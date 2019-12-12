DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- YILBAŞI ÖNCESİ İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE BÜYÜK SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ertan KILIÇ- Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL

Yılbaşı öncesi İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı sahte içki operasyonu yapıldı, 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunan operasyonda, 200 tonun üzerinde sahte içki ele geçirildi.

SAHTE İÇKİ ÇETESİNE BÜYÜK DARBE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşında piyasaya sahte içki sürmeye hazırlanan bir çeteye yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

ŞÜPHELİLER AYLARCA TAKİP EDİLDİ

İnsan hayatını hiçe sayanı şebekeyi tespit eden polisler aylarca teknik ve fiziki takip yaptı. Yapılan çalışmalarda içki imalathanesi ve sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan şebeke üyelerinin kaldıkları 142 adrese, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte operasyon yapıldı.



107 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan baskınlarda haklarında yakalama kararı bulunan 107 kişi gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerden biri Gaziosmanpaşa İlçesi, Hürriyet Mahallesi 311 sokakta bulunan 5 katlı binanın çatı katı oldu. İki kişinin gