DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

1 - KADIKÖY'DE ÖFKELİ MİNİBÜSÇÜNÜN KAMYONETE SALDIRISI KAMERADA

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Kadıköy'de minibüs şoförü, eşya indirip yolu kapattığı için sürücüsüne sinirlendiği kamyonete tekmelerle saldırdı. O anları cep telefonu ve güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Misakı Milli Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hatlı minibüs şoförü, önünde eşya indirmek için bekleyen kamyonet sürücüsüne sinirlenerek aracından indi. Kamyonet sürücüsüyle sözlü tartışmaya giren minibüs şoförü, kamyonetin camlarına ve aynalarına tekme atarak araca zarar verdi. Kamyonet sürücüsü, zarar gören aracını geri vitese takarak minibüse vurdu. Kamyonet şoförü, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti. Minibüs şoförü, ardından kamyonetiyle ayrılan sürücüyü takip etmeye başladı. Kamyonet şoförü, bunun üzerine caddede gördüğü polislerden yardım istedi. Polis ekipleri, minibüs şoförü Orhan Yüncü ve kamyonet şoförü Oğuz Özdem'i Rıhtım Polis Merkezi'ne götürdü. Her iki taraf da kendi araçlarının zararlarını karşılayacaklarını söyleyerek birbirlerinden şikâyetçi olmadı.

Kamyonet sürücüsü Oğuz Özdem, "Pendik Kadıköy minibüs hattının son durağı diye geçiyor, o sokakta aynı zamanda mobilyacıyız, bizim bir müşterimize küçük bir teslimatımız vardı. 30 saniyeyi geçmeyecek bu olay yüzünden arkamızdaki minibüs şoförü, korna tacizinde bulundu. Ben ilk baştaki korna tacizini umursamadım. Çalışan abimiz indikten sonra ben zaten yoluma koyuldum. Biraz daha ilerledikten sonra önümde bir araba vardı, sokaktaki otoparka park etmeye çalışıyordu. Mecbur durdum yine, önümdeki arabanın gitmesini bekledim. Minibüs şoförü zannetti ki, yine ben onu bekletiyorum. Bir kere daha korna tacizinde bulunmaya çalıştı. Ben de ondan sonra camı indirip, kafamı çevirip ne oluyor diye bakarken kendisini argolu konuştu. Ben yolumda ilerledikten sonra baktım ki, minibüsünden inip beni kovalamaya çalışmış. Oradan geçen adamların tuttuğunu gördüm. Durup inmedim yoluma devam ettim yine. Sokağın sonunda minibüs olduğu için durmak zorunda kaldım. Daha sonra minibüs şoförünün arabasıyla beni kovalamaya çalıştığını, arabadan inip kamyonetime gelmeye çalıştığını gördüm. İlk yaptığı şey camıma vurmak oldu. Cam hamlesini gördükten sonra hemen telefonuma sarıldım. Öncesinde kapılarımı kilitledim. Belli ki, bu kapıyı kırıp bana saldırmaya çalışacaktı. Ben de soğukkanlılığımı koruyup videoya çektim. Videoya çekmeme rağmen kendisi argolarına, el hareketlerine ve arabaya zarar vermeye çalışmalarını sürdürdü. Yan aynalarımıza zarar vermeye çalıştı. Kaportaya vurmaya çalıştı, tekmeler atmaya çalıştı. Videoya çekmeme rağmen sanki korkmadığını belli edercesine argolu konuşmaya çalıştı. O anki şokla ben kamyonetime bakarken, o minibüsüne geri döndü. Minibüsünde tekrar korna tacizi yapmaya başlayınca, maalesef ben de öfkeme yenilip kamyoneti geri vitese takıp ben de onun minibüsüne zarar vermeye çalıştım ve onun minibüsüne vurdum. Daha sonra arabadan inmeyip yoluma koyuldum. O beni minibüsle tekrar kovalamaya başladı Rıhtım Caddesi'nde. Çok şükür ki, trafik polislerini gördüm. Korna işaretleriyle elimi sallamaya çalıştım. Minibüsü göstermeye çalıştım. Durdum. Minibüs de önüme kırdı. Polis olaydan sonra bizi ayırmaya çalıştı. Daha sonrasında karakola ifademizi vermeye gittik. Olay bundan ibaret, maalesef bir minibüs magandalığının kurbanı olduk " dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı güvenlik kamerası ve kamyonet sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüs şoförü Orhan Yüncü'nün kamyonete tekmeler atarak zarar verdiği, kamyonetin ise geri geri giderek minibüse çarptığı görülüyor.

