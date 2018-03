DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

(ÖZEL)

1- KADIKÖY'DE BAŞLAYAN KOVALAMACA KAZA İLE BİTTİ

* Kadıköy'de polisin dur ihtarına uymayan otomobil içindeki 4 kişi ile polisler arasında başlayan kovalamaca film sahnelerini aratmadı.

* Kovalamaca sırasında havaya ateş eden 4 şüpheliden 3'ü Üsküdar'da kaza yapınca polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL /İstanbul

Kadıköy'de polis ekipleri, içerisinde 4 kişinin bulunduğu 34 BH 0358 plakalı otomobilden şüphelendi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan otomobildekiler ile polisler arasında kovalamaca başladı. İddiaya göre yapılan sorgulamada aracın plakası da sahte çıktı. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı kovalamaca Ünalan Metro İstasyonu'na kadar devam etti.



HAVAYA ATEŞ ETTİLER İDDİASI

İddiaya göre, Kadıköy'de başlayan kovalamaca sırasında araçta bulunan şüpheliler havaya ateş açtı. Kadıköy ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kovalanan araç Üsküdar'a bağlı Ünalan Mahallesi'nde kıstırıldı.

OTOPARK'TA KAZA YAPTILAR

Ünalan Metro İstasyonu'nda ekipler tarafından kıstırılan şüpheliler İspark'a ait otoparka girdi. Kaldırıma çıkarak kaza yapan zanlılar olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalıştı.



POLİS BÖLGEYİ ABLUKAYA ALDI

Şüphelilerin kaçması üzerine bölge polis ekipleri tarafından ablukaya alındı. Şüphelilerin kaçabileceği güzergahlar ekipler tarafından tutuldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sapağının altında bulunan menfezleri de arayan ekipler iki şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.



POLİS OLAYDA KULLANILAN SİLAHI ARADI

İki zanlının yakalandığı bölgede polis, şüphelilerin kullandığı silahı aradı. Aramalara bekçiler de katıldı. Gözaltına alınan iki kişi polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.



ZANLILARDAN BİRİ ÇALILIKLARIN İÇİNDE YAKALANDI

Polis ekiplerinin kaçan iki zanlının peşinden gitmesini fırsat bilen iki şüpheli kayıplara karıştı. Ancak birinin kaçışı uzun sürmedi. Otomobilin bulunduğu otoparkta detaylı inceleme yapan polis ekipleri, çalılıkların arasına saklanan üçüncü şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı.



ARAÇ OTOPARKA ÇEKİLDİ

Şüphelilerin kaza yaptıktan sonra bırakıp kaçtıkları otomobil yapılan ilk incelemenin ardından detaylı araştırma yapılması için otoparka çekildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



2- ÇAPA'DAKİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE YANGIN

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul

Çapa'daki İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Travma ve Acil Cerrahi Servisi içindeki Radyoloji bölümünde saat 00:30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle hastalar tahliye edildi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hasta ve hasta yakınlarının yoğun dumandan etkilenmemesi için binada bulunanlar tahliye edildi. Yoğun bakım ünitesinin de bulunduğu binada bulunanlar kısa sürede diğer bölümlere götürüldü.



YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Olayda ölen yada yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeni itfaiyenin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.



DUMAN TAHLİYESİ YAPILDI

Radyoloji servisinde başlayan yangın nedeniye bina içinde yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesinin ardından duman tahliyesi yaptı.



HASTALAR GERİ GETİRİLDİ

Yangının söndürülmesinin ardından bina içerisinde temizlik yapıldı. Duman tahliyesinin de yapılmasının ardından çevrede bulunan birimlere götürülen hastalar tekrar geri getirildi.

3- ATAŞEHİR'DE AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul

Ataşehir'de bir çam ağacı otomobilin üstüne devrildi

Olay Örnek Mahallesi Abdülkerim Şebik Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Mahalle sakinleri büyük bir gürültü duydular. Dışarı çıktıklarında ise çam ağacının 34 RZ 3364 plakalı otomobilin üzerine devrildiğini gördüler. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı kestikten sonra aracın üzerinden kaldırdı. Ağacın neden devrildiği belirlenemezken otomobilde maddi hasar meydana geldi.



