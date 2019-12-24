DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

1- BÜYÜKÇEKMECE'DE RASTGELE AÇILAN ATEŞLE BİR GECE BEKÇİSİ VURULDU

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL,()

Büyükçekmece'de D-100 Karayolu Edirne istikametinde ilerleyen bir aracın içinden açılan ateş sonucu gece bekçisi yaralandı. İçinden ateş edilen otomobil kaçtı. Uzun bir kovalamaca sonunda yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 03.00 sularında Büyükçekmece Kumburgaz mevkii D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yakındaki bir gece kulübünden çıkan kişiler yolda ilerlerken otomobilin içinden rastgele ateş ettiler. Silah seslerini duyup yola çıkan gece bekçilerinden biri bu sırada atılan mermilerden birinin isabet etmesi sonucu yaralandı. Ateş eden kişiler olay yerinden kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

BEKÇİNİN DURUMU AĞIR

Polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Yaralanan gece bekçisi olay yerine gelen ambulansla Özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanan gece bekçisinin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

KAÇAN SALDIRGANLAR KISA SÜREDE YAKALANDI

Açtıkları ateş sonucu bir gece bekçisini yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan 2 kişi polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri saldırının gerçekleştiği noktaya şerit çekerek yerdeki boş mermi kovanlarını incelemek üzere muhafaza altına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Olay yerindeki boş kovanlar

-Olay yerindeki sağlık ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler



24.12.2019 - 05.36 Haber Kodu : 191224014

24.12.2019 - 05.19 Haber Kodu : 191224013

24.12.2019 - 03.50 Haber Kodu : 191224010

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2- BAĞCILAR'DA SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR: 2 YARALI

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL,()

Bağcılar'da iki kişi sokak ortasında sohbet eden iki kişiye kurşun yağdırdı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, saldırganlar kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Olay saat 23.40 sularında Bağcılar Fatih Mahallesi Ahmet Kabaklı Caddesi üzerinde meydana geldi. iddiaya göre Ferhat A. (25) sokak ortasında arkadaşı Yunus K. (21) ile konuştuğu sırada daha önceden aralarında husumet bulunan İbrahim C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Yanında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile birlikte gelen saldırgan belinden çıkardığı silahla 5 el ateş etti. Kurşunlardan üçü Ferhat A.'ya isabet ederken iki kurşun da arkadaşı Yunus K.'ya isabet etti. Saldırının ardından saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçtı. Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine koşan vatandaşlar yerde kanlar içinde yatan iki kişiyi gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından yaralılardan biri Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri de İstanbul Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Üç kurşunun isabet ettiği Ferhat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri saldırının yaşandığı yerde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri kimliği belirlenen saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiplerini çalışması

-Yerdeki boş kovanlar

-Toplanan kalabalık

-Genel ve detay görüntüler



24.12.2019 - 01.25 Haber Kodu : 191224005

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(ÖZEL)

3- BAHÇELİEVLER'DE AKRABALAR ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT / İSTANBUL,()

Bahçelievler'de akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay Soğanlı Mahallesi Akdeniz Sokak'ta dün saat 23.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre aralarında husumet olan, akrabalar sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği öğrenilemeyen bir kişi, pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu aynı aileden M.Ç ve K.Ç yaralandı. Silahlı saldırgan ise otomobille kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken durumlarının ağır olmadığı öğrenildi. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri silahlı kavganın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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- Kavganın yaşandığı sokaktan görüntü

- Polis ekipleri

- Olay yeri incelemenin çalışması

- Genel ve detay görüntüler

24.12.2019 - 01.02 Haber Kodu : 191224004

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4- FATİH'TE SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT/İSTANBUL,()

Fatih'te bir kıraathanede buluşan 2 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, Şehremini Mahallesi Günaydın Sokak'ta dün saat 20.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan 2 kişi kıraathanede buluştu. İkilinin arasındaki sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belli olmayan şüpheli, belinden çıkardığı silahla Akın T.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Akın T.'nin bacaklarına ve koluna 3 kurşun isabet etti. Silahlı kişi olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olayın yaşandığı sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olayın yaşandığı kıraathane

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme

-Genel ve detay görüntüler

23.12.2019 - 23.44 Haber Kodu : 191223293

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5- KADIKÖY'DE APARTMANIN SON KATI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ozan URAL / İSTANBUL,()

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın 4. katında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangında daire alev alev yandı. Dairede yaşayan yabancı uyruklu 1 kişi ise yangın sonrasında olay yerinden kaçtı.