-Kamyonet şoförü ile röp

-Olayın yaşandığı sokak

-Genel ve detay

-Minibüs şoförünün kamyonete zarar vermesi

-Kamyonetin geri geri giderek minibüse çarpması

-Minibüs şoförünün kamyonete zarar vermesi

2 - MALTEPE'DE SİLAHLI KAVGA: 1'İ AĞIR 3 YARALI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - MALTEPE'de iki grup arasında başlayan tartışma kavgayla sonuçlandı. Kavga sonrası olay yerinden otomobille kaçan 3 kişiye, başka bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Olayda kurşunların hedefi olan 3 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Aydınevler Mahallesi İdealtepe Yolu Sokak'ta saat 23.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ahmet Altınay, Murat Karakaya ve Erdal Karakay, 34 CDK 244 plakalı otomobile binerek sokaktan uzaklaştı. Bu sırada diğer gruptaki kimliği belirsiz kişi ya da kişiler de başka bir otomobille takibe geçti. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu, diğer gruptaki şüpheli ya da şüpheliler Ahmet Altınay, Murat Karakaya ve Erdal Karakaya'nın bindikleri otomobile silahla ateş açtı. Olayda kurşunların hedefi olan 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, saldırganlar ise bindikleri otomobille kayıplara karıştı. Olayı gören, çevredeki vatandaşlar bir yandan yaralıların yardımına koşarken bir yandan da sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada vatandaşlar Karakaya'yı araçtan çıkarıp bir taksi ile hastaneye gönderdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ise diğer 2 yaralıyı, ambulanslarla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavileri süren yaralılardan Murat Karakaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Durumu haber alan yaralıların yakınları hastaneye akın ederken, bazı kişilerin sinir krizleri geçirdiği görüldü.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, durumu anlamaya çalışan meraklı vatandaşlar ise ekipler tarafından güvenlik şeridinin dışına çıkarıldı. Olay yeri inceleme ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri otomobilde yaptıkları incelemeler sonucu, aracın ön lastiği, arka camı ve sürücü kısmına 4 kurşun isabet ettiğini tespit etti. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının bilgisine başvurarak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, silahla ateş eden şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

-Olay yeri

-Otomobilden detaylar

-Kurşun isabetlerinden detay

-Kan izleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Vatandaşların uzaklaştırması

-Polis ve sağlık ekipleri

-Genel ve detaylar

3- SULTANGAZİ'DE ARACI DURDURULAN KİŞİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

Haber-Kamera: Emin YEŞİL-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()

Sultangazi'de aracıyla seyir halindeyken durdurulan bir kişiye silahla ateş açıldı. Göğsünden ve bacağından yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay, 18.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aracıyla seyir halinde olan Derviş Beyhan'ın yanına gelen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi durmasını istedi. Beyhan ile tartışmaya başlayan kişi, yanında bulunan silahla aracın içinde bulunan Derviş Beyhan'a ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Göğsünden ve bacağından yaralanan Beyhan Ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Beyhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

-olay yerinden görüntü

-polis ekipleri

-genel ve detaylar

4- HALK OTOBÜSÜ TEM OTOYOLUNDA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Beykoz TEM Otoyolu'nda içinde yolcuların da olduğu halk otobüsü, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Sürücü, otobüsü emniyet şeridinde durdurarak yolcuları tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikameti Elmalı Barajı mevkiinde meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Muharrem Koncaoğlu yönetimindeki 34 HC 7795 plakalı, içinde yolcusu bulunan halk otobüsünün motor kısmı bir anda alev aldı. Sürücü otobüsü emniyet şeridinde durdurarak yolcularını tahliye etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını kontrol altına aldı. Otobüs kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor.

Otobüs şoförü Muharrem Koncaoğlu, "Yolcu vardı boşalttık yolcuları aktarma yaptık. Yaralı yok şu anda. İtfaiyeyi çağırdık, patlama oldu bir anda. Sultanbeyli'den Mecidiyeköy'e gidiyordum" dedi.

