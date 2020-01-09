DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- MİNİBÜSLE ASFALT ARASINDA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul

Beşiktaş'ta virajı alamayan minibüs yan yattı. Kazada minibüsün sürücüsü araç ile asfalt arasında sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı.



Kaza saat 05:30 sıralarında Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaş'tan Eminönü istikametine seyir halindeki 34 BYE 126 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Dolmabahçe Sarayı'nın önünde yan yattı. Kazada sürücünün kol ve bacağı devrilen araç ile asfalt arasında sıkıştı.



POLİS EKİPLERİ MİNİBÜSÜ KALDIRARAK SÜRÜCÜYÜ KURTARDI

Kazanın ardından olay yerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ilk gelen polis ekipleri, sürücünün kolunun ve ayağının aracın altında sıkıştığını fark etmesi üzerine minibüsü kaldırarak, sürücünün sıkışan kolu ve bacağının ezilmesini engelledi.



İTFAİYE EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ ARAÇTAN ÇIKARDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.



KAZA NEDENİYLE TRAFİK YOĞUNLAŞTI

Kazanın ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Devrilen minibüsün çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yapan minibüs

-Minibüsün içerisinden sıkışan sürücü

-Polis ekiplerinin aracı kaldırması

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Sürücünün sedyeye alınarak ambulansa taşınması

-Oluşan trafik

-Aracın kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler



09.01.2020 - 06.49 Haber Kodu : 200109007

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2- ALMAN POLİSİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN TÜRK'ÜN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde geçtiğimiz Pazar günü polis merkezi önünde elinde sopayla devriye aracına saldırdığı iddia edilen Mehmet Bulgu (37), bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü. Bulgu'nun cenazesi uçakla Türkiye'ye getirildi. Cenazeyi Bulgu'nun ailesi karşıladı.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentinde geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde polis merkezi önünde bulunan devriye aracına sopayla saldırdığı iddia edilen 5 çocuk babası Mehmet Bulgu (37), bir polis memuru tarafından vurularak öldürülmüştü. Bulgu'nun cenazesi bu akşam uçakla Türkiye'ye getirildi. Cenazeyi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ailesi tekbir getirerek karşıladı. Mehmet Bulgu'nun cenazesi yarın öğle namazının ardından toprağa verilecek.

"SADECE 'ALLAHU EKBER' DEDİ DİYE SAVUNUYORLAR KENDİLERİNİ"

Mehmet Bulgu'nun ablası Nurten Kılıç, "Acıdan başka bir şey hissetmiyoruz gerçekten de. Sadece vahşet, insanlık dışı bir şey. İnsan hakları var diyorlar ama maalesef yok. Sadece Müslüman diye öyle öldürülmesi bizi parçaladı. Hiçbir suçu yoktu. Sadece Allahu Ekber dedi diye savunuyorlar kendilerini. Tam olarak yanında olmadığım için bir şey söyleyemem" dedi.

"DERDİNİ İZAH EDERKEN POLİS 4 TANE KURŞUN SIKMIŞ VURMUŞ"

Bulgu'nun abisi Temur Bulgu ise "Kardeşim oluyor, 17 senedir Almanya'daydı. Alman bir hanımla evliydi, 5 çocuğu vardı. Orada döner dükkanı vardı, inşaat firması vardı. Neden böyle bir şey yaşandığına dair fikrimiz yok. Sadece bizim duyduğumuza göre Alman polisine gitmiş kendi derdini izah etmeye. Derdini izah ederken polis 4 tane kurşun sıkmış vurmuş. Hiçbir suç kaydı yoktu" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Mehmet Bulgu'nun ablası Nurten Kılıç ile röp

-Mehmet Bulgu'nun abisi Temur Bulgu ile röp

-Mehmet Bulgu'nun abisi Salih Bulgu ile röp

-Mehmet Bulgu'nun yeğeni Resul Bulgu ile röp

-Havalimanında bekleyen aile yakınları

-Muhabir anons (Gamze Şimşek)

-Cenazenin getirilmesi

-Cenazenin tekbir eşliğinde cenaze aracına konulması

-Mehmet Bulgu'nun fotoğrafı

-Genel ve detay

09.01.2020 - 00.25 Haber Kodu : 200109002

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3- ERDOĞAN VE PUTİN'İN KATILIMIYLA TÜRKAKIM PROJESİNDE VANALAR AÇILDI

Haber: Gülseli KENARLI Kamera: Güven USTA / İSTANBUL () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz. Bu süreçte Rusya Federasyonu ve değerli dostum Sayın Putin ile de sürekli diyalog ve istişare halinde olacağız. Rus dostlarımızın da katkısı ve destekleriyle inşallah bu sıkıntılı süreci suhuletle atlatacağımıza inanıyorum" dedi.

Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı yapıldı. Haliç Kongre Merkezi'ndeki açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdi. Törene ayrıca, Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Bulgaristan Cumhuriyeti Başbakanı Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Temenuzhka Petkova, Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandar Antic katıldı.

Sahneye ikili kürsü kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aynı anda kürsüye çıktı. İlk olarak Putin bir konuşma yaparak, "Bu açılış törenine katılanlar sadece Rusya ve Türkiye için değil, Güney Avrupa ülkeleri için de önemli bir gelişmeye tanık oluyorlar. Rusya ve Türkiye arasındaki iş birliği adım adım bütün alanlarda gelişiyor. Dünyadaki son derece zor duruma rağmen ve birtakım uluslararası oyuncuların bu karşılıklı yarar yönünde gelişen iş birliğimize mani olmaya çalışmalarına rağmen bu çalışmalar, devam etmektedir" dedi.

Vladimir Putin, Rus doğal gazının Türkiye'ye 30 yıldır ihraç edildiğine dikkat çekerek, "Önce Rus doğal gazını Trans-Balkan gaz boru hattı üzerinden Türkiye'ye aktarıyorduk. Sonra doğrudan Mavi Akım üzerinden vermeye başladık. Sadece geçen sene Türk ortaklarımız 24 milyar metreküp gaz aldı" diye konuştu.

"AVRUPA ENERJİ PİYASASININ GÜVENİNİ SAĞLAYACAK"

Putin, "TürkAkım ile ilk hattan Batı Sibirya yataklarından doğal gaz, ikinci hat ile de doğal gaz Türkiye üzerinden Balkanlar'a, Bulgaristan ve Yunanistan ve Sırbistan'a sevk edilecek. Rus doğal gazının TürkAkım ile Türkiye üzerinden Avrupa'ya sevk edilmesi sadece Türkiye ekonomisine ve Karadeniz bölgesine değil, birçok Güney Avrupa ülkesinin ekonomisine olumlu tesir edecek ve genel anlamda Avrupa enerji piyasasının güvenini sağlayacak" dedi.

"GELECEKTE DE BU ŞEKİLDE ADIMLAR ATACAĞIZ VE YENİ BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ"

Putin, "Türk makamlarına ve Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çünkü inşa esnasında gerekli tüm lisansları ve izinleri vaktinde sağladılar. Bir siyasi irade gösterdiniz ülkenizin ulusal çıkarlarına uygun bir projeye el attınız. Eminim Rusya ve Türkiye gelecekte birçok projeyi hayata geçirecek. Hem enerji alanında hem de başka alanlarda hep beraber en iddialı projeleri gerçekleştirebileceğiz. Bu da her iki devlet ve millet için hayırlı olacaktır. Hiç de kolay olmayan şartlarda, zor bir dünyada yaşıyoruz. Ne yazık ki bulunduğumuz bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik ciddi eylemler var. Türkiye ve Rusya, bu arada bambaşka örnekler sunuyor. Örneğin devletlerimiz, halklarımız, Avrupa halkları ve dünya halklarının hayrına çalışmalar yürütmekteyiz. Eminim gelecekte de bu şekilde adımlar atacağız ve yeni başarılara imza atacağız" şeklinde konuştu.

