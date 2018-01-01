DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- TAKSİM MEYDANI'NDA YENİ YILA BÖYLE GİRDİLER

Haber-Kamera: Harun UYANIK - Burak EMEK - İSTANBUL

Taksim Meydanı, geçen yıla göre bu yıl daha kalabalıktı. 2018'e girilmesiyle kalabalığın coşkusu arttı. Meydandakilerin kimi halay çekti, kimi ise yanında arkadaşına sarıldı. 2018'e girilmesiyle kalabalıktaki bazı kişiler de meşale yaktı. Fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştirme çabası da vardı.

Görüntü Dökümü:

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-Meydanın tepeden görüntüsü

-2018'in ilk anlarıyla yaşanan coşku

-Fotoğraf çekenler

-Detaylar

01.01.2018 - 00.16 - Haber Kodu : 180101003

01.01.2018 - 00.32 - Haber Kodu : 180101009

01.01.2018 - 00.46 - Haber Kodu : 180101016

01.01.2018 - 01.55 - Haber Kodu : 180101042

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2- YENİ YILA KÖPRÜ ÜZERİNDE GİRDİLER

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yeni yıla girenler, renkli görüntüler oluşturdu. 2017'nin son dakikalarında araçlarını köprü üzerinde durduranlar yeni yıla Avrupa ile Asya'nın ortasında girdi.

Köprüde görevli trafik polisleri de vatandaşları uyardı. Emniyet güçlerinin uyarıları üzerine kutlamaları kısa süren sürücüler, araçlarına binerek köprüden ayrıldı.

Görüntü Dökümü;

---------

-Köprünün görüntüsü

-Köprü üzerinde yeni yıla girenler

-Köprü üzerinde duranlarla röp.

- Motorsikletli sürücülerin fotoğraf çekmesi

- Genel ve Detaylar

01.01.2018 - 00.33 - Haber Kodu : 180101010

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3- ORTAKÖY'DE YENİ YIL KUTLAMALARI

Haber - Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul

Ortaköy Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, yeni yıla coşkulu girdi. Ortaköy Sahil'de çok sayıda turist de yeni yılı kutladı. Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekerken, sahile inen herkes tek tek arandı.

Saatler 00:00'a yaklaştığında hep bir ağızdan geri sayım yapıldı. Birçok kişi, cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Denizde de teknelerden havai fişekler atıldı.



MUSTAFA ÇALIŞKAN ORTAKÖY'E GELDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da Ortaköy'e gelerek güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Kutlama için toplananlar

-Renkli kutlamalar

-Teknelerden havai fişek

-15 Temmuz Köprüsü

-Geri sayım

-Cep telefonuyla görüntüleyenler

-Güvenlik önlemleri

-Detaylar

01.01.2018 - 00.47 - Haber Kodu : 180101018

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4- KADIKÖY BAĞDAT CADDESİ'NDE 2018'E BÖYLE GİRDİLER

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde 2018'e coşkuyla girildi. Caddeye gelenler davul zurna oynadı

Yeni yıla girilmesinin ardından vatandaşlar dilek feneri yaktı. Kutlamalar nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. Bazı sürücüler ise yeni yıla girerken araçtan inerek oyun havası çalıp cadde üzerinde oynadılar. Polis kutlamalar nedeniyle cadde üzerinde yoğun güvenlik

önlemleri aldı.

Görüntü Dökümü:

----------

-Yaya olarak gezen polisler

-Davul zurna eşliğinde zeybek oynanması

-Halay çekilmesi

-Dilek feneri yakılması

-Vatandaşlarla röp

-Yoğun araç trafiği

-Araçtan inip oynayanlar

-Genel ve Detay

01.01.2018 - 00.37 - Haber Kodu : 180101012

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5- YENİ YILA GALATA KÖPRÜSÜ'NDE BÖYLE GİRDİLER

Haber-Kamera: Murat Solak - Yılmaz Bezgin /İSTANBUL, ()

2018 yılına Galata Köprüsü'nde girmek isteyenler saatler 00.00'ı gösterdiğinde köprü üzerinde şampanya patlatıp havai fişek gösterilerini izledi.

