DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- ÜMRANİYE'DE KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR: 1'İ AĞIR, 7 YARALI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İstanbul

Ümraniye'de ters yöne giren lüks otomobil, Şile Yolu Kavşağı'ndan Fevzi Paşa Caddesi'ne yönelen otomobile çarptı. Kazada biri ağır 7 kişi yaralandı.



Kaza saat 23:00 sıralarında Ihlamur Kuyu Mahallesi Sapağında meydana geldi. İddiaya göre, Fevzi Paşa Caddesi'nden ters yöne girerek Şile Yolu Kavşağı'na yönelen 34 KT 4984 plakalı lüks otomobil ile, Şile Yolu Kavşağı'ndan Fevzi Paşa Caddesi'ne yönelen 34 YPA 60 plakalı otomobile çarptı.



KAZADA BİRİ AĞIR 7 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.



OTOMOBİLDE SIKIŞAN 2 KİŞİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Kazada 34 YPA 60 plakalı otomobilde bulunan iki kişi sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmalarının ardından, sıkıştıkları yerden çıkarılan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Bir kişinin ağır yaralandığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



"KIRMIZI ARAÇ TERS YÖNDEYDİ"

Kaza anında olay yerine ilk gelenler yaşananları anlattı. Kaza zedelerin yardımına koşan İlhan Yılmaz, yaşananları anlattı. Yılmaz, "Ben kaza anında evdeydim. Sesi duyunca hemen aşağı indim. Baktım kırmızı araç zaten buradan tersten gelmiş. Kafa kafaya çarpışmışlar. Toplamda 6 kişi yaralıydı. Hemen ambulansı aradık. Müdahale etti. Duyduğum kadarıyla bir kişinin durumu ağırmış" dedi.



30.12.2019 - 00.25 Haber Kodu : 191230001

2- UNKAPANI KÖPRÜSÜ'NDEN ATLAYAN KİŞİNİN KURTARILMASI KAMERADA

Ersan SAN / İSTANBUL

Unkapanı Köprüsü'nden suya atlayan bir kişi, teknedeki kişiler tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Ali Yıldırım adlı kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Unkapanı Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, 46 yaşındaki Ali Yıldırım, bir anda köprüden suya atladı. Çevrede bulunan bir teknenin personeli, su yüzeyindeki Ali Yıldırım'ı yakalayarak kurtarıp karaya çıkardı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ali Yıldırım'ı Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Ali Yıldırım'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yıldırım'ın denizden karaya çıkarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

3- POLİSİ ALARMA GEÇİREN AİLE KAVGASI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Üsküdar'da akşam saatlerinde kardeşiyle kavga eden bir kişinin polis merkezine giderek annesinin hayatından endişe ettiğini ve annesiyle evde olan kardeşinin kendisine kapıyı açmadığını söylemesi üzerine polis ekipleri alarma geçti. Bölgeye özel harekât polisleri istendi.

Olay saat 22.30 sıralarında Üsküdar Ahmediye Mahallesi Dönme dolap Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın beşinci katında meydana geldi. Anne ve iki ağabeyiyle birlikte yaşayan O.D. (29), büyük ağabeyi ile kavga etti. Tartışma sonrası evden ayrılan ağabey, tekrar eve dönmek istedi. Fakat kendisine kapı açılmayınca yakınlarında bulunan Üsküdar Doğancılar Polis Merkezi'ne giderek kardeşiyle tartıştığını, kardeşinin annesiyle birlikte evde olduğunu ve kendisine kapıyı açmadığını söyledi. Polis ekipleri bunun üzerine belirtilen adrese gelerek evdekilerin kapıyı açmasını istedi fakat kapı açılmadı. Görevli polisler olay yerine özel harekat ve sağlık ekipleri istedi. Kısa sürede olay yerine gelen özel harekat polisleri kapıyı kırarak içeri girmeye hazırlanırken, O.D., adlı kişi kapıyı açtı. İçeri giren polis ekiplerinin evde herhangi bir yaralı ve can kaybı olmadığını görmesi üzerine O.D adlı kişi, anne ve ağabeyi ifadelerini almak üzere Doğancılar Polis Merkezi'ne götürüldü. Anne ve oğulları alınan ifadelerinin ardından evlerine gönderildi.

4- FATİH'TE AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL,()

Fatih'te 3 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Ahşap bina tamamen yanarken itfaiye ekipleri yangının diğer binalara sıçramaması için büyük uğraş verdi.



