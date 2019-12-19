DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 

BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında meydana gelen patlama kameralara yansıdı.Yangın saat 05.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mahmutağa Sokak'ta bulunan ve daha önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 3 katlı binanın çatı katına sıçradı. Yangını fark eden bina sakinleri hemen dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi.EVLERİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLEROlay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında 4 katlı binanın çatısında patlama meydana geldi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama ile birlikte çevredekilerin paniği artarken, itfaiye ekipleri çalışmalarını patlamanın meydana geldiği bölgede yoğunlaştırdı. Bina sakinleri yangını gözyaşlarıyla izledi.ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYORİtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangının çıkış nedeni ise yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü dökümü-----------------------Alev alev yanan bina-Vatandaşların panik halinde sokağa çıkması-İtfaiye araçlarının gelişi-Yangını telefonla çekenler-Kucağında çocuğu ile binadan çıkan baba-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale edişi-Binada yaşanan patlama (04.55)-Babanın çocuklarını teselli etmesi-Genel ve detay görüntüler19.12.2019 - 07.07 - Haber Kodu : 191219018

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2- DÜŞEN PLAKAYI ALMAK İSTEYEN MUAVİN CANINDAN OLDU

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL()

Çekmeköy'de yolcu otobüsü köpeğe çarptı. Kaza sonrası düşen plakayı almaya çalışan muavine otomobil çarptı. Muavin hayatını kaybetti.

Kaza, Çekmeköy, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı İstanbul yönünde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 18.15'te İstanbul seferini yapmak üzere Ankara'dan 41 AAZ 393 plakalı otobüsle ayrılan Bekir Karzan, Kuzey Marmara Otoyolu Hüseyinli Kavşağı İstanbul istikametinde bir köpeğe çarptı. Şoför Bekir Karzan, otobüsünü emniyet şeridine çekti. Yaptığı kontrolde otobüsün plakasının düştüğünü fark eden Karzan, otobüsün muavininden düşen plakayı almasını istedi. Plakayı almak için yola çıkan muavin Fedakar Karaboya'ya İsmail Özen, idaresindeki yabancı plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis ve jandarma ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu'nda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Fedakar Karaboya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Trafik polisi ve jandarma olay yeri İnceleme ekipleri kaza yerinde bir süre incelemeler yaptı. Hayatını kaybeden otobüs muavini Fedakar Karaboya cansız bedeni ambulansla Yenibosna'daki İstanbul Adli Tıp Kurumun Morgu'na kaldırıldı. Jandarma ekipleri otobüsteki yolcular ile otobüsün sürücü Bekir Karzan ve yabancı plakalı otomobili sürücü İsmail Özen'i olayla ilgili ifadesini almak üzere karakola götürdü.

"PLAKAYI ALMAK İSTERKEN"

Yolcu otobüsün içerisinde seyahat eden Mustafa Doğan, "Ankara'dan İstanbul'a gidiyorduk. Bir anda köpeğe çarptık. Çarpınca otobüsün plakası yere düştü. Otobüsün muavini plakayı almak isterken başka bir araç da muavine çarptı. Çarpman sürücü az ileride durdu. Kendisi burada biraz şokta herhalde. Otobüsün muavini yaş ise 20-21 yaşlarındaydı" dedi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Polis ve jandarma ekipleri

-Hareketsiz şekilde yatan otobüs muavini

-Trafik polisi otobüste inceleme yapması

-Trafik polis ile otobüs şoförü konuşması

-Sağlık ekiplerinden

19.12.2019 - 03.37 - Haber Kodu : 191219014

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3- BEYOĞLU'NDA BERKAY İŞLEV'İN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÇATIŞMA KAMERADA

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, () Beyoğlu'nda iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalarak yaşamını yitiren Berkay İşlev (16) ve Ramazan Çelik'in (28) ölümüne ilişkin biri tutuklu 8 kişinin yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıklardan 18 yaşından küçük H.K.'a "Ramazan Çelik'i kasten öldürme" Berkay İşlev'e yönelik "Çocuğa karşı kasten öldürme" ve "Kasten yaralamak" suçlarından toplam 31 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi. Çatışma anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gruptakiler arasında arbede yaşanıyor. Şüphelilerden biri elindeki uzun namlulu silahla ateş etmeye çalışırken, çevredekiler silahı almak için hamle yapıyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Sokakta yaşanan kavga

-Eli silahlı şüpheli

-Şüphelinin ateş etmeye çalışması

-Silahı almaya çalışanlar

18.12.2019 - 18.21 - Haber Kodu : 191218236

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3- İKİ KIZI EVE GELMEYEN ANNE KONUŞTU : EVLATLARIMI ÇALDILAR

- Adnan Oktar örgütü soruşturmasında tutuklanan 2 kızı tahliyenin ardından eve gelmeyen anne Berrin Koç açıklamalarda bulundu.

"Bazı şeyleri çalmasını bilenler evlatlarımı da çaldılar bunu biliyorum"

"Kızım Ayşe Koç ve Nilüfer Koç, 5. tahliye otobüsünden indiği zaman, 'canım evladım' diye sarıldım. Bundan sonra 'hürriyet var' dedim. Fakat 'anne seninle gelmeyeceğiz arkadaşlarla gideceğiz' dedikleri zaman, onların zihnini manipüle edenlere intizarın en berbatını ettim"

Haber-Kamera: Beyza Nur GÜLER-Güven USTA/İstanbul,() - Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik davada adli kontrol şartıyla tahliye edilen Ayşe ve Nilüfer Koç kardeşlerin annesi Berrin Koç, " 'Anne seninle gelmeyeceğiz arkadaşlarla gideceğiz' dedikleri zaman, onların zihnini manipüle edenlere intizarın en berbatını ettim" dedi.

Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne yönelik davada adli kontrol şartıyla tahliye edilen 91 kişinin, cezaevi kapısında bekleyen aileleriyle birlikte evlerine gitmeyerek, örgütün belirlediği adreslere yerleştirildiği ortaya çıkmıştı. 39 yaşındaki Ayşe ve 42 yaşındaki Nilüfer Koç kardeşler de 91 isimden yalnızca ikisi. Koç kardeşlerin annesi Berrin Koç ise, kızlarının hala örgüt elinde olmasından dolayı üzgün.

"ANNECİĞİM ALLLAH KAHRETSİN ONU DEDİ"

Berrin Koç, "Tabii önce ben ailelerin eksikliği olarak görüyorum çocuklar Adnan Oktarlara kaptırmayı. Oktarlar'a diyorum. Bu tek değil. Bunun gibiler çok. 11 Temmuz da gözaltı olayı olunca, herkes çok şaşırsa da ben çocuklarıma ilk telefon görüşmemde ve yazılarımda dedim ki, evladım siz bugüne kadar cehennem yolunda yürüyordunuz, kurtuldunuz. İlk ay Ayşe'yi ziyaret ettiğim zaman cezaevinde, 'Anneciğim, bu adam hakkında anlatılanlar gerçekse Allah kahretsin onu' dedi ve şimdi Ayşe o kadar manipüle edildi ki, kafası cezaevinde daha beter hale getirildi ki, şimdi 'Adnan bey ile ömür boyu görüşmeyi kesmeyeceğim anne' diyor" şeklinde anlattı.

"ÇOCUĞUM 25 SENE BABA EVİNE AYAK ATMADI"

Hiçbir zaman çocuklarımdan kopmadığını dile getiren Koç, "Adnan Oktar'ı ölü saydım. Çocuğum Ayşe Koç, 25 sene baba evine ayak atmadı. Bu evi 25 sene görmedi. Kızlarda ve erkeklerde çok tanıdığım oldu bu kadar sürede. Çünkü çocuklarım biz gelemeyiz anne, sen gel dediği zaman onlarla bir kafede, bir yemekte buluştum. Fakat hakkımda sahte imza yaptırmış çocuklara, hocamızı çok sever falan… alakası yok. Hayatta nefret ettiğim insan budur. Bu şerefi toplum nezdinde ayaklar altına alınmaya çalışılan Türk ailesinin, kıskanılacak kadar güzel aile yapısını bozma girişiminde olan bu kişi, askerliğe göndermedi erkekleri, evlenmeyi yasakladı! dedi.