Yılbaşını Haliç manzarası eşliğinde kutlamak isteyenler Galata Köprüsü'ne geldi. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise vatandaşlar araçlardan inerek havai fişek gösterilerini izledi. Vatandaşlar köprü üzerinde o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti. Yeni yılı köprü üzerinde karşılayanlar huzur, mutluluk ve sağlık dolu yeni yıl dileğinde bulundu.

Görüntü Dökümü:

--------

-Yeni yılı galata köprüsünde giren vatandaşlar

-Havai fişek gösterilerini izleyenler

-Şampanya patlatan vatandaş

-Trafikte kalan sürücüler

01.01.2018 - 00.38 - Haber Kodu : 180101013

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6- KURTULUŞ'TA YENİ YIL GELENEĞİ BOZULMADI

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

2018 yılına girerken en farklı yılbaşı kutlamalarından biri de Şişli, Kurtuluş'ta yaşandı. Yıllardır devam eden geleneğin bu yılda bozulmadığı görüldü.

Yeni yıla girmeye sayılı dakikalar kala evlerinin pencerelerine çıkan Kurtuluş Mahallesi sakinleri ellerine aldıkları tencere, kepçe ve tavaları birbirlerine vurarak geri sayıma başladı. Kurtuluşlular saatler 00.00'ı gösterdiğinde ise camlardan şişe,bardak ve tabak fırlatarak 2018'e girdiler.

Görüntü Dökümü:

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-Pencerelerde bekleyenler

-Tencereleri birbirine vurmaları

-Sokak atılanlar

01.01.2018 - 00.36 - Haber Kodu : 180101011

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7- NİŞANTAŞI BU SENE BOŞ KALDI

Haber- Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

Yılbaşı kutlamalarının her sene coşkuyla kultandığı Nişantaşı bu sene boş kaldı. Araç trafiğine kapatılan Nişantaşı'nda yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Görüntü dökümü:

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-Polislerden görüntü

-Kapatılan yollar

-Boş meydandan görüntü

-Genel ve detaylar

31.12.2017 - 23.01 - Haber Kodu : 171231170

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(Yangından alevli görüntüler)

8- TAKSİM'DE YENİ YILA GİRERKEN KORKUTAN YANGIN

Haber-Kamera; Hakan KAYA-Yüksel KOÇ - Burak EMEK /İSTANBUL

Yeni yıla girerken Taksim Sıraselviler Caddesi'nde 6 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, kutlama yapanları korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sıraselviler Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın çatısında saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamak için toplananların korkutan yangın kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Yangından görüntü

-Yangından alevli görüntü

-İtfaiye ekipleri

-Kutlama yapanlar

-Taksim'den itfaiye geçişleri

01.01.2018 - 00.13 - Haber Kodu : 180101002

01.01.2018 - 00.43 - Haber Kodu : 180101014

01.01.2018 - 01.03 - Haber Kodu : 180101027

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9- "TEBLİĞCİLER" TAKSİM MEYDANI'NDA

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL

İstiklal Caddesi'nde "Tebliğciler" olanan bir grup yeni yıl öncesinde üzerinde "Ey Müslüman Kardeşim" yazılı olan bildirileri vatandaşlara dağıttı. Ardından Taksim Meydanı'na gelen grubun bildiri dağıtmasına polis izin vermedi. Grup meydana kısa bir açıklama yaptıktan sonra dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Gruptan görüntü

-Polisin uyarması

-Açıklama yapmaları

-Genel ve detaylar

01.01.2018 - 01.26 - Haber Kodu : 180101037

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(ÖZEL)

10- İSTİKLAL CADDESİ'NDE "TACİZ" GÖZALTISI

- O anlar kameraya yansıdı

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()-

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde taciz iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

İstiklal Caddesi'nde insan seli yaşanıyor. Çok sayıda sivil polis, caddede görev yaptı.