Yangın saat 23.30 sularında Fatih Demirtaş Mahallesi Hayriye Hanım Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden başlayan yangın kısa sürede ahşap binanın tamamını sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sokakların dar olması nedeniyle yanan binaya ulaşmakta güçlük çekti. Yangının diğer binalara sıçramaması için zamanla yarışan itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

5- EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN FERHAT KIRIŞ'IN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()

Beylikdüzü'nde eşi Binnaz Kırış tarafından silahla başından vurularak öldürülen iki çocuk babası Ferhat Kırış'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Cenazeyi almaya gelen Kırış'ın kuzeni Mustafa Aşkın "Sabah 10 sıralarında babama telefon geliyor. Arayan kişi 'Ferhat bey vuruldu' diyor. Babam da beni aradı. Biz geldiğimizde polis arkadaşlar içerideydi. Bizi içeri almadılar. Kendi teslim olmuş. Biz de olayın şokundayız. Kendisi ile ilgili bildiğimiz bir problem yoktu. Ailesine düşkün bir babaydı. Evine gittiğimizde bir yenge gibi değil bir abla gibi bizi karşılardı. Evindeki problemler bu kadar büyük müydü? Bilmiyorum. Evde oğlunun olduğunu söylüyorlar. 18 Nisan'da oğlunun düğünü olacaktı. Oğluna ev aldı. Evini de yapmaya başlamıştı. İki çocuğu vardı. Biri Ankara'da okuyor. Diğeri buradaydı. Kelimenin bitti yer. Annesine babasına sabır diliyorum. Bizim için de zor bir durum. Yıkıldık." dedi.

Cenazenin yarın Esenyurt Haramidere Cem evinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Samsun Ladik'te toprağa verileceği öğrenildi.

6- KIŞ LASTİĞİNE YOĞUN İLGİ

Haber-Kamera: Özden ATİK - Mertcan ÖZTÜRK / İstanbul,

İstanbul'da kış lastiği taktıran sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu. 1 Aralık'tan itibaren özellikle ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiğine, özel araç sahipleri de yoğun ilgi gösteriyor. Bazı lastikçiler, havanın yağışlı olmasının da kış lastiğine olan ilgiyi artırdığını söylüyor.

Bağcılar'da 25 senedir lastikçilik yapan işyeri sahibi Şükrü Ergün, "25 senedir çalışıyoruz. Daha önceden insanlar kış lastiğinin özelliğini bilmiyorlardı. Kullanan daha az insan vardı. Bunun özelliğini öğrenince insanlar tabii ki, daha çok kendi sağlıklarına önem verip kullanıyorlar" dedi. Hava şartlarının bozmasıyla yoğunluğun da arttığını ifade eden Ergün, "Mesela Pazar günü telefonumuz susmadı. Elemanlarla birlikte mesaiye kaldık. Randevulu çalışıyoruz. Kaçta işimiz biter bilmiyoruz" diye konuştu. Yoğunluğun Kasım ayı itibariyle başladığını söyleyen Ergün, "Yağış çok etkiliyor. Dün ve bugün yemek yiyemedik diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"GÜVENLİĞİNİ DÜŞÜNEN HERKESİN KIŞ LASTİĞİ TAKTIRMASI LAZIM"

Özel aracına kış lastiği taktıran Şükrü Biçer ise güvenlik sebebiyle kış lastiği taktırdığını belirterek "Malum kış şartları, her an hava şartları değişebiliyor güvenlik sebebiyle. Her yıl düzenli bir şekilde taktırıyorum. Yüzde yüz fark ediyor. Yani lastiğim idare eder, bu kışta beni götürür diye düşünmemek lazım. Güvenliğini düşünen herkesin kış lastiği taktırması gerekiyor" dedi.

"YAĞIŞ OLMASINDAN DOLAYI YOĞUNLUĞUMUZ VAR"

Kış lastiği taktırmak için aracını getiren İbrahim Uçar da güvenlik için herkesin kış lastiği taktırmasını istediğini ifade etti. İşyeri sahibi Faruk Abik ise lastiklerin değişim zamanının geldiğini belirterek "Ticari araçlar da mecburi, binek araçlarda mecburi değil. Kış lastiği takanlar hayatlarını tehlikeye atmazlar, karşı tarafı da sıkıntıya sokmazlar. Yol tutuşları daha iyi olur" diye konuştu. Yoğunluğun 1 Aralık'tan itibaren başladığını anlatan Abik, "Kış lastiği değişim zamanı başladığından beri mecbur pazar günü de açıyoruz. Bugün de yağış olmasından dolayı biraz daha yoğunluğumuz var. Bugün 33 araç çıkardık. Saat 12.00, 01.00 de eve gittiğimiz oluyor. Dört lastik değişimi, dört lastik balanslarını yapıyoruz, ön takım düzeninde herhangi bir parça değiştiyse onların rota ayarlarını yapıyoruz. Lastik tamirleri çıkıyor aralarında" dedi.