MAHALLE SAKİNLERİ OLAYI ANLATTI

Çam ağacının büyük bir gürültüyle devrildiğini söyleyen mahalle sakini, "Bir anda bir ses geldi indik aşağıya ve bu halde gördük. Yukarıdan ses duyduk. Camdan aşağı baktığımızda arabanın üzerine ağacın düştüğünü gördük. İtfaiye geldi kesmek suretiyle aracı çam ağacının altından aldı" dedi.

4- KAĞITHANE'DE KOPAN ELEKTRİK KABLOLARINDAKİ PATLAMALAR PANİĞE YOL AÇTI

Haber - Kamera: Özgür EREN - Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL ()

Kağıthane'de sokak içerisinde kopan elektrik kabloları patlamalarla yandı. Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken sokak içerisindeki bazı evlere elektrik verilemedi.

Olay, Çağlayan Mahallesi Sahra Sokak üzerinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Sokak içerisindeki elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenler kısa devre yaparak yanmaya başladı. Bir süre sonra kopan kablolar yola düştü. Elektrik direğinde ve yere düşen kablolarda şelale ve küçük çaplı patlamalar meydana geldi.

Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yere düşen kablolar bir süre daha yolda yanmaya devam etti.

Yanma ve patlama sırasında yoldan geçen kimsenin olmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bir mahalle sakini, "Burada bütün kablolar dışarıda, bunları yer altına almayı düşünüyoruz. Biz burada tehlike yaşıyoruz' diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Ziya Güner ise, "Burada teller kontak yapıyor, burada çoluk çocuk sokakta. Her yerde kablolar yer altına alındı, burada alınmıyor." dedi.

Adem Erol de, "Biz her zaman söyledik, bu kabloları değiştirin diye. Allah korusun ya birisinin üzerine düşse ne olacaktı" şeklinde konuştu.

Olay yerine gelen elektrik ekipleri direklerdeki elektriği kesti. Kopmalar nedeniyle sokak içerisindeki bazı evlere elektrik verilemedi.

5- "TÜRKİYE'YE ENERJİ VEREN KADINLAR" ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

- Köye gelen turist grubundan birinin cep telefonu kamerası kayıttayken yaptığı Fransızca - Türkçe konuşması internette yayınlandıktan sonra sosyal medyada fenomen olan Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür, yılın girişimcisi ödülünü aldı.

Ödülünü almak için sahneye gelen Ömür, uzun süre alkışlandı.

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

"Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" Ödül töreni Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile aralarında Orhan Gencebay'ın da olduğu sanat, siyaset ve iş dünyasından bir çok konuk katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından organize edilen törende toplam 5 dalda ödüller sahiplerini buldu.

GÜLER SABANCI: GİRİŞİMCİ KADINLARIN SAYISINI ARTTIRMAK HEPİMİZİN GÖREVİ

Programın açılış konuşmasını Jüri Başkanı Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yaptı. Sabancı, "Enerji bugünümüzün, hem de geleceğimizin stratejik sektörlerinden biri. Dünyada en kuvvetli trendlerden biri. Hepimiz biliyoruz ki; şehirleşme, şehre göç, şehirleşme ile birleşen yeni teknolojik ortam... Enerjiye olan talep her geçen gün hızla artıyor. Dolayısıyla tüm dünyada kadınları sektöre daha fazla çekmek için ciddi gayretler var. Ülkemizde de bu sektör için çalışan, bu sektöre ilgi gösteren profesyonel, akademisyen, girişimci kadınların sayısını arttırmak hepimizin görevi. Bu sebeple kadınlarımızı yüreklendirmek için oluşturulan bu programa jüri başkanı olmaktan onur duyuyorum" diye konuştu.

"DÜNYA TARİHİNDE KADININ ADI YOKKEN..."

Törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da konuştu. Sözlerine, "Kadını başının tacı, aile kurumunun mimarı olarak gören, kadim bir medeniyetin ve bunun yanında cenneti ayaklarının altına seren yüce bir dinin mensuplarıyız" diyerek başlayan Albayrak, "Bizler kadın ve erkeğin birbirlerinin rakibi değil, birbirini tamamlayan, onları bir elmanın yarısı gibi bütün bu resimde kucaklayan bir zihniyetin temsilcileriyiz. Tarihimizin hiçbir döneminde kadınlarımızın yok sayıldığı ya da toplumun dışına itildiği bir medeniyet olmadık. Dünya tarihinde kadının adı yokken Türk kültüründe devlet yönetiminde, sosyal ve kültürel hayata kadar her alanda bizleri zirveye taşıyan kadınlarımızın izlerini görmek gayet mümkün" dedi.

"KADININ SÖZ HAKKININ OLMADIĞI BİR YÖNETİM ANLAYIŞI HİÇBİR ŞEKİLDE BU TOPRAKLARDA YER ALMAMIŞTIR"

Albayrak, "Kadının söz hakkının olmadığı, demokrasi mücadelesine omuz vermediği, siyasi haklarının kısıtlandığı bir yönetim anlayışı hiçbir şekilde bu topraklarda yer almamıştır. Türk tarihi bu yönüyle bütün dünyaya örnek olacak türdendir. Genç Cumhuriyetimiz ise, 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı vererek bu alanda çok gelişmiş birçok ülkeden çok daha fazla ilerici, öncü ve çağdaş adımlar atmıştır. Kızları diri diri toprağa gömen, türlü batıl inançlarla kadını şeytanlaştıran, kız çocuklarına isim vermeyen ve dahi sofrasına bile oturtmayan medeniyetlerin kol gezdiği, dünyanın karanlığa gömüldüğü bir çağda Türk kadını azmi, fedakârlığı, cesareti, bilgi ve birikimi ile yaptırdığı şifahaneler, imarethaneler, kervansaraylar, camiler, çeşmeler ve daha birçok eserlerle medeniyetimizin zirve noktasına ulaşmasında çok büyük bir rol oynamıştır. Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinde de yine kadınlarımız hep ön sıralardaydı. Düşmana vatan topraklarını dar eden, Nene Hatunlar, Kara Fatmalar, Şerife Bacıların yazdığı destan hangi tarihe sığar? Türk kadını dün olduğu gibi bugünde vatanın istiklal ve istikbali tehlikeye girdiği anda ardına bakmadan mücadelenin hep en ön saflarında oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde büyük bir cesaret ve mücadele örneği gösteren kadınlarımız gelecek kuşaklara onurlu bir miras bıraktılar" diye konuştu.

"ENERJİ VE MADEN ALANINDA HEPİNİZE BÜYÜK BİR İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Bakan Albayrak, enerji ve maden sektöründe de kadınlara büyük ihtiyaç olduğunu belirterek, "Biz hep inanıyoruz ki kadın ali değmeyen iş incelikten, zarafetten ve merhametten nasibini almamış demektir. Bugün dünyanın dört bir yanında edebiyattan, tıbba, güzel sanatlardan matematiğe, enerjiden spora kadar her alandaki kadınlarımızın başarısı bizlerin göğsünü kabartıyor. Enerji ve maden alanı gibi Türkiye'nin ekonomiden dış politikasına, güvenlikten sanayisine kadar her alanda adeta lokomotif görevi gören bu sektörü maalesef kadın çalışan ve yönetici sayımız noktasında istediğimiz düzeye taşıyamadık. Özellikle enerjiden bahsettiğimiz, Türkiye ekonomisi içerisinde son 10 yılın 55 milyar Dolar. Bu sektörde bu cesaretlendirici programla birlikte inşallah bugün tüm kadınlarımıza buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Özellikle kariyerinin hemen başında ya da kariyerini planlama aşamasında olan genç kadınlarımıza seslenmek istiyorum. Enerji ve maden alanında hepinize büyük bir ihtiyaç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