Güven Timleri , bir kadının elle taciz edildiğini fark edince bir kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alının kişi kelepçe takılarak Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Kalabalık grup

-Kalabalık grup arasında bir kişinin gözaltına alınması

-Gözaltına alınan kişin polis karakoluna götürülmesi

-Genel ve detaylar

31.12.2017 - 21.40 - Haber Kodu : 171231158

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11- TAKSİM'DE BİR KİŞİ DAHA TACİZ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI

Haber: Hakan KAYA-Kamera: Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL.()

Taksim Meydanı'nda bir kişi daha taciz iddiasıyla güven timleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi, Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Yılbaşına girilmesiyle birlikte Taksim Meydanı'nı ve İstiklal Caddesi'ndeki insan yoğunluğu sürüyor. Gece saatlerinde Taksim Meydanı'nda bir kişi daha taciz ettiği iddiasıyla Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Kelepçelenen kişi, Taksim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Gözaltına alınan kişinin polisler tarafından götürlmesi

01.01.2018 - 01.56 - Haber Kodu : 180101043

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12- İSTİKLAL CADDESİ'NDE İNSAN SELİ

Haber-Kamera: Harun UYANIK - Ali Kerem BENGİ - İstanbul

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yeni yıl hareketliliği yaşandı. İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı.

Taksim'de yılbaşı kutlaması yapılmamasına rağmen meydanda ve İstiklal Caddesi'ndeki hareketlilik dikkat çekti. Yeni yıla Taksim'de girmek isteyenler, İstiklal Caddesi'ne adeta akın etti. Kalabalık nedeniyle insanlar İstiklal Caddesi'nde ilerlemekte güçlük yaşadı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise herhangi olaya karşı denetimlerini gece boyunca sürdürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Meydandaki hareketlilik

-İstiklal Caddesi'ndeki hareketlilik

-İstiklal Caddesi'nde yoğunluk

-Meydandan detaylar

-Emniyetin kullandığı köpekler

31.12.2017 - 21.07 - Haber Kodu : 171231151

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13- İSTANBUL VALİSİ ŞAHİN TAKSİM'DE AÇIKLAMA YAPTI

Haber-Kamera: Ersan SAN - Harun UYANIK / İSTANBUL

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birlikte, Taksim'de yılbaşı için alınan güvenlik önlemleri ile ilgili incelemelerde bulundu. Tedbir alan polislerin yeni yılını kutlayan Vali Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vasip Şahin, "Gördüğünüz gibi sayın müsteşarımız, Sayın Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız ve Sahil Güvenlik Komutanımız ile birlikte görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Hem yeni yıllarını kutluyoruz, hem yaptıkları görev için onlara teşekkür ediyoruz.

Bugün yaklaşık 41 bin personelle birlikte bütün İstanbul çapında hem denizden, hem karadan vatandaşlarımız yeni yıla huzurlu ve istedikleri gibi rahat bir ortamda girebilmeleri adına bütün İstanbul'da mesai sarf ediyorlar. Hem Emniyet Müdürlüğümüz 37 bin personeli, hem Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız, yaklaşık 4 bin personeliyle görevleri başındalar. İnşallah bu tedbirlerimiz sabaha kadar devam edecek. İstanbulluların yılbaşını en iyi şekilde geçirmelerini umut ediyoruz. Bütün İstanbullulara yeni yılın hayırlara ve başarılara vesile olmasını niyaz ediyoruz. Sizlere de, burada görev yaptığınızdan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Şu ana kadar takip ettiğimiz kadarıyla herhangi bir olumsuzluk yok. İnşallah bu böyle devam edecek. Ülkemiz, İstanbul huzurlu bir yılbaşı geçirecek diye temenni ediyoruz. Bütün çabamız, gayretimiz bu yönde. Gerek güvenlik tedbirleri gerek terörle mücadelede, ülkemiz çok önemli aşamalar kaydetti. Bu gördüğünüz bunun tezahürüdür, arkadaşlarımız zaten hep birlikte mesai yapıyorlar bugün de birlikte denetime çıktık. Burayı ziyaret ettiğimiz gibi biraz sonra jandarma ve sahil güvenlikten arkadaşları ziyaret edeceğiz" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Vali ve emniyet müdürünün gelişi

-İncelemelerde bulunmaları

-Polislerin yılbaşını kutlamaları

-Detaylar

31.12.2017 - 22.15 - Haber Kodu : 17123116

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14- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN GÖREVLİ POLİSLERİ ZİYARET ETTİ

