DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

()Sarıyer'de şiddetli yağış sonrası yol kenarındaki istinat duvarı çöktü. O anda yoldan geçmekte olan bir çekici kamyonet toprak altında kalmakta son anda kurtuldu. Çekicinin sürücüsü yara almadan kurtulurken araçta hasar oluştu. Göçüğün meydana geldiği yol uzun süre trafiğe kapandı.ÇEKİCİ ÇÖKEN DUVARDAN SON ANDA KURTULDUOlay saat 20.30 sularında Sarıyer Çayırbaşı Tüneli girişi Çırçır Suyu mevkii Maslak yönünde meydana geldi. Etkili olan sağanak yağmurla birlikte yok kenarındaki istinat duvarı çöktü. O anda yolda seyir halinde bulunan 34 AZ 5726 plakalı çekici kamyonet yola devrilen duvarın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araç kısmen zarar görürken sürücü ise yara almadan kurtuldu.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Heyelanın yaşandığı yol tamamen trafiğe kapanırken Maslak yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine sevk edilen iş makinaları yardımıyla yolun bir şeridi temizlendikten sonra trafik tek şeritten aralıklarla kontrollü olarak sağlandı. Göçükten kısmen zarar gören kamyonet sürücüsü olaydan yara almadan kurtulurken, kamyonet etrafındaki moloz yıkıntıları temizlendikten sonra başka bir çekici yardımıyla olay yerinden götürüldü.

"YARALI YOK AMA ŞANS ESERİ YOK"

Göçüğün meydana geldiği istinat duvarının hemen üst tarafında esnaf olan Kutlu Çırçır, "Her yağmurda bu tekrar ediyor, biz bunun altyapısının yapılması için devamlı söylüyoruz fakat çözüm getirilemiyor. Her yağmurda yaşanıyor bu, geçen yağmurda da yol kapandı. Şu anda da işte otoparkımız düştü. Araba maddi manevi bir hasar gördü. Üzüldük ama altyapının yapılmasını talep ediyoruz. Burası ana cadde yani. Göçme anını görmedim, dükkandaydık otoparkçımız söyledi bize geldik sıkıntıyı gördük. Yaralı yok ama şans eseri yok, inşallah olmaz. Altyapı yapılırsa buradan geçen araçlar rahat rahat geçer. Acımız büyük" şeklinde konuştu. İş makinaları ve itfaiyenin yoğun çalışmaları ile yoldaki moloz parçaları kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Duvarın çökme anı ve çekici aracının altında kalmaktan son anda kurutulması kameralara yansıdı.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Duvarın çökme anı

-Detaylar



AKTÜEL

-Yıkılan istinat duvarı

Duvarın altında kalan çekici kamyonet

-İtfaiyenin çalışmaları

-İş makinesinin çalışmaları

-Trafiğe kapanan yol

-Çevre esnafı ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

28.12.2019 - 22.07 Haber Kodu : 191228210

28.12.2019 - 22.49 Haber Kodu : 191228213

28.12.2019 - 22.58 Haber Kodu : 191228214

28.12.2019 - 23.02 Haber Kodu : 191228215

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2- TEM OTOYOLU'NDA BARİYER CİPE OK GİBİ SAPLANDI: 3 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/

Bağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde giden bir cip, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Bariyerin ok gibi saplandığı araçtaki 3 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza Bağcılar, TEM Otoyolu'nda sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 UPF 93 plakalı cipi kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü Ankara istikametinde seyir halinde giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek yolu ayıran bariyerlere çarptı. Kaza sonrası cip sürücüsü ile beraberinde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi araçta sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri de ağır yaralanan 3 kişiye ilk müdahalelerini yaparak en yakın çevre hastanelere kaldırdı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza sonrası araç içine kadar giren bariyer itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kesildi. Kazaya karışan cip çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kazanın meydana geldiği yer

- Kazaya karışan cipin görüntüsü

- Polisin çalışması

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Araca saplanan bariyerin görüntüsü

