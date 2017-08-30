DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1 

1- ŞİŞLİ'DE SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber- Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL

Şişli'de bir kafedekilerle, dışardan gelen bir grup arasında yaşanan silahlı çatışmada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Olay saat 21.30 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde bulunan bir otelin kafesinde gerçekleşti. İddiaya göre kafede oturan bir gruba, ellerinde silahlar olan 4 kişi ateş etmeye başladı. Kafedeki gurubunda karşılık vermesiyle silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada kafeye gelen 4 kişiden biri olan Kaan Özcan(26) vurularak yere düşerken ismi öğrenilemeyen bir kişiden yaralı olarak olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Özcan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri otelin bulunduğu sokağın ve kafenin önüne şerit çekerek delil incelemesi yaptı.Yapılan İncelemede olay yerinde bir silah ve çok sayıda mermi kovanı bulundu. Polis çatışma sonrası olay yerinden kaçan 2 grupta bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olayın olduğu kafe

-Olay yerindeki polisler

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışması

-Yerdeki tabanca

-Röportaj

-Ölen Kaan Özcan'ın fotoğrafları(ek)

-Genel ve detaylar

30.08.2017 - 00.28 Haber Kodu : 170830001

30.08.2017 - 01.19 Haber Kodu : 170830002

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(geniş haber)

2- İSTANBUL'DA YAĞIŞ SOKAKLARI GÖLE ÇEVİRDİ

Haber-Kamera: Özgür EREN-Ezgi ÇAPA-Ersan SAN-Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-Sinan BİLGİLİ-Çağatay KENARLI-Mehmet İlkay ÖZER-Hayati KILIÇ / İstanbul

İstanbul'da dün kuvvetli yağış etkili oldu. İstanbul Boğazı'nın sahilindeki vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağış etkili olmaya devam ederken bazı vatandaşlar sığınacak yer aradı.

DOLAPDERE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ SONRASI SU BASKINI

Dolapdere'de yağışla birlikte yollar dereye döndü. Su baskının yaşandığüı bir sokakta vatandaşın aracını kurtarmaya çalışaması kameralara yansıdı. Suda yüzen aracı vatandaşın ilerletmesi dikkat çekti.

EMİNÖNÜ'NDE RÜZGARLA MÜCADALE

Eminönü'nde kuvvetli yağış etkili oldu. Galata köprüsü'ndeki esnaf ise yağış ile etkili olan rüzgarla mücadele etti.

TAKSİM MEYDANI'NDA KUVVETLİ YAĞIŞ

Taksim Meydanı'nda başlayan başlayan kuvvetli yağış etkili oldu. Yağmur sularının metronun içine girmesini önlemek amacıyla kum torbaları kullanıldı. Yağıştan kaçan vatandaşlardan bazıları metro istasyonuna sığındı.

TAKSİM TÜNELİNİ SU BASTI

Yağışla birlikte Taksim Tüneli'ni su bastı. Su içinde kalan araçların sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı araçlar suyun içine girmezken trafik oluştu. Suyun kendiliğinden çekilmesiyle trafik normale döndü.

SOKAK HAYVANLARI DA KAÇACAK YER ARADI

Yağışın şiddetini arttırdığı o anlarda bir sokak köpeği Taksim Meydan'da bulunan bir kafeye sığındı. Köpeğin yağıştan kaçışı ve kafeye sığınmasını vatandaşlar ilgiyle izledi.

ŞİŞLİ'DE ARAÇLAR SU BASAN YOLDA KALDI

İstanbul'da aşırı yağış nedeniyle Şişli'de bulunan Odesa Bulvarını su bastı. Çağlayan istikametinde meydana gelen su baskınında 3 araç suyun içinde kaldı. Aracını iterek suyun içinden çıkartan bir sürücü, "Ne geri çıkabildim, ne ileri gidebildim, ortada kaldım. Araç su aldı, çalışmıyor. Tamirci çağıracağım" dedi. Herhangi bir uyarı işaretinin bulunmadığı yola ilerleyen bazı araçlar da yolda kaldı. Suyun tahliye edilmesini bekleyen sürücüler, sonuç alamayınca yoldan geri manevra yaparak çıktı. Su basan yola giren bir vatandaş uyarı levhası konulmamasından şikayet ederek "Maalesef yolda kaldık. Böyle durumlarda uyarı levhası olsa bu sıkıntıyı çekmeyiz. Bekleyeceğiz, arkası da doldu, burada kaldık" dedi. Aracının başında bekleyen bir vatandaş ise "Akıllanmadık, yine rezillik. Hep aynı şeyler. Geçen yağmurda da Dolapdere'de kaldım" diye konuştu. Aracı suda kalan bir esnafın aracın içindeki malları başka bir araca yükledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ellerinde kazmalarla kapanan rögar kapaklarını açmaya çalıştı. Bu çalışmalar yetersiz kalınca, suyun tahliyesi için itfaiye ekipleri geldi.