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ - Harun UYANIK / İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Taksim'de ve İstiklal Caddesi'nde görev yapan polisleri ziyaret ederek polislerin yeni yılını kutladı. Çalışkan, ziyaret sırasında yanına gelip yardım isteyen bir evsize de 100 lira para verdi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Taksim ve İstiklal Caddesi'nde görev yapan polisleri ziyaret için Taksim Meydanı'na geldi. Çalışkan daha sonra korumalar eşliğinde İstiklal Caddesi'nde görev yapan polisleri ziyaret etti. Ziyaret sırasında Çalışkanın yanına yaklaşan İsminin Mursel Balık olduğu öğrenilen kişi, Mustafa Çalışkan'a dışarıda yaşadığını ve yardım istediğini söyledi. Çalışkan ise cebinden 100 lira çıkarıp Balık'a verdi. İstiklal Caddesi boyunca polislerin yeni yılını kutlayan Çalışkan daha sonra Taksim Meydanı'nda görev yapan polisleri ziyaret etti.

Görüntü Dökümü:

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-Mustafa Çalışkan'ın turistlerle konuşması

-Çalışkan'ın polislerin yeni yılını kutlaması

-Yardım isteyen kişiye 100 lira vermesi

-Detaylar

31.12.2017 - 23.07 - Haber Kodu : 171231172

01.01.2018 - 01.27 - Haber Kodu : 180101038

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15- KANGALLAR TAKSİM MEYDANI'NDA

Haber-Kamera: Harun UYANIK - İSTANBUL

Taksim Meydanı'ndaki güvenlik önlemlerini arttıran polis ekiplerine ilk kez kangal ve akbaş cinsi köpekler de destek oldu.

Türkiye'de ilk kez Kangal ve Akbaş cinsi köpekler de polis tarafından kullandı.

K9 köpekleri de İstiklal Caddesi'nde polislerle dolaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Kangal ve akbaşların görüntüsü

-İstiklaldeki K9'lar

31.12.2017 - 21.39 - Haber Kodu : 171231157

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16- TAKSİM'DE YILBAŞI İÇİN GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Haber- Kamera: Özgür EREN - Ersan SAN - Harun UYANIK - Ali Kerem BENGİ - / İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yılbaşı güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim'e çıkan bazı yerlerde arama noktaları oluşturuldu. Taksim Meydanı'na girmek isteyenler kontrol noktalarında çantaları ve üst aramaları yapıldıktan sonra Taksim Meydanı'na giriş yapıyor.

Taksim'deki tedbirler kapsamında Gezi Parkı'na KGYS aracı konuşlandırıldı. Taksim ve İstiklal Caddesi'ndeki 38 kameradan gelen kamera görüntüleri araçta izleniyor ve şüpheli durum o bölgedeki ekiplere bildirildi.

Taksim'de bomba uzmanı detektör köpekler kullanılarak kontroller yapıldı. Taksim anıtı yakının da 7 adet itfaiye aracı da bekletiliyor.

ZBT aracıyla gelen özel hareket ekipleri de Taksim bölgesinde alınan güvenlik tedbirleri kapsamında görev yapmaya başladı.

Öte yanda, polis telsizlerinden Taksim bölgesinde güvenliğin en üst seviyelere çıkarılması yönünde talimatlar verildi.

Görüntü Dökümü:

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-KGYS aracında görüntülerin izlenmesi

-Bomba uzmanı detektör köpekler

-ZBT aracı ve özel harekatçılar

-İtfaiye araçları

-Arama noktalarından görüntü

-Polislerden görüntü

-Kadın polislerin arama yapması

31.12.2017 - 18.26 - Haber Kodu : 171231128

31.12.2017 - 18.27 - Haber Kodu : 171231130

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17- TAKSİM MEYDANI'NDA DRONE SAVARLI ÖNLEM

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL

Taksim Meydanı'ndaki güvenlik önlemlerinde "drone savar" da kullanıldı.