Kadıköy'de 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında yabancı uyruklu 1 kişinin yaşadığı daire alev alev yandı. Yangın, Fikirtepe Mahallesi Gonca Sokak üzerinde bulunan katlı bir binanın 4. katında 02:30 sıralarında çıktı. Özbekistan uyruklu bir kişinin yaşadığı daireden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 20 dakikalık çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangın esnasında dairede bulunan ve kendi imkanlarıyla daireden çıkan Özbekistan uyruklu 1 kişi, daha sonra olay yerinden ayrıldı. İtfaiye ekipleri yanan dairede bir süre soğutma çalışması yaptı.

Polis ve itfaiye ekipleri yangımın çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alev alev yanan bina

-İtfaiyenin gelişi

Söndürme çalışmaları

-Sağlık ekiplerinden ve itfaiyeden detaylar

-Genel ve detaylar

24.12.2019 - 03.53 Haber Kodu : 191224011

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6- ESENYURT'TA 3 ÇOCUK ANNESİ KADIN EVDE ÖLÜ BULUNDU

Ersan SAN / İSTANBUL

Esenyurt'ta, 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Nihal Çavuş, evde ölü bulundu. Çocukların odasında başını çarpmış halde bulunan kadının, kalp rahatsızlığı bulunduğu ve kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, dün saat 18.20'de Hürriyet Mahallesi İskete Sokak'taki evde meydana geldi. 3 çocuk annesi Nihal Çavuş'un eşi eve geldiğinde kapıyı açan kimse olmayınca çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Ardından odaları kontrol ettiklerinde eşi Nihal Çavuş'u çocukların odasında başı kanamış halde, yerde hareketsiz yattığını gördüler. Bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Nihal Çavuş'un hayatını kaybetmiş olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve kadının cesedi üzerinde inceleme yaptı. Kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtilen genç kadının, kalp krizi geçirdiği ve yere düşerken başını çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Genç kadının ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Polisin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Sokaktan görüntüler

-Polis ekipleri

-Ambulans

-Yaşanan hareketlilik

23.12.2019 - 19.15 Haber Kodu : 191223267

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7- VAPURDAN ATLAYAN KADININ DENİZDEN CESEDİ ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Kadıköy - Eminönü seferini yapan yolcu vapurundan bir kadın denize atladı. Vapurda bulunan yolcuların ihbarı üzerine deniz polisleri kadını arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmaların ardından kadının cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kadıköy Eminönü seferi yapan bir yolcu vapurunda meydana geldi. Vapurda yolculuk yapan bir kadın denize atladı. Olayı gören yolcuların ihbarı üzerine bölgeye deniz polisleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda kadının cansız bedenine ulaşıldı. Kadının cenazesi Harem'de bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tahlisiye istasyonuna getirildi. Olay yeri inceleme polislerinin yaptığı çalışmalarda ölen kadının 35 yaşlarında olduğu ve üzerinde kimliğinin olmadığı öğrenildi. İncelemelerin ardından kadının cenazesi Üsküdar Abdulhamithan Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Harem istasyonundan görüntüler

-Harem istasyonundaki kıyı emniyet tekneleri

-İstasyonda bulunan deniz polislerine ait botlar

-Genel ve detay

23.12.2019 - 23.25 Haber Kodu : 191223290

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8- BELEDİYE OTOBÜSÜ TRAMVAY PARMAKLIKLARINA ÇARPTI; TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda, bir otomobil sürücüsünün sıkıştırması yüzünden şoförünün manevra yaptığı otobüs, tramvay yolunun demir parmaklıklara çarptı. Kaza nedeniyle, tramvay seferleri karşılıklı olarak tek ray üzerinden yapılırken, Beşiktaş'tan Karaköy yönüne araç trafiği de tek şeritten sağlandı.

