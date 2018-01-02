DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- O-3'Ü KİLİTLEYEN KAZA: 4 YARALI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL

Bayrampaşa O-3 bağlantı yolunda servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bağlantı yolu bir süre kapandı. Ticari aracın çekilmesinden sonra tek şeritten trafik verilmeye başlandı. Minibüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kaza saat 07.30 sıralarında O-3 bağlantı yolu Bayrampaşa mevkiinde meydana geldi. Ali Osman Yılma yönetimindeki ticari araç ileişçi servisi minibüsü çarpıştı. Çarpışma sonrası minibüs devrildi. Devrilen minibüsteki 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte sıkışıklık yaşanıyor. Ticari aracın çekilmesi sırasında yol bir süreliğine tamamen kapandı. Aracın çekilmesinden sonra trafik tek şeritten sağlanıyor. Minibüsü kaldırma çalışmaları devam ediyor.



Görüntü Dökümü: (ÖZEL)

-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Ticari araç sürücüsü ile röp

-Trafikten görüntü

-Aracın çekilmesi

-Kapanan yol

-Detaylar

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

2- İSTANBUL'DA 'SÜPER AY'

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Alper KORKMAZ-Ersan SAN / İstanbul

Yeni yılın ilk gününde Dolunay'ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" İstanbul semalarında izlendi. Güneşin batması ile dün saat 18.00'den itibaren ortaya çıkan Dolunay normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor. Özellikle İstanbul'un incisi Boğaz'a yansıyan şavkı seyirlik görüntüler oluştururken, bazı kişiler telefonlarına sarılarak, Ay'ın bu halini kayıt altına aldı. Bazıları ise 'Süper Ay' ile özçekim yaptı.

TARİHİ SURLARDA AY MANZARASI

Tarihi İstanbul surları üzerinden de görülen 'Süper Ay' seyirlik görüntüler oluşturdu. Havanın bulutsuz olması nedeniyle net bir şekilde görülebilen 'Süper Ay' İstanbul semalarında 2 Ocak'a kadar izlenebilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Tarabya Sahili'nden görüntüler

-Ay'ın altında ilerleyen gemiler

-Tarihi surlardan 'Süper Ay' görüntüleri

-Fotoğraf çekenler

-Genel ve detaylar

01.01.2018 - 19.29 Haber Kodu : 180101171

01.01.2018 - 19.31 Haber Kodu : 180101172

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3- ÜMRANİYE'DE PARK HALİNDEKİ MİDİBÜS YANDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul

Ümraniye'de bir yıldır park halinde olan midibüs yanarak, kullanılamaz hale geldi. Kundaklama şüphesi duyan polis araçta inceleme yaptı.

Olay, Atakent Mahallesi, Çözüm Sokak'ta dün saat 19.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir yıldır park halinde olan bir midibüste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Zaman zaman patlamalarında yaşandığı yangını görenler, itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürürken, midibüs kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, olay yerine gelen polislerde aracın kundaklanmış olma ihtimaline karşın araştırma yaptı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin çalışması

-Yanan araçtan görüntüler

-Polislerin aracı incelemeleri

-Genel ve detaylar

01.01.2018 - 21.19 Haber Kodu : 180101181