Taksim Meydanı'nda Jandarma personelinin Aselsan'ın ürettiği drone savar ile beklediği görüldü

Görüntü Dökümü:

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-Drone savarın görüntüsü

31.12.2017 - 22.17 - Haber Kodu : 171231164

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18- ORTAKÖY'DE EĞLENCE MEKANLARI ÇEVRESİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Haber- Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL

Ortaköy'de yeni yıla giriş öncesinde polis, eğlence mekanları önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Eğlence mekanları bölgesinde polis vatandaşların üzerini aradı. Deniz polisi de güvenlik çalışmalarına destek verdi.

Görüntü dökümü:

--------------

-Polislerden görüntü

-Araçların çevrilmeleri

-Vatandaşların üzerinin aranması

-Deniz polisinden görüntü

-Polis helikopterinden görüntü

-Genel ve detaylar

31.12.2017 - 22.35 - Haber Kodu : 171231169

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19- KADIKÖY VE BAĞDAT CADDESİ'NDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Kadıköy ve Bağdat Caddesi'nde yılbaşı öncesi polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Altıyol'da da TOMA aracı ve çevik kuvvet ekipleri bekletildi. Yılbaşı nedeniyle ışıklarla donatılan Bağdat caddesi'nde de polis önlem aldı.

Görüntü dökümü:

------------

-Kadıköy'de polis önlemleri

-Altıyol'dan görüntü

-Bağdat Caddesi'nden görüntü

-Genel ve detaylar

31.12.2017 - 23.28 - Haber Kodu : 171231174

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20- YENİ YILIN İLK BEBEĞİ "ESİLA BEBEK" OLDU



Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,()

2018 yılının ilk bebeği Esila bebek oldu. Yeni yılın ilk dakikalarında ilk doğum haberi İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araşturma Hastanesi'nden geldi. Baba Kamuran Düner ve anne Yonca Düner'in ilk bebekleri "Elisa" iki kilogram 970 gram ve 49 cm boyunda sağlıklı olarak dünyaya geldi. Aileyi ilk tebrik eden İstanbul Valisi Vasip Şahin ve eşi Şeyma Şahin oldu. Şeyma Şahin de Elisa bebeğe altın taktı.

Görüntü dökümü:

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-Vali Şahin ve eşinin hastnaeye gelişi

-Bebeğin görüntüsü

-Vali Şahin'in konuşması

-Bebeğe altın takılması

-Genel ve detaylar

01.01.2018 - 00.45 - Haber Kodu : 180101015

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21- İSTANBUL'DA "MEKKE'NİN FETHİ" KUTLAMASI

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) bir çok ilde olduğu gibi İstanbul'da da Mekke'nin fethini kutladı.

Fatih'teki Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe İstanbul'un bir çok yerinden çok sayıda kişi katıldı. Program Kur'an-ı Kerim tilaveti okumasıyla başladı.

AGD Fatih Şubesi Başkanı Osman Oktar yaptığı konuşmada, "Neden Mekke'nin fethi 31 Aralık'ta kutlanıyor sorusu çok soruluyor. Biz de onlara şunu söylüyoruz, bir daha sormasınlar. 31 Aralık bizim için kültürel bir intifadadır. 25 yıldır sürüyor bu intifada, inşallah devam edecektir " dedi

Daha sonra barkovizyonda Mekke'nin fethini anlatan bir video yayınladı. Ayrıca, Fatih Anadolu Gençlik Derneğine üye bir grup genç ise koro halinde ilahiler okudu.

Görüntü Dökümü

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-Oktar'ın konuşması

-Kuran-ı Kerim okunması

-Salondan Detay

-Genel ve Detaylar

31.12.2017 - 21.54 - Haber Kodu : 171231160

31.12.2017 - 23.04 - Haber Kodu : 171231171

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22- JANDARMADAN SAHTE İÇKİ OPERASYONU