"15 MİLYON HANENİN YILLIK DOĞAL GAZ İHTİYACINI DA KARŞILAMIŞ OLACAĞIZ"

Putin'in ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TürkAkım, Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Projenin hattının deniz bölümünün tamamlanması münasebetiyle değerli dostum Putin ile geçtiğimiz yıl yine İstanbul'da bir tören düzenlemiştik. Allah'a hamdolsun geride bıraktığımız bir sene içerisinde hedeflediğimiz şekilde hattı başarıyla tamamladık ve işte şimdi de açılışı yapıyoruz. Proje sayesinde 31,5 milyar metreküplük doğal gazın 15,75 milyar metreküpü aracı hiçbir ülke olmadan doğrudan ülkemize ulaşacaktır. Böylece 15 milyon hanenin yıllık doğal gaz ihtiyacını da karşılamış olacağız. TürkAkım Projesi'nin ülkemiz ve bu haktan faydalanacak tüm dostlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

"ENERJİ ALANINDAKİ İŞ BİRLİĞİMİZ, HER TÜRLÜ SINAMAYI DİĞER ALANLARDA OLDUĞU GİBİ BAŞARIYLA ATLATMIŞTIR"

Erdoğan, "Nüfusumuzun yüzde 79'una karşılık gelen 53 milyon vatandaşımız doğal gazı aktif bir şekilde kullanıyor. Bu sayı, yaptığımız altyapı yatırımlarıyla gün geçtikçe artıyor. Rusya ise ülkemizin önde gelen doğal gaz tedarikçilerinin başında geliyor. Geride bıraktığımız 33 senede Rusya Federasyonu'ndan yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tedariki sağladık. Bu tablo ülkelerimizin karşılıklı çıkarına dayalı, kazan kazan temelli işbirliğinin en güzel örneğidir. Enerji alanındaki iş birliğimiz, her türlü sınamayı diğer alanlarda olduğu gibi başarıyla atlatmıştır. Türkiye ve Rusya olarak bu işbirliğinin zemini üzerinde yeni projelere, yeni başarılara imza atmaya devam edeceğiz. Avrupa ülkelerinin proje kapsamındaki ikinci hattan gelecek Rus gazına yoğun ilgi gösterdiğini görüyoruz. Türkiye olarak son yıllardaki yatırımlarımızla kendimizle birlikte bölge coğrafyası için de önemli bir doğal gaz arz kapasitesi ve ticaret merkezi oluşturacak altyapıya kavuştuk. Bundan bir ay önce bölgemizin en stratejik hatlarından biri olan TANAP'ı aziz kardeşim Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte resmen hizmete açtık. Enerjinin İpekyolu olarak görülen TANAP ile 16 milyar metreküplük Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Avrupa'nın istifadesine sunduk. İlerleyen yıllarda TANAP'ın taşıma kapasitesini önce 24 milyar metreküpe inşallah ardından da 31 milyar metreküpe çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"AKDENİZ'İ ÇATIŞMA DEĞİL, İŞ BİRLİĞİ SAHASINA DÖNÜŞTÜRELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni arz kaynaklarının ortaya çıkarılması ve mevcut rezervlerin geliştirilmesi doğrultusunda kara ve denizde hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinin artırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmektir. Türkiye olarak kesinlikle bölgesel gerilim peşinde değiliz, asla da olmadık. Doğu Akdeniz'de süren hidrokarbon arama faaliyetlerimizin tek amacı ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumaktır. Her fırsatta tekrarladığımız gibi Doğu Akdeniz'de ülkemizin dışlandığı hiçbir projenin ekonomik, hukuki, diplomatik bakımdan hayata geçme şansı yoktur. Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin bu bölgeyle ilgili her türlü projede söz söyleme hakkı elbette olacaktır. Buradan tüm kıyıdaş ülkelere yaptığımız iş birliği çağrımızı tekrarlamak istiyorum. Gelin tarih boyunca medeniyetlere beşiklik yapmış Akdeniz'i çatışma değil, iş birliği sahasına dönüştürelim. Bize bir adım gelene çok daha fazlasıyla gitmeye hazırız. Karşılıklı saygı ve hakkaniyet temelinde her türlü iş birliğine varız. Gerek TANAP, gerekse bugün açılış gururunu yaşadığımız TürkAkım ülkemizin işte bu vizyonunun en somut nişanesidir. Ve TürkAkım isminin sahibi de hak sahibi değerli dostum Sayın Putin'dir. Muhattaplarımızdan beklentimiz, Türkiye'nin uzattığı bu samimi iş birliği elini geri çevirmemeleridir" diye konuştu.