Kaza, Fındıklı Meclis-i Mebusan Caddesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Poligon Mahallesi-Kabataş seferini yapan 58A hat numaralı İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait belediye otobüsü şoförü, son yolcuyu indirdikten sonra Kabataş durağına doğru ilerlerken, bir otomobil sürücüsü kendisini sıkıştırdı. Otobüs sürücüsü, otomobile çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Bu sırada kontrolden çıkan otobüs, tramvay yolunun demir parmaklıklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kırılan demir parmaklık parçaları tramvay yoluna saçıldı. Kaza nedeniyle bir ray kapanırken, seferler tek ray üzerinden çift yönlü olarak verildi. Kazanın ardından, Beşiktaş-Karaköy yönünde de araç trafiği bir süreliğine durma noktasına geldi. Araç geçişleri tek şeritten sağlanırken, otobüs geçişlerine izin verilmedi.

Kazadan sonra otobüs şoförüne yardım eden Hacı Bulut, "Biz içeride oturuyorduk. Bir anda bir ses geldi. Ne oldu diye dışarıya çıktık, otobüs bariyerlere çarpmış. Yolcu yoktu, tek şoför vardı. Şoför kendinden değildi, su falan götürdük. Su falan içti kendine geldi. Tramvay falan geçemedi" diye konuştu.



Görüntü Dökümü

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-Tramvay yolundan detay görüntü

-Otobüsten deay görüntü

-Demir bariyerlerin kırılması

-Demir parçalarının tramvay yoluna düşmesi

-Otobüs şoföründen detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Oluşan trafikten detay görüntü

-Otobüslerin beklemesi

-Giden tramvaydan detay görüntü

-Hacı bulut ile röportaj

23.12.2019 - 23.14 Haber Kodu : 191223288

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9 - RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇEREK KARADENİZ'E AÇILDI

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL ()

Akdeniz'den dönen Rus savaş gemisi, İstanbul Boğazından geçerek Karadeniz'e açıldı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti.

Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna ait 499 borda numaralı 'Admiral Makarov' Akdeniz'den ve Marmara Denizi'nden gelerek saat 15.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemisinin geçişine Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na bağlı sahil güvenlik botu eşlik etti.

Rus Donanması'nın en modern gemileri arasından olan "Admiral Makarov" yaklaşık 1,5 saatte boğaz geçişini tamamlayıp Karadeniz'e açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Rus savaş gemisinden genel görüntü

-Geminin Boğaz'dan geçişi

-Rus savaş gemisinden detay görüntüler

-Rus Donanması Karadeniz flamasından detay görüntü

-Genel ve yakın detayalar

23.12.2019 - 17.12 Haber Kodu : 191223235

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(ÖZEL)

10- ADALAR'DA RUAM SESSİZLİĞİ... OTEL REZERVASYONLARINI İPTAL EDENLER OLDU, ESNAFIN SATIŞLARI DÜŞTÜ

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK / İSTANBUL, ()

Adalar'da atlı faytonların 3 ay boyunca durdurulması sonrası Büyükada sokaklarında sessizlik hakim. Bazı otellerde rezervasyonlarını iptal edenlerin olduğu ifade edilirken, esnaf da satışlarının düştüğünü belirtiyor.

Ruam hastalığı sonrası Adalar'da 3 ay boyunca atlı faytonlar durduruldu. Atlar için karantina uygulaması yapıldığı ifade edilirken, geçtiğimiz günlerde çok sayıda Arap turistin gezdiği Büyükada sokaklarında sessizlik hakim. Ruam hastalığının gündeme gelmesi sonrası bazı otellerde rezervasyonların iptal edildiği ifade edildi. Çoğu ziyaretçi ise adaya gelmeden önce otelleri arayıp hastalık hakkında bilgi almak istediklerini söylüyor. Faytonların durdurulması sonrası Arap turistlerin ciddi oranda azaldığı Adalar'da esnafın satışları da geçen haftalara göre düştü.

