DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- MALTEPE'DE BABA DEHŞETİ; 2 KIZINI ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

* Başsavcılık olayla ilgili açıklama yaptı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Yüksel KOÇ/ İSTANBUL

Maltepe'de cinnet getiren Ali Yardım (29), 2 ve 4 yaşlarında 2 kızını pompalı tüfekle ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti. Eşiyle boşanma davaları süren Ali Yardım'ın, anneleriyle yaşayan 2 kızını dün (salı) için evine getirdiği öğrenildi.

Olay, Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak üzerinden bulunan 5 katlı binanın bodrum katında saat 18.30'da meydana geldi. İddiaya göre,

anne Dilek Yardım, gün boyu babalarında kalan iki kızını almak için boşanma davaları süren eşinin evine geldi. Eve girdiğinde de Ali Yardım, kızları 4 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'nın cesetleriyle karşılaştı. Annenin olayı görerek sinir krizleri geçirmesi üzerine mahalle sakinleri toplandı. Ardından mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, baba Ali Yardım'ın iki kızını pompalı tüfek ile öldürdükten sonra aynı tüfekle kendine ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Sinir krizleri geçiren anne Dilek Yardım, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Olayla ilgili konuşan ev sahibi, "Apartmanda kiracıydı kendisi, biz de duyduklarımızı söylüyoruz ama iki çocuğunu ve kendini öldürmüş." dedi. Dilek Yardım'ın yakınlarından İlyas Çakır, "Yaz döneminden beri boşanma süreci vardı. Ölen kişinin tehditleri falan oluyordu. Bir kaç defa nezarethaneye girip çıkmıştı zaten. Polis eşliğinde çocuklarını görmeye izni var. Bu gün de izin günüydü. İçeride içki şişeleri dolu." diye konuştu.

"HAFTADA 1 GÜN BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİYORLARDI"

Ayrı yaşayan Dilek Yardım ile Ali Yardım'ın, 3 aydır boşanma davalarının sürdüğü, bu süreçte de anneleriyle yaşayan çocukların haftada 1 gün babada kalmasına izin verildiği, her Salı günü de Ali Yardım'ın, kızlarını alıp evde birlikte vakit geçirdikleri öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı yazılı açıklamada, Ali Yardım'ın Maltepe'de cinnet geçirerek 2 ve 3 yaşlarında iki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılığın konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle: "Maltepe İlçesi Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak adresinde evlilik problemleri nedeniyle eşi A.Y. ile ayrı yaşayan anne D.Y., çocukları E.M.Y. ve M.H.Y.'yi polis nezaretinde A.Y.'ye teslim etmiştir. Baba A.Y. evde alkol aldıktan sonra eşi D.Y.'yi araması ve telefonda tartışmaları neticesinde A.Y. cinnet geçirerek evde bulunan pompalı tüfekle 2 ve 3 yaşlarındaki çocuklarına ateş etmiş ve ardından intihar etmiştir. Çocuklar ve babanın vefat ettiği anlaşılmış ve olaya ilişkin olaya ilişkin soruşturma devam etmektedir"

Görüntü Dökümü:

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- Bina sakinleri

- Ambulans ve polisler

-Annenin çığlıkları

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Ev sahibi ve Dilek Yardım'ın yakınıyla röp.

-Anne, baba ve çocukların fotoğrafı

02.01.2018 - 21.25 Haber Kodu : 180102146

02.01.2018 - 20.33 Haber Kodu : 180102141

02.01.2018 - 19.40 Haber Kodu : 180102137

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2- RÖGARLAR TIKANDI EV VE İŞYERLERİNİ SU BASTI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Sultangazi'de sağanak yağmurun etkisiyle tıkanan rögarların taşması sonucunda bodrum katlarda bulunan bazı ev ve işyerlerini kanalizasyon suyu bastı. Mahalle sakinleri ise yetkilileri defalarca aramalarına rağmen sorunlarının çözülmediğini söyledi.

Sultangazi İlçesi 50.Yıl Mahallesi 2200. Sokak'ta rögarların tıkanması sonucu, 4 evle bir tekstil atölyesini su bastı.

Evlerine su dolduğunu farkedenler gece saatlerinde sokağa çıktı. Ardından kendi imkanlarıyla evlerine dolan suyu tahliye etmeye çalıştı. Ellerine aldıkları kovalarla suları boşaltmaya çalışan apartman sakinleri yine imkanlarıyla ev ve iş yerlerini temizledi. Meydana gelen su baskını nedeniyle bir çok eşya kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinleri bir çok defa yetkilileri aradıklarını fakat gerekli ilginin gösterilmediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Daha sonra sokak üzerine gelen İSKİ ekipleri, tıkanmış rögarları açma çalışması başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Su basan ev ve işyerlerinden görüntü

-Sokaktan görüntü

-Vatandaşlar ile röportaj

-Diğer detaylar

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3- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DENİZ BAYKAL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gülseli KENARLI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesi bu akşam gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Antalya Milletvekili Baykal'a geçmiş olsun dileklerini tekrar ilettiği ve Almanya'daki fizik tedavi süreci hakkında bilgi aldığı kaydedildi.

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4- İBB: 6 HATTAN OLUŞAN METRO PROJELERİ DEĞİL, İHALELERİ İPTAL EDİLMİŞTİR

Haber:Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), 2017 yılı içerisinden ihalesi yapılan 6 metro hattı projesinin iptal edilmediğini, bu projelerin ihalelerinin iptal edildiğini bildirdi.