İhsan YALÇIN / İstanbul

Çatalca'da, kaçak üretim yapılan bir imalathaneye yapılan baskında, yaklaşık 1 ton sahte şarap, 250 litre sahte rakı ele geçirildi. Halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde kaçak içki imalatı yaptığı ve yılbaşında ucuza satmayı planladığı ileri sürülen R.T. gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca ilçesinde sahte içki üretildiği ve bunun da yılbaşı gecesi piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı. Alınan istihbarat üzerine ismi belirtilen şüphelinin ve eşinin sosyal medya hesaplarını takibe alındı. jandarma ekipleri, şüphelinin Çatalca Subaşı Mahallesinden paylaşımlar yaptığını belirledi. Ardından Çatalca Subaşı Mahallesi'nde adresi belirlenen imalathaneye baskın düzenlendi. Burada yapılan aramada, 1 tona yakın Şarap, 250 litre sahte rakı ile birlikte sahte içki imalatında kullanılan düzenek, kapaklama makinesi, filtre makinesi, 250 adet satışa hazır dolu şarap şişesi, 485 adet boş şişe ile birlikte çok sayıda malzeme ele geçirildi. Sahte içki üretimi yaptığı belirlenen R.T. gözaltına alındı.



"GERİ DÖNÜŞÜM DİYE TOPLANAN KULLANILMIŞ ŞİŞELER KULLANILDI"

Kaçak içki imalathanesi ile ilgili soruşturma yapan jandarma ekipleri, şüpheli, R.T.nin piyasadaki kullanılmış içki şişelerini toplayarak hiçbir işleme tabi tutmadan bunlara tekrar sahte içki doldurduğunu ve elinde bulunan kapaklama makinesi ile şişeleri kullanılmamış gibi göstermek için yeni kapak taktığını tespit edildi. Şüphelinin ürettiği sahte içkileri yılbaşı için piyasanın altında bir fiyatla sattığının tespit edildiği açıklandı.

Şüphelinin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Jandarma kamerasından

-İmalathaneden görüntüler

-Sahte içki varilleri

-Sahte içki şişeleri

-Sahte içki dolum makineleri

-Şişelerin kapak makinesi

-Detaylar

31.12.2017 - 19.34 - Haber Kodu : 171231141

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23- SOYGUNCULAR POLİSİ GÖRÜNCE SİLAHI BIRAKIP KAÇTI

Haber: İbrahim AKTÜRK Kamera: Alper KORKMAZ- Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul,()

Gaziosmanpaşa'da, yüzleri maskeli 2 kişi uzun namlulu silahla bir markete girerek soygun girişiminde bulundu. Şüpheliler, markette rastgele ateş açtı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine paniğe kapılan soyguncular silahı bırakıp olay yerinen kaçtı.

Olay dün saat 21.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 840 Sokak üzerindeki bir markette meydana geldi. Marketin tam kapatılacağı sırada motosikletli ve yüzleri maskeli 2 kişi uzun namlulu silahla markete girdi. Market çalışanlarından kasadaki paraları isteyen soyguncular, daha sonra market içinde rastgele ateş açtı. Bu sırada, polis ekipleri olay yerine gelerek soyguncuların teslim olması yönünde uyardı. Soyguncular, yanlarında getirdikleri silahı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, saldırganların yakalanması için çevrede inceleme başlattı. Özel harekat timleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıkları, soyguncuların maskeli olduğunu ve ellerinde silah olduğunu söyledi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü dökümü:

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- Olayın meydana geldiği marketten detay görüntü

-Özel harekat timlerinden görüntü

-Polis ekiplerinin olay yerindeki görüntüsü

-Röportajlar

-Çevredeki kalabalıktan görüntü

-Güvenlik şeridiyle kapatılan sokak

-Saldırganların markete geldiği motosiklet

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarından görüntü

-Genel görüntüler

31.12.2017 - 22.44 - Haber Kodu : 171231167

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24- TAKSİM'DE HAYAT NORMALE DÖNDÜ



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul

Yılbaşı kutlamaları için Taksim ve çevresinde alınan tedbirler sabahın ilk saatlerine kadar devam etti. Polis ve itfaiye ekipleri sabah saat 06.00 sıralarında Taksim Meydanı'ndan ayrıldı.

Taksim Meydanı ve çevresinde yılbaşı kutlamaları için alınan tedbirler sabah saat 06:00'ya kadar devam etti. Taksim Meydanı'nda bu yıl resmi kutlama yapılmamasına rağmen kutlamaların en yoğun olduğu nokta Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi oldu. Polisin yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan kutlamaların ardından güvenlik tedbirleri sabah saat 06:00'a kadar devam etti.



