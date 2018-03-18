DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1 

1- BAŞBAKAN YILDIRIM: "FIRAT'IN BATISINDA DA DOĞUSUNDA DA HİÇ BİR TERÖR UNSURUNU ASLA BIRAKMAYACAĞIZ"

*Başbakan Yıldırım,

"(Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganları) "Ama Afrin'dekiler işi bitirdi. Bir daha ki sefere gideriz. Enerjinizi saklayın"

" Fırat'ın batısında da doğusunuda da hiç bir terör unsurunu asla bırakmayacağız. Bu konuda dostlarımızın daha dikkatli olmasını bekliyoruz"

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Arnavutköy Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Arnavutköy 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Programa Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile ilçe belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

Yıldırım, konuşması sırasında "Başbakan bizi Afrin'e götür" sloganları atılması üzerine "Ama Afrin'dekiler işi bitirdi. Bir daha ki sefere gideriz. Enerjinizi saklayın" şeklinde konuştu. Konuşmasında gençlere seslenen Yıldırım, " 2019'a hazır mıyız gençler? Yeni bir desten yazacak mıyız? Arnavutköy'de çıtayı daha da yükseğe çıkaracak mıyız? Maaşalah Arnavutköy işi bitirmiş. AK Parti teşkilatları milletle buluşmasaydı bu hareket bu kadar başarılı olamazdı. Özellikle gençler size teşekkür ediyorum. Siz Türkiye'nin bugünüsünüz, yarınısınız, aydınlık geleceğimizsiniz. Sizlerle gurur duyuyorum" dedi

"AKLINI VİCDANINI SATMIŞ OLAN ALÇAK FETÖ ÖRGÜTÜNE KARŞI BÜYÜK BİR MÜCADELE VERDİK"

"Nice engelleri aşarak bugünlere geldik" diyen başbakan Yıldırım, "15 Temmuz hain darbe girişminde cumhurbaşkanımızın davetiyle meydanalara inen Arnavutköy'dü. Arnavutköy'ün yiğit insanlarıydı. Aklını vicdanını satmış olan alçak FETÖ örgütüne karşı büyük bir mücadele verdik. O gece ay yıldız bayrak inmedi. Ezanlar dinmedi. Alçaklara meydanları dar ettiniz. Sağolun var olun" şeklinde konuştu.

"FIRAT'IN BATISINDA DA DOĞUSUNUDA DA HİÇ BİR TERÖR UNSURU ASLA BIRAKMAYACAĞIZ"

Konuşmasında Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na değinen başbakan Yıldırım, " Artık Afrin'in büyük kısmı kontrol altına alındı. Şu anda bunun yanı sıra biliyorsunuz daha önce Cerablus, Azez, El-Bab gibi bölgeleri içine alan 2 bin kilometre karelik alan da terörden temizlenmişti. Bugün o bölgelerde 140 bin mazlum Suriyeli huzur içinde, barış içinde kendi yuvalarında yaşıyor. Aynı şekilde Afrin'de de kontrol sağlanmakla birlikte oradan evinden gitmek zorunda kalan bütün kardeşlerimiz tekrar evlerine dönecek. Bu ülke 780 bin kilometre karelik vatan toprağıyla, 81 milyon vatan evladıyla, ay yıldızlı bayrağıyla bizimdir. El-Bab'ta Fırat'ın doğusunda, batısında terör kuşakları değil kardeşlik koridoru olacak. Fırat'ın batısında da doğusunuda da hiç bir terör unsurunu asla bırakmayacağız. Bu konuda dostlarımızın daha dikkatli olmasını bekliyoruz. Çünkü şunu bilmelerini istiyoruz. PKK'nın kan kardeşi PYD-YPG'dir. DEAŞ da bunlar gibi kanlı terör örgütüdür. Buradan açıkça söylüyorum terörün iyisi kötüsü olmaz. Terör terördür. PKK neyse DEAŞ'ta aynısıdır. El-Kaide neyse FETÖ de aynısıdır. Türkiye'nin hiç kimsenin toprağında gözü yok. Cerablus'ta, El-Bab'ta bunu gördük. Oralarda Suriyeli kardeşlerimiz yaşıyor. Afrin'de de aynısı olacak. İşimiz bitince yerlerinden yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Araplar, Kürtler, Türkmenler bütün tekrar dönecekler. Topraklarına yerleşecekler. Çünkü biz bölgede huzur istiyoruz. Daha fazla sivil zarar görmesin istiyoruz. Türkiye'nin yarını bugününden daha güzel olacak. Hiç merak etmeyin. 16 yıl boyunca Türkiye'nin her tarafına büyük hizmetler yaptık. Aynı şekilde İstanbul'da da Arnavutköy'de de çok büyük hizmetlere imza attık" diye konuştu.

"MİLLİ, YERLİ İTTİFAKLA AKIL VE SAĞ DUYU 16 YIL OLDUĞU GİBİ BİR KEZ DAHA İKTİDARA TAŞIYACAĞIZ"

2019 seçimlerine de değinen Başbakan Yıldırım, " Aydınlık gelecek için 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu biliyorsunuz. Allah'ın izniyle milletimizin desteğiyle zafer ipini bir kez daha göğüsleyeceğiz. Milli, yerli ittifakla akıl ve sağ duyu 16 yıl olduğu gibi bir kez daha iktidara taşıyacağız" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın konuşması

-Detaylar

17.03.2018 - 18.55 Haber Kodu : 180317183

17.03.2018 - 18.56 Haber Kodu : 180317184

17.03.2018 - 18.57 Haber Kodu : 180317185

17.03.2018 - 18.59 Haber Kodu : 180317186

17.03.2018 - 19.02 Haber Kodu : 180317189

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2- ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL'DEN 'CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ' AÇIKLAMASI



* "Kutuplaştıran, bu sistemde kaybedecek"

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ / İSTANBUL

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'de siyasetin tarzının değişeceğini belirterek, "Kavgacı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici bir siyaset tarzı Türkiye'de hiçbir zaman iktidar olamayacak. Daha 2019'a gelmeden 2019'un sesi gelmeye başladı. Bakıyorsunuz hiç bir araya gelemeyecek düşüncelerin, inançların ya da görüşlerin yakınlaşma ihtiyacı içerisinde olduklarını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu millete, cumhura yabancı hiçbir güç, hiçbir görüş cumhura rağmen iktidara gelemeyecek. Milletin şarkısını, milletin heyecanını paylaşanlar burada kazanacak. Dolayısıyla bu konudaki tüm düzenlemeler sistemin kendisi daha birleştirici olacak. Kutuplaştıran, bu sistemde kaybedecek" dedi.

Adalet Bakanı Gül, İnsan ve Medeniyet Hareketi tarafından Eyüpsultan Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Adalet' konulu bir foruma katıldı. Forumda konuşan Bakan Gül, aynı zamanda oturum başkanı olan Hüsnü Tuna'nın da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve seçim güvenliği başta olmak üzere gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

16 Nisan referandumuyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik anayasal bir değişikliğin çerçevesinin çizildiğini aktaran Bakan Gül, uyum kanunlarıyla mevzuat düzenlemesinin yapılacağını ve 2019 seçimleriyle de sistemin pratikte hayata geçeceğini söyledi.

Gül, "2019 seçimleri şu bakımdan önemli; gömleğin ilk düğmesi doğru iliklenirse devamı çok güzel gelir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin teorik alt yapısı ve bu konudaki irade milletin egemenliğini esas alan bir düzenleme. Ama uygulama da teori kadar önemli" dedi.



"SİYASETTE 2019 İLE BİRLİKTE YENİ BİR DÖNEME GİRİLİYOR"

Abdulhamit Gül, Partiler arası ittifak kurulmasına olanak sağlayan düzenlemeyle ilgili bilgi verdi. Gül, "Siyasette 2019 ile birlikte yeni bir döneme giriliyor. Mevzuata bakıldığında Türkiye'de bir siyasi parti bir başka siyasi partiyi destekleyemiyordu. Bizim yapmış olduğumuz bu kanun değişikliği esas itibarıyla ittifakı yasaklayan hükümlerin ortadan kaldırılması, ittifakı yasal kılan bir düzenlemeyi içeriyor. Onun ötesinde seçim sistemine yönelik hiçbir değişiklik yok. " diye konuştu.

"ÜMİDİMİZ TÜRKİYE'NİN HER YERİNDE 200 BİN SANDIĞIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KURULMASIDIR"

Seçim güvenliğiyle ilgili konuşan Bakan Gül, kamuoyunda bununla ilgili olan iddiaların doğru olmadığını belirterek şunları söyledi: "Seçim güvenliğiyle ilgili bazı iddialar var. Bunları hiçbiri doğru değil. Bazı bölgelerde seçim güvenliğine yönelik sıkıntılar yaşanması halinde Yüksek Seçim Kurulu(YSK) istemesine rağmen yasal imkan yoktu, sandıkları birleştiremiyorduk. Şöyle söyleyeyim, Güneydoğu'da bazı şehirlerde çukur operasyonları yapıldı. Orada şehrin göbeğinde terörle mücadele ediliyor. Diyelim ki o pazar seçim var. Ama seçim güvenliği olmayınca iki seçenek var. Ya orada kimse sandığa gidemeyecek ya da bir başka mahallede oy kullanma imkanı sağlayacak. Burada getirmiş olduğumuz düzenlemede valiler asla bu kararı alamıyor. Vali diyor ki, 'benim ilimde, ilçemde, şu köyde sandığı koyarsam orada dürüst bir seçim yapılamaz, oyun gizliliği sağlanamaz...' Böyle bir şey söyleyecek. Ümidimiz Türkiye'nin her yerinde 200 bin sandığın güvenli bir şekilde kurulmasıdır. Böyle bir şey olursa seçimden bir ay önce olmak koşuluyla hem Vali hem de İl Seçim Kurulu talepte bulunuyor. Kim karar veriyor? Yüksek Seçim Kurulu, inceliyor bakıyor ve gerekli görürse sandıkları birleştirebiliyor. İkincisi, 'polis gözetiminde sopalı seçim olacak...' Böyle bir şey de yok. 7 Haziran seçimlerinde köylerde bazı sandıklarda, biz bunu yaşadık; 'şu partiye oy çıkmazsa ya da fire çıkarsa bu köyü yakarız' diye ağlaya ağlaya oy verenleri duyduk. Şimdi biz burada sandıkta hane bütünlüğünü korumak üzere şu sandıkta kullanıyorsa orada değil de yan sınıfta kullanabilecek. Böyle bir değişiklikle bu yetkiyi Seçim Kurulu'na veriyoruz."

"SANDIK KURULUNUN İHMALİNİ BÜTÜN BİR TÜRKİYE'YE YÜKLEMEMEK İÇİN BÖYLE BİR DÜZENLEME YAPILDI"

Yapılan düzenlemeyle 'mühürsüz pusula ve zarflarla' ilgili yapılan tartışmalara da değinen Bakan Gül, bu konuda kamuoyuna yanlış bilgiler aktarıldığını dile getirdi.

Gül, "298 sayılı kanun hangi oy pusulalarının geçersiz olduğunu söylüyor. Onlardan birisi sandık kurulunun mühürü bulunmayan oy pusulaları geçersizdir diyor. Düzenleme bu yönde. Bizim getirmiş olduğumuz düzenlemede sandık kurulunun mühürlememiş olduğu oy pusulaları geçersiz. Burada asla bir değişiklik yok. Sanki sandık kurulu mühürlemezse o oy pusulası geçerli gibi bir algı çıkıyor. Hayır. Bizim düzenlememizde sandık kurulu mührü olmayan oy pusulaları geçersizdir. Ancak Yüksek Seçim Kurulu'nun filigramı olan, İlçe Seçim Kurulu mührü olan ancak sandık kurulunun ihmali nedeniyle sandık kurulu mührü basılmayan oy pusulaları geçerlidir diyoruz. Sandık kurulunun ihmalini bütün bir Türkiye'ye seçmenine yüklememek için böyle bir düzenleme yapıldı" şeklinde konuştu.

KUTUPLAŞMAYA YOL AÇAR MI?