EMİNE ERDOĞAN: KADIN VE ERKEK BİR BÜTÜNÜN İKİ YARISIDIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ise, programda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

Vatanın bekası için evladını, eşini feda eden şehit analarının ve eşlerinin derin acısını paylaşıyor, yüce yüreklerini hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Suriye'nin mazlumları, Filistin'in gözü yaşlı kadınları, Myanmar'ın çaresizleri başta olmak üzere mağdur ve mazlum coğrafyalarda yaşayan tüm kadınlar için 8 Mart umut olsun diyorum. Kadın konusu asırlar boyunca birçok şekilde konuşuldu, tartışıldı. Cinsiyetçi bakış, kadın ve erkeği karşı karşıya getirdi. Oysa kadın ve erkek bir bütünün iki yarısıdır. Tıpkı bir kuşun iki kanadı gibi. Bir kuş nasıl tek kanatlı uçamazsa insanlıkta tek taraflı ilerleyemez. Kadınlarını hayatın çeşitli alanlarından men eden toplumlar gelişemezler. Özellikle Müslüman toplumlarda kadınların mahrumiyetleri söz konusu olduğunda fatura genellikle dine kesilir. Oysa hiçbir felsefe, hiçbir düşünce kadına İslam kadar hakiki bir mevki vermemiştir. Kadını ve erkeği birbirinin velisi kılmıştır.

"KADINLARIN OLMADIĞI BİR SİYASET, EKONOMİ, BÜROKRASİ EKSİK KALIR"

Emine Erdoğan, "Kadınların olmadığı bir siyaset, ekonomi, bürokrasi eksik kalır. Kadınların var olmadığı bir demokrasi mücadelesi başarıya ulaşamaz. Bugün burada dalgalara, fırtınalara direnerek başarı elde eden çok sayıda kadın görüyorum. Özellikle erkek egemen sektörlerde kadın varlığı son derece kıymetlidir. Kadınlar yapamaz denilen alanlarda cesaretiniz, dirayetiniz ile varlık gösterdiniz. Türkiye'ye enerji verdiniz. Yerli kaynakların kullanımını önceleyen, ekip çalışmalarını yöneten, yeni istihdam alanı açan hanım ağalar biliyorum. Gerek evinin işi ile meşgul gerekse farklı sektörlerde çalışan ter döken tüm kadınlarımızın emeği kutsaldır. Hepsi aydınlık geleceğimizin mayasıdır. Dünya tarihi, 'kadın başıma ne yapabilirim?' yanılgısının karşısında dimdik duran kadınları görmüştür" diye konuştu.

5 DALDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Törende, Akademi Ödülü, Profesyonel Ödülü, İş Dünyası Ödülü, Girişimci Ödülü, Enerjide örnek şirket Ödülü ve Jüri Özel ödülü olmak üzere toplam 5 dalda ödül verildi.

Akademi Ödülünü Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, Doç. Dr. Selmiye Alkan Gürsel, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'in elinden aldı. Profesyonel Ödülü'nü Rahime Meydan, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı'dan aldı. İş Dünyası Ödülünü Prof. Dr. Nevin Selçuk kazanırken ödülü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu takdim etti.

SOSYAL MEDYA FENOMENİ GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLÜ SAHİBİNE BÜYÜK ALKIŞ

Yılın girişimcisi ödülünü, köye gelen turist grubundan birinin cep telefonu kamerası kayıttayken yaptığı Fransızca, Türkçe konuşması internette yayınlandıktan sonra sosyal medyada fenomen olan Kars Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür aldı. Ömür'e ödülünü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya verdi. Enerjide örnek şirket Ödülünü ise Uludağ Elektrik Perakende A.Ş. adına Nihat Özdemir aldı. Jüri Özel Ödülü'nü ise 2013 ve 2017 dünya şampiyonu olan Vakıfbank voleybol takımı aldı.

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak gecenin sonunda Emine Erdoğan'a bir çini vazo hediye etti. Tören sahnede toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