- Aracın çekilmesi

- Vatandaş ile röp

- Genel ve detaylar

29.12.2019 - 06.48 Haber Kodu : 191229012

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3- ALKOLLÜ SÜRÜCÜ MAKAS ATTI, FACİADAN DÖNÜLDÜ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, ()

Unkapanı'nda alkollü sürücü makas atarak ilerlerken önünde seyreden otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yaklaşık iki yüz metre sonra durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

ÖNCE OTOMOBİLE SONRA OTOBÜSE VURARAK DURABİLDİ

Kaza 03.30 sularında Fatih Unkapanı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Afganistan uyruklu Muhammed Haşim Nuri'nin kullandığı 34 RY 4064 plakalı otomobil iddiaya göre yolda makas atarak ilerlerken bir anda önünde seyreden Aydın Yıldız yönetimindeki 34 ZF 3874 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan otomobil yaklaşık iki yüz metre sonra yolda ters dönerek durabildi. Arkadan çarpan otomobil ise yol kenarına park edilmiş otobüse de çarptıktan sonra durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yabancı uyruklu kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Şok yaşayan kadını olay yerine gelen arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Afganistan uyruklu Muhammed Haşim Nuri'nin kullandığı otomobilden çıkan bir poşetin içindeki boş bira kutuları dikkat çekti. Polis ekipleri alkolmetre ile yaptıkları ölçümde aşırı alkollü çıkan Nuri ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"TAKLA ATMAMAK İÇİN FRENE BASMADIM"

Yolda seyir halindeyken hızla gelip arkadan kendilerine çarptığını söyleyen Aydın Yıldız; "Ben 50 ile gidiyordum, herhalde 120 ile geldiler arkadan vurdular. Yemin ederim takla atmaktan kurtulduk. Arkadaşımla Bakırköy'e gidiyorduk çorba içmeye. Arkadan gelip vurdular olay bu. Bize vurunca takla atmamak için frene basmadım, araç toplanınca frene basıp durdum" şeklinde konuştu.

"ÖLÜMDEN DÖNDÜK"

Kaza sırasında otomobilin içinde bulunan Sadık Kaya ise yaşadıkları şoku şöyle anlattı; "Açıkçası kazanın nasıl olduğunu anlayamadım ben, birden 'bom' diye bir ses çıkınca ısrarla frene bas dedim. Frene basmadı, Allah'tan frene basmadı, frene bassa takla atardık. Arkamızdan süratli araçlar gelmiş olsa kesinlikle zincirleme kaza olabilirdi. Açıkçası ölümden döndüğümüzü düşünüyorum ben"

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN RAHAT TAVIRLARI

Yapılan ölçümlerde yüksek promilde alkollü çıkan Afganistan uyruklu Muhammed Haşim Nuri'nin rahat tavırları dikkat çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

-Kaza yerinden görüntü

-Yaralı kadının yalın ayak dolaşması

- Kaza yapan şoförler ile röportajlar

-Alkollü sürücünün alkolmetreye üflemesi

-Genel ve detay görüntüler



29.12.2019 - 05.51 Haber Kodu : 191229010

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4- MALTEPE'DE SULU KAR ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren yağmur, bazı noktalarda zaman zaman sulu kar yağışına dönüştü. Maltepe'nin yüksek kesimlerinde sulu kar yağışının ardından bazı evlerin çatılarının ve arabaların üzerlerinin karla kaplandığı görüldü.

KARLA MÜCADELE EKİPLERİ TEYAKKUZDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini almış durumda.