Oturum başkanının "Cumhurbaşkanlığı sistemi kutuplaşmaya yol açar mı?" şeklindeki sorusuna Bakan Gül, "Bizim bu konudaki tezimiz, kuşatıcı, bütünleştirici bir siyasetin Türkiye'ye hakim olacağı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'de siyasetin tarzı değişecek. Kavgacı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici bir siyaset tarzı Türkiye'de hiçbir zaman iktidar olamayacak. Daha 2019'a gelmeden 2019'un sesi gelmeye başladı. Bakıyorsunuz hiç bir araya gelemeyecek düşüncelerin, inançların ya da görüşlerin yakınlaşma ihtiyacı içerisinde olduklarını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bu millete, cumhura yabancı hiçbir güç, hiçbir görüş cumhura rağmen iktidara gelemeyecek. Milletin şarkısını, milletin heyecanını paylaşanlar burada kazanacak. Dolayısıyla bu konudaki tüm düzenlemeler sistemin kendisi daha birleştirici olacak. Kutuplaştıran, bu sistemde kaybedecek" şeklinde yanıt verdi.

"SAVUNMALARINI BİLE BİR ÖRGÜTÜN KALEMİNDEN ÇIKARAK YAPAN BİR YAPIDAN BAHSEDİYORUZ"

FETÖ ile mücadelede gelinen son durumun ne olduğuyla ilgili bir soruya ise Abdulhamit Gül şu şekilde yanıt verdi:

"Bu terör örgütünü bu kadar gizli, kendi gündemi kendi inancı olan böyle bir örgüt ile 'bir yılda iki yılda mücadele ettik hepsi deşifre oldu, başarıya ulaştık' diye ne rehavete kapılabiliriz ne de bu işi savsaklayabiliriz. Asla bu konuda bir zaafiyete düşmemek lazım. FETÖ örgütü gizliliği, kriptoluğu kendisine ilke edinmiş bir örgüt. Helikopterden vatandaşımıza mermi yağdıran, şehit eden adam bile mahkemede 'ben değilim' diyor, mahkeme heyetiyle dalga geçiyor. Savunmalarını bile bir örgütün kaleminden çıkarak yapan bir yapıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla, askeriyede, yargıda, emniyette, bürokraside 'hepsini temizledik deşifre ettik' gibi bir rehavete kapılmamak lazım. Ama herkesi olağan şüpheli gibi görüp, vatandaşları ve ticareti de rahatsız etmeden herkesin hukuki güvencesini de sağlama almak lazım."

Bakan Gül, "Türkiye bir hukuk devletidir. Varsa bir suç işleyen devletin ilgili birimleri bunu alır yargılamasını yapar.

Görüntü Dökümü

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-Programa katılanlar

-Bakan Gül ve katılımcılar

-Forumun açılışı

-Bakan Gül'ün konuşması

-Hüsnü Tuna'nın soruları

-Abdulhamit Gül'ün açıklamaları

-Genel ve detaylar

17.03.2018 - 19.30 Haber Kodu : 180317193

17.03.2018 - 19.34 Haber Kodu : 180317194

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3- BAKAN ALBAYRAK'TAN İHA VE SİHA AÇIKLAMASI

* Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanı Berat Albayrak,

*(Zeytin Dalı harekatı) "Etkisiz hale getirilen teröristlerin yaklaşık 3'te biri bu İHA'larımız, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul

Enerji ve Tabii Kaynalar Bakanı Berat Albayrak, Ak Parti Küçükçekmece 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı.

Bakan Albayrak kongrede yaptığı konuşmada "Ak Parti bir salon partisi değildir. Kongreleri salonlarda yapsak da bunu düşün. Sokak partisidir. Teşkilat noktasında sokağa inip, kapı kapı gezip, kahvehaneden, esnafa kadar, evlere kadar insana dokunan bir siyasi partidir. Nereden belli? Tepeden belli. Cumhurbaşkanımızın getirdiği siyasi kültür bunu gerektiriyor. Kongre çıkıyor, yolda giderken pencereden el sallıyorlar, çat kapı eve giriyor. İki bardak çay, muhabbet ediyor, insanlara dokunuyor. Cumhurbaşkanı sıfatıyla değil. Halkın bir bireyi, bu milletin bir evladı noktasında insanına dokunan liderin başında olduğu bir parti" dedi.

"TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ İHA'LARLA BİR NOKTAYA GELDİK"

Zeytin Dalı Harekatı'na da değinen Bakan Albayrak, 3 binden fazla teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "2008-2099 yılında kendi imkanlarımızla parasını ödeyip almak istediğimiz İHA'lar (insansız hava aracı) o günkü siyasi konjonktürde tesliminden önce iptal edildi. Türkiye kendi yerli ve milli İHA'sını üretmek için yeni bir süreci başlattı. Bugün dünyada sayılı teknolojideki yere ulaşan Bayraktar İHA'larla, tamamen yerli ve milli İHA'larla bir noktaya geldik. Ne noktaya geldik, bu operasyon bunun çok önemli bir kanıtı. Bu operasyon vesilesiyle etkisiz hale getirilen teröristlerin yaklaşık 3'te biri bu İHA'larımız, SİHA'larımızla (silahlı insansız hava aracı) etkisiz hale getirildi. Müthiş bir rakam, bir Mehmetçiğimizin kılına bile zarar gelmeden… Türkiye istediğinde neleri başaracağının, yerli ve milli bir duruşla, kendi insanıyla neleri başarabileceğinin çok güzel bir kanıtı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Albayrak'ın konuşması

- Detaylar

17.03.2018 - 19.03 Haber Kodu : 180317190

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4- İBB BAŞKANI UYSAL: METRODA BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ EN FAZLA OY ALDIĞIMIZ YERLER OLACAK İNŞALLAH

*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt.

"Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah. Sultanbeyli, ihalesi yapıldı. İnşaatı devam ediyor. Bu yıl içerisinde de Vezneciler, Arnavutköy metrosunun ihalesini yaparız."

Haber: Mehmet İlkay ÖZER - İSTANBUL

AK Parti Arnavutköy olağan kongresi Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Aranavutköy Kapalı Spor Salonunda yapılan kongreye Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile ilçe belediye başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

Programda bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Arnavutköy, Başakşehirle beraber yeni ilçe olan ilçelerimizden birisi.Yeni ilçeler içerisinde baktığımız zaman gelecekte İstanbul'a en fazla mührünü basacak, yeni İstanbul dedirtecek ilçelerimizden birisi. Şu anda 3'üncü havalimanı ile başladı. Devamında Kanal İstanbul, devamında metro... Bunların bir kısmını biz yapacağız. Bir kısmını ilçe belediyemiz, bir kısmını büyükşehir belediyemiz, bir kısmını hükümetimizle yapacağız. Arnavutköy gelecekte ismi her ne kadar köy olsa da şu anda Bakırköy, Kadıköy neyse ondan daha önde olacak"dedi.

"ARNAVUTKÖY'DEN DAHA YÜKSEK OY BEKLİYORUZ"

Arnavutköy'e metro sözü veren Uysal,"Ak Parti kurulduğundan bugüne baktığımız zaman Arnavutköy oyu en fazla olan ilçelerimizden birisi. Sayın Başbakanın o konuda büyükşehir olarak Arnavutköy'e borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bizim şu anda birinci önceliğimiz metro. Metroda da birinci önceliğimiz en fazla oy aldığımız yerler olacak inşallah. Sultanbeyli, ihalesi yapıldı. İnşaatı devam ediyor. Bu yıl içerisinde de Vezneciler,Arnavutköy metrosunun ihalesini yaparız. Kongreler yenilenme diyorum. İnşallah bu yenilenme ile metro sözünü de verdik. Arnavutköy'den daha yüksek oy bekliyoruz diyorum" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Uysal'ın konuşması

17.03.2018 - 20.01 Haber Kodu : 180317202

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5- YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTEYEN YAYAYA ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL

Küçükçekmece D-100 Karayolu, Sefaköy mevkiinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Çarpan aracın sürücüsü durmayarak kayıplara karıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kişiye yoldan geçen sürücüler yardıma koştu.

Kaza Küçükçekmece D -100 Karayolu, Sefaköy mevkii Bakırköy istikametinde akşam saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye, plakası alınamayan bir otomobil çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü durmayarak kaçarken, çarpmanın etkisiyle savrulan kişi de yaralandı. Yoldan geçen sürücüler hemen yaralının yardımına koşarak durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının üzerinden kimlik çıkmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri vatandaşlardan olay ile ilgili bilgi alarak kaçan sürücüyü ve kullandığı aracın plakasını tespit etmek için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

(Cep telefonu)

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-Yerde yatan yaralı

-İnsanların yardım etmesi

-Ambulanstan görüntü

-Sağlık ekibinin müdahalesi

-Genel ve detaylar

18.03.2018 - 07.36 Haber Kodu : 180318006

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