"EVLATLARIMI ÇALDILAR"

Tahliye haberini aldıktan sonra yaşadığı sevincin, cezaevi önünde nasıl hüzne dönüştüğünü ise Koç, şu sözlerle anlattı:

"O gece tabii ki, tahliye haberleri çıkınca, sevincimden nasıl ağladım. Annemin bir sene önceki vefatında gözümden, gerilim içinde olduğumdan tek bir damla yaş akmayan ben, çeşme gibi yollarda ağladım, vapurda ağladım, Silivri'ye uçarcasına giderken ağladım ve o gecenin soğuğunda, Aralık ayının 13'ü gecenin soğuğunda, sabahın 4 buçuğunda. Kızım Ayşe Koç ve Nilüfer Koç, 5. tahliye otobüsünden indiği zaman, 'canım evladım' diye sarıldım. Bundan sonra 'hürriyet var' dedim. Fakat 'anne seninle gelmeyeceğiz arkadaşlarla gideceğiz' dedikleri zaman, onların zihnini manipüle edenlere intizarın en berbatını ettim. O gecenin travması, inanın o sevincin aniden buz gibi bir şok dönüşmesi, evlatlarımın gözümün önünde belli bir zümre, zümreyi biliyoruz. Bazı şeyleri çalmasını bilenler evlatlarımı da çaldılar bunu biliyorum. Herkes de biliyor. Aynı zümredir çocuklarımın kafasını değiştirip de yıllar yılı, ondan sonra da en büyük sevinci yaşayacağım anda bize bu sevinci yaşatmayanlar, tuttuğu avukatlar ile evine kargo ile gönderilir gibi kendi arabasına koyup müvekkili evine teslim götüren aileler var"

"İNSAN ANNESİNİ Mİ YOKSA DÜNYANIN LÜKSÜNÜ MÜ TERCİH ETMELİ"

Kedicikler hitabını ne kendi çocuklarına ne başkasına kullanılmasını istemediğini vurgulayan Berrin Koç, "Yıllarca ıstırap yaşadık, sabırla bekledik. 1,5 sene sonra büyük bir sevinçle buraya geldik, çocuklarımızı alacağız. Bize bu zulmü yaşatan Adnan Oktar ve ona yandaş olanları herkes biliyor. Ayşe'ye de şunu söylüyorum. Ağabeyine o harabeye mi geleceğim dediği bu ev ne kadarı harabe? Evet 79 senelik evde muhakkak vardır bir şey. Fakat insan annesini mi yoksa dünyanın lüksünü mü tercih etmeli? Beni Ayşe aradı, eve gelmelerini istediğimi söylediğimde, 'Anne yerimi bildirirsen tutuklarınız' dedi. İkna etmeye çalıştım. Anne çok güzel konuşuyorsun fakat korkuyorum dedi. Bunu size kim söyledi, sen neden benim sizi sevdiğime inanmıyorsun dedim" diye konuştu



TEHDİT İLE TUTULDULAR, DAYAK YEDİLER

Hala cezaevinde olan iki oğlunun tehdit ile örgütte tutulduğunu, kızı Ayşe'nin de dayak yediğini anlatan anne Koç, "Tarık Koç ve Necati Koç da 10 sene önce vahim hadiseleri fark ettiği zaman çıkmak istediler ve onlara denildi ki çıkamazsın. Burası örgüt, çıktığınız zaman sizin için tehlike olur. Tarık ve Necati şimdi 33 ve 30 yaşında. O zaman 20 ve 23 yaşındaki çocuklarımı böyle tehdit ile içeride tutmuşlar. Ayşe çok fazla dayak yemiş bu adamdan. Bana itiraf da etti ama şimdi izliyor. Adnan Oktar planlanmış olarak Türk aile yapısını yıkmak üzere, zayıf akıllı birisi olarak böyle yönetilmiştir bir zümre tarafından ve bu çocuklar böyle tuzağa düşürülmüştür" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Berrin Koç ile röp

