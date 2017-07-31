DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1



- KADINLAR MAÇKA PARKI'NDA YAŞANANLARI ANLATTI

Haber: Ezgi ÇAPA - Hasan YILDIRIM Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL

Maçka Parkı'nda özel güvenlik görevlilerinden birinin bir kadına kıyafetini gerekçe olarak gösterip parktan çıkmasını istemesinin ardından kadın örgütleri, Maçka Demokrasi Parkı'nda protesto eylemi yaptı. 24 yaşındaki Çağla Köse ve arkadaşı Burcu Şentürk yaşadıklarını anlattı. Şişli Belediyesi bir açıklama yaparak olayı kınadıklarını bildirdi.

PARKTAKİ VATANDAŞLAR ALKIŞLARI İLE DESTEK VERDİ

Kadınlar, Maçka Demokrasi Parkı'nda güvenlik görevlisinin Çağla Köse'yi kıyafetini gerekçe göstererek parktan atmaya çalışmasına 19:00'da parkta bir araya gelerek tepki gösterdi. Farklı gruplara mensup kadın örgütleri Maçka Demokrasi Parkı'nda bir araya gelerek davullar ve düdükler eşliğinde yürüdü. "Elbiseme, şortuma, hayatıma karışma", "Kadınlar birlikte güçlü" şeklinde slogan atan kadınlara parkta oturanlar da alkışları ile destek verdi.

"GÜVENLİĞİN İŞİ SADECE BURANIN GÜVENLİĞİDİR"

Parkta açıklama yapan Dilber Sünnetçioğlu "Buradaki güvenliklerin işi sadece buranın güvenliğidir. Kimse kimsenin kıyafetine karışamaz. Buna hakkı yok. Kimse kıyafetimize karışamaz, karıştırmayacağız" şeklinde konuştu. Eyleme CHP milletvekili Selina Doğan da destek verdi.

"HANIMEFENDİ SİZ BU PARKTA BÖYLE GEZEMEZSİNİZ' DEDİ

Dün akşam yaşadıklarını anlatırken sesi titreyen ve zaman zaman duygulanan Çağla Köse, "Tuvaletin önünde üç tane güvenlik görevlisi vardı. Bir tanesi beni gördü, 'Hanımefendi siz bu parkta böyle gezemezsiniz' dedi. Ben de 'Pardon ne demek istediğiniz, anlayamadım' dedim. 'Sizin böyle gezmenize ben burada izin vermem' dedi. Ben de 'Sen kimsin ki, buna sen mi karar vereceksin' dedim. 'Burası kamu yeri, ben buranın güvenliğiyim, kamu yerinde böyle giyinemezsiniz, buna izin vermem' dedi. Ben de 'Kimse kıyafetime karışamaz, ben istediğim yerde istediğim gibi giyinirim' dedim. Şok etkisiyle sadece bunları söyleyebildim. Sonra parkta bulunan insanlar beni savundu. İnsanlar bana destek vererek onun üzerine gidince polis çağırdı" diyerek akşam yaşananları anlattı. Polisin güvenlik görevlisinin iddialarına inanmadığını belirten Köse, "Yanlış anlaşılmaktan çok korkuyorum çünkü kurduğum yanlış bir cümle bütün kadınları etkileyecek" dedi. Köse, yarın 11.00'de savcılığa giderek suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

BİZİ SAVUNAN GENÇLERE "BURADA BİR TECAVÜZ OLAYI OLSA SİZ Mİ KURTARACAKSINIZ" DEDİ

Sosyal medyaya düşen görüntülere yansıyan, Köse'nin arkadaşı Burcu Şentürk ise "Çağla tuvalete gideceğini söyledi. Bir süre sonra kavga sesleri duyuldu. Ben de ne olduğunu öğrenmek için olay yerine gittiğimde, Çağla'nın dili tutulmuştu, bana bir şey söyleyemedi, sadece 'güvenlik' diyebildi. Güvenliğe 'ne oldu' diye sordum. 'Burası kamu alanı, bu şekilde giyinemez, giyinemezsiniz' gibi konuşma yapmaya başladı. Ben de 'Kimse kimseye karışamaz, bizim giyim tarzımıza karışamazsınız" dedim. Adam insanlara "Burada bir tecavüz olayı olsa siz mi kurtaracaksınız?" dedi. Buradaki gençler 'sen nasıl böyle bir cümle kurarsın, nasıl böyle konuşursun, bu kadına bir tek sen o gözle bakıyorsun, kimsenin bu kadına o gözle baktığı falan yok' dediler. Genellikle böyle durumda kimse kimseye yardım etmez, görmezlikten gelirler. Ama dün burada yaşadığımız şey o kadar güzeldi ki benimle aynı düşünen insanlar varmış. Bunu gördüm. Hala İyi insanlar varmış, yardım etmek için çırpınan insanlar vardı. Olay bittikten sonra bile 'nasıl yardım edebiliriz, telefon numaramızı alarak tanıklık edebiliriz, yalnız değilsiniz' diyen insanlar vardı. Bunları hissetmek o kadar güzeldi ki. Böyle insanların olduğunu insanların bilmesi gerekir" dedi.