"İNŞALLAH YENİ YILA KARLA GİRECEĞİZ"

Eyüp Berk, "Akşam saat 19.00 gibi karı bekledik. Yağan karın tadını çıkmaya çalışıyoruz. Hatta bekliyoruz buraya daha yoğun bir şekilde kar yağmasını burası tepe olduğu için arkamız da bile ormanımız var oyun oynamak için arkadaşlarımı çağırdım onu bekliyorum. Allah'ın izniyle bu yeni yıla karla gireceğiz. Herkesin dışarıya çıkması ve karın tadını çıkarsın" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kar yağışından detaylar

-Araçların üzerinde biriken kar

-Kar tuzlama aracından detaylar

-Evlerin çatılarında biriken kar

-Vatandaşlarla röp.

-Genel ve detaylar

29.12.2019 - 00.52 Haber Kodu : 191229002

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5- ÇATALCA'DA KAR YAĞIŞI

*Bazı mahalleleri beyaz örtü kapladı.

Savaş ATAK/İSTANBUL, () ÇATALCA'da kar yağışı etkili oldu. Bazı noktalarda beyaz örtü oluşurken, merkezde karla karışık yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Çatalca'da dün akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Binkılıç Mahallesi'nde beyaz örtü yerleri kapladı. Çatalca merkezde ise karla karışık yağmur yerini akşam saatlerinde kar yağışına bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-Binkılıç Mahallesinde oluşan beyaz örtü

-Çatalca merkezde kar yağışı

-Detaylar

28.12.2019 - 18.33 Haber Kodu : 191228187

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6- MUSEVİLER HANUKA BAYRAMI'NI GALATA KULESİ MANZARASINDA KUTLADI

Haber-Kamera:Mertcan ÖZTÜRK,()

Museviler, Neve Şalom Sinagog'unda dualarını ettikten sonra Galata Kulesi'nin yanında toplanıp Hanuka Bayramlarını kutladılar. Konser eşliğinde başlayan bayram kutlaması, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da Musevilerin Hanuka Bayramını kutlaması ardından Hanuka Bayramını temsil eden mumların yakılmasıyla sona erdi. Bayram kutlamasına Türkiye Dış İşleri Bakanı Araştırma ve Güvenlik Müdürü Büyük Elçi Aylin Taşhan'da katıldı.

Bayram kutlaması Musevi çoğunluklu olsa da İslam aleminden insanlar da bayram kutlamasına eşlik etti.

Hanuka Bayramı için konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız şunları söyledi;

"Yahudi vatandaşlarımız, sayın başkonsolosluğumuz, sayın metropolit, kıymetli hanımefendiler, Beyoğlulular sizleri sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Hanuka Bayramınız kutlu olsun. Bütün dinlerin, inançların, kültürlerin, kendini var edebildiği var olma ümidini özgürce yaşayabildiği Beyoğlu'ndayız, bir tarih şehrindeyiz. Farklı inançlar burada kendilerine en zengin manada, en geniş manada kendilerini ifade etme imkanı buldular. Bayramlar ortak kültürümüzün yaşaması ve geleceğe aktarılması konusunda ortak kültürün var olması ve yaşatılmasında hep bir zemin teşkil ettiler. Tıpkı Hanuka Bayramı gibi. Bugün burada tarihi şehirde hemen Galata Kulesi'nin yanında yanmakta olan mumların dünyada cehaletin yok olmasına vesile olmasını diliyorum."



Görüntü Dökümü:

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-Konserden görüntüler

-Mum yakma görüntüleri

-Ziyaretçi görüntüleri

-Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın açıklaması

-Genel ve Detay



28.12.2019 - 23.42 - Haber Kodu : 191228218

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7- İMAMOĞLU'NDAN AKŞENER'E "KANAL İSTANBUL" BİLGİLENDİRMESİ

İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret ederek Kanal İstanbul projesiyle ilgili teknik bilgi verdi. İmamoğlu, Bosna Hersek dönüşü eşi Dilek İmamoğlu ve kızı Beren ile birlikte, Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etti. İmamoğlu'nun yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kanal İstanbul'a neden karşı olduğunu Akşener'e anlattığı bildirildi. Akşener ve İmamoğlu görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TEKNİK VERİLERİ PAYLAŞTIM"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Kanal İstanbul'a dilekçe ile itiraz sürecine verdiği destekten dolayı teşekkür eden İmamoğlu, "Kanal İstanbul süreci ile ilgili elde ettiğimiz teknik verileri ana başlıklarıyla paylaştım. Zaten kendileri de parti bünyesinde çalışmalarını sürdürüyorlardı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu vasıtasıyla süreçleri kendileriyle paylaşıyorduk. Dolayısıyla çok verimli bir sohbet oldu. Bize evinin kapısını açtığı için de çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

