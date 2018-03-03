DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



1- KÖPEKLERDEN KAÇMAK İSTERKEN 3 METRELİK BAHÇE DUVARINDAN DÜŞTÜ



Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - Cemil ÖZDEMİR / İstanbul

Beyoğlu'nda köpeklerin saldırısına uğrayan apartman görevlisi, 3 metre yükseklikteki bahçe duvarından düşerek yaralandı.

Olay, Beyoğlu Gümüşsuyu Mahallesi Kutlu Sokak'ta dün 23.00 sıralarında meydana geldi. Apartman görevlisi Duyan Akbay'a binaya girdiği sırada sokaktaki köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçmaya başlayan Akbay, başka bir apartmanın bahçesinin korkuluklarını aştı. Ayağı kayan Duyan Akbay yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. Akbay'ın yardım çığlıklarını duyan çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kolu ve ayağı kırılan Duyan Akbay ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırılma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Bahçede yatan Duyan Akbay

-İtfaiye ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Akbay'ın acıyla bağırması

-Sedyeyle çıkarılması

-Ambulansa konması

-Bir vatandaş ile röp

-Olayı seyreden vatandaşlar

-Genel ve detaylar

03.03.2018 - 00.38 - Haber Kodu : 180303002



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(ÖZEL)

2- YANGIN ÇIKAN GECEKONDUDA PATLAYAN OKSİJEN TÜPÜ BAŞKA BİR BİNANIN ÇATISINI KÜL ETTİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

Maltepe'de bir gecekonduda yangın çıktı. Yangında evde bulunan oksijen tüpü patlayarak yanar halde, 50 metre ileride bulunan bir binanın çatısına fırladı. Oksijen tüpü nedeniyle bu binanın çatısı yandı.

Maltepe, Gülsuyu Mahallesi'nde dün 20.30 sıralarında bir böbrek hastası Alaattin Çakırbey'in yaşadığı gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye, Çakırbey'i dışarı çıkarıp alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenen Alaattin Çakırbey ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OKSİJEN TÜPÜ PATLADI

İtfaiyenin müdahalesi sırasında, evde bulunan medikal oksijen tüpü patlayarak alevli halde 50 metre ileride bulunan bir binanın çatısına fırladı. Oksijen tüpü nedeniyle binanın çatısı alev aldı. Her iki yangın da itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Vatandaşların koşuşturması

-Yangının çıktığı gecekondu

-Alev alev yanan çatı

-Ev sahibi Çakırbey'e ambulansta yapılan müdahale

-Mahalle sakinleri ile röp

-Genel ve Detay

02.03.2018 - 21.29 - Haber Kodu : 180302217

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3- ARNAVUTKÖY'DE ÖĞRENCİ SERVİSİ KAZA YAPTI: 1 ÖĞRENCİ ÖLDÜ, 12 YARALI

Haber-Kamera: Murat SOLAK - İbrahim YILDIZ - Taner YENER / İstanbul

Arnavutköy'de bir otomobille öğrenci servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 öğrenci öldü, 12 kişi de yaralandı.

Kaza, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde dün 16.30 sıralarında meydana geldi. Ara yoldan caddeye çıkan 34 LS 4573 plakalı otomobil, Hadımköy istikametinde seyreden 34 AZ 1244 plakalı öğrenci servisine çarptı. Öğrencisi servisi, daha sonra yol kenarındaki vincin ayağına çarparak devrildi. Kazada servisin içerisinde bulunan aracın sürücüsü ve 12 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan servisteki öğrencilerden İrem Ö. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevredeki hastanelere kaldırılan diğer yaralıların tedavileri sürüyor. Kazaya karışan araçlar jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından yoldan kaldırıldı. Servis minibüsüne çarpan otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Ölen kızın fotoğrafı

-Olay yerinden görüntüler

-Kazaya karışan araçlar

-Devrilen servis minibüsü

-Jandarma ekiplerinin incelemeleri

-Genel ve detaylar

02.03.2018 - 17.21 - Haber Kodu : 180302168

02.03.2018 - 18.03 - Haber Kodu : 180302179

02.03.2018 - 18.33 - Haber Kodu : 180302194

02.03.2018 - 20.15 - Haber Kodu : 180302213

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4- CİNAYET ZANLISI OĞULUN APARTMANA GİRİŞ-ÇIKIŞI GÜVENLİK KAMERASINDA



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul

Kartal'da anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Emrah Ö. olay günü binaya giriş-çıkış güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde 28 Şubat'ta meydana gelen olayda, Emrah Ö. (28) iddiaya göre, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Apartmanın güvenlik kameraları tarafından, Bülent ve Hatice Öztürk çiftinin cinayet zanlısı oğulları Emrah Ö.'nün olay günü 18.40 sıralarında eve geldiği, 23.23'te de binadan çıktığı görüntülendi.

