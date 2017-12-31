DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- İSTANBUL'DA DEAŞ OPERASYONU: 20 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'e yönelik dün İstanbul'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 15'i yabancı terör savaşçısı olduğu değerlendirilen toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre; Polis ekipleri 3 ayrı ilçede 4 farklı adrese örgüt adına faaliyet gösteren, geçmiş dönemlerde çatışma bölgelerinde bulunan ve bu bölgedeki şahıslarla irtibatta bulunan, haklarında ülkemizde eylem yapma potansiyeli olduğu yönünde istihbari bulunan kişilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 15'i yabancı terör savaşçısı olduğu değerlendirilen toplam 20 şüpheli gözaltına alındı. Konuya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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2- MALTEPE'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ/İstanbul

Maltepe Sahil Yolu'ndaki İstasyon Durağı'nda evsiz yaşayan, engelli ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Olayın nedeni henüz belirlenemezken polis saldırganın peşinde. Olay sabah saat 05:30 sıralarında Maltepe Sahilyolu'nda bulunan İstasyon Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, sokaklarda yaşayan ve kimliği belirlenemeyen 55-60 yaşlarında engeli bir kişi, otobüs durağında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Silah sesi üzerine olay yerine gelen özel güvenlik ekipleri durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



PARKLARDA VE DURAKLARDA YAŞAM MÜCADELESİ

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, vurulan şahsın engelli olduğu, hayatını park ve otobüs duraklarında sürdürdüğü iddia edildi. Olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptığı sırada durak içerisinde piknik tüpü üzerindeki çaydanlık dikkat çekti. Vurulan şahsın tüm özel eşyalarının da tekerli sandalye üzerinde olduğu görüldü.



KAFASINA SIKILAN KURŞUNLA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın kafasına tek kurşun isabet ettiği iddia edilirken yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybettiği öğrenildi. olayın nedeni henüz belirlenemezken geniş çaplı soruşturma başlatıldı.



Görüntü Dökümü

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Otobüs durağı

-Tekerli sandalye

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Otobüs durağında piknik tüpü

-Cam kırıkları

-Genel ve detaylar

31.12.2017 - 06.55 Haber Kodu : 171231007

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3-KAĞITHANE'DE POLİSLE SOYGUNCULAR ÇATIŞTI: 1'İ POLİS, 3 YARALI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Çağatay KENARLI-Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Kağıthane'de bir marketi soymaya çalışan iki kişi ile polis arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada bir polis ile iki şüpheli yaralandı.

Yaralı halde kaçamaya çalışan şüpheliler olay yerine yakın bir sokakta polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Anayurt Sokak'ta bir marketler zincirinin şubesinde yakın zaman aralıklarında gasp olaylarının meydana gelmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Market önünde beklemeye başlayan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polis motosiklet ile markete gelerek içeri giren iki kişiden şüphelendi. Polis, kasklı şüphelilerin marketi soymaya çalıştığını fark etti. Sivil polis ikilinin arkasında soyguna müdahale etmek üzere markete girdi. Bu sırada şüphelilerle polis arasında kısa süreli bir çatışma meydana geldi. Şüpheliler tarafından açılan ateş sonucunda B.K. isimli sivil polis bacağı ve karnına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Polisin açtığı ateş sırasında ise iki şüpheli yaralandı. Şüpheliler yaralı olarak motosiklete binerek marketten kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdehalesi markette yapılan polis memuru B.K. hastaneye kaldırıldı. Polis memuru B.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YARALI OLARAK KAÇAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis ekipleri motosiklet ile kaçan Alpay G. ve henüz kimliği belirlenemeyen diğer şüpheliyi olay yerinin yakında bulunan Gümüş Sokak üzerinde yakaladı. Yaralı şüpheliler burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak hastanelere kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Ambulansın gidişi

-Polis ekiplerinin koşuşturması

-Motosikletlilerir çevirmesi

-Özel harekat polislerinden görüntü

-Vatandaşla röp.

-Olay yeri inceleme çalışmaları

-Soyguncuların motosikletle markete gelmesi ve içeri girmesi(Güvenlik kamerası)

30.12.2017 - 21.23 Haber Kodu : 171230199

30.12.2017 - 22.19 Haber Kodu : 171230210

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4- YILBAŞI ÖNCESİNDE İSTANBUL GENELİNDE ASAYİŞ DENETİMİ

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Ali Kerem BENGİ- Alper KORKMAZ / İSTANBUL

Yılbaşı öncesi İstanbul polisi, il genelinde asayiş denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler kapsamında dün akşam saat 20.00 ile 24.00 arasında "Yeditepe Huzur" adı altında asayiş denetimi yapıldı. 39 İlçede Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri destek verdi, kurulan 100 noktada 1200 polis görev aldı. Denetimler kapsamında, kurulan noktalarda şüpheli araçlar durdurularak aranırken, şüpheli kişilerin de üzeri aranarak, Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. O noktalardan Kadıköy, Altıyol, Fatih, Millet Caddesi ve Karaköy'de şüpheli araçlar durdurularak aranırken, sürücülerin GBT'sine bakıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği denetimler, gece saat 24.00' e kadar devam etti.