"DAVET EDERSE KOŞA KOŞA GİDERİM"

Bir gazetecinin, "Kanal İstanbul ile ilgili turlarınız devam edecek mi? Özellikle, 'Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyorum, ikna edebilirim' dediniz. Bir ışık alıyor musunuz, öyle bir davet olur mu?" sorusuna İmamoğlu, şu şekilde cevap verdi:

"Aslında olmalı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı demek; 16 milyon insanın derdini hisseden kişi demek. Biz şuanda bilimsel çalışmalar sürdürüyoruz. Aynı şekilde İYİ Parti bu sürece dahil ve bilimsel çalışmalar yapıyor. Ocak ayında kendi çalıştayları var, bizim çalıştaylarımız olacak. Ben elde ettiğimiz verileri keyifle Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşmak isterim. Temmuz'dan beri kendilerinden randevu talebim var. İstanbul'un deprem sorununu, mülteci sorununu konuşmak isterim. Kanal İstanbul ile ilgili neyi yanlış bulduğumu kendilerine ifade etsem. Yanlış mı olur? Çok doğru olur! Bizim beklentimiz bu. Israrla talep edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse koşa koşa gideriz. Süreci anlatırız. Gördüğümüz aksaklıkları ve İstanbul'a dair gördüğümüz tehditleri anlatırız. Bu kadar net. Ülkenin hiyerarşisi bu şekilde işler diye düşünüyorum. Beklentimiz bu"

AKŞENER: "EN ÇOK DİLEK HANIM VE BEREN'E TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Akşener de açıklamasında, "Ben de Başkan'a teşekkür ediyorum ama en çok Dilek Hanım ve Beren'e teşekkür ediyorum. Evimizi şereflendirdiler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum başkanım" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Meral Akşener, Basın Danışmanı Murat İde'nin öğlen saatlerinde uğradığı saldırı ile ilgili de gazetecilerin sorusuna şu cevabı verdi:

"Sayın Soylu'nun dikkatini çekmek isterim. Kendisini uzun zamandır Türkiye'nin en başarılı içişleri bakanı olarak tanımlıyor. Ama içişleri bakanlığı döneminde dövülmemiş insan ve dövenlerin beraat etmediği bir an olmadı. Biliyorsunuz evimin önünde de aynı şey oldu. Bu ev basıldı, onlar da beraat etti. Dolayısıyla ben Sayın İçişleri Bakanının görevini yapmaya hukuku da, yargıyı da bu konuda objektif davranmaya davet ediyorum. Türkiye bu tür şeyleri taşıyamaz. Murat İde ile de konuştum. Durumu iyi. Ama yarın sizin başınıza da aynı şey gelebilir. Şiddetle kınıyorum"

Görüntü Dökümü:

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-Soru-cevap

-Detaylar

28.12.2019 - 22.39 Haber Kodu : 191228212

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8- BAĞCILAR'DA 4 KATLİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCOĞLU / İSTANBUL

Bağcılar'da bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangın Bağcılar, Merkez Mahallesi'nde akşam saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre 690. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada bina sakinleri de hemen aşağı indi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan binanın çatısı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri binanın çatısında soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binanın çatısında hasar meydana geldi.