"HASTALIK SEBEBİYLE İPTAL OLAN REZERVASYONLARIMIZ OLDU"

Ruam hastalığının gündeme gelmesi sonrası az da olsa rezervasyonlarda iptaller yaşandığını ifade eden otel yetkilisi Sinem Tuncay, şunları söyledi:

"Çok fazla rezervasyon iptali yaşamasak da zaman zaman oluyor. Hastalık sebebiyle iptal olan rezervasyonlarımız oldu. Ada zaten turizm açısından çok fazla gelen insan olduğu için, son bir haftadır sessizlik hakim diyebilirim. Telefonda soranlar var. Yılbaşı rezervasyonlarımızda çok fazla iptal yok. Bizim misafirlerimiz devamlı gelen misafirler. Konuya daha çok hakimler. Havadan bu hastalığın geçmediğini biliyorlar. Sadece atın salyasına maruz kaldıkları zaman geçtiklerini biliyorlar. Bu yüzden yılbaşı rezervasyonlarımızda iptal yok ama tabii ki bir korku var."

Adaya gelmeden önce rezervasyonu olanların telefonla arayıp bilgi aldığını ifade eden Tuncay, "Nedir durum, çok mu sakin ada, atlar çalışıyor mu? Soruları soruyorlar" diye konuştu.

"BÜTÜN MÜŞTERİLERİMİZİ ARADIK VE İZAH ETTİK"

Büyükada'daki bir otelde yetkili olan Birsen Pekin, "Rezervasyon iptali var. Biz, bizi arayan bütün müşterilerimize bilgi veriyoruz. Kaymakamlık da bu konuda bir açıklama yaptı. 81 at maalesef uyutuldu, hepimiz çok üzgünüz. Fakat buradaki hastanelere, sağlık hekimlerimize herhangi bir ruamlı insan vakası için başvurulmadı. Tabii bu gündeme geldi. 81 at uyutuldu, yer yerinden oynuyor. Biz adalıyız, 60 senedir bu şekilde. Bugüne kadar da ruam hastalığından insanlarla ilgili herhangi bir sorun çıkmadı" diye konuştu.

"Bende çok fazla iptal olmadı ama ben diğer otelci arkadaşlarımdan duyuyorum, yılbaşı için çok büyük iptaller olmuş" diyen Birsen Pekin, "Benim 1, 2 tane rezervasyonum iptal oldu. Biz bütün müşterilerimizi aradık ve izah ettik. Çok büyük bir etkisini görmedim. Belki yazın olsaydı, yüksek sezonda çok daha büyük etkisini görürdük. Tek tesellimiz bu aylara denk geldi. Yazın çok ciddi zarar verebilirdi. Telefonla arayanlar bu hastalığın ne olduğunu soruyorlar. Herhangi bir insana bulaşma vakası oldu mu onu soruyorlar. Ne kadar tehlikeli olduğunu soruyorlar" şeklinde konuştu.



"TELEFON ARAMALARI VE REZERVASYON SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR"

Otel yetkilisi Ercüment Gündüz, "Telefon aramaları ve rezervasyon sayısında düşüş var. Bu ruamı görüp de Marmaris'ten, Antalya'dan, Kuşadası'ndan arayıp soranlar oluyor. Buraya gelmek isteyip de bu hastalığı veya bu karantinayı duyup gelmekten vazgeçen insanlar aramıyordur. Arama sayısı düştü. Rezervasyon sayıları düştü. Direkt arayıp bu hastalığı soran 1, 2 telefon görüşmesine şahit oldum" ifadelerini kullandı.



"KİMSE REZERVASYONUNU İPTAL ETMESİN"

Büyükada'yı ziyaret eden ve Perşembe gününden bu yana otelde kalan Erdoğan Doğan, "Perşembe gününden beri buradayız. Hatta biraz daha kalmak istiyoruz. Bence kimse rezervasyonunu iptal etmesin. Gelip görsünler, bir şey yok" şeklinde konuştu.