Görüntü Dökümü:

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-Araçların durdurulması

-Araçların aranması

-Üzeri arananlar

-Helikopterden görüntü

Genel ve detaylar

30.12.2017 - 20.38 Haber Kodu : 171230188

30.12.2017 - 21.02 Haber Kodu : 171230195

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5- BOĞAZ KÖPRÜLERİ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİNE ZAM

* Boğaz köprülerinden otomobil geçiş ücreti 8,75 TL oldu.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; 1 Ocak 2018'den itibaren geçerli olmak üzere, Boğaz köprüleri ve otoyol geçiş ücretlerinde araç sınıflarına göre ortalama yüzde 10 ila yüzde 25 arasında değişen oranda zam yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Otoyol ve Boğaz Köprülerinin geçiş ücretleri 1 Ocak 2018 Pazartesi günü saat 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Daha kısa sürede ekonomik, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlayan erişme kontrollü otoyolların ve Boğaz Köprülerinin, uzun yıllar hizmet vermek üzere servis ömürlerinin uzatılması bakım-onarımlarının düzenli olarak yapılabilmesine bağlıdır. Bu amaçla ücretli hizmet veren otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde 1 Ocak 2017 tarihinden beri uygulanmakta olan geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme yapılmasına karar verilmiştir.

Yeni fiyat ayarlaması uygulaması; daha önce yapılanlara göre farklılıklar içermekte olup araç sınıflarına ve coğrafi bölgelere göre geçiş ücreti tarifesi yöntemi benimsenmiştir. Yeni fiyat ayarlamasında büyük şehirlerde toplu taşımayı özendirerek trafik sıkışıklığını azaltmak ve bunun sonucunda zararlı emisyon salınımını minimize ederek çevreyi korumak da hedeflenmiştir. Bu çerçevede otomobil ağırlıklı 1. ve 2.sınıf araçlara daha yüksek ve ticari faaliyet ağırlıklı ağır tonajlı 3., 4., 5.araçlara daha düşük fiyat artışı uygulanmış ve bazı otoyollarda 3., 4., 5. sınıflara herhangi bir ücret artışı yapılmamıştır.

Köprü ve Otoyollarda uygulanacak geçiş ücreti ayarlamasında;

Boğaz Köprülerinde, 1. ve 2. sınıf araç ücretleri ortalama % 25, 3., 4. ve 5. sınıf araç ücretleri ortalama %10 oranında artırılmıştır.

Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne Kesimi), Anadolu Otoyolu (Anadolu İstasyonu-Akıncı Kesimi), İzmir Çeşme Otoyolu ve İzmir Aydın Otoyolunda, 1. sınıf araç ücretleri ortalama % 25, 2. sınıf araç ücretleri ortalama %15, 3., 4. ve 5. sınıf araç ücretleri ortalama % 10 oranında artırılmıştır.

Çukurova Otoyollarında (Niğde-Mersin-Adana Batı Kesimi) ve (Adana Doğu-G.Antep-Ş.Urfa Kesimi), 1. ve 2. sınıf araç ücretleri ortalama % 10 oranında artırılmış, 3., 4. ve 5. sınıf araç ücretlerinde herhangi bir artış yapılmamıştır.

Boğaz Köprüleri ve tüm otoyollarda 6. sınıf motosiklet ücretlerinde artış yapılmamış olup bu sınıfta 2017 yılı ücretleri uygulanmaya devam edilecektir. Buna göre; Boğaz Köprülerinde otomobil geçiş ücreti ise 8,75 TL, otoyollarda otomobil için en düşük geçiş ücreti 2,5 TL, en yüksek geçiş ücreti 25 TL olarak belirlenmiştir. Araç sınıflarına göre Boğaz Köprüleri ve otoyol geçiş ücret tarifesi Karayolları Genel Müdürlüğünün internet adresi www.kgm.gov.tr'de duyurulacaktır."

Boğaz köprülerinden geçiş ücreti 2017 yılında 7 liraydı.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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(HAVADAN)

-Köprülerden detay

30.12.2017 - 18.10 - Haber Kodu : 171230172