İBB'den yapılan açıklama şöyle: 6 adet metro projesinin iptal edildiği yönündeki haberler hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projeleri değil, ihaleleri iptal edilmiştir. Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek, daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir. Böylece toplam uzunluğu 76,9 km olan 6 proje iptal edilmediği gibi, İstanbul'un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi olarak, her yere metro, her yerde metro hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz.

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5- SEFERLERİ DURDURULAN BEŞİKTAŞ-ADALAR MOTORUYLA 360 BİN KİŞİ YOLCULUK YAPTI

Haber: Özgür Deniz KAYA - Kamera: Harun UYANIK / İSTANBUL ()

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları, Beşiktaş-Adalar arasındaki motor seferlerinin kış döneminde durdurulduğunu, 3 Haziran'da yeniden başlayacağını açıkladı. İBB'nin turnike geçiş verilerine göre, 2017 yılında Beşiktaş-Adalar arasında toplam 360 bin 587 kişi yolculuk yaptı.

İBB Şehir Hatları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, 1 Ocak itibarıyla Beşiktaş-Adalar motor seferlerinin kış dönemi boyunca yapılmayacağını duyurdu.

İBB'den 'ya yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Kış döneminde olumsuz hava koşullarında motor seferlerinin iptal edilmek durumunda kalınması ve yolcu yoğunluğunun olmaması nedeniyle, 3 Haziran 2018'e kadar olan kış tarifesi döneminde seferler yapılmayacaktır. Seferler yaz tarifesiyle birlikte yeniden başlayacaktır.

HATLARIN KALDIRILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL

Beşiktaş -Adalar hattına alternatif olarak, Eminönü- Kadıköy üzerinden Şehir Hatları vapur seferleri kış tarifesinde belirtildiği şekliyle yapılmaya devam etmektedir. Ayrıca özel sektör motorları tarafından yapılan Adalar seferleri de alternatif oluşturmaktadır. Anadolukavağı-Üsküdar ve Rumelikavağı-Eminönü hatlarında da 2017-2018 kış tarifesine geçilmiştir, açıklanan tarifelerdeki şekliyle uygulamaya devam edilecektir. Hatların kaldırılması söz konusu değildir.

GEÇTİĞİMİZ YIL 360 BİN 587 KİŞİ YOLCULUK YAPTI

İBB'nin turnike geçiş verilerine göre, 2017 yılında Beşiktaş-Adalar arasında toplam 360 bin 587 kişi yolculuk yaptı. 2017'nin Ocak ayında 6 bin 435, Şubat ayında 7 bin 911, Mart ayında 11 bin 753, Nisan ayında 20 bin 234, Mayıs ayında 23 bin 340, Haziran ayında 43 bin 893, Temmuz ayında 66 bin 304, Ağustos ayında 58 bin 390, Eylül ayında 49 bin 275, Ekim ayında 31 bin 538, Kasım ayında 22 bin 185 ve Aralık ayında 19 bin 329 kişi Beşiktaş-Adalar hattını tercih etti.

SEFERLERİN SÜRMESİNİ İSTİYORLAR

Kış seferleri kaldırılan motor hattını kullanan yolcular, Beşiktaş-Adalar hattındaki motor seferlerinin kış döneminde de devam etmesini istediler.

Görüntü Dökümü:

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-Muhabir anonsu

-İskeleden detaylar

-Vapur detayları

-Röportajlar

-Genel ve detay

02.01.2018 - 19.08 Haber Kodu : 180102133

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6- OKUL ÇEVRESİNDE ÖĞRENCİLERE KOKAİN SATIŞI İDDİASI: 4 GÖZALTI

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Avcılar'da, metruk bir eve düzenlenen operasyonda, satışa hazır haldeki 60 fişek taş kokain ele geçirilirken 4 kişi gözaltına alındı. Bir okulun çevresinde esnaflık yaptıkları belirtilen şüphelilerin, kokaini öğrencilere sattıklarını söyledikleri ileri sürüldü.

Avcılar Mobil Okul Timleri, Yeşilkent Mahallesi Ozanlar Caddesi üzerindeki metruk bir adrese saat 16.30 sıralarında baskın düzenledi.

Baskında satışa hazır hale getirilmiş 60 fişek taş kokain ele geçirilirken B.A.,N.S.,M.K.,S.K. adlı 4 kişi gözaltına alındı.

Avcılar Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek işlemleri yapılan ve çevrede esnaflık yaptıkları belirtilen şüphelilerin kokaini öğrencilere sattıklarını söyledikleri ileri sürüldü. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Araca binmeleri

02.01.2018 - 22.37 Haber Kodu : 180102148

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7- 'SÜPER AY' İSTANBUL'DAN YİNE İZLENDİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul

Ayın dünyaya en yakın hali olan ve 'Süper Ay' olarak adlandırılan görsel şölen dün(salı) akşam da İstanbul'da gözlendi. Dolunay'ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve yüzde 14 daha büyük olduğu konumuyla 'Süper Ay' görenleri büyüledi. Yeni yılın ilk gününde de görülen 'Süper Ay' havanın bulutlu olması nedeniyle ara ara belirdi.



Görüntü Dökümü:

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-Tarabya sahilinden ay manzaraları

02.01.2018 - 20.37 Haber Kodu : 180102142



