarında İSKİ'ye ait ana su borusu büyük bir gürültüyle patladı. İddiaya göre iş makinasının neden olduğu patlamanın ardından bazı binaların 4. katına kadar su baskınları yaşandı.



PATLAMANIN ETKİSİYLE CAMLAR KIRILDI

İSKİ'ye bağlı ekipler 15 numaralı binanın önünde pazar günü meydana gelen arızayı gidermeye çalışırken, iş makinesi ana boruyu tekrar patladı. Patlamanın ardından basınçlı su binanın giriş katında bulunan dükkanın camlarını kırdı.



BİR HAFTA İÇİNDE İKİNCİ PATLAMA OLDU

Olayın şokunu yaşayan sokak sakinleri yaşanları anlattı. Bir anda büyük bir gürültü olduğunu söyleyen, Emrah Mergül, "Evde oturuyorduk. Bir anda büyük bir gürültü oldu. Ufak çocuk vardı. Onu aldık dışarı çıkardık. Biz çıkarana kadar zaten su bastı burayı" dedi.



SOKAK SAKİNLERİ OLAYLA İLGİLİ TUTANAK TUTTU

Yaşanan ikinci su baskınının ardından sokak sakinleri tutanak tuttu. Avukat olduğu öğrenilen Yunus Emre Çelebi, meydana gelen zararın İSKİ tarafından karşılanması için tutanak tuttuklarını ve oluşan zararı tespit etmeye çalıştıklarını söyledi. Başka bir mahalle sakini de bir hafta içinde ikinci kez yaşadıkları su baskını ile iglili, "Pazar günü kahvaltı yapıyorduk. Bir anda bir baktık çamurlu su üzerimize geliyor. Zoraki kendimizi dışarı attık. Şimdi de bu haldeyiz. Bu oyun mudur? Nedir? anlamadık" dedi.



Görüntü dökümü:

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(AMATÖR KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)

-Patlayan borudan fışkıran su

-Detaylar

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(AKTÜEL)

-Olayın meydana geldiği sokaktan görüntüler

-Boruyu patlattığı iddia edilen iş makinası

-Mahalle sakinlerini sakinleştirmeye çalışan polis ekipleri

-Evini su basan kişilerle röportaj

-Evlerini temizleyen vatandaşlardan görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

06.04.2018 - 00.59 Haber Kodu : 180406001

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11- KADIKÖY'DE TEKNE KAZASI: 3 YARALI

Ramazan EĞİR / İSTANBUL

Kadıköy'de motoru arızalanan bir teknenin beton zemine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kadıköy açıklarında saat 17. sıralarında meydana geldi. Bir yolcu teknesi motor arızası nedeniyle hızını alamayıp beton zemine çarptı. Kazada, 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edildin ambulanslarla Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Deniz Polisi kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, kaza yapan teknenin personeli çekim yapan basın mensuplarına tepki gösterdi.

Görüntü Dökümü

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-Teknenin çarptığı beton zemin

-Kaza yapan tekne

-Tekne personelinin çekim yapılmasına tepki göstermesi

05.04.2018 - 22.17 Haber Kodu : 180405245

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12- SANCAKTEPE'DE HELİKOPTER DESTEKLİ ASAYİŞ DENETİMİ



Haber - Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

İstanbul Sancaktepe'de helikopter destekli 200 polisin katılımıyla asayiş denetimleri yapıldı.

Sancaktepe'de, çoğunluğu ilçe ekiplerinden oluşan, Çevik Kuvvet, Narkotik ve çeşitli şubelerden ekiplerle 200 polisin katılımıyla asayiş denetimleri yapıldı Parklar, piknik alanlarının giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde, şüpheli görülen araçlar polis köpekleri eşliğinde arandı. Bazı kişiler kimlik kontrolünden geçirildi. Uygulamada çok sayıda aranması olan kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerin emniyet önünde hazırlanması

-Şüpheli araçların durulması

-Polis köpeğinin araç içinde arama yapması

-Polis helikopterinin çalışması

-Genel ve Detay

05.04.2018 - 19.54 Haber Kodu : 180405226