DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1- 5 KATLI BİNADA CAN PAZARI

* Fatih'te çoğunluğu yabancı uyrukluların yaşadığı 5 katlı bir binada sabah saatlerinde çıkan yangında can pazarı yaşandı. Binada mahsur kalanlar itfaiye tarafından kurtarıldı.

* Yaşanan korku dolu dakikalar kameralara yansıdı.



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL -

Fatih Aksaray Mahallesi Küçük Langa Aralığı Caddesi'nde bulunan ve genellikle yabancı uyrukluların yaşadığı 5 katlı binanın ikinci katında saat 03:30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çok sayıda kişi binada mahsur kaldı. Yangına ilk müdahale, mahalle sakinleri tarafından yapıldı.



İKİNCİ KATTAKİLER KENDİ İMKANLARI İLE İNDİ

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. Yangın sırasında binanın ikinci katında oturan bazı kişilerin, camlarda bulunan demir parmaklıkların yardımıyla önce birinci katta bulunan terasa indikleri, oradan da vatandaşların getirdiği merdivenlerle kurtarıldığı görüldü.



ÜST KATLARDA KALANLARI İTFAİYE EKİPLERİ VE VATANDAŞLAR KURTARDI

Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sırasında ailesiyle birlikte mahsur kalan küçük bir çocuk da itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarılarak aşağı indirildi.



DUMANDAN ETKİLENENLER HASTANEYE KALDIRILDI

Yangın sırasında binada mahsur kalanlar dumandan etkilendi. Mahalle sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşların ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, bazı vatandaşlar tedavisi için Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



YANGININ NEDENİ YAPILACAK ÇALIŞMAYLA TESPİT EDİLECEK

Sabah saatlerinde 5 katlı binada çıkan yangının neden kaynaklandığı henüz belirlenemedi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının kesin nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

Görüntü Dökümü:

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- Yangının çıktığı yer

- Binadan kurtarılan çocuk

- Binadan kurtarılan vatandaşlar

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Alev alev yanan daire

- Ambulanslar

- Polisin önlemi

- Genel ve detaylar

30.12.2017 - 04.54 Haber Kodu : 171230013

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2- YILBAŞI ÖNCESİ TÜRKİYE GENELİNDE ASAYİŞ DENETİMİ



Haber-Kamera: Murat DİKİLİTAŞ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Yılbaşı öncesi, Türkiye genelinde 9. Güven Huzur Denetimi gerçekleştirildi. İstanbul'da 39 ilçede gerçekleştirilen denetimde şüpheli görülen araç ve kişiler üzerinde arama yaptı. Araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolculara da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen '9.Türkiye Güven Huzur' Denetimine polis helikopteri destek veriyor. İlçe Emniyet Müdürlükleri İle Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetim Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 195 noktada 2 bin 340 personel ile denetimlerin, gece saatlerine kadar sürdü.

195 GÖZALTI, 191 BİN 731 LİRA PARA CEZASI

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, İstanbul'da yapılan denetimler sonucunda, 28 bin 430 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken, hakkında arama kararı bulunan 195 kişi gözaltına alındı.

Durdurulan araç ve kişilerin üzerinde yapılan aramalarda; 8 silah, 5 kurusıkı tabanca, 310 gram ve 1 adet uyuşturucu hapı ele geçirildi. Denetlenen 614 işyerinden 21'i hakkında adli ve idari işlem yapılırken, yine denetlenen 8 bin 36 araçtan 96'sına işlem yapıldı. Denetlemeler sonunda araç ve işyerlerine toplam 191 bin 731 lira para cezası uygulandı.

Görüntü Dökümü

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(ŞİŞLİ)