ALEV ALEV YANDI

Yangın çıkan binanın çatısının alev alev yanması bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde binanın çatısının alev alev yandığı görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

- Çatının alev alev yanması

- genel ve detaylar

AKTÜEL

- Olayın meydana geldiği yer

- İtfaiye ekiplerinin çalışması

- Polisin önlemi

- Sağlık ekiplerinin görüntüsü

- Genel ve detaylar

28.12.2019 - 22.14 Haber Kodu : 191228211

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9- İBB'DEN İŞTEN ÇIKARILANLAR VE HAYVANSEVERLER SOĞUK HAVAYA RAĞMEN EYLEMLERİNE DEVAM EDİYOR

İSTANBUL () İSTANBUL İstanbul'da etkili olan soğuk hava İBB önünde bekleyişlerini devam ettiren işten çıkarılan işçiler ve Adalar'daki hayvan ölümlerini protesto eden hayvanseverlere zor anlar yaşatıyor. İşçiler ısınmak için ateş yakarken hayvanseverlerde gaz sobasıyla ısınmaya çalışıyor.

"ÇOCUKLARIMIZ DA AYNI ŞEKİLDE SOĞUKTA BEKLİYOR"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışırken işten çıkarılan işçilerden Mehmet Akgün işe dönene kadar eyleme devam edeceğini söyledi. "Çocuklarımız aç" diyen Akgün, "Biz de burada devam ediyoruz. Hava çok soğuk, yağmur yağıyor. Bu soğukta beklerken çocuklarımız da aynı şekilde soğukta bekliyor. Çünkü açacak doğalgaz yok. Yemek yok. Biz buraya hakkımız olanı almaya geldik. Bekleyişimiz devam edecek. Bir arkadaşımız burada kalp krizi geçirdi. İnşallah vicdanları sızlar. İşlerimizin başına geri döneriz" dedi.

"ÇOCUĞUM ŞU AN EVDE HASTA"

İSFALT A.Ş'de iş makinesi operatörü olarak çalışırken işten çıkarılan Adem Demir ise, "Biz burada mağduruz. Yağmurun altında haklı olduğumuz için hakkımızın peşindeyiz. İşimizi geri almayı istiyoruz. İşimizi geri alana kadar bekleyeceğiz. Çocuğum şu an evde hasta. Ben buradayım nöbetteyim. Ateş yakarak ısınıyoruz. Başka türlü çabamız yok. İlla ki zor oluyor" diye konuştu.

"ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İSPER A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Mehmet Akarsu ise "Sayın İmamoğlu akşam huzur içinde uyuyabiliyor mu? İşçiyi mazeretsiz, keyfe atarsam akşam çocuklarımın yüzüne bakamam' diyordu. Çocuklarının yüzüne nasıl bakıyor? Gördüğünüz gibi ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Yetmiyor ama yetiştirmeye çalışıyoruz. 3 tane çocuğum okuyor benim. Borç harç ayakta durmaya çalışıyoruz. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Haksız yere işten çıkarıldık" şeklinde konuştu.

Öte yandan Adalar'daki hayvan ölümlerini protesto eden hayvanseverlerin de bekleyişi devam ediyor. Soğuk havaya rağmen eylemlerini devam ettiren gruptakiler gaz sobasıyla ısınmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü:

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-İşçilerden görüntü

-Yaktıkları ateş

-İşçiler ile röportaj

-Hayvanseverlerden görüntü

-Detaylar

28.12.2019 - 19.04 Haber Kodu : 191228196

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10- BAKAN SOYLU: BİZ BÜYÜK PROJELERİN VE BÜYÜK STRATEJİLERİN ÜLKESİ OLMAK DURUMUNDAYIZ

Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, dün tanıtımı yapılan yerli otomobil hakkında "Bunlar milletimizin büyük övünç, gurur duyduğu tablolardır. Biz, büyük projelerin ve büyük stratejilerin ülkesi olmak durumundayız, aksi takdirde bu coğrafyada bize özgürlük ve bağımsızlık anlayışında büyük bir daraltıcı rol oynatırlar." dedi.