ŞİŞLİ BELEDİYESİ: TÜM KALBİMİZLE KINIYORUZ

Olayla ilgili olarak Şişli Belediyesi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şişli Belediyesi yaptığı açıklamada, "Bir bölümü ilçemiz sınırlarında olan ama tüm sorumluluğu İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Maçka Demokrasi parkında görev yapan bir güvenlik görevlisinin kadınların kılık kıyafetine karışarak psikolojik baskı yapmasını asla kabul etmiyoruz. Şişli'de tüm renkler kol kola ve dostlukla yaşam biçimine saygı duyarak yıllardı yaşadı, yaşayacak. Kimse kimsenin yaşam biçimine karışarak haddini bildirmeye kalkmasın. Sosyal, eşit ve katılımcı belediye anlayışımız gereği bu saldırıyı tüm kalbimizle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.



Görüntü Dökümü

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-Maçka demokrasi parkı

-Kadınların park önünde toplanması

-Açılan dövizler

-Slogan atılması

-Trampet çalınması

-Düdük çalınması

-Ağaçlardaki postitler

-Parkta oturanların eylemcilere alkışlarla destek vermesi

-Kıyafetime Karışma Pankart

-Bir kadının yanında getirdiği kot şortu

-Dilber Sünnetçioğlu konuşması

-Selina Doğan CHP Milletvekili konuşması

-Çağla köse'nin olayı anlatması

-Arkadaşı Burcu Şentürk ile röp.

-Olay anına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler

-Genel ve Detaylar

30.07.2017 - 16.22 Haber Kodu : 170730117

30.07.2017 - 20.15 Haber Kodu : 170730157

30.07.2017 - 21.45 Haber Kodu : 170730167

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- YENİKAPI'DA BÜYÜK KUDÜS MİTİNGİ

- Saadet Partisi'nin düzenlediği Büyük Kudüs Mitingine CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile CHP İstanbul Milletvekilleri İlhan Kesici ve Mahmut Tanal da katıldı.

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul ()

Saadet Partisi öncülüğünde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun desteğiyle gerçekleştirilen 'Büyük Kudüs Mitingi' Yenikapı'da gerçekleştirildi.

CHP DE TEMSİL EDİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile CHP İstanbul Milletvekilleri İlhan Kesici ve Mahmut Tanal da katıldı. Ayrıca BBP İstanbul İl Başkanı ve Hüda-Par İstanbul İl Başkanı da mitinge destek verdi.

KUBBET-ÜS SAHRA'NIN ALTIN KUBBESİ FONDA

Miting kürsüsünde Kudüs'teki Kubbet-üs Sahra'nın altın kubbesinin bir maketi fon olarak kullanıldı." Hamas'a selam, Filistin'e selam" sloganlarının atıldığı mitingde Türk bayraklarının yanında Filistin ve Hamas bayrakları da taşındı. Kudüs mitingi mehter takımının çaldığı İstiklal Marşıyla başladı. Hamas Türkiye temsilcisi Cihat Yağmur ile Mısır Müslüman Kardeşler örgütünün temsilcisi Saadet Burhanettin de mitinge katıldı.

VEKİLLERE TEŞEKKÜR

"Bugün burada bizimle bulunan siyasi parti mensuplarına, kıymetli milletvekillerimize teşekkür etmeyi vazife addediyorum" diyerek konuşmasına başlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu," Gazze'nin, Batı Şeria'nın, Kudüs'ün sesi bu meydanda. Mahmut Abbas'ın gözü bu meydandadır" diye konuştu.

MAZLUMLARA UMUT OLDUNUZ

Gazze'nin olduğu kadar Tel Aviv'in de gözünün Yenikapı meydanında olduğunu söyleyen Karamollaoğlu," Netenyahu'nun da gözü bu meydanda. Onların korkudan bacakları titriyor. Ekranlardan bu alana bakıp, 'nereden çıktı bu insanlar' diye derin bir korkunun içine kapılıyor. Burada 80 milyon Türkiye'nin yüreği var. Sizler bir kez daha mazlumlara umut oldunuz" dedi.

"HARİTALARI YENİDEN ÇİZMEK İSTİYORLAR"

Siyonistlerin Tevrat'ı değiştirdiklerini söyleyen Karamollaoğlu,"En büyük amaçları büyük İsrail'i kurmak, onun emniyetini sağlamak. 28 İslam ülkesinin haritasını yeniden çizmek istiyorlar. Ecdadımız geçmişte 19 haclı seferini püskürttüğü için ülkemizin güçlü bir devlet olmasını istememektedirler. Bunlar ABD'de bir takım siyasilerin gündeme 30 yıldır istikrarlı şekilde getirdikleri hususlardır" şeklinde konuştu.