"TİCARET HACMİMİZDE ARTIK 100 MİLYAR DOLARLIK HEDEFİ KONUŞUYORUZ"

Erdoğan, "İstiklal Harbimizde Rus dostlarımızdan gördüğümüz desteği unutabilmemiz mümkün değildir. Soğuk savaşın en keskin dönemlerinde dahi Rusya ve Türkiye komşuluk hukukunun zedelenmesine müsaade etmemişlerdir. Son dönemde de fikir ayrılıklarımızın ortak çıkarlarımızın önüne geçmesine izin vermedik. Sayın Putin'in güçlü iradesiyle ilişkilerimizde çok farklı bir ivme yakaladık. 1980'lerde 300-400 milyon dolar civarında seyreden ticaret hacmimizde artık 100 milyar dolarlık hedefi konuşuyoruz. Özellikle son 3 yılda ikili ticaretimizde düzenli artış yaşıyoruz. Turizmde her sene yeni bir rekor kırılıyor. Müteahhitlerimizin Rusya'da üstlendikleri işlerin toplamı 75 milyar dolara ulaştı. Karşılıklı yatırımlarımız 10'ar milyar doları aştı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde de ciddi bir aşamaya geldik. İnşallah ülkelerimiz için son derece önemli olan bu projeyi de planladığımız takvime uygun şekilde tamamlayacağız. Bugün açılışını yaptığımız TürkAkım projesi ise yeni dönemin sembol eserlerinden biri olacaktır. Sahip olduğumuz potansiyeli tam manasıyla harekete geçirdiğimizde ortaya çıkacak katma değerden tüm bölgenin istifade edeceğine inanıyoruz. Tıpkı bir Rus atasözünde ifade edildiği gibi 'Akıllı yol arkadaşı yolun yarısı demektir.' Biz de önce refik sonra tarik diyen yani yol kadar yol arkadaşının da önemli olduğuna inanan bir milletiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türk-Rus dostluğunun ortak projelerle son yıllarda bu gerçeği defalarca ete kemiğe büründürdü. İnşallah önümüzdeki dönemde de Türkiye ve Rusya'nın iki komşu ülke olarak yol arkadaşlığını kararlılıkla sürdüreceklerine inanıyorum" dedi.

ABD-İRAN GERGİNLİĞİ

Erdoğan, "Son dönemde bölgesel hadiseler bakımından oldukça sancılı günler yaşıyoruz. Müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Türkiye olarak ne Irak'ın ne Suriye'nin ne Lübnan'nın ne de deniz yoluyla enerji ticaretinin yüzde 30'undan fazlasının yapıldığı Körfez bölgesinin vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bilhassa komşumuz Irak zaten sıkıntılı olan istikrarını tamamen kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Irak Türkmenlerinin selameti de bizim için kendi vatandaşlarımızın güvenliği kadar önemlidir. Arabı, Kürdü, Türkmeni, Şiisi, Sünnisi ile Irak halkının tamamı bizim özbeöz kardeşimizdir. Türkiye olarak bu konudaki hassasiyetimizi daha önce de farklı vesilelerle açıkça ortaya koyduk. Yaklaşık 30 yıldır kargaşa ve çatışamalarla anılan Irak'ın toprak bütünlüğünü koruyarak, yeniden huzura kavuşması için büyük çaba harcadık. DEAŞ ve PKK terörü ile mücadelesinde Irak'a her alanda destek verdik. Mezhepçilik taassubunun bu ülkeyi esir almasını engelemek için Irak halkını oluşturan tüm gruplara düzenli temas kurmak suretiyle elimizi uzattık. Savaş tamtanlarının çaldığı bu kritik süreçte de diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede son bir haftada çok sayıda liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Dışişleri Bakanımız da muhataplarıyla yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Amacımız gerilimi düşürerek yeniden akli selimi hakim kılmaktır. Bölge son 20 yıldır devam eden çatışmalar sebebiyle zaten bitap düşmüş durumda. Farklı güçler arasında sürdürülen vekalet savaşlarının bedelini Irak'tan Suriye'ye kadar milyonlarca masumun ödedi. Asırlarca esenlik ve barış diyarı olan İslam medeniyetinin kadim şehirlerinin birer enkaza dönüştü" dedi.

