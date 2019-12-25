DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

()Beşiktaş Zincirlikuyu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ara yoldan çıkan taksiye çarptı. Çarptığı taksiyi sürükleyen otomobil sokak tabelalarını da yerinden söktü. Taksi sürücüsü ve iki yolcusu yaralandı.Kaza saat 03.00 sıralarında Beşiktaş Büyükdere Caddesi Zincirlikuyu Mezarlığı önünde Beşiktaş yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emil Emre K. yönetimindeki 34 BVH 332 plakalı otomobil Büyükdere Beşiktaş yönünde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce kaldırıma çıkan otomobil daha sonra ara yoldan çıkan Mehmet B. yönetimindeki 34 TJM 32 plakalı ticari taksiye çarptı. Taksiyi önünde sürükleyen lüks otomobil sokak tabelalarına da çarparak yerinden söktü.

Çarpmanın etkisiyle ticari takside bulunan 2 yolcu ile taksi sürücüsü araç içinde sıkıştı. Çevrede kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ticari taksi içinde sıkışan 3 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yapan otomobiller

-Kaza yerinden görüntü

-Yerinden sökülen sokak tabelası

-Genel ve detay görüntüler

25.12.2019 - 04.41 Haber Kodu : 191225009

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2- HURDALIK ALANDAKİ YANGIN 2 GECEKONDUYU KÜL ETTİ

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL,()

Ataşehir'de hurdalık alanda başlayan yangının bitişiğinde bulunan gecekondulara sıçraması sonucunda iki gecekondu alev alev yandı. Yangın, Örnek Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Sokak'da 03:00 sıralarında çıktı. İddiaya göre; Sokakta bulunan hurdalık alanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin bir anda sardığı hurda eşyaların tutuşması sonucunda yangın hurdalığın yanında bulunan 2 gecekonduya sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alev alev yanan 2 gecekondu yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın sonucunda alevler kontrol altına alındı. Yangına müdahale esnasında 1 itfaiye görevlisi dumandan etkilendi. Arkadaşları tarafından taşınan itfaiye görevlisine ambulansta müdahale edildi. Yangın sebebiyle polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken yanan gecekondularda büyük maddi hasar meydana geldi. Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yangının cep telefonu tarafından çekilmesi

-Aktüel yangın görüntüleri

-İtfaiyenin çalışması

-Dumandan etkilenen itfaiye personelinden detaylar

-Genel ve detaylar



25.12.2019 - 04.13 Haber Kodu : 191225008

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3- İSTANBUL GENELİNDE ALKOL SATAN MEKANLARDA DENETİM YAPILDI



Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,()

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak alkol satışı ve sunumu yapan işletmelere denetim düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün düzenlediği denetimlerde alkol sunum belgesi olmayan işletmeye 13 bin TL para cezası verildi. Fatih'de bir işletmede ise denetimden kaçırılmak istenen sahte bandrollü içkiler suçüstü yakalandı.

İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri İstanbul'da alkollü içki üretim, satış ve sunumunu yapan işletmelere baskın düzenledi. İl geneli 39 ilçede eş zamanlı olarak yürütülen alkol denetiminde ekipler işletmelerin ruhsatlarını kontrol etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bandrol okuma cihazı yardımıyla denetim yaptıkları işletmelerde bulunan içkilerin bandrollerini kontrol etti. Cihaz yardımıyla sahte bandrol olduğu tespit edilen içkilere ekipler el koydu. Polis ekiplerinin de çevre güvenliği aldığı denetimlerde alkol satışı ve sunumu olmayan işletmelere idari para cezası uygulandı.



"SUÇÜSTÜ YAKALANDI"

Ekipler, Fatih'de bir restorana denetime girdiği sırada restoranda bulunan bir şahsın elindeki poşetten şüphelendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri poşetin içeriğini sorması üzerine vatandaş panikledi. Poşeti açan ekipler, denetim esnasında kaçak içkiyi mekandan kaçırmaya çalışırken kişiyi suçüstü yakaladı.