"SON ANI BEKLEMELERİNE GEREK YOK"

Aracına kış lastiği taktıran Zekeriya Cüre de, "Artık gerekli oldu. Özellikle ticari araçlar için daha güvenli oluyor. Rahat, kayganlık her tutumunda aracın daha güvenli yola gittiğimiz anlıyoruz" dedi. 28 yıldır lastikçide çalışan Şükrü Aktaş ise şunları söyledi: "Bugün yoğunluk vardı. Sabah saat 08.00 gibi dükkanı açtım, yaklaşık 20 kadar aracın lastiğini değiştirdim. Son anı beklemelerine gerek yok. Kış lastiği güvenli bir şey, herkesin can güvenliği önemli, tavsiye ediyoruz. Son 5 yıla kadar bu kullanılmıyordu, artık bundan sonra insanların aydınlanmaları açısından lastikçiler de, bayilerde lastik hakkında bilgi almaları daha iyi olur."

(Havadan Görüntülerle)

7- ÇEKİLİŞE 2 GÜN KALA EMİNÖNÜ'NDE 'UMUT' KUYRUĞU

Elif YAVUZ- Ersan SAN- Ömer HASAR/İSTANBUL, ()

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için bilet satışı devam ediyor. Eminönü'nde ünlü bilet gişesinin önünde bugün çok sayıda kişi soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Bilet kuyruğu havadan da görüntülendi.

Bu yılki ikramiye 80 milyon lira. Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılıyor. Eminönü'nde bulunan bilet gişesinin önünde ise uzun kuyruklar oluştu. Bilet almak için Kocaeli'den geldiğini söyleyen Aslan Çicek, "Önce garibana fakire yardımcı olacağım. İzmitli'yim ben. Kocaelispor'a da destek olacağım. Bilet almak için Kocaeli'nden geldik. Kızım istedi merak ediyordu burayı onun için geldim" dedi.

85 yaşındaki Nazmiye Şen ise, "Ev alacağım. Çocuklarıma vereceğim. 80 milyon bana çıkarsa çocuklarıma vereceğim. Mezarımı yaptıracağım. Ben şanslıyımdır, çıkabilirö diye konuştu. Gülsüm Değirmenci de "Mersin'den geliyoruz. Şansa inanırım. Yılbaşı öncesi İstanbul'a gelmemizin bir hayrı vardır" diye düşünüyorum. O yüzden geldik bilet aldık. Arkadaşlarım da istedi. Onlara da aldım" dedi.

Bu yıl ilk kez bilet alacağını belirten Fırat Karadaş ise şansını denemek istediğini belirtti. Aslı Soylu ise çıkan para ile memleketine yatırım yapacağını ifade ederek, "Güzel bir para. Memleketim olan Çorum'a yatırım yapmayı düşünüyorum. Geri kalanı da ailem ve sülalem için harcayacağım" diye konuştu.

Eminönü'ndeki bilet gişesinin önündeki uzun kuyruk ise havadan da görüntülendi.

8- EMİNÖNÜ'NDE YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ

Elif YAVUZ-Ömer HASAR/İSTANBUL, () EMİNÖNÜ'nde yılbaşı hareketliliği hız kazandı. Yeni yıla iki gün kala kutlamalar için vatandaşlar hediyelik eşya, yılbaşı süsü ve kuruyemiş alışverişleri yapıyor. Eminönü esnafı ise yeni yıl hareketliliğinden memnun olduğunu belirtiyor.

Kuruyemiş satıcısı Hasan Öner, "Soğuk havaya rağmen yılbaşı hareketliliği var. İşler iyi. İnsanlar gelip yılbaşı için alışverişini yapıyor. Herkes sofrası zengin olsun ister. Taze kuruyemiş almak istiyor. Geçen seneye oranlar fiyatlarda artış var. Biraz yüksek geliyor vatandaşlara. 40 lira ile 58 lira arasında karışık çerezler var. Son günlerde hareketlilik artıyor" dedi.