-Şişli'de denetim noktasından genel görüntü

-Gelen araç araması

-GBT Sorgulaması

-Araç içindekilerin üst araması

-Helikopter görüntüsü

-Genel ve detaylar

29.12.2017 - 21.03 Haber Kodu : 171229193

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3- ARACININ HIZINI SABİTLEYİP, YAN KOLTUĞA GEÇEN TRAFİK MAGANDASI YAKALANDI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracın hızını sabitleyip, yan koltuğa geçtikten sonra bu anları telefonuyla kaydeden trafik magandası yakalandı. Şüphelinin ilk ifadesinde görüntüleri Ağustos ayında çektiğini ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ayaklarını camdan dışarıya çıkararak, araç kullanan kişinin videosunu gördükten sonra paylaşmaya karar verdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz Çarşamba günü sosyal medyada yayılan görüntülerde bir kişinin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracın hızını sabitleyip, yan koltuğa geçtiği ve daha sonra bu şekilde yola devam ettiği video tepki çekmişti. Trafiği tehlikeye düşüren Y.A.İ isimli şüpheli bugün İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar'da gözaltına alındı. Daha sonra İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelinin ilk ifadesinde söz konusu görüntüleri Ağustos ayında çektiğini ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ayaklarını camdan dışarıya çıkararak, araç kullanan kişinin videosunu gördükten sonra paylaşmaya karar verdiğini itiraf etti.

Şüpheli Y.A.İ. işlemlerinin ardından Çengelköy Polis Merkezi'ne sevk edildi. Şüphelinin buradan da 'Trafiği Tehlikeye Atmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden çıkarılışı

-Sürücünün köprüden geçerken çektiği görüntü

-Detaylar

29.12.2017 - 20.58 Haber Kodu : 171229190

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4 - ALAATTİN ÇAKICI'NIN YEĞENİ ADEM ÇAKICI'YA SİLAHLI SALDIRI

Haber: İstanbul

Cezaevinde bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ının yeğeni Adem Çakıcı(32), İstanbul'da bir otelin restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Olay, Kadıköy'de bulunan bir otelin restoranında saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, bir kişiyle restoranda oturan Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı, yan masadan kalkıp yanlarına gelen iki kişiden biri tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Şüpheliler, saldırının ardından otelden çıkarak gri renkli bir otomobile binerek kaçtı. Otel görevlilerinin bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından vücuduna 5 kurşun isabet ettiği öğrenilen Adem Çakıcı'yı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Adem Çakıcı'nın hastanenin yoğun bakım ünitesindeki tedavi sürüyor.

Polis, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, otel ve restoranında delil araştırması yaptı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerine ulaşmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırının olduğu otel

-Polis ekipleri

-Adem Çakıcı fotoğrafları

29.12.2017 - 22.57 Haber Kodu : 171229198

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5- YUSUF HALAÇOĞLU TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ile eşi Fatma Nur Halaçoğlu'nun, TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde seyir halindeyken, Kurtköy mevkiinde trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Halaçoğlu ve eşinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Kazanın, TEM Otoyolu Kurtköy mevkiinde Edirne istikametindeki Mehmetçik Vakfı Tesisleri yakınında gece saat 02.30 sıralarında meydana geldiği öğrenildi. Bir görgü tanığının iddiasına göre, İyi Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eşi Fatma Nur Halaçoğlu'nun içinde bulunduğu otomobil, seyir halinde ilerleyen bir kamyonete henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu ve eşinin ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtulduğu belirtildi.

GÖRGÜ TANIĞI: MİLLETVEKİLİ VE EŞİ AYAKTAYDI

Kazanın hemen ardından olay yerinde olduğunu belirten ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş, yaşananları şöyle anlattı: "Gece 02.30 sıralarıydı. Yoğun bir ses duyduk. O yana doğru koştuk. Otobanda vekil olduğunu sonradan öğrendik. Vekilimiz kamyona arkadan çarpmış. Kamyoncuyu yaralı gördük, yerdeydi. Bir arkadaşı daha vardı yanında yaralı. Milletvekilinin yanında eşi vardı. Onlar iyiydi, ayaktaydılar yani. Kamyoncu yerdeydi, yaralıydı. Yarasının durumunu tam olarak bilmiyorum. Ambulansa biz olay yerine varana kadar haber verilmişti zaten. Yaralılar hastaneye götürüldü."

Bu arada, İyi Parti'nin twitter hesaplarından, Halaçoğlu ve eşi için geçmiş olsun dileklerinde bulunuldu.

Görüntü Dökümü

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- Kazanın yaşandığı Tem Otoyolu Kurtköy mevkii

- Görgü tanığı ile röportaj

- Genel ve detay

30.12.2017 - 02.39 Haber Kodu : 171230007

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6- FATİH'TE TRAFİK KAZASI SONRASI SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

* Fatih'te iki aracın karıştığı maddi hasarlı kaza sonrası sürücüler arasında tartışma çıktı.