"RUS DOSTLARIMIZIN DA KATKISI VE DESTEKLERİYLE İNŞALLAH BU SIKINTILI SÜRECİ SUHULETLE ATLATACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Erdoğan şöyle devam etti:

"Kardeşin kardeşe düşman hale getirildiği bu tablodan da en fazla bölgeyle ilgili hesabı olan dış güçler faydalanıyor. Coğrafyamızda artık yeni bedeller ödemeye kimsenin mecali kalmamıştır. Hiç kimsenin sadece kendi çıkarları uğruna Irak başta olmak üzere tüm bölgeyi yeni bir ateş çemberine atmaya hakkı yoktur. Tüm taraflarla konuşabilen bir ülke olarak diplomasi trafiğimizi çok yönlü bir şekilde devam ettireceğiz. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına izin vermeyeceğiz. Bu süreçte Rusya Federasyonu ve değerli dostum Sayın Putin ile de sürekli diyalog ve istişare halinde olacağız. Rus dostlarımızın da katkısı ve destekleriyle inşallah bu sıkıntılı süreci suhuletle atlatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

VANA AÇILDI

Konuşmaların ardından, Anapa'daki Russkaya kompresör istasyonundaki Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aksyutin ve Kıyıköy alım terminalindeki BOTAŞ Genel müdürü Burhan Özcan ile bağlantı kuruldu. Bağlantıların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin boru hattını faaliyete geçiren sembolik vanayı açtı.

Görüntü Dökümü:

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- Törenden görüntüler

- Tanıtım filminin gösterimi

- Putin'in konuşması

- Erdoğan'ın konuşması

- Kıyıköy ve Russkaya'e bağlanılması

- Vananın açıklaması

- Detaylar

08.01.2020 - 16.55 Haber Kodu : 200108208

08.01.2020 - 16.58 Haber Kodu : 200108210

08.01.2020 - 17.05 Haber Kodu : 200108212

08.01.2020 - 17.41 Haber Kodu : 200108229

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4- ÇAVUŞOĞLU VE LAVROV'DAN ORTAK BASIN TOPLANTISI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "İki lider Libya'da, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyor" dedi.

Haliç kongre Merkezi'ndeki ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşme gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, "Bu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular da ele alındı. İdlib'te ateşkes başta olmak üzere, Suriye'deki iş birliğimiz, ABD-İran geriliminin azaltılmasıyla ilgili neler yapabileceğimiz, elbette Irak ve nihayetinde de Libya ile ilgili görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Özellikle Libya'da ateşkesin sağlanması konusunda Rus ortaklarımızla epeydir çalışıyoruz. Hatırlayacağınız gibi daha önce bir heyetimiz Moskova'ya giderek Rus karşıtlarıyla bu anlamda görüşmeler gerçekleştirmişlerdir. Bugünkü görüşmenin neticesi olarak bir ortak açıklamayı biraz sonra sizlere dağıtacağız. Özelikle Libya'da ateşkesle ilgili şunu vurgulamak isterim; bugün Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, 12 Ocak gece yarısı 00.00'da Libya'da ateşkesin sağlanması için bir çağrıda bulunuyorlar ve ateşkesin sağlanması, kalıcı bir barışın Libya'da tesis edilmesi konusunda hem ortağımız Rusya ile hem de Libya'daki tüm taraflarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çabalarımız esasen Berlin sürecinin de başarıyla tamamlanması ve Libya'ya barış ve huzurun gelmesi için katkı sağlamaktadır. Bundan sonra da sağlayacaktır" dedi.

"İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİN DEVAMI VE PEKİŞTİRİLMESİ İÇİN HER TÜRLÜ ADIMI ATAMAYA HAZIR OLDUKLARINI BEYAN ETTİLER"