Sarıyer'de Karadeniz Vakfı Genel Kurul toplantısı yapıldı. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Burada konuşan Soylu Türkiye'nin 2012'de S-400 alabilme kabiliyetine sahip olmadığını ifade ederek, "Bu konuda bir söz bile söyleyemezdik. S-400 bizim için önemli midir? Kendini korumak isteyen her ülke için önemlidir. Bize neleri yapmaya çalıştıklarını ve neleri reva gördükleri apaçık ortadaydı. Biz bundan 6-7 yıl evvel terör koridoru dediğimiz Afrin'den Cerablus'a kadar, Azez'e kadar, Tel Abyad'a kadar girebilme imkanına Amerika'ya, Rusya'ya rağmen sahip olabilir miydik? Bilesiniz ki olamazdık. O gün kişi başına gelir seviyemiz 10 bin-10 bin 500 dolardı. Bugünkü gelir seviyemiz yine 10 bin-10 bin 500 dolar. Peki ne değişti de biz 6-7 yıl evvel kişi başına gelir seviyemiz benzer oranda olmasına rağmen bugün bunları yapabiliyoruz? Türkiye stratejik bir güç haline geldi, tam anlamıyla." dedi.

"TÜRKİYE BİR ADIM DAHA ATTI"

Soylu, dün tanıtımı yapılan "Türkiye'nin Otomobili" hakkında ise, şöyle konuştu:

"Bunu bir mekanik hamle olarak görmeyin. Hepimiz yetiştik bu ülkede. Amerika'nın aleyhine konuşurken fıs fıs konuşurduk. 'Bu ülkede kendi mühimmatını üreteceksin.' diye birbirimizin kulağına söylerdik, kimse duymasın diye. Sanki evlerimizin içine girecekler de bizden hesap soracaklarmış gibi. Zihinlerimizdeki özgürlüğü, gönüllerimizdeki bağımsızlığı almışlardı. 'Siz yapamazsınız, beceremezsiniz, gerçekleştiremezsiniz.' diye küçümseyen ve özgüven duygumuzu ülkemizin tamamından yoksunlaştırmış bir tablonun içerisindeydik. Dün Türkiye bir adım daha attı. Geldiğimiz nokta, şu nesil gelecek nesillere bıraktığında aldığından çok daha ileride olduğu ve Türkiye'nin sahada kaybedip masada kaybetmediği ve bütün dünyaya sesini, gücünü duyurabildiği bir nokta haline gelmiştir. Bunlar milletimizin büyük övünç, gurur duyduğu tablolardır. Biz, büyük projelerin ve büyük stratejilerin ülkesi olmak durumundayız, aksi takdirde bu coğrafyada bize özgürlük ve bağımsızlık anlayışında büyük bir daraltıcı rol oynatırlar."

"YARINA, GELECEĞE BAKALIM"

Bakan Soylu, Türkiye'nin savunma sanayiinde attığı adımlara dikkat çekerek, "Eğer bunlar olmasaydı, bunlar yapılmamış olsaydı terör örgütü üye sayısının 500'ün hemen üzerinde olduğunu, DHKP-C'nin, MLKP'nin kırsalda bir tek adamının kalmadığını, PKK terör örgütünün başını çıkarabilecek takatinin kalmadığını söyleyebilme fırsatına sahip olabilir miydik? Almanya, Amerika, Avrupa bizim müttefikimiz değil mi? En kritik zamanda kendi tabancalarının bile Türkiye'ye gelmesine yasak koyanlar, yarın özgürlük ve hürriyet mücadelemizde, en haklı mücadelemizde bize neler yapacaklarını çok net şekilde göstermişlerdir. Daha ne yapsınlar, ne ortaya koysunlar? Biz, kendi tankımızı da yapmak zorundayız, en iyi şekilde yapmak zorundayız. Bu kabiliyeti elde ettik ve bunu yapacağız Allah'ın izniyle, ama geçmiş dönemdeki hadiselerin tekrarlanmasına müsaade etmeyelim. 40 yıl daha bizim çocuklarımız bununla mı uğraşsın? Buna para mı harcayalım? Buna insan kaynağı heba mı edelim? Yarına, geleceğe bakalım. Dünyanın bizi yönettiği ve yönlendirdiği değil, bizim kendi iddiamızın ve irademizin ortaya çıktığı bir hadiseyi ortaya koyalım. Etrafımızda bir gelecek var. Suriye yeniden imar, inşa ve ihya edilecek. Irak yeniden inşa, imar ve ihya edilecek. Balkanlar'ın güçlü bir Türkiye'ye ihtiyacı var. Yemen'den Tunus'a, Sudan'a kadar hepsine el uzatmamız lazım." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Soylu'nun açıklamaları