-evlerinden detaylar

-muhabir anonsları

-genel ve detay

18.12.2019 - 18.24 - Haber Kodu : 191218238

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(Geniş haber)

4- UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADIN TUTUKLANDI

Yüksel KOÇ/İSTANBUL () SABİHA Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" dediği gerekçesi ile gözaltına alınan Nigar D., "Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandı. Nikar D., mahkemedeki sorgusunda, "Ben görüntülerde FETÖ'cüyüm demedim. Hiçbir terör örgütünün üyesi değilim. Sadece arkadaki yolcuların tahrikleri nedeni ile bu olayları yaşadım. 'Ben canlı bombayım, var mısınız' dedim. Bana dokunmamaları için bu şekilde konuştum" dedi.

Bu sabah Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere kalkış hazırlıkları yapan uçakta taşkınlık yaptığı gerekçesi ile gözaltına alınan Nikar D. , emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

SAVCILIK SORGUSUNDA BOMBA DEDİĞİNİ HATIRLAMADI

Soruşturmayı yürüten savcıya verdiği ifadede, Kıbrıs'ta üniversite okuyan oğlunun yanına gitmek için uçağa bindiğini söyleyen Nikar D., "Merdivenden uçağa adım atar atmaz sıkıştım. Bağırsaklarımda gaz sıkışması meydana geldi. Koltuğuma oturdum, sağımda ve solumda erkekler vardı. Midem de bulandı. Lavaboya gitmem gerektiğini, çok sıkıştığımı görevlilere söyledim. Ancak görevliler uçağın pistte hareket etmeye başladığını, biraz sonra uçuşa geçeceğini söyleyerek kalkmama izin vermediler. Tam o sırada arka tarafta kadınların benimle ilgili, 'şu kadına bakın, FETÖ'cü gibi, ne diye seni uçağa alıyorlar' gibi sözler duydum. O sözleri duyunca iyice sinirlendim. Rahatsızlığımın da etkisiyle kendimden geçmişim. Bombadan bahsettiğimi hatırlamıyorum ancak patlayıcı anlamında söylemedim. Karnım bomba gibi oldu, patlayacağım anlamında söyledim" dedi.

BİPOLAR TEDAVİSİ GÖRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Yaklaşık 1 yıl önce Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde bipolar rahatsızlığından dolayı yatarak tedavi gördüğünü söyleyen Nikar D., savcılık sorgusunun ardından, "Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

MAHKEMEDE 'BOMBA VAR' DEDİĞİNİ KABUL ETTİ

Mahkemedeki sorgusunda arkadaki yolcuların kendisine sataştığını söyleyen Nikar D., "Onlar bana sataşınca ben de bomba var dedim. Uçakta elimde tuttuğum Kuran-ı Kerim bana ait değildir. Benim yeğenim Malatya savcısıdır, görevden alındı, yurt dışına çıkış yasağı vardır, bundan etkilendim. Ben görüntülerde FETÖ'cüyüm demedim. Hiçbir terör örgütünün üyesi değilim. Sadece arkadaki yolcuların tahrikleri nedeni ile bu olayları yaşadım. 'Ben canlı bombayım, var mısınız' dedim. Bana dokunmamaları için bu şekilde konuştum" dedi.

Nigar D., "Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandı.

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5- UÇAKTA SİGARA İÇİP TİŞÖRT YAKMAYA ÇALIŞMIŞ, O ANLAR KAMERADA

Anıl UÇAN/İSTANBUL