Ardından söz alan Sergey Lavrov da ortak mutabakat metnin paylaşılacağına dikkat çekti. Lavrov, "Devlet başkanlarımız arasında çok verimli ve yapıcı ikili görüşme gerçekleşmiştir. Ortak bildiriyi sizinle paylaşacağız, ben buradan birkaç hususa değinmek istiyorum. Devlet başkanlarımız çok yönlü ikili ilişkilerimizin devamı ve pekiştirilmesi için her türlü adımı atamaya hazır olduklarını beyan ettiler. Uluslararası gündeme gelince; Basra Körezi'nde oluşmuş gerginlik, gerginliğin temel sebeplerinde ABD'nin uygulamış olduğu orantısız ve haksız güç kullanımı ve bunun neticesinde Irak topraklarında İran vatandaşlarının ölmesine sebebiyet verilmiştir. Başlarında Süleymani… Son günlerde özellikle tırmanış gösteren bu Basra Körfezi'ndeki gerginlikle alakalı olarak her iki devlet başkanımız tamamen barışçıl yoldan, çok hızlı bir şekilde tüm mevcut sorunlara çözüm bulunması için mutabakat sağlamışlardır. Suriye konusuna gelince; iki devlet başkanımız Suriye'de çözüm bulunması, tamamen ateşkesin sağlanması ve Astana sürecinde ilerleyen hususların hayata geçirilmesi için bir ortak çalışmayı devam ettireceğiz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda Libya konusunda da bir yol haritası çizilmiş oldu. Özellikle vurgulamak istediğim husus hem Sayın Putin hem Sayın Erdoğan, Libya'daki bütün taraflara çağrıda bulunarak kati ve koşulsuz ateşkesin cumartesiyi pazara bağlayan gecede yani pazar saat 00.00'da ateşkesin uygulanması için çağrı yapmıştır. Libya sorunun çözümünde Berlin sürecinin devam ettirilmesinin önemi vurgulanmıştır. İki devlet başkanımız Libya çözüm sürecinde gerekli tüm tarafların katılımı ayrıca komşu ülkelerinde katılımının önemli olduğunu vurgulamıştır. Libya sorunu ile ilgili bahse konu çözümlerin sağlanması için hem savunma bakanlarına hem de bizlere dışişleri bakanlarına temasların devamı için gerekli talimatlar verilmiştir" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Çavuşoğlu'nun açıklamaları

- Lavrov'un açıklamaları

- Detaylar

08.01.2020 - 17.54 Haber Kodu : 200108233

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5- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul, ()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vucic basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden fotoğraf

08.01.2020 - 19.23 Haber Kodu : 200108266

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6- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BULGARİSTAN BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul, ()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'u kabul etti. Rusya'nın doğalgazını Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'ın açılışı Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Borisov'u kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık yarım saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Görüşmeden fotoğraflar

08.01.2020 - 19.23 Haber Kodu : 200108267

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7- METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMALAR YAŞANDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()

İncirli metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde iki metrobüs aracının arızalanarak peş peşe yolda kalması üzerine seferlerde aksamalar yaşandı. Yaklaşık 1 buçuk saat bekleyen araçlar yüzünden metrobüs trafiği oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında İncirliği durağı ile Zeytinburnu durağı arasında, Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Durağa yakın yerde önce bir metrobüs aracı arıza yaparak yolda kaldı. Arızalı aracın yoldan kaldırılması için yol yardım aracı geldi. Seferlerin tek şeritten kontrollü sağlandığı sırada başka bir araç da arıza yaptı. Aracın içinde bulunan bazı vatandaşlar durağa yaya olarak yürürken, bazıları da arkada bekleyen diğer araçlara bindi. İki metrobüs aracının peş peşe arıza yapması üzerine uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Arızalan araçların çekicilerle yoldan çekilmesiyle yaklaşık 1 buçuk saat sonra metrobüs seferleri normale döndü.

Görüntü Dökümü:

- Arıza yapan metrobüs araçları

- Olay yerine gelen çekiciler

- Vatandaşların yaya olarak durağa yürümesi

- Metrobüs trafiği

-Genel ve detay görüntüler



08.01.2020 - 21.17 Haber Kodu : 200108274

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8- RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTİN ATATÜRK HAVALİMANI'NA GELDİ

Haber: Semih ÇALIŞKAN-İdris TİFTİKCİ - Şahin BOZKURT-Harun UYANIK/İSTANBUL,()

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ve TürkAkım projesinin açılış törenine katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya hareket etmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.

Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün TürkAkım projesinin açılış törenine katılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Türkakım projesi açılış töreni sonrası saat 18.20'de Haliç Kongre Merkezi'nden ayrılan Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na geldi.