CEVİZLİBAĞ'DA GÖKKUŞAĞI

Cevizlibağ'da yağmur sırasında gökkuşağı meydana geldi.

BEYOĞLU'NDA SOKAKLAR IRMAĞA DÖNDÜ

İstanbul'da etkili olan yağış ve rüzgarla birlikte bazı sokaklar yağmur sularıyla doldu. Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'ndeki Çıksalın Sokak'ta yağmur sularının akışı cep telefonu kamerasına işte böyle yansıdı. Yüksek bir yerden çekilen görüntülerde yağmur sularının eğimli olan sokağın aşağısına doğru hızla akması görülüyor.

KAĞITHANE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Kağıthane'de başlayan kuvvetli yağış ile birlikte bazı yollar dereye döndü.

ÜSKÜDAR SAHİLYOLU GÖLE DÖNDÜ

Üsküdar sahil yolu bazı noktaları yağmur nedeniyle göle döndü. Sürücüler ilerlemekte zor anlar yaşadı. Yağmur kazalara da neden oldu. Sahil yolunda kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere çıktı. Kazada hafif yaralana sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ŞİŞLİ

-Su basan yoldan görüntü

-Aracını suyun içinde iten vatandaşlardan görüntü

-Yolda kalan araçların görüntüsü

-Belediye ekibinin çalışması

-Bekleyen vatandaşlarla röp.

-Araçların geri manevra yapması

-Aracı suda kalan vatandaşla röp.

-Esnafın mallarını başka araca yüklemesi

-İtfaiye ekiplerinin gelmesi

-Genel ve detay görüntüler

TAKSİM

-Yağış

-Araçlar

-Taksim metro istasyonu

-Kum torbaları

-Yayalardan detay

-Taksim Tünelinin görüntüsü

-Su içindeki araçlar

-Suya girmeyen araçlar

-Araçların geçisi

-Köpeğin gelişi

-Kafeye girişi

-Gebel ve detaylar



DOLAPDERE

-Su bakını

-Dereye dönmüş sokak

-Vatandaşın su içindeki aracını yüzdürmesi

-Genel ve detay

İSTANBUL BOĞAZI

-Yağış

-Boğazın görüntüsü

-Vatandaşların kaçışması

-Saçak altına kaçan vatandaşlar

-Genel ve detaylar



EMİNÖNÜ

-Yağıştan detaylar

-Galata köprüsü

-Genel ve detaylar

CEVİZLİBAĞ

-Yağmurdan görüntü

-Duraklara sığınanlar

-Koşanlar

-Gökkuşağı

-Detaylar

BEYOĞLU

-Yağışın görüntüsü

-Akan sular

-Genel ve detaylar

ÜSKÜDAR

-Yağmurdan görüntü

-Bariyerlere çıkan aracın görüntüsü

-Sahilyolundan görüntü

-Göle dönen yerlerde sürücülerin zor ilerlemesi

-Genel ve detay görüntüler

KAĞITHANE

-Dereye dönmüş yol

-Yağıştan detaylar

29.08.2017 - 20.34 Haber Kodu : 170829198

29.08.2017 - 18.51 Haber Kodu : 170829175

29.08.2017 - 18.24 Haber Kodu : 170829167

29.08.2017 - 18.05 Haber Kodu : 170829165

29.08.2017 - 17.54 Haber Kodu : 170829164

29.08.2017 - 17.51 Haber Kodu : 170829163

29.08.2017 - 17.46 Haber Kodu : 170829160

29.08.2017 - 17.40 Haber Kodu : 170829159

29.08.2017 - 17.39 Haber Kodu : 170829158

29.08.2017 - 17.37 Haber Kodu : 170829156

29.08.2017 - 17.36 Haber Kodu : 170829155

29.08.2017 - 17.34 Haber Kodu : 170829153

29.08.2017 - 17.25 Haber Kodu : 170829150

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3- İSTANBUL'DA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 6 DEAŞ'LI YAKALANDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik dün akşam 22.00 sıralarında 2 ilçede operasyon düzenledi. TEM ekipleri çatışma bölgeleriyle bağlantılı olan ve daha önce çatışma bölgelerinde bulunduklarını tespit ettiği 6 yabancı uyruklu kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri şüphelilerin eylem hazırlığı içinde olduklarını ileri sürdü. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme, örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Vatan Caddesinde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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4- VATAN CADDESİ VE ÇIKAN YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftası'nın 95'inci yıl dönümü anma törenleri nedeniyle Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan yollar trafiğe kapatıdı. Polis ekipleri 07.00 sıralarında Vatan Caddesi'ne araç girişlerini durdurdu. Caddeye sadece görevli araçların girişine izin veriliyor.

