DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ve Esenler ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Esenyurt ve Esenler'de eş zamanlı olarak yapılan operasyonda, narkotik polisleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle girildi. Operasyon yapılan adreslerden biri de Esenler ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir binanın 4. katındaki daireydi.

POLİS KAPININ CAMINI KIRARAK GİRDİ

Binanın girişine gelen ekipler, apartmanın giriş kapısının camını kırarak içeri girdi. Bina içindeki güvenliği sağlayan Özel Harekat Timleri dışarı çıkarak çevre güvenliği aldılar. Ekiplerin, operasyon yapılan adreslerdeki işlemleri devam ediyor.



Görüntü dökümü:

------------------------

-Ekiplerin operasyona gidişi

-Polislerin giriş kapısının camını kırması

-Polislerin içeri girmesi

-Özel Harekat Timleri'nin binadan çıkışı

-Genel ve detay görüntüler.

29.03.2018 - 07.21 Haber Kodu : 180329007

==========================

2- EYÜPSULTAN'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL

Eyüpsultan'da gece saatlerinde park halinde duran bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay Eyüpsultan, Karadolap Mahallesi'nde gece saat 03:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülbahar Sokak içerisinde park halinde duran İsmail Ulubaş'a ait 34 YR 6300 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede arabayı sararken, mahalle sakinleri de yanan otomobili görünce durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araca müdahale etti. Otomobilde çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri de araç sahibine ulaşarak olayla ilgili bilgi aldı. Çevredeki vatandaşların da bilgisine başvuran polis ekipleri, araç üzerinde olay yeri çalışması yaptı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Yangın çıkan otomobilin görüntüsü

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polisin olay yeri çalışması

- Araç sahibi ile röp.

- Genel ve detaylar

29.03.2018 - 04.42 Haber Kodu : 180329006

===========================

3 - BOĞAZ'DA SİS ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren yer yer sis görüldü. Özellikle boğazda görülen sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ayakları kayboldu. Ortaköy'de olanlar doğa olayını telefonlarıyla görüntüledi.



Görüntü Dökümü:

----------------------

-Boğaz'da oluşan sis

-Sis altında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Boğazdan geçen gemiler

-Ortaköy sahiline gelenlerden detaylar



28.03.2018 - 18.29 Haber Kodu : 180328185

===========================



4- BİLİŞİM UZMANLARINDAN 'GETCONTACT' UYARISI

* Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği Üyesi Ramazan Subaşı,

"Kendi bilgilerinizin yanında sizin rehberinizde kayıtlı olan kişilerin bilgilerini de istenmeyen üçüncü şahıslarla paylaşmış oluyorsunuz"

"En güzeli bunu yüklememek"



Haber Cansel KİRAZ- Kamera İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

Kullanıcılara başkalarının telefon rehberlerinde hangi isimle kaydedildiğini gösteren telefon uygulaması 'GetContact' ile ilgili güvenlik tartışmaları sürüyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 'GetContact' ve benzer uygulamalara karşı kullanıcıları uyardı. Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği Üyesi Ramazan Subaşı da Kendi bilgilerinizin yanında, sizin rehberinizde kayıtlı olan kişilerin bilgilerini de istenmeyen üçüncü kişilerle paylaşmış oluyorsunuz uyarısında bulundu.

ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞMIŞ OLUYORSUNUZ

Ramazan Subaşı, uygulamanın son dönemde popüler hale geldiğini ancak yaklaşık 4-5 yıl önce de benzer uygulamaların olduğunu kaydetti. 'GetContact' gibi uygulamaların gerçek kişilere ait telefon numaralarını topladığını vurgulayan Subaşı, Her ne kadar Türkiye'de bununla ilgili bir yasa olsa da size reklam mesajlar gelmeye başlıyor. Kişisel bilginiz arkadaşınızın yüklediği bir uygulama sayesinde istemediğiniz birilerinin eline düşüyor dedi. Bilgilerin hem telefon numarası hem de isim olarak eşleştirilmiş bir halde karşı tarafın eline geçtiğini söyleyen Ramazan Subaşı Kritik nokta şu; örneğin siz bir kişiyle tanıştığınızda dışarıda herhangi bir sosyal ortam olabilir, profesyonel iş hayatı olabilir. O kişinin ismini kaydederken bir not ve nerede karşılaştığınızla ilgili bir bilgi de düşüyorsunuz. Bir kişinin aynı anda 10-15 kişinin rehberinde olması demek, 10-15 tane farklı bilgiyi aslında bu kişiyle ilgili toplamış oluyor demek. Çalıştığı firmanın ismi, o telefon numarasına ait. Sosyal bir ortamda tanıştıysanız onunla ilgili bir şey yazdıysanız kimlik bilgisinin kim olduğu gibi. O telefon numarasıyla ilgili nerede çalışıyor, neler yapıyor, bir etkinlikte tanıştıysanız o etkinlikle bağlantısı nedir gibi bilgileri gibi bunların hepsinin kişisel gizliliğe uymayacak şekilde firmalar servis etmiş oluyor. Kendi bilgilerinizin yanında sizin rehberinizde kayıtlı olan kişilerin bilgilerini de istenmeyen üçüncü kişilerle paylaşmış oluyorsunuz ifadesini kullandı. Rehber uygulaması için rehbere erişim izni gerektiğini belirten Ramazan Subaşı, En güzeli bunu yüklememek dedi.

GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİNE DİKKAT

Kullanıcıların uygulamaları yüklemeden önce karşılarına çıkan sözleşmelere dikkat etmesi gerektiğini aktaran Ramazan Subaşı, 'Next' diyerek atladığımız 'Gizlilik Sözleşmesi'nde yazan maddelere iyi bakmak gerekiyor. Bunların açık ve anlaşılabilir olması lazım. Açtığınız zaman sayfalarca küçük puntolarla yazılmış şeyler, özellikle mobil uygulamada okumaya çalışıyorsanız biraz daha zorlaşıyor ama buralara dikkat etmek gerekiyor. Bu bilgiler ne alıp, ne paylaşılacağı ile ilgili maddeleri oraya yazıyorlar ama biz okumadığımız için, dikkat etmediğimiz orada bir noktada kaçıyoruz diye konuştu. Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan

Subaşı, internette nasıl güvenli gezileceğinin ve kullanım araçları konusunun önemli olduğunun da altını çizdi.

FACEBOOK'UN KİŞİSEL VERİ KULLANIMINA DAİR POLİTİKALAR YENİ DEĞİL

Öte yandan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Erkan Saka ise son dönemde Facebook'un kullanıcılara sunulan bir kişilik testinden elde ettiği verileri Camdridge Analytica (CA) isimli politik danışmanlık şirketiyle paylaşmasına yönelik değerlendirmede bulundu.

Saka, Trump'ın seçilmesi ve sosyal medyanın kullanımı gibi gündemler artınca Facebook'un kişisel veri kullanımına dair politikaları da tekrar gündeme geldi. Bunlar aslında epeydir var. Bunların önemi yeni yeni ortaya çıktı. Birisi sızdırınca şimdiki etkiyi yarattı. Aynı konu daha önce de konuşulmuştu dedi.

Erkan Saka, 'Bir sosyal medya ağının seçime etki edecek kadar gücü var mıdır' sorusuna, Ben açıkçası o kadar inanmıyorum buna. Özellikle kararsızların oyunu etkilemede ve eğer seçimler çok dengede gidiyorsa o zaman etkileyici olabilir. Etki hesaplaması her zaman zor bir alan ve çoğu zaman da kanıtlanmış değil şeklinde yanıt verdi.

Doç. Dr. Erkan Saka, Türkiye'de benzer bir durumun yaşanmış olma ihtimalini ise Buradaki siyasi partiler de böyle bir anlaşma yapmış olabilir, Cambridge Analytica ya da benzeri şeylerle. Bunlarla ilgili çok somut bir şey yok şeklinde değerlendirdi.



Görüntü Dökümü

---

-Ramazan Subaşı'nın konuşması

-Erkan Saka'nın konuşması

-Genel ve detaylar

28.03.2018 - 17.51 Haber Kodu : 180328178