DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SARIYER'DE VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;

"Çukurlar açtılar. 'Kato'ya, Gabar'a, Tendürek'e çıkamazsınız' dediler. Şu anda askerimizle, polisimizle, Jandarmamızla, korumuzla hep birlikte yeri geldi Gabar'da oldular, Cudi'de, Kato'da oldular. Ve o çukurları onlara mezar yaptılar."

"Nerede o Paralel Devletin başındakiler? Kimisi Pensilvanya'da kimisi Almanya'da. Kimisi şurada, kimisi burada. Ama büyük bir kısmı şu anda cezaevinde. Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa, bugüne kadar ne yaptıysak, bundan sonra da onu aynen yapmaya devam edeceğiz. Acımayacağız. Acırsak, acınacak hale geliriz."

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Ak Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yaklaşık 2 saat içeride kalan Cumhurbaşkanına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile Ak Partili milletvekilleri eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 22.00 sıralarında ilçe binasının balkonundan burada toplananlara hitap etti. Sözlerine Sarıyer İlçe Teşkilatının yeni binasını ziyaret etmek için geldiğini belirterek başlayan Erdoğan, sözlerine 'Rabia'yı anlatarak başladı. Erdoğan, "Tek Millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlettir. Neden tek devlet diyoruz? Çünkü bizi bölmek istediler. Biz Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Alevisi ve Sünnisi ile tek milletiz. Bizi bölemeyecekler. İki, tek bayrak. Bayrağımızın rengi, şehidimizin kanının rengidir. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi, yıldız ise şehitlerimizin ta kendisidir. Bayrağımıza eş bayrak yok. 3'ücüsü, tek vatan. 780 bin kilometre ile tek vatan. Vatanımızı da bölemeyecekler. Yok Güney Doğu'da şöyle, Doğu'da böyle. Avucunuzu yalarsınız. Çukurlar açtılar. 'Kato'ya, Gabar'a, Tendürek'e çıkamazsınız' dediler. Şu anda askerimizle, polisimizle, Jandarmamızla, korumuzla hep birlikte yeri geldi Gabar'da oldular, Cudi'de, Kato'da oldular. Ve o çukurları onlara mezar yaptılar.

4'üncü olarak, tek devlet. Neymiş, Paralel Devletmiş. Nerede o Paralel Devletin başındakiler? Kimisi Pensilvanya'da kimisi Almanya'da. Kimisi şurada, kimisi burada. Ama büyük bir kısmı şu anda cezaevinde. Hukuk içerisinde ne gerekiyorsa, bugüne kadar ne yaptıysak, bundan sonra da onu aynen yapmaya devam edeceğiz. Acımayacağız. Acırsak, acınacak hale geliriz.

Önümüzde 14 ay var. 14 ay sonra Mart 2019 yerel seçimleri var. Mart Yerel seçimleri biliniz ki Kasım 2019 seçimlerinin işaret fişeğidir. Orada parlamento seçimi var. Ne var? Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Çok çalışacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı konuşmasının ardından kendisini görmeye gelenlerin yanına giderek, onlarla konuştu. Erdoğan daha sonra buradan ayrıldı.

2- ÜSKÜDAR'DA CİNAYET: EŞİNİ YARALADI, YANINDAKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

Üsküdar'da M.A adlı kişi, karısını bıçakla yaralarken yanındaki kişiyi öldürdü.

Olay, Üsküdar Aziz Mahmut Hüdai Mahallesi Aziz Mahmut Efendi Sokak içerisinde bir binanın 4'üncü katındaki dairede dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, eve geldiğinde karısını bir erkekle yakaladığı öne sürülen M.A. çılgına döndü. Karısı B.A ve yanındaki Mahmut Çütçü'yü bıçakladı. B.A. adlı kadın ile yanındaki Mahmut Çütçü yaralandı. Her ikisi de yaralı olarak evden çıktı. B.A. kendi imkânlarıyla özel bir hastaneye gitti. Güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenilen Mahmut Çütçü ise, sokakta yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çütçü, Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çütçü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken M.A'yı yakalamak için harekete geçti. Bir görgü tanığı "Ben burada bir bayan müşteriye sebze veriyordum. Çocuk gömleği yırtık, atleti dağılmış bir şekilde koştura koştura bu taraftan geliyordu. Park halindeki arabaya çarptı, yere düştü. Bir de kız varmış, o da o tarafa doğru hastaneye gitmiş. Çocuğa ambulans çağırayım mı dedim. 'Çağır abi' dedi. Telefon ettim ambulans geldi. Ambulans aldı gitti." dedi.

3- TEM OTOYOLU'NDA KAMYON YANGINI

Haber - Kamera : Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul

TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halindeki kamyon henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen kamyonu söndürdü.

TEM Otoyolu Edirne İstikameti Mahmutbey Gişeleri kantar çıkışında dün saat 22.00 sıralarında, seyir halindeki bir kargo şirketine ait kamyonun sürücüsü Hasan Demirtaş, motor kısmından dumanların çıktığını fark etti. Demeritaş, kamyonu durdurarak sigorta kutusunu kontrol etti. Bu sırada kamyon alev alınca Demirtaş, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bir yandan da yangın tüpüyle söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında kamyonun kupası kullanılamaz hale geldi. Sürücü Hasan Demirtaş, "Duman çıkınca durdum yolun kenarında kontrol etmeye başladım. Kontrol ederken sigorta kutusunu açınca alev sardı. Yangın söndürücüyü çıkardım, o da bir işe yaramadı. Tek başımaydım, zaten tek çalışıyoruz. Samandra'dan Esenyurt'a gidiyorum." dedi.

4- ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ İSTANBUL

Ümraniye'de çeşitli adreslere özel harekat polisinin de desteğiyle uyuşturucu uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Ümraniye'de önceden belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteği ile uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Cemil Meriç Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki eve giren polis ekipleri arama yaptı. Özel harekat polisleri de aramalar sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

5- MÜSLÜM GÜRSES'İN HAYATINI ANLATAN 'MÜSLÜM' FİLMİ ÇEKİLİYOR

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Müslüm Gürses'in hayat hikayesi beyazperdeye aktarılıyor. 'Müslüm' adı verilen filmin Ekim ayında Türkiye ve dünyada gösterime girmesi öngörülüyor.

Müslüm Gürses'in hayatı 'Müslüm' filmi ile seyirciyle buluşacak. Sanatçının doğduğu Şanlıurfa, Halfeti'den başlayan filmin çekimleri Adana'da devam ediyor. 'Ayla' filminin yapımcısı Mustafa Uslu ve yapımcı Nuri Yıldırım tarafından gerçekleştiren projenin senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi yazarken yönetmen koltuğunda KETCHE (Hakan Kırvavaç) oturuyor.

Filmde Müslüm Gürses'e Timuçin Esen hayat veriyor. Sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur'un danışmanlığında Gürses'in gerçek hayat hikayesini aktarmayı amaçlayan filmde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Avcı, Goncagül Sunar, Şahin Kendirci, Erkan Kolçak Köstengil, Caner Kurtaran ve Teoman rol alıyor.

'Müslüm' filminin tanıtımı için bugün basın toplantısı düzenlendi. Filmden ilk görüntülerin paylaşıldığı tanıtım toplantısına, Yapımcılar Uslu ve Yıldırım, senaristler Günday ve Özçiftçi ile birlikte Muhterem Nur da katıldı.

Filmin yapımcılarından Mustafa Uslu Gürses'in hayat hikayesini hep merak ettiğini belirterek, "Bu projenin içinde olmaktan çok büyük şeref duyuyorum. Çocukluğumuzdan beri hep Müslüm abinin şarkıları ile büyüdük. Çok büyük hayranlığım vardı. Hayat hikayesini hep merak ediyordum. Adana'da yaşadığı ortamda, Alevi ve Ehli Beyt kültürü ile yetiştirilmişti. Bunları okuyordum. Böyle bir projenin içinde olmaktan çok gurur duydum" dedi.

Uslu, Gürses'i canlandıran Timuçin Esen hakkında ise, "Birini birine benzetmek gibi bir derdimiz yoktu. Eğer öyle bir şey yapsaydık, amatörce ve taklit olurdu. O nedenle biz Müslüm Gürses tavrı ve tarzıyla şarkı söyleyen bir ses yaratmak, yeni bir duruş yaratmak için yola çıktık. Çok büyük emeği var Timuçin Esen'in. Aşağı yukarı bir yıldır bu proje ile yatıp, kalkıyor. Bu projede gördük ki birinin karakteri ile yaşamaya başladığınızda aslında her şeyiniz ona benziyor. İnşallah Müslüm abinin biyografik hikayesini tertemiz çekip, tıpkı 'Ayla' gibi ebediyete intikal ettirebiliriz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Uslu, "Film Müslüm Gürses'in doğduğu Halfeti'den başlıyor, İstanbul'a geliyor. Biz bütün filmi gerçek mekanlarında çekmeye gayret gösteriyoruz. Filmi gerçek mekanında çektiğin zaman karakterin bilmediğin bir sürü yönünü öğreniyorsun. Adana, Sinanpaşa mahallesinde bize gösterilen kasetlerden sonra Müslüm abinin ağzından hiç duymadığınız türküleri duyacaksınız bu filmde. Biz de o mekanlarda çekim yaparken bunlarla karşılaştık" dedi.

Müslüm Gürses'i dünyaya tanıtmayı amaçladıklarını belirten Uslu, " Bu tip filmlerin tek ihtiyacı olan şey zamandır. Mukaddes ve bizim için çok önem arz eden bir hikaye olduğu için ince eleyip, sık dokuyarak önümüzdeki Ekim ayında Türkiye ve dünyada gösterime sokacağız. Şu anda dünyada gösterime gireceği 12 ülke var. Amacımız bu sayıyı 37'ye çıkarmak. Müzik evrenseldir. Müziğin dini, dili, ırkı yoktur. Zaten Müslüm Gürses evrensel bir sanatçı. Dolayısıyla biz bu evrensellikten yararlanarak, Müslüm Gürses karakterini dünyaya açacağız. Dünyada doktorların yasaklamasına rağmen şarkı söylemeye devam eden, müziğe olan aşkını devam ettiren birisi. Asla müzikten kopmuyor. Bu çok saygı duyulası bir şey" şeklinde konuştu.

Tanıtım toplantısına katılan Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur ise, filmi son derece başarılı bulduğunu belirterek, "Çok güzel olacağına inanıyorum. Gördüğüm kadarıyla çok güzel oldu" dedi. Muhterem Nur filmde Gürses'i canlandıracak olan Timuçin Esen hakkında ise, "Oyun gücü güçlü olan bir sanatçı. Kendisini çok beğeniyorum. Olduğu gibi Müslüm'ü sanatıyla oynayacak" diye konuştu.

Filmin senaristi Hakan Günday, "Hikaye kendi sesini, kültürünü var etmiş çok büyük bir sanatçıya ait olunca yazım süreci her anı büyük sorumluluk isteyen bir sürece dönüşüyor. Bizim için büyük bir müzik insanını tanımak adına bu olağanüstü bir fırsat. Onun hayatının derinliklerine indikçe bir insanı tanımak, hayatın zorlukları ile nasıl başa çıktığını görmek ilham vericiydi." dedi.