Kapatılan yollar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler,

D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi,

Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi,

10. Yıl Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,

Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,

Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,

Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi,

Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş,

Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne giriş.

Alternatif güzergahlar...

Trafik, Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddesi'nden alternatif güzergah olarak veriliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Vatan Caddesi

-Kapalı yollar

-Araçların dönüşü

-Detaylar

30.08.2017 - 07.39 Haber Kodu : 170830007

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5- ŞİŞLİ'DE KAZA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,()

Şişli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan çöp kamyonu seyir halindeki midibüse çarptıktan sonra orta refüjdeki korkulukları aşıp devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşların ise cep telefonlarıyla kazayı görüntülemeye çalışması dikkat çekti.

Kaza Şişli ,Piyalepaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı'nda saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Taksim İstikametine seyir halinde olan Mehmet Kır yönetimindeki 34 FZ 8498 plakalı çöp kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak seyir halindeki Hakan Erdem yönetimindeki 34 UG 8663 plakalı midibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle midibüs yol kenarındaki araçlara çarparak yan yatarken, çöp kamyonu ise orta refüjdeki korkulukları aşıp karşı şeride geçerek devrildi. Kaza nedeniyle çöp kamyonunda bulunan Mehmet Kır araç içerisinde sıkışırken, yan koltukta bulunan Nihat Uçkun ise yaralandı. Midibüsün sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Mehmet Kır'ı kurtarmak için çalışma başlattı.

KAZAYI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BİRBİRİYLE YARIŞTILAR

Kurtarma çalışmaları sürerken, çevrede toplanan meraklı vatandaşlar ise kazayı görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşlar ise yaya üst geçidinde toplanarak uzun süre kaza yapan araçları izlediği görüldü. Araç içerisinde sıkışan sürücü Kır, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Kazada yaralanan sürücü Mehmet Kır ve Nihat Uçkun ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"ÇÖP KAMYONU SÜRATLİYDİ"

Kazaya karışan Midibüsün sürücüsü Hakan Erdem, "Normal yolumdan geliyordum. Sol tarafımdan bana vurdu. Arabam sağa sola savrulmaya başladı, devrildim. Çöp kamyonu süratliydi. Ben normal 80'le gidiyordum" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Kaza sonrası araçlarda oluşan hasarlar

-Devrilen araçtan görüntü

-Çöp kamyonunun çevreye verdiği hasarlar

-Sürücünün araç içerisinde sıkışması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Sıkışan sürücünün çıkartılması

-Vatandaşların kaza yerinde ve üst geçidinde toplanması

-Vatandaşların görüntü çekmesi

-Yaralıların ambulansla hastaneye götürülmesi

-Kazayı köprü üzerinden seyreden vatandaşlar

-Midibüs şoförüyle röportaj

-Genel ve detaylar

30.08.2017 - 03.10 Haber Kodu : 170830005

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(ÖZEL)

6- İNŞAATIN GECE BEKÇİSİ ASANSÖR BOŞLUĞUNA DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Eyüp'te inşaatın gece bekçiliğini yapan Erol Doğru, asansör boşluğuna düşerek bacağından yaralandı. Düştüğü yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Doğru hastaneye kaldırıldı.



Olay Eyüp Alibeyköy, Merkez Mahallesi'nde akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haşmet Sokak'ta inşaat halinde ki 5 katlı bir binanın gece bekçiliğini yaptığı öğrenilen Erol Doğru(52) inşaat alanını kontrol etmek için dolaşmaya çıktı. Yaşlı adam binanın giriş katına geldiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek asansör boşluğunun zemin katına düştü. Düşmenin etkisiyle bacağından yaralanan yaşlı adam gece inşaatta kalan çalışanlarından yardım istedi. Kısa sürede yanına gelen işçiler yaşlı adamı görünce durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaşlı adamın bulunduğu asansör boşluğunun zemin katına ulaştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İnşatta çalışan bir işçi, düşen yaşlı adamın gece bekçisi olduğunu ve bacağının kırıldığını söyledi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaşlı adam daha sonra, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla düştüğü yerden kurtarılarak olay yerindeki ambulansla Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın meydana geldiği yer

-Düşen yaşlı adamın yerdeki görüntüsü

-Yaşlı adamın ambulansa taşınması

-İşçi ile röp

-Genel ve detaylar

30.08.2017 - 01.20 Haber Kodu : 170830003