TAKSİM'DE HAYAT NORMALE DÖNDÜ

Taksim Meydanı ve çevresinde bulunan güvenlik güçlerinin ayrılmasının ardından bölgede hayat normale dönerken, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafındaki bariyerler ise henüz kaldırılmadı.



Görüntü dökümü:

-------------

Taksim Meydan

Taksim meydanının trafiğe açılması

Tedbir amaçlı bekleyen itfaiye lerin ayrılması

Polislerin otobüslere binerek taksimden ayrılması

Toma ların meydandan ayrılması

Resmi polis araçlarının meydandan ayrılması

Genel ve detaylar

01.01.2018 - 06.59 Haber Kodu : 180101073

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25- THY'DEN, 2017'NİN SON VE 2018'İN İLK YOLCUSUNA HEDİYE BİLET

Haber-Kamera:Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL()

Türk Hava Yolları (THY),Genel Müdürü Bilal Ekşi, Yeni yıla Atatürk Havalimanı'nda girdi. Ekşi, 2017 yılının son yolcusuna ve 2018 yılının ilk yolcusuna bilet hediye etti. Yeni yıla dakikalar kala İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar terminaline gelen Bilal Ekşi personelin ve terminaldeki yolcuların yeni yılını kutladı. Ekşi;" 2019 yılını büyük aşk ve şevk ile bekliyoruz. 2019 yılı THY'nin atılım yılı haline gelecektir" dedi.

Atatürk Havalimanı dış hatlar gidiş katında gazetecilere açıklamalarda bulunan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi şunları söyledi; "Türk Hava Yolları yüzde 9'un üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Finansal olarak ta inşallah rekor bir sonuçla kapatacağız. 2018'de daha büyük umutlarla giriyoruz. Şuandaki rakamlar 2017'nin 2018'den daha iyi geçeceğini gösteriyor. Bu Havalimanı'ndaki son yılbaşı kutlamamız. Biliyorsunuz ? 2018 yılının 29 Ekim'de Yeni Havalimanı'na geçeceğiz. Yeni Havalimanı büyük bir heyecan oluşturuyor. Bizim için büyük imkanlar sağlayacak. Türk Hava Yolları'na bu Havalimanı çok güzel hizmetlerde bulundu. İnşallah yeni Havalimanı'mız buradan daha iyi imkanlarla Türk sivil havacılığının önünü açacaktır. THY'nin önünü açacaktır. 2019 büyük aşk ve şevk ile bekliyoruz. 2019 yılında THY'nin atılım yılı haline gelecektir" dedi.

2017 yılının son yolcusu Çinli Elen Irona oldu. THY Genel Müdürü tarafından istediği yöne dış hat gidiş dönüş hediye bilet kazana Irona, "Tatil için Pekin'den İstanbul'a geldim. Hediye bilet için çok memnun oldum. THY'ye teşekkür ederim. Biletle İstanbul'a gelip tekrar Pekin'e gideceğim" şeklinde konuştu.

2018 yılının ilk yolcusu olan Japonya'da çalışan Mustafa Kızılyer ise, "Türk Hava Yolları her zaman ki gibi gururumuzdur. bayrağımızı sancağımızı dünyanın dört bir yanında göstermektedir. Bu kadroya canı yürekten tüm gönülle teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. diyerek hediye biletle Japonya'ya gideceğini belirtti. Kızılyer, "2018 yılında tüm Türk halkına Türk cumhuriyeti bayrağı altındaki yaşayan tüm insanlara canı yürekten mutluluklar. Allahım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin. Bu çalışmaları yapan tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. 2018 yılı uğurlu ve güzel geçsin dileklerimle" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-THY genel müdürü Bilal ekşi personelle ve yolcularla görüntüsü

-2017 yılının son yolcusu Çinli Elen Irona röp

-Yolcu Elen Irona'ya hediye bilet verilmesi görüntüsü

-Japonya'da çalışan Mustafa Kızılyer röp ve hediye biletle görüntüsü

-THY genel müdürü Bilal Ekşi röp

-Genel ve detay görüntü

01.01.2018 - 02.42 Haber Kodu : 180101053