-Detaylar

28.12.2019 - 18.35 Haber Kodu : 191228188

28.12.2019 - 18.41 Haber Kodu : 191228189

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11- İŞ ADAMI EMİN ÜSTÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İstanbul,() EMİNEVİM'in kurucusu ve sahibi Emin Üstün, İstanbul'da toprağa verildi.

Yurt dışında gerçekleştirdiği iş toplantısı sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden Emin Üstün için Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katıldı. Eşi, çocukları ve yakınları Üstün'ün tabutu başında gözyaşı döktü. Emin Üstün'ün cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karacaahmet Mezarlığı'na götürüldü.

"ÜLKESİNİ, İNSANLARI YARDIM ETMEYİ SEVEN BİR İNSANDI"

Cenaze töreninde açıklama yapan Emin Grup Hukuk Müşaviri Avukat İsmail Tuğrul, "Otelde görüşme yaptığı sırada, yukarıya odasına abdest almak için çıktığında fenalaştı. Kardeşi doktor çağırdı fakat kalp krizi nedeniyle vefat etti. Ülkemizin, sevenlerinin başı sağ olsun" dedi. Kalp krizini tetikleyecek bir rahatsızlığının olup olmadığı sorusuna ise Tuğrul, "Emin beyin babasının da kalp rahatsızlığı vardı. Kendisinin de 2-3 tane stendi vardı. Bundan 5-6 ay önce de bir boyun fıtığı ameliyatı geçirmişti ama genel olarak sağlığı iyiydi. Devamlı koşturan, gayretli bir insandı. Ben de Salı akşamı kendisiyle vedalaşmış, görüşmüştüm. Çarşamba sabahı da gayet dinç bir şekilde gitti, oradan bize videolar gönderdi. İşinin başında, gayretli bir insandı. Herhangi bir ciddi rahatsızlığı yoktu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Eşi ve yakınlarının tabut başında görüntüleri

-Taziye sırasında görüntüler

-Bakan Dönmez'in gelişi

-Emin Grup Hukuk müşavirinin açıklaması

-Bakan Dönmez'in taziye dileklerinde bulunması

-Cenaze namazından görüntüler

-Genel ve detay

28.12.2019 - 17.18 Haber Kodu : 191228170

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12- BÜYÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU'NDA KAR KÜREME ARAÇLARIYLA ÖNLEM

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,BÜYÜKÇEKMECE D-100 Karayolu'nda kar küreme ve yol tuzlama araçlarıyla önlem alındı.

İstanbul'a dün ilk karın düşmesinin ardından yollarda kar küreme tuzlama araçlarıyla önlem alındı. D-100 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde kar küreme ve tuzlama aracı yerleştirildi. D-100 Karayolu'nun belli noktalarına da kar yağması halinde yollara dökülmek üzere tuz bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Kar küreme araçları

- Yol kenarına bırakılan tuz

- Yağmur yağışı ve trafik

- Genel ve detay görüntüler

28.12.2019 - 17.20 Haber Kodu : 191228172

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13- İSTİKLAL CADDESİ'NDE İDLİB PROTESTOSU

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul - ÖZGÜR Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der), Suriye'nin İdlib kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

Beyoğlu Odakule'nin önünde toplanan ve çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu grup, operasyonda hayatlarını kaybedenlerin fotoğraflarını ve Suriye bayraklarını taşıdı. Sloganlar atan grup adına konuşmayı ÖZGÜR-DER Başkanı Rıdvan Kaya yaptı.