* Tartışmanın büyümesi sonrası taraflardan bir kişi, karşı aracın sürücüsü ile arkadaşına silahla ateş açarak yaraladı.

* Şüpheli olay yerinden aracı ile kaçarken, hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL

Olay; Fatih'te, Derviş Ali Mahallesi'nde gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 FD 8814 plakalı aracı kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü beraberindeki arkadaşı ile birlikte Fevzipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde giderken plakası alınamayan başka bir araç ile Yeşilce Direk Sokak girişinde çarpıştı. Kaza sonrası araçlarından inen her iki sürücü, olay yerine trafik polisi çağırdı. İddiaya göre, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, maddi hasarlı kaza yaşandığı için her iki sürücüye de kendi aralarında kaza raporu tutmalarını söyleyerek olay yerinden ayrıldı. Polis ekiplerinin ayrılmasından sonra anlaşamayan iki taraf tartışmaya başladı. İki sürücü arasında yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada karşı taraftan kimliği belirsiz bir kişi, 34 FD 8814 plakalı aracın sürücüsüne ve yanındaki arkadaşına silahla ateş açarak yaraladı. Daha sonra aracına binen kişi, olay yerinden hızla kaçtı.

Silahla yaralanan sürücü ve arkadaşı durumu önce polise daha sonra da arkadaşlarına haber verdi. Yaralı sürücü, yardıma gelen arkadaşları tarafından Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de yaralı sürücünün arkadaşlarından bilgi alarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Olayın meydana geldiği yere şerit çeken polis ekipleri, delil çalışması yaptı. Yerdeki boş kovanları tek tek numaralandıran polis ekipleri, çevredeki işyerlerinden güvenlik kamera görüntüsü aradı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan sürücü ve arkadaşının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin çalışması

- Yerdeki boş kovanlar

- Kazaya karışan araç

- Genel ve detaylar

30.12.2017 - 02.58 Haber Kodu : 171230009

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7- TEM'DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul

TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada araç içinde sıkışan 1 kişi ağır şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle trafik akışı da sabah saatlerinde bir süreliğine olumsuz etkilendi.

Kaza, Beykoz Kavacık'ta sabah saat 04:45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, TEM Otoyolu Kavacık mevkii Ankara istikametinde, 34 PC 5701 plakalı otomobil sağ şeritte bilinmeyen bir sebeple durdu. Önce aracın durduğunu farkedemeyen 34 KE 4449 plakalı otomobil, duran otomobile arkadan çarptı. Hemen ardından da 34 AGC 021 plakalı araç da kazaya karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.



SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Kaza anında 34 KE 4449 plakalı otomobilin sürücüsü araç içinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan sürücüye ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından kaza mahalinde yapıldı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücü, Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Araçların çekici yardımıyla kaldırılması

-TEM Otoyolu'nda oluşan trafik

-Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri

-Yaralının ambulans içerisinde tedavisi

-Arıza yapan siyah otomobil

-Genel ve detaylar

30.12.2017 - 06.13 Haber Kodu : 171230015

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8- KÜÇÜKÇEKMECE'DE GAZİNO ÇIKIŞINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL -

Küçükçekmece'de gece saatlerinde bir gazino çıkışı iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Yaşanan olay sonrası kurşunların hedefi olan 2 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay; Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde gece saat 04:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halkalı Caddesi üzerinde bulunan bir gazino çıkışında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Edinilen bilgiye göre, tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Yaşanan olay sonrası, ismi öğrenilemeyen 2 kişi kurşunların hedefi olurken, olayı gerçekleştiren kişi ya da kişiler de kaçarak izlerini kaybettirdi.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralılar olay yerinde bulunan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın meydana geldiği yere şerit çekerek detaylı inceleme ve çalışma yaptı. Polis ekipleri, çevredeki işyerlerinin güvenlik kameraları olup olmadığını inceledi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Olayın meydana geldiği yer

- Polis ekiplerinin çalışması

- Yerde numaralandırılan boş kovanlar

- Genel ve detaylar

30.12.2017 - 06.35 Haber Kodu : 171230016