İSRAİL İLE BARIŞ SAĞLANAMAZ

"İsrail ile pazarlık olmaz" diyen SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Barış sağlanamaz. Bunlarla yol yürünemez" dedi. Bütün uluslarası kuruluşların İsrail'i korumayı görev kabul ettiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Milli görüşçüler olarak bizler, Kudüs'ün İslam birliğine giden yolun mihenk taşı olarak gördük. Milli görüşün ilk gününden itibaren hep Kudüs'ü gündemde tutmak için her sene Kudüs mitingleri yapmayı görev gördük. Erbakan hocamızın 1969 yılında Konya'da gerçekleştirdiği ilk mitingi, Kudüs mitingiydi. MSP'nin kapatılmadan önceki son mitingi de, yine Kudüs mitingi olmuştur" diye konuştu.

"O" PANKART AÇILDI

Karamollaoğlu'nun konuşması sırasında alanda, konuşmasının sonrasında da kürsüde "Müslümanlar Birleşin" pankartı açıldı. Aynı pankartın 1980'deki MSP'nin Konya mitinginde de açıldığı öğrenildi.

İET'YE ELEŞTİRİ

İslam İşbirliği Teşkilatının Kudüs konusunda cılız kaldığını söyleyen Karamollaoğlu," İİT'nin 57 üyesi var. Dünyanın en zengin kaynakları bu ülkelerde. Dünyanın en genç nufusu bu ülkelerdedir. Bu kadar zenginlik bizdeyken, İsrail bu kadar rahat hareket edememeliydi" dedi.

İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI

"Gücünüz adım atmaya yetmiyorsa, hiç olmazsa şu zalim İsrail'le ilişkilerinizi kesiniz" diyen Karamollaoğlu şu çağrıda bulundu: Sadece Mescid-i Aksa'dan değil, işgal ettiği bütün topraklardan geri çekilinceye kadar, İsrail'le diplomatik ilişkileri kesin...Yok kapitalist ülkelerde itibari yüksekmiş, yok finans kurumlarındaki hakimiyeti tescilliymiş. Bırakın bunları. Bu zulmün geçeceği günler yakındır. Allah'a emanet olun. Biz inanıyoruz ki zafer yakındır. Zafer inananlarındır.

GÜL MESAJ GÖNDERDİ.

Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mitinge gönderdiği destek mesajı okundu. Ardından mitinge katılanlar kol kola kenetlendi. "İstanbul'dan Aksa'ya, direnişe bin selam" sloganı atıldı.

HANİYE MİTİNGE GÖRÜNTÜLÜ MESAJLA KATILDI, MÜJDE VERDİ

Hamas Siyasi Büro Şefi Halit Meşal mitinge video konferansla katıldı. Haniye size müjde veriyorum. Mescid-i Aksa'da elektronik kapılar kaldırıldı. Yaş sınırlaması iptal edildi. İnancımız kazandı. Kudüs'ten kardeşlerimizin duruşunu görüyoruz. Kudüs ve Aksa bizimdir. Müslümanlarıdır" dedi. Haniye'nin konuşmasının ardından toplu dua edilmesi ve ezan okunmasıyla miting sona erdi.

Görüntü Görüntü:

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-Miting öncesi

-CHP'lilerin mitinge gelmesi

-Karamollaoğlu'nun konuşması

Kalabalıktan detay

- Açılan pankarttan detay

- Dua edilmesi ve ezan okunmasından detay

30.07.2017 - 23.08 Haber Kodu : 170730180

30.07.2017 - 23.06 Haber Kodu : 170730179

30.07.2017 - 22.59 Haber Kodu : 170730178

30.07.2017 - 22.56 Haber Kodu : 170730177

30.07.2017 - 22.24 Haber Kodu : 170730173

30.07.2017 - 22.07 Haber Kodu : 170730169

30.07.2017 - 19.51 Haber Kodu : 170730149

30.07.2017 - 16.49 Haber Kodu : 170730122

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- BAKIRKÖY'DE SERİNLEMEK İÇİN DENİZE GİREN BİR KİŞİ KAYBOLDU

Ersan SAN / İstanbul

Bakırköy'de serinlemek için denize giren İran uyruklu Mostafa Hosseini (41) kayboldu. Deniz polisinin Hosseini'yi denizde arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Alınan bilgiye göre, Arkadaşlarıyla tatil için İstanbul'a gelen İran uyruklu Mostafa Hosseini, öğleden sonra Yeşilköy sahiline gitti.

Burada üç arkadaşıyla denize giren 2 çocuk babası Hosseini kıyıdan uzaklaştı. İyi yüzme bilen ve ülkesinde cankurtaran olarak görev yaptığı öğrenilen Hosseini denize açıldı. Uzun bir zaman geçmesine rağmen Hosseini'nin dönmemesi üzerine, arkadaşları sahildekilerden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kıyıdan arama yaparken, olay yerine sevk edilen deniz polisi de deniz de arama yaptı. Yapılan aramalarda Hosseini bulunamazken havanın kararmasından dolayı denizdeki aramalara ara verildi. Aramaların yarın sabah sürdürüleceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Sahilden görüntüler

-Polis ekipleri

-Deniz polisinin denizdeki aramaları

-Hosseini'nin arkadaşları ve elbiseleri

30.07.2017 - 21.26 Haber Kodu : 170730164