"SATIŞLAR DÜŞTÜ"

Geçen haftalara göre satışlarda düşüş yaşandığını ifade eden esnaf Ferhat Yekbaş ise adaya gelmek isteyen ziyaretçilere çağrıda bulundu. Yekbaş, "Bir hafta öncesinde buralar Arap turist doluydu. Şu an da yok. Malum faytonlar kaldırıldı. Satışlar baya düştü. Turistler faytona binmek için geliyor, fayton durdurulduğu için turist gelmiyor. İster istemez insanlar tedirgin oluyor, gelmiyorlar. Bu hastalık sadece bu sene değil yıllar önce de vardı, kimsenin haberi yoktu. Korkmasınlar, bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Büyükada sokaklarından görüntüler

-Otellerden görüntüler

-Otel yetkilileriyle haberdeki sıraya göre röportajlar

-Esnaf ile röportaj

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler



23.12.2019 - 19.26 Haber Kodu : 191223269

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(ÖZEL)

11- OKUL SIRALARINDA "KİMYASAL" TEHLİKESİ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU-Kubilay ÖZEV / İSTANBUL,()

Uzmanlar, okul ürünleri arasında yer alan kokulu silgi, defter, yapıştırıcı ve boyaların uyuşturucu bağımlılığına yol açabileceği hakkında uyarılarda bulunuyor. Özellikle kokulu kimyasal ürünler hakkında uyarılarda bulunan Psikiyatrist Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, "Bu maddeler beyne hızlı bir şekilde ulaştığı için olumsuz etkileri oluyor. Bağımlılık potansiyeli doğurabiliyor" dedi.

Kırtasiyelerde bulunan ve okul için kullanılan pek çok ürünün çocuklara satışı, Resmi Gazete'de yayımlanan 5898 Sayılı 'Uçucu maddelerin zararlarından insan sağlığının korunmasına dair kanunla' yasaklanmış durumda. Bu yasak kırtasiye malzemesi, boya incelticisi gibi maddeler ile yapıştırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden tüm ürünleri kapsıyor.

"BELLEK VE ÖĞRENME ÜZERİNDE OLUMSUZ ETKİLERİ OLABİLİYOR"

Bu tür ürünlerin ebeveyn ya da öğretmen kontrolü dışında kullanılmasının uyuşturucu bağımlılığına kadar ilerleyebileceği uyarısında bulunan Psikiyatrist Doç. Dr. Işıl Göğcegöz, "Bağımlılık yapıcı inhalan grubu maddeler var. Bu maddeler kırtasiye ürünlerinde temizlik alanlarında kullanıyor. Oje, aseton, yapıştırıcılar, sprey boyalarda ve kırtasiye ürünlerinde bulunuyor. Kırtasiye ürünlerinin muhatabı çocuklar, ergenler ve yeni gelişmekte olan beyinler. Bu maddeler beyne hızlı bir şekilde ulaştığı için olumsuz etkileri oluyor. Bağımlılık potansiyeli doğurabiliyor. Dolayısıyla risk etmenleri arasında sayılabilir. Direkt beyni etkileyerek beynin nörokimyasını, nöronları olumsuz etkiliyor. Bellek ve öğrenme üzerinde olumsuz etkileri olabiliyor. Bağımlılık yapıcı uçucu maddeleri elde etmek ucuz ve yasal. Bunlarla temas eden çocuklarda ilk etapta gelişen öfori mutluluk nedeniyle arama davranışı oluşabiliyor"

"ÇABUK ÖFKELENME, SALDIRGANLIK, ARKADAŞ ÇEVRESİNİN DEĞİŞMESİ"

