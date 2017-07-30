DHA İSTANBUL BÜLTENİ -1

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE DAVUTOĞLU, NİKAH ŞAHİDİ OLDULAR

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz şehidi Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ile gazi eşi Vahide Şefkatlioğlu'nun oğlunun düğün töreninde nikah şahitliği yaptı. Ömer Şefkatlioğlu ile Merve Cennetkuşu çiftinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'ndeki düğün törenine katılan Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde buludu. Basına kapalı gerçekleştirilen düğün töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve İstanbul Valisi Vasip Şahin nikah şahitliği yaptı. Çiftin nikahını ise İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıKadir Topbaş kıydı. Erdoğan kıyılan nikahın ardından nikah cüzdanını geline teslim etti.

Görüntü Dökümü:

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- Havada ve denizdeki önlemler

- Özel harekatın çatıdaki önlemi

- Cumhurbaşkanının çıkışı

- Bekleyen vatandaşlar

- Bekleyen gelin ve damat ile röp

- Genel ve Detaylar

EK GÖRÜNTÜLER

-Erdoğan ve Davutoğlu'nun birlikte gelişi

-Vatandaşlarla tokalaşmaları

-Erdoğanla fotoğraf çekitrenler

-Erdoğan'ın rabia işareti yapması

-Erdoğan ve Davutoğlu'nun aynı masada görüntüsü

-Nikah töreninden görüntü

-Genel ve detaylar



29.07.2017 - 21.39 Haber Kodu : 170729163

29.07.2017 - 23.22 Haber Kodu : 170729167

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2- ÇALIŞKAN'DAN "YEDİTEPE HUZUR" DENETİMİ AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul,()

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, dün akşam yapılan 26'ncı 'Yeditepe Huzur' denetimine katılarak, çalışmaları yerinde inceledi. Çalışkan, kanunsuzluklara fırsat vermeyeceklerini belirterek "Polisin olduğu yerde zaten kanunsuzluğun olması mümkün değil. Biz 24 saat ayakta olacağız" dedi.İstanbul'da 39 ilçede gerçekleştirilen denetimlerin ardından Taksim Meydanı'nı ve festival alanını da gezen İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, basın mensuplarına açıklama yaptı.Çalışkan, "5 bin polisimizle birlikte hem sabit uygulamamızı hem de diğer uygulamalarımızı yaptık. Bugün 26'ncısı oldu. Şu ana kadar olağanüstü bir durum olmadı. Biraz önce de İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarımızla dolaştık. Gayet iyi gidiyor, huzurlu gidiyor" diye konuştu.Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, vatandaşların denetimlere tepkileriyle ilgili soruya "Çok güzel. 26'ncı dedim, inanın hepsiyle ilgili dönüşler çok güzel oluyor. Biz de çok memnun oluyoruz. Hem polisin görünür olması hem pratiğinin gelişiyor olması vatandaşımıza da huzur veriyor. Biz de yaptığımız işten zevk alıyoruz. Yorucu oluyor, ama inanın zevk alıyoruz" şeklinde cevap verdi.

İstanbulluların, kentteki huzur ortamının devamını dileyen Çalışkan, "Huzurlu gidiyor. Bu huzurun devam etmesi için biz de elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah, böyle devam edecek. İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı siz de gördünüz. Diğer yerler de aynı şekilde. Çok şükür, huzurlu şekilde devam ediyor. Kanunsuz insanlara da fırsat vermeyeceğiz. Polisin olduğu yerde zaten kanunsuzluğun olması mümkün değil. Biz 24 saat ayakta olacağız, inşallah" dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Emniyet müdürü Çalışkan'ın Taksim'deki görüntüsü