ALKOL SUNUM BELGESİ OLMAYAN İŞLETMELERE 13 BİN TL PARA CEZASI

İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bugün İstanbul genelince 39 ilçemizde yaklaşan yılbaşı nedeniyle alkol sunum yapan işletmelerde denetim programlamıştık. 2019 yılında 56 adet toplu tüketim yerleri, kafe ve barlarda denetim gerçekleştirdik. Uygunsuz bulunan 876 işletmeye idari para cezası uyguladık. Bugün yaptığımız 3 işletmenin 1 tanesinde herhangi bir uygunsuzluk bulamadık. Diğer iki işletmenin bir tanesinde alkol sunum belgesi olmadan faaliyet gösterdiğini tespit ettik. İkinci işletmede ise bandrol okuma cihazlarıyla yaptığımız kontrollerde bandrollerin sahte olduğunu tespit ettik. O içkilere el koyduk ve laboratuvara gönderdik. Aynı zamanda işletmenin alkol sunum belgesi olmadığını tespit ettik" ifadelerini kullandı.



Gece boyu denetimlerin süreceğini belirten Karaca, "Halkımızın güvenilir gıdaya ulaşması için yedi ün yirmi dört saat bütün ekiplerimiz çalışamaya devam ediyorlar. Denetimlerimiz yılbaşına kadar aralıksız bir şekilde özellikle alkol sunumu yapan işletmelerde devam edecek. Emniyet Müdürlüğümüze ait ekiplerde bize çok destek sağlıyorlar. Bu işletmelerle ilgili olarak, alkol sunum belgesi olmadığından ve kaçak bandrolsüz içki bulundurduğundan dolayı yasal işlemlerini uygulayacağız. Alkol sunum belgesi olmadan faaliyet gösterdikleri için 13 bin TL para cezası yazacağız. Aynı zamanda da ilgili belediyeye mühürlemeyle ilgili yazışmamızı yapacağız. Bu işletmeler hakkında da Cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunacağız" şeklinde konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Ekiplerden detaylar

-İl Tarım Müdürü Karaca'nın konuşması

-Bandrol cihazından detaylar

-Kaçak içki yakalanma anı(03.58.04)

-Denetimden detaylar

-Ahmet Yavuz Karaca açıklama

25.12.2019 - 00.59 Haber Kodu : 191225003

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4- LİSE ÖĞRENCİSİNİN BIÇAKLANDIĞI OKUL ÇEVRESİNDE "GÜVENLİK" TEPKİSİ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL BAKIRKÖY'de lise öğrencisinin bıçaklandığı okul çevresinde, veliler ve çevre sakinleri güvenlik önlemlerinin yetersizliğinden yakındı.

Bakırköy Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi öğrencisi ve profesyonel dansçı olan Berhan Tamalan (17) iki arkadaşıyla birlikte okuldan çıktığı sırada başka bir lise öğrencisi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralanmıştı. Mahalle sakinleri ve çevre okullarda çocukları okuyan veliler okul çevrelerindeki güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığını söyledi.

Mahalle sakini Gülseren Özdemir "Mademki böyle olaylar oluyor bir polis mutlaka burada görev alması gerekiyor. Günah bu çocuklara. Neden analar ağlasın, neden üzülsünler, neden çocuğun canı yansın? Benim çocuklarım bu okulda okudu. Mükemmel bir okuldu." dedi.

"GÜVENLİK VAR AMA GİREN ÇIKAN BELLİ DEĞİL"

Gülizar Aydoğan da "Ben lisenin hemen bitişiğinde oturuyorum. Evimin pencereleri okula bakıyor. Ara ara kavgalar duyuyorum. Bir grup arasında kavgalar olmuş bıçaklanma olmuş. Ama bir önlem yok. Güvenlik var ama giren çıkan belli değil. Okulun önünde polis görmüyorum. Orada polis olmuş olsa daha iyi olur hemen müdahale eder. Çocuklar giriyor çıkıyor. Başka bahçeye atlıyor. Okulda polis de olmalı. Özel güvenlik var. Özel güvenlik ne yapabilir? Bende üç çocuk okuttum bunları bende yaşadım. Diğer okullarda da yaşadım. Hiç bir güvenlik önlemi görmedim." dedi.