Kimyasal maddeleri koklayan çocuklarda bağımlılık merkezinin tetiklendiğini ve uyuşturucu bağımlılığı riskinin arttığını belirten Doç. Dr. Göğcegöz, "Solventlerle temas edene beyinlerde bağımlılık merkezi dediğimiz merkez tetiklendiği için bağımlılık riski artıyor. Okula gitme, kişisel, temizlik, iletişim alışkanlıklarında değişiklikler ya da çabuk öfkelenme, saldırganlık, arkadaş çevresinin değişmesi uyarıcı faktörler olabilir. Bu durumda ailelerin dikkat edip, önlem almaları gerekebilir. İlk başlarda arada bir kullanım, daha sonra sık kullanım en son kontrolsüz kullanıma kadar giden bir bağımlılık döngüsü tetiklenebiliyor. Dolayısıyla bağımlılık tedavisinde de en önemli adım madde ile bağlantıyı kesmektir. Bağımlılık geliştikten sonra tedavi sürecine girmek gerekiyor" diye konuştu.

"DAHA ÇOK YAPIŞTIRICILARDA BULUNUYOR"

Kırtasiye malzemeleri satan Hacer Çolak, "Sağlıksız olan şeyleri önermiyoruz. Genelde almak isteyen velileri de uyarıyorum. Silgi, defter, yapıştırıcı, oyun hamuru gibi şeylerde dikkat ediyoruz. Biz denetleniyoruz. Bizi denetlemeye geliyorlar. Bazı yapıştırıcıları ödevleri için satmak zorunda kalıyoruz. Onları da velileri ile geldikleri zaman satıyoruz. Zaten veliyle geldiğinde satmaya izin var. Bazı veliler kokulu silgi neden satmadığımızı soruyorlar. Biz de anlatıyoruz. Aileler de çocuklarına anlatınca ikna oluyor çocuklar. Bu ürünler alerji yapabilir, tahriş edebilir. Solvent içeren ürünlerin de kokusu ağır olduğu için baygınlık verebilir. Daha çok yapıştırıcılarda bulunuyor bunlar. Aileler çocuklarını takip etsinler, kokulu şeylerden uzak tutsunlar" ifadelerini kullandı.

"ARA MAHALLELERDE, FİYAT ODAKLI OLAN YERLERDE SATILIYOR"

Bir başka kırtasiyeci Talip Enes ise ürünlerin üzerinde gerekli uyarıların bulunduğunu ailelerin alışveriş yaparken bu uyarılara dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Enes, "Yapıştırıcılarda solvent var. Bunları da kokladıkları zaman bayıltabilir ya da buna benzer yan etkileri olabilir. Bunların kontrolsüz ve ucuz satıldığı yerler var. Ara mahallelerde, fiyat odaklı olan yerlerde satılıyor. Boya gruplarında var genelde. Pastel boya, guaj boya ve yüz boylarında bulunuyor. Bunlarda genelde uyarı olur. 0-3 yaş arası için uygundur, yüze temas ettiğinde ya da yuttuğunda zarar içermez yazar. Bunlara dikkat etsinler. Bilinen markaları alsınlar" dedi.

Öğretmenleri ve ailesinin uyarısı üzerine bu tür ürünleri almadığını belirten öğrencilerin yanı sıra veli Özge Demirkol, "Genelde kokusuz olan silgileri alıyoruz. Okullarda genelde marka veriyorlar o markaları alıyoruz. Çocuk sağlığı açısından zararsız olan ürünleri alıyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yönetmeliğe giren kanun kapsamında uçucu madde ihtiva edebilen ürünler arasında 'su bazlı olmayan yapıştırıcılar, solventler, sprey boyalar, yazı düzeltici sıvılar, kokulu silgiler, işaretleyici kalemler, resim boyaları, oyun hamurları ve uçan balonlar' yer alıyor.



Görüntü Dökümü

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-Kırtasiyede bulunan solventli ürünlerden detaylar

-Doç. Dr. Işıl Göğcegöz röportajı

-Kırtasiyeci, veli ve öğrenci röportajı

-Muhabir anonsu (Elif YAVUZ)

-Genel ve detay



24.12.2019 - 06.11 Haber Kodu : 191224015