"KARIŞIK KURUYEMİŞ 25 LİRA İLE 58 LİRA ARASINDA"

Bir başka kuruyemiş satıcısı İbrahim Tektaş ise karışık kuruyemiş fiyatının 25 lira ile 58 lira arasında değiştiğini söyledi. Tektaş, "Yılbaşında en çok çerez, fındık, fıstık, çekirdek tercih ediliyor. Karışık kuruyemişlerde leblebili çeşitler 25-35 lira arasında, lüks karışık kuruyemişlerde kilogram fiyatı ise 58 lira" diye konuştu.

Yılbaşı alışverişi için Eminönü'ne gelen Pınar Biçer "Eşimle başbaşa kutlayacağız. Gram gram 5'er 10'ar liralık alışveriş yapıyoruz. Fiyatlar biraz pahalı. Birkaç yıl öncesine göre iki uç katına çıktı. Aldıklarımız 50 lira tutacak. Bunun meyvesi, yemeği, içeceği derken bütçeyi aşacağız"dedi.

Aslan Yazıcılar da "Yılbaşı için alışveriş yapmaya geldik. Fındık, fıstık çerez alışverişi yaptık. Milli Piyango bileti de aldık. Fiyatlar biraz pahalı ama yine de alınabiliyor. Uzakta oturmamıza rağmen genellikle Eminönü'nü tercih ediyoruz" ifadelerini kulandı.

"YILBAŞI HEDİYELERİNDE EN ÇOK SATILAN ÜRÜN KAR KÜRESİ"

Eminönü'nde kuruyemiş ve yiyecek alışverişinin yanı sıra yılbaşı süsü ve hediyelik satışı da yapılıyor. Yılbaşı ağacı ve süsleri satan Begüm Akan satışların yoğun olduğunu belirterek, "Yılbaşı ürünleri satışı yapan mağazalarımız yoğun. Yılbaşı ürünleri hızla satılıyor. Bu dönemde ağaçlar, süsler, şapkalar daha çok tercih ediliyor. Burası Eminönü olduğu için fiyatlar da daha uygun" dedi.

Hediyelik eşya satışı yapan, Metin Başaran da "Yılbaşı hediyelerinde en çok satılan ürün kar küresi. 50-40 lira arasında değişiyor fiyatları. Yüzde 50 indirim yaptık. 5 liraya da 50 liraya da ürün satıyoruz. Yeter ki vatandaşlar alışveriş yapsın" diye konuştu.

9- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NAZARBAYEV İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki yıllarda da Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda işbirliğinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.

(ÖZEL)

10-TRAFO BİNASINDA 2 GÜN MAHSUR KALDIĞINI İDDİA ETTİ GÖZALTINA ALINDI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Şişli'de trafo binasında mahsur kaldığını iddia eden kişi, itfaiye ve çilingir yardımıyla kurtarıldı. Bomonti Tüneli'nde açık bir kapıdan girdikten sonra yürüyerek geldiği trafo binasında 2 gün boyunca mahsur kaldığını öne süren kişi, çelişkili ifadeleri üzerine gözaltına alındı.

Olay, Dolapdere Caddesi'ndeki cep telefonu operatörlerinin ortak kullandığı trafo binasında dün saat 13.00 sıralarında yaşandı. Trafo binasının yanındaki benzin istasyonu çalışanları, bir kişinin yardım çığlıklarını duyarak sesin geldiği tarafa yöneldiler. Yardım isteğinin trafo binasında mahsur kalan bir kişiden geldiğini fark eden çalışanlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, elektrikli makasla trafonun kapısını kesmeye çalışırken, mahsur kalan kişi de kapının arkasındaki molozları temizleyerek içeriden yardım etti. Bu sırada yoldan geçen bir kişi kendisinin çilingir olduğunu söyleyerek, kapıya zarar vermeden açabileceğini söyledi. Çilingir, polis gözetiminde kapıyı açarak mahsur kalan kişinin dışarı çıkmasını sağladı.

Üzerinde kimlik belgesi çıkmayan kişi, polise, adının Rezan Çiçek olduğunu, 2 gün önce Bomonti Tüneli'nde açık bir kapıdan girdikten sonra yürüyerek trafo binasına geldiğini, çıkış kapısını kilitli görünce geri dönmek istediğini, tünele dönüş kapısının da kilitli olması nedeniyle içeride mahsur kaldığını iddia etti. 2 gün boyunca dışarıdakilere sesini duyurmaya çalıştığını öne süren kişi, çelişkili ifadeler vermesi nedeniyle gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