Görüntü Dökümü

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-Putin'in Haliç Kongre Merkezi'nden ayrılışı

-Putin'in havalimanına gelişi



08.01.2020 - 19.11 Haber Kodu : 200108263

08.01.2020 - 18.49 Haber Kodu : 200108255

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9- THY İRAN VE IRAK UÇUŞLARINI ASKIYA ALDI

İbrahim YILDIZ /İSTANBUL, ()

TÜRK Hava Yolları(THY), bugün gerçekleştireceği tüm İran ve Irak uçuşlarını iptal etti. Uçuşların devamının, 24 saat sonunda yeniden değerlendirileceği öğrenildi. Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanan THY seferleri de rotalarını bu ülkelerden çıkardı. THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

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10- PEGASUS HAVAYOLLARI, İRAN VE IRAK SEFERLERİNİ ASKIYA ALDI

Haber: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL()

Pegasus Havayolları, bugün gerçekleştireceği tüm İran ve Irak uçuşlarını durdurdu. Güvenlik gerekçesiyle seferlerin geçici bir süre iptal edildiği öğrenildi. Pegasus uçakları, geçici bir süre İran ve Irak hava sahasını kullanmayacak.



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11- ÜMRANİYE'DE YATAK İMALATHANESİNDE YANGIN

Murat KORKMAZ / İSTANBUL

Ümraniye'de yatak imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumaların etrafı kapladığı yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, dün saat 17.30'da Site Mahallesi 3008 Cadde'de bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki yatak imalathanesinde çıktı. Dumanların çıktığını görenlerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-Ekiplerin müdahalesi

08.01.2020 - 18.28 Haber Kodu : 200108247

08.01.2020 - 17.58 Haber Kodu : 200108235

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12- BAYRAMPAŞA'DA 3 KATLI BİNANIN ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()

Bayrampaşa'da 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, dün 16.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Marmara Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıktı. Alevleri gören vatandaşlar binada bulunan yabancı uyruklu kişilere haber verip dışarıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri alevler içindeki çatıya müdahale etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında binanın çatısında hasar oluştu.

Çatısı yanan binada oturan Davud Ali isimli yabancı uyruklu kişi, "Bilmiyorum 5 kişi var evde yatıyorduk. Söylediler bize yangın var diye. Dün akşam elektrikte çok sorun olmuştu. Hepimiz dışarıya çıktı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

(Cep telefonu)

- Çatının alevli şekilde yanması

(Aktüel)

- Çatısı yanan bina

- İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesi

- Polis ekipleri

- Yangını izleyen vatandaşlar

- Evde yaşan kişi ile röp

- Genel ve detay görüntüler

08.01.2020 - 17.56 Haber Kodu : 200108234

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13 - "SIFIR BİR" FİLMİ İÇİN GALA DÜZENLENDİ

Haber-Kamera: Mertcan ÖZTÜRK İSTANBUL,()

Altı sezon boyunca internet dijital platformlarda izlenen dizi "Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana'da" ekibinin çektiği uzun metraj filmle sinemaseverlerin ve hayranlarının karşısına çıktı. Kadri Beran Taşkın'ın yönettiği ve 10 Ocak'ta vizyona girecek 'Sıfır Bir'in galası Kanyon'da yapıldı.

Galada konuşan oyuncu Onur Akbay, "Biz iyi bir film çektiğimizi, iyi bir hikaye işlediğimizi düşünüyoruz. Umarım bütün kitlelere hitap ettiğimiz bir film olacak, herkesi filmimize bekliyoruz. Her çekimin bir zorluğu var bizde ister istemez o zorluklarla karşılaştık. Zorluk demeyelim, bizim için güzellik niteliğinde. Halkın bizimle iç içe olması setimizi, çekimlerimizi izlemesi bizi mutlu eden şeyler. O yüzden çatışma sahneleri dışında pek bir zorluk yaşamadık. Amatör bir ekiptik sonra dijital platforma geçtik. Bizim ilk sezondan beri hayalimizdi sinema filmi çekmek. Sinema filmi çektik tabi bu esnada yapım şirketi olduk. Adana'da hizmet veren bir cast ajansı kurduk, plato kurduk. 'Sıfır Bir' bize bu yönde çok gelişim sağladı" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Galadan görüntüler

-Oyuncu Onur Akbay röp.

-Oyuncu Savaş Satış röp.

-Yönetmen Kadri Beran Taşkın röp.

-Basın açıklaması

-Genel ve detay



09.01.2020 - 02.15 Haber Kodu : 200109005