"DEVAMLI KAVGA OLUYOR"

Esnaf Alex Papanikitidis ise, "Okulun çevresinde güvenlik yok. Öğrenciler okul çıkışı bizim dükkana uğrayıp bizden para istiyorlar. Yemek istiyorsanız yemek verelim diyoruz. Para istiyorlar. Sonra ben takip ediyorum. Sigara alıyorlar. 15-16-17 yaşında çocuklar. Öğrenciler buradan küfür ederek geçiyorlar. Birbirlerine sataşıyorlar, küfürler ediyorlar. Devamlı kavga oluyor. Polis gelmiyor. Biz ve komşular ayırıyoruz. Sonra çekip gidiyorlar. Aileler zaten gelmiyor. Okuldan çıkanlar 15-16 yaşlarında onlarında aileleri gelmiyor. Kendileri dağılıyor. " dedi.

"KAPININ ÖNÜNDE POLİS EKİBİ BEKLESE ÇOK DAHA İYİ OLUR"

Esnaf Natalia Papanikitidis, "Çocuklar okul çıkışlarında çok başıboş geziyorlar. Hiç bir güvenlik yok. Ebeveynleri bile gelip kontrol etmiyor. Eskiden biz öğretmenlerimiz kontrol ederdi. Kapının önlerinde duran öğretmenlerimiz olurdu. En azından kapının önünde bir polis ekibi beklese çok daha iyi olur. Güvenlik önlemleri yeterli değil. Ara sıra bu sokaktan polis arabası geçiyor. Durup bakmıyor. Geçtiğimiz günlerde bu sokaktan on kişilik bir öğrenci grubu yukarıya doğru koştu ama ne için koştu bilmiyoruz. Bu koşuşturmalardan bazen biz bile tedirgin oluyoruz. Çocuk bunlar, başıboş bırakılmamaları gerekiyor. Ebeveynler olarak bizlere düşen görev onları korumak. Çocuklarımızı gözden kaçırmamalıyız. Kol kanat germeliyiz. Evlatlarımız 15 yaşında da olsa yine bebek. Öğrenciler geliyorlar esnaftan para istiyorlar. Sigara almak için para topluyorlar. Okul giriş çıkış saatlerinde kapının önünde bir polis beklesin. Kısa bir süre zaten. Bütün okullar için geçerli, İstanbul'da bu tür olaylar yaygın" dedi.

"GÜVENLİK YETMİYOR, HER OKULUN ÖNÜNDE POLİS OLABİLİR"

Veli Sedat Bektaş ise, " Burada güvenliklerin olması gerekiyor. Bizler akşam işten geliyoruz. Ne olduğunu bilemiyoruz. Sıkıtılar oluyor. Güvenlik yetmiyor, her okulun önünde bir polis olabilir. Kalabalığın olduğu yerde böyle şeyler oluyor" dedi. Mehmet Çelenk de "Eskiden okul açıldığı zaman buralarda polis vardı. Zaman içerisinde güvenlik kaldırıldı. Benim oğlum iki yıl önce buradan mezun oldu. Bugüne kadar böyle bir olayla karşılaşmadık. Değil kavga tartışma bile duymadık. Önlem alınırsa iyi olur" dedi

Görüntü Dökümü

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-Esnaf, veli ve mahalle sakinleri röp

-Okullardan görüntü

-Sokaktaki polis ekibi

-Genel ve Detaylar

-Dün çekilen görüntüler

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5- İKİ KARDEŞİN HAYATINI KAYBETTİĞİ FECİ KAZA KAMERADA

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,() Şişli'de yolun karşısına geçmeye çalışan ağabey kardeşin hayatını kaybettiği feci kazaya ilişkin Mobese görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Şişli, Darülaceze Caddesi üzerinde 8 Aralık günü meydana geldi. Bir yakınlarının cenazesine gitmek için evlerinden çıkan Mehmet(71) ve Hasan(81) Danalıoğlu kardeşlere yolun karşısına geçmek için çıktıkları caddede seyir halindeki beton mikseri çarptı. Çarpmamın şiddetiyle kardeşler mikserin altında kalarak ağır yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan Mehmet Danalıoğlu ve Hasan Danalıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin Mobese görüntüleri ortaya çıktı.