-CEP TELEFONU KAMERASI

-Alev alev yanan otobüs

AKTÜEL

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Yanan otobüs

-Yanan otobüsün içinden görüntüler

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Otobüs şoförü ile röp

-Oluşan trafik

-Genel ve detay

5 - SU KANALINA DÜŞEN ATI İTFAİYE KURTARDI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL - SARIYER'de sahibinin elinden kurtularak kaçan at, su kanalına düştü. At, itfaiye ekipleri ve sahibinin çalışmaları sonucu düştüğü yerden kurtarıldı.

Olay, gece yarısı Kireçburnu Sahili'nde yaşandı. Mehmet Karadağ'a ait olan Aşk ismindeki at, sahibinin elinden kaçtı. Kaçtıktan sonra yol boyunca koşan at Kireçburnu Şifa Suyu Memba alanı önündeki su kanalına düştü. Atın su kanalına düştüğünü gören sahibi durumu itfaiye ekiplerine bilirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, at sahibi ile birlikte atı kurtarmak müdahalelere başladı. Bu sıralarda çevredeki vatandaşlar ise kurtarma çalışmalarını izlemek için olay yerine toplandı. Polis, kalabalığı önlemek için alana şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık 1 saat süren kurtarma operasyonu sonucu düştüğü yerden çıkarılan Aşk, sahibine teslim edildi.

Attan görüntü

Kurtarma çalışmaları

Atın kurtarılması

Atın sahibi ve itfaiye ekipleri

Polis ekipleri

Toplanan vatandaşlar

Genel ve detaylar

6 - KARAGÜMRÜK STADI'NIN AYDINLATMA DİREĞİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ



Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, ()

Fatih'te, Karagümrük Stadı'nın aydınlatma direğine çıkarak, yarı çıplak intihar girişiminde bulunan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaklaşık bir saat aydınlatma direğinde kalan kişiyi izlemek için stadın yanında adeta tribün oluşturan vatandaşlar, polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen intihar olayını görüntüleme yarışına girdi. Olay nedeniyle Fevzipaşa Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı.

Fatih, Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan Karagümrük Stadı'nda, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen Faik isimli bir kişi, aydınlatma direğine tırmanarak, intihar girişiminde bulundu. Aydınlatma direğinin tepesindeki yarı çıplak adamı fark eden çevredeki kişilerin ihbarları üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de metrelerce yüksekte bulunan kişiye merdiven aracı ile ulaşmayı denedi. Ekiplerin, bir saati aşkın çabalarının ardından ikna edilen kişi, itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden indirildi ve polis ekiplerine teslim edildi.



TRİBÜN OLUŞTURUP, MAÇ İZLER GİBİ İZLEDİLER

İntihar girişiminde bulunan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülürken, bir grup vatandaş, bir saati aşan intihar girişimini adeta maç izler gibi izledi. Polis ekiplerinin kontrol etmekte zorlandığı kalabalık, olayı görüntülemek için adeta birbiriyle yarıştı. Bazı kişiler güvenlik şeridini hiçe sayarak, cep telefonlarıyla intihar girişimini görüntülemek istedi. Karagümrük Stadı'nın üstündeki caddede kaldırımı ve yolu işgal eden vatandaşlar, adeta intihar tribünü oluşturdu.



CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

İntihar girişiminde bulunan Faik isimli kişi, polis nezaretinde ambulansa alındı. Olay nedeniyle Fevzipaşa Caddesi'nde yaklaşık bir saat trafik durma noktasına gelirken, bir süre ise Edirnekapı istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Olayın sona ermesinin ardından caddede trafik normal seyrine döndü.



- İntihar girişiminde bulunan kişi

- Ekiplerin çalışmaları

- Olayı izleyen ve görüntüleyen vatandaşlar

- İntihar girişiminde bulunan kişinin indirilmesi

- Genel ve detaylar

7- 590 DAİRELİ SİTEDE "İSKELELİ" YAŞAM

- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE...

- Beylikdüzü'nde bulunan 590 daireli sitedeki binalar aylardır iskelelerle çevrili durumda.

- Site sakinleri firmanın daire başı yaklaşık 6'şar bin lira aldığı ancak çalışmaları tamamlamadığını öne sürüyor.