Emrah Ö.'nün Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndeki tedavisi polis ekiplerinin gözetiminde devam ediyor.



Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin binaya giriş ve çıkışı

02.03.2018 - 19.14 - Haber Kodu : 180302199

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5- SP GENEL BAŞKANI KARAMOLLAOĞLU: TARİHİMİZİN EN SIKINTILI DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYORUZ

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı anma programında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Tarihimizin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyoruz. Adalet sıkıntılı, ekonomi sıkıntılı, dış politikada ciddi problemlerimiz var; ama bütün bu tabloya rağmen asla karamsar, ümitsiz değiliz. Çünkü biz Milli Görüşçüyüz" dedi.

Milli Gençlik Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği tarafından, Saadet Partisi eski Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan için İstanbul Ataşehir'de anma programı düzenlendi. Burada konuşan Karamollaoğlu, "Biz inanıyoruz ki Necmettin Erbakan 7 yıl değil 70 yıl geçse de hatırlanmaya, mazlumların yolunu aydınlatmaya devam edecektir. Dikkatlerinizi çekmek istiyorum; ülkemizin içine sürüklendiği bu sıkıntılı günlerde neredeyse herkes Milli Görüşçü oldu. Herkes Erbakan'ın yolundan gidiyor. Herkes Erbakan'a sahip çıkıyor. Kimse darılmasın, kimse gücenmesin bugün Milli Görüşçü olmanın, Erbakan'ın yolundan gitmenin en önemli ölçüsü Saadet Partili olmaktır. Çünkü Erbakan'ın yolundan gitmek faiz lobisini zengin etmekle değil denk bütçe yapmakla mümkündür. Milli Görüşçülük şeker fabrikalarını haraç-mezat satmakla değil, Anadolu'ya yeni fabrikalar kurmakla olur. Amerika Birleşik Devletleri'ni stratejik müttefik kabul edenler, İsrail ile anlaşmalar imzalayanlar, onlarla dost olarak geçinenler değil D-8'i yeniden inşa edenler Erbakan'ın yolundan gidenler olacaktır" dedi.

"ZULÜM EBEDİ OLAMAZ"

"Tarihimizin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyoruz" diyen Temel Karamollaoğlu, "Adalet sıkıntılı, ekonomi sıkıntılı, dış politikada ciddi problemlerimiz var; ama bütün bu tabloya rağmen asla karamsar, ümitsiz değiliz. Çünkü biz Milli Görüşçüyüz. Çünkü Anadolu Gençlik, Milli Gençlik var. Erbakan hocamızın sözleriyle seslenmek istiyorum: 'Ey yürekleri dağlar kadar büyük ve azimleri kadar kayalar kadar sağlam olan Milli Görüşçüler. Şartlar ne olursa olsun gelecekten asla ümit kesmeyeceğiz. Çünkü zulüm ebedi olamaz. Kötülük mutlaka hüsrana uğrayacaktır'. Evet bugün ne yazık ki Fırat kan akıyor, Dicle kan akıyor. Suriye'de, Yemen'de, Doğu Guta'da her gün yüzlerce insan kadın, yaşlı, çocuk can veriyor. Ama hamdolsun bu kanı durdurmak için çalışanlar da var. Evet bugün 'Bir damla petrol bin damla kandan daha değerlidir' diyerek Ortadoğu'yu kana bulayanlar var; ama hamdolsun bütün dünyanın karşısına dikilip 'Hayır, dünyanın hiçbir elması, zümrütü, mücevheri bir masumun bir damla kanından daha değerli değildir' diyen Milli Görüşçüler var" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Anma programından detaylar

-Karamollaoğlu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

02.03.2018 - 22.53 - Haber Kodu : 180302226

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