- Çalışkan'ın açıklaması

- Çalışkan'ın Taksim festival alanındaki görüntüsü

- Genel ve detaylar

30.07.2017 - 02.12 Haber Kodu : 170730007

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3- FUTBOLCU BEKİR İRTEGÜN SERBEST BIRAKILDI

* Futbolcu Bekir İrtegün, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

Telefonunda ByLock uygulaması bulunan futbolcu Bekir İrtegün, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunda yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün polise giderek teslim olmuştu. Emniyet işlemlerinin ardından dün öğleden sonra İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen İrtegün, soruşturmayı yürüten Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcısı Ergün Güçlü tarafından yaklaşık 2 saat süreyle sorgulandı. Savcı Güçlü, sorgusunun ardından İrtegün'ü, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması için Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Sulh Ceza Hakimliği, adli kontrol hükümleri çerçevesinde İrtegün'ün yurt dışına çıkışı yasakladı.

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4- DENİZE UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Enver ALAS / İstanbul

Sarıyer'de geçen pazartesi günü otomobiliyle denize uçan ve yaralı olarak kurtarıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra hayatını kaybeden Murat Kopuzoğlu, İstanbul'da ailesinin ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Sarıyer sahil yolunda Tarabya önlerinde denize uçan otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Murat Kopuzoğlu, olay yerine çok kısa sürede ulaşan Sahil Güvenlik Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama Kurtarma (DEGAK-4) ekipleri tarafından denizden çıkarılmıştı. Kalbi durduğu anlaşılan Kopuzoğlu'na olay yerinde DEGAK-4 ekiplerinin yaptığı kalp masajı ve suni teneffüsle yaşam desteği sağlanmıştı. Daha sonra karada bekleyen ambulansla İstinye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kopuzoğlu, yoğun bakım servisinde süren yaşam mücadelesi 4 gün sürdü. Dün sabah hayatını kaybeden Murat Kopuzoğlu, bugün ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK SAHİBİYDİ

Murat Kopuzoğlu için Sarıyer'de cenaze töreni düzenlendi. Kazım Karabekirpaşa Mahallesi Orta Camii'nde helallik alınması ve ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kopuzoğlu, Bahçeköy Mezarlığı'na defnedildi. Murat Kopuzoğlu evli ve iki çocuk sahibiydi.



Görüntü Dökümü

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-Cenazeden görüntüler

-Gözyaşı döken yakınları

-Aileye taziyeler

-Helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun taşınması

-Murat Kopuzoğlu'nun sosyal medya hesabında paylaştığı resimleri

-Genel ve detaylar

29.07.2017 - 18.54 Haber Kodu : 170729136

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5-KADIKÖY'DE "KIYAFETİME KARIŞMA" EYLEMİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul

Kadıköy'de bir grup kadın "Kıyafetime karışma" eylemi düzenledi. Eyleme yaklaşık bin kadın katıldı. Saat 19.00 sıralarında Kadıköy Bahariye Caddesi'nde bulunan Süreyya Operası önünde toplanan kadınlar sloganlar eşliğinde Kadıköy Rıhtım'da bulunan meydana geldi.Kadınların yürüyüşü sırasında geniş güvenlik önlemi alındı. Yürüyüş boyunca Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı kadın polislerde çevrede güvenlik önlemi aldı. Yürüyüşe bazı vatandaşlar da destek verdi. Kadın eylemciler Rıhtım'a geldiklerinde birde sürpriz ile karşılaştı. Sanatçı Yonca Evcimik kısa bir konuşmanın ardından "Kendine Gel" şarkısını söyledi. Şarkıya kadınlarda eşlik etti. Kadınlar basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kadınların Opera önünde toplanması

-Kadınların slogan atması

-Kadınlarla röp

-Çevik kuvvet kadınlarının güvenliği sağlaması

-Kadınların meydana gelmesi

-Yonca Evcimiğin konuşması

-Yonca Evcimiğin şarkı söylemesi

-Kadınların Yonca Evcimiğe eşlik etmesi

-Basın açıklaması

-Genel ve detay

29.07.2017 - 20.00 Haber Kodu : 170729142

29.07.2017 - 20.01 Haber Kodu : 170729143

29.07.2017 - 21.24 Haber Kodu : 170729154