- Sitede aylardır süren iskeleli yaşam havadan da görüntülendi.

Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER - Güven USTA / İSTANBUL, () BEYLİKDÜZÜ'nde bulunan 590 daireli sitede mantolama için iskeleler kurulu olmasına rağmen, geçen yılın Haziran ayından itibaren bitmeyen çalışmalar site sakinlerini canından bezdirdi. İskeleler ile çevrili binalara girip çıkarken zorlanan site sakinleri firmanın paraları alıp çalışmaları durdurduğunu öne sürdü.

Anlaşma yaptıkları firmaya her bir daire sahibinin 6 bin lira civarında para ödediğini belirten bazı site sakinleri, firmanın kurduğu iskeleleri bırakarak çalışma yapmadığını, iflas ettiğini öne sürdü. Mantolaması biten bazı binalarda oturanlar ise küf ve akıntıdan şikayetçi. Paralarını ödedikleri halde firmanın ortada olmadığını söyleyen site sakinleri yasal yollardan hak arayışında. Yeni yönetim binalara, firmanın iflas ettiğini belirterek, "Yönetim Kurulumuz bu hususta avukatımızı hemen bilgilendirerek yasal takip işlemlerini başlatmıştır" duyurusunu astı.

Beylikdüzü'ndeki sitenin mavi, yeşil ve kırmızı olarak üç ayrı bloğunda 590 daire yer alıyor. Site sakinleri geçen yıl Aralık ayında yapılan yönetim kurulu toplantısında dış cephe kaplaması konusunda bir firmanın kendilerine tanıtıldığını belirttiler. Firma ile daha ihale bile yapılmadan site yönetiminin anlaştığını iddia eden site sakinleri, peşin olarak daire başına 6 bin lira dolayında ödeme yaptıklarını ancak firmanın doğru düzgün çalışmadığını söylediler. Firma tarafından sitede bulunan binalara geçen Haziran ayında iskeleler kuruldu ancak küçük bir bölüm kaplandıktan sonra çalışmalar durdu. Site sakinleri duruma tepki gösterdi, firma ile anlaşma yapan eski site yöneticisine de ulaşamadıklarını iddia ettiler.

FİRMANIN İFLAS ETTİĞİ DUYURULDU

Sitede bulunan binalara ise yeni yönetim astığı duyuru yazısında, firma ile görüşüldüğü, yönetim kurulu başkanının firmanın iflas ettiği için devam etmeyeceğini söylediğine yer vererek, "Yönetim Kurulumuz bu hususta avukatımızı hemen bilgilendirerek yasal takip işlemlerini başlatmıştır. Bu hususta gelişmeler hakkında ayrıca bilgilendirme yapılacaktır" şeklinde duyuru yazısı asıldı.

FİRMA TELEFONLARINA CEVAP VEREN YOK

Binalardaki çalışmaların durduğu günden bu yana site yöneticisinden de 2 aydır haber alınamadığını öne sürdür. Site sakinleri tarafından yeni yönetici seçilmiş durumda. Haberin hazırlandığı saatleri kadar aradığımız dış cephe kaplaması yapan firmanın telefonlarına ise cevap veren olmadı.

"İSKELELER GEÇEN YIL HAZİRAN'DAN BERİ BURADA"

Site sakini Sedef Erener, yaşananlarla ilgili şöyle konuştu:

"2 yıl önce Aralık'ta sitemizin mantolama yapılmasına karar verildi. O zaman firma bizden 4 bin 250 lira istedi. Bir yıl erteledik. Geçen yılki yönetim kurulu toplantısında mantolama yapılmasına karar verdik. Bize firma tanıtıma geldi. Firmaya ihalenin verildiği, bize tam olarak orada açıklanmadı. Malzeme tanıtıldı, biz de 'iyi, güzel' dedik, 'mantolamayı kabul ediyoruz' dedik. Hemen firmaya verilmiş aslında. Firma buraya geldi, ödeme şekilleri kredi kartı tek çekim, kredi kartı taksiti yaptık, peşin ödeme aldı, kredi çektik bir de firmaya senet imzaladık. Fakat şimdi şirket iflas etti. Geçen yıldan bu yana doğru düzgün çalışılmıyor, iskeleler geçen yıl Haziran'dan beri burada. Bina bina geziyor iskeleler. Geçen yıl B Blok yapıldı, 1 yıl boyunca B Blok iskele ile oturdu. Kırmızı binalar bitti, mavilerden 2 bina bitti, 1 bina yarım, yeşillerinden 2 binası bitmiş durumda. Bitmiş binalardaki arkadaşlarımız küf ve akıntıdan şikayetçi. Nakit ödeyenler 6 bin 500 lira, ben taksitle ödedim 6 bin 950 lira, hala da ödüyorum."