FECİ KAZA KAMERADA

Darülaceze Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada beton mikserinin çarpmasıyla ağabey kardeşin öldüğü feci kaza Mobese kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Mehmet ve Hasan Danalıoğlu kardeşlere karşıdan karşıya geçmek için adım attıkları sırada beton mikserinin çarptığı ve altına aldığı görüldü. Kaza sonrasında bir vatandaşın büyük panik yaşadığı ve yardım için olay yerine doğru koştuğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

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MOBESE KAMERASI

-Kardeşlerin yola çıktığı an

-Beton mikserinin kardeşlere çarptığı an

-Mikserin kardeşler üzerinden geçmesi

-Bir vatandaşın yardım için olay yerine koşması

-Kardeşlerin fotoğrafı

ARŞİV 8 ARALIK

-Kazanın ardından yaşananlara ilişkin görüntüler

25.12.2019 - 07.31 Haber Kodu : 191225013

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6- AVCILAR'DA SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ; ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ersan SAN - İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL

Avcılar'da, bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu. Şüpheli güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek polis teslim edildi.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, üniversite Mahallesi D - 100 yan yol üzerinde bulunan bir bakan şubesinde meydana geldi. Silahla banka şubesine gelen bir kişi, kapı girişinde bir el ateş ederek, kasadaki parayı istiyor. Güvenlik görevlisi yerdeki kovandan silahın kurusıkı olduğunu fark ederek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Murat T. adlı şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Polis ekiplerinin inceleme çalışmaları

-Şüphelinin polisler tarafından götürülmesi

-Şüphelinin emniyete getirilmesi

Detaylar



24.12.2019 - 18.30 Haber Kodu : 191224256

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7- BEYOĞLU'NDAKİ SAINT ANTUAN KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ DÜZENLENDİ

Haber-Kamera: Mertcan ÖZTÜRK-İbrahim MAŞE/İstanbul ()

Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde Noel ayini düzenlendi. Ayine, vatandaşlar ve yurt dışından davetliler katıldı.

İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi törenden önce, vatandaşlar ve turistlerin akınına uğradı. Polis ekipleri, kilise girişinde güvenlik önlemi aldı. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretçiler, kilesinin içerisinde mum yakarak yeni yıl için dilek tuttu. Saat 21.00 sıralarında başlayan Noel ayininde, temsili bir bebek kullanılıp Hz. İsa'nın doğumu canlandırıldı. Noel ayininde İncil'den bölümler, ilahiler okundu ve dualar edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Ayinden görüntüler

-Ziyaretçiler

Salondan detaylar

24.12.2019 - 23.41 Haber Kodu : 191224289

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8- İSTİKLAL CADDESİ'NDE RUM CEMAATİ'NDEN NOEL ETKİNLİĞİ

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL İstanbul'daki Rum Cemaati'nin geleneksel Noel etkinliği "Kalanda" İstiklal Caddesi'nde kutlandı. Özel Rum Zoğrafyon Lisesi öğrencileri, öğretmenleri, mezunlarından oluşan gruptakiler, İstiklal Caddesinde "Kalanda" adı verilen Türkçe ve Rumca Noel Şarkılarını söyleyerek caddeden geçen insanlara küçük Noel hediyeleri verdi. Özel Zoğrafyon Rum Lisesinden çıkarak Meryem Ana Rum Ortodoks Kilisesi'ne şarkılar eşliğinde giden gruptakilere İstiklal Caddesi'nde yürüyenler de ilgi gösterdi.

Özel Rum Zoğrafyon Lisesi Müdürü Yani Demircioğlu, "Eski bir Rum adeti olan Kalanda'yı bu senede yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eski bir Rum semti olan Beyoğlu'nda dostluk, beraberlik, sevgi ve barış mesajları vermenin sevincini yaşıyoruz. Bunu halkımızla, vatandaşlarımızla paylaşmak bizleri mutlu etti. Aynı zamanda yılbaşı çörekleri dağıttık. Örf ve adetlerin devam etmesi bizlere mutluluk veriyor." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Gruptan görüntü

-Gruptakilerin şarkı söylemesi

-Hediye ve çörek dağıtmaları

-Caddeden görüntüler

-Yani Demircioğlu'nun açıklamaları

-Genel ve detaylar

24.12.2019 - 17.52 Haber Kodu : 191224246