Esed'in, saldırılarıyla 8 yıldır işlediği suçları İdlib'de zirvesine çıkardığını söyleyen Kaya, "Bugün İdlib bölgesinde açık bir insanlık suçu işleniyor. Hastaneler, fırınlar, okullar ve mescitlerin bombalandığını görüyoruz. Terörist kim; çocuklar mı, kadınlar mı, çaresiz yaşlı insanlar mı? Hayır" dedi. Polis açıklama yapan gurubun İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu'na yürümesine izin vermedi. Grup adına Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi, İdlib'te hayatlarını kaybeden sivillerin fotoğraflarının bulunduğu afişi konsolosluğun önüne asarak ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Grubun Odakule önünde toplanması

-Ellerinde Suriye bayrakları ve afişler bulunan grubun sloganlar atarak kısa bir mesafe yürüyüş yapması

-Grup adına Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya'nın konuşma yapması

-Protestodan genel ve detay görüntü

28.12.2019 - 17.53 Haber Kodu : 191228183

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14- GAZETECİ MURAT İDE: 7-8 KİŞİ SALDIRDI

Haber - Kamera : Oğuzcan YAZAR/Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde, saldırıya uğradığı belirterek şikayetçi oldu.

Katıldığı televizyon programının ardından Sarıyer'de bulunan evine giden Murat İde, tanımadığı bir grubun saldırısına uğradı. Yaşanan arbede esnasında Murat İde, ruhsatlı silahını yere düşürdü. Silahı gören saldırganlar ise olay yerinden araçlarına binerek kaçtı. Yaşananlar üzerine site güvenliği durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler siteye ait güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı otomobilleri tespit ederek çalışmalara başladı.

Saldırının ardından Murat İde, Sarıyer Asayiş Büro Amirliğine giderek şikayetçi oldu. Şikayetinin ardından emniyetten ayrılan Murat İde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tehditler geldiğini belirten İde," Programdan sona eve geçtim. Eve girerken bir grubu fark ettim. O arada müdahale imkanımız olmadı. 7-8 kişiydiler, saldırdılar. Aramızda arbede oldu. Ruhsatlı silahım yere düşüp görünce kaçtılar. Bir süredir tehdit konusunda birtakım hadiseler oluyor zaten. Böyle bir bilgimiz vardı. Böyle bir hazırlık olduğunda daha dikkatli temkinli davranıyorsunuz. Bir anlık boş bulunduk. Yazılılarla ilgili bir takım tehditler geliyordu. Ancak bunları çok önemsemiyorum. Hoş olmayan fikri bir mücadelenin bu şekilde sokağa düşürülmüş olması hoş bir durum değil. Hiç kimseye yakışmıyor. Hele hele geçmişte kıymet verdiğiniz isimlerin, insanların talimatıyla olması yakışmıyor. Netice itibariyle bu durum yaşandı" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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Murat İde'nin açıklamaları

Sarıyer Asayiş Büro'dan detay

Genel detaylar



28.12.2019 - 17.18 Haber Kodu : 191228171

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15- MURAT İDE'YE SALDIRIYLA İLGİLİ 3 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Ali ABLAY - İstanbul - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili 3 kişi daha yakalandı. Toplamda 4 şüpheli yakalanırken, diğer saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Gazeteci Murat İde'ye saldırıyla ilgili şüphelilerin kaçtığı belirlenen 2 araç takibe alındı. Araçlardan biri polis tarafından durduruldu. E.D. gözaltına alınırken araçta yapılan aramada bir bıçak bulundu. Polisin çalışmaları sonucunda 3 şüpheli daha yakalandı. Toplamda 4 şüpheli yakalanırken diğer şüphelileri arama çalışması sürüyor.