Bir diğer site sakini Esin Atalay ise, "13 bin 500 lira peşin ödedik, 2 daire. Şikayetçiyiz, zor durumdayız. Ağaçları söktüler, yönetimden gelip bir kişi ilgilenmedi" diye konuştu. Reyhan Yağın da, "6 bin 500 lira ödeme yaptım. 590 haneli sitenin mağdurlarından biriyim. Çok üzülüyorum bu duruma. Bizi duymalarını istiyorum" dedi. Tahsin Polat ise "Emekliyim, 'mantolama yaptıralım' dediler, millet 'tamam' dedi. Ama yapılan bir iş yok. Hep yarım yamalak, sakat işler. Sonra da şirket iflas etti yazı astı, ben inanmıyorum" şeklinde konuştu.

Çocuklar da site içerisinde bulunan oyun parkında oynayamadıklarını söylüyorlar. Selin Gümüş, artık site içerisinde oynayamadıkları için çok mutsuz olduğu söyledi.



- Havadan görüntüler

- Site sakinleri

- İskelelerin görüntüsü

- Bina sakinlerinin görüntüsü

- Binaların görüntüsü

- Site sakinleri ile röportaj

- Muhabir anonsu

- Çocuklar ile röportaj

- Detaylar

8- KARTAL'DA ASIRLIK ÇINARIN DALLARI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Kartal'da park halindeki otomobilin üzerine asırlık çınarın dalları düştü. Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmazken dalların otomobil üzerine düşme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kartal Yakacık Ayazma Caddesi'nde bulunan asırlık çınar ağacının dalları, park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Park ettikten sonra çay bahçesine oturmaya giden Ahmet Ayzıt, dışarıdan gelen gürültüyü duyunca aracının başına koştu. Çınarın dallarının otomobilinin üzerine düştüğünü gören Ayzıt, "Rüzgar vardı, rüzgardan dolayı aracın üzerine büyük bir dal düştü. Görüyorsunuz aracın halini. Araçta baya bir masraf var. Ben içinde değildim, içeride oturuyordum. İçinde olsaydım orada bırakmazdım zaten biliyordum rüzgar vardı. Tahmini 50 bin lira masraf var. Belki daha fazla çıkar." dedi.

"BUNUN BAKIMININ YAPILMASI LAZIM"

Ayazma Caddesi'ndeki otopark görevlisi olan Sabit Kal ise, "Ben burada otopark görevlisiyim. Ağacımız 700 yıllıktır. Ama herhangi bir bakım yapılmadı. Orada araba değil de insan da olabilirdi. Her zaman bu rezillikleri çekiyoruz. Daha önce de oldu bu olaylar. Bunun bakımının yapılması lazım. Sonuçta araba değil, insan da olabilirdi. Allah korusun bir çocuk olsaydı. Böyle bir halde geri dönüşü olmaz. Yeri geldi mi kalabalık oluyor burası insan kaynıyor." diye konuştu.

DALLARIN DÜŞME ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Asırlık çınar ağacının dallarının otomobilin üzerine düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin çınar ağacının altında park halinde durduğu, çıkan büyük gürültünün ardından dalların otomobilin üzerine devrildiği ve o anda orada bulunan başka bir aracın hızla uzaklaştığı görülüyor.

-Park halinde bulunan otomobil

-Çıkan büyük gürültü

-Ağaç dallarının otomobilin üzerine düşmesi

-Devrilme anında orada bulunan bir başka otomobilin hızla uzaklaşması

(AKTÜEL)

-Devrilen ağaç dalları

-Park halinde bulunan otomobil

-Otomobil sahibi ile röp

-Otopark görevlisi ile röp

-Asırlık çınar ağacı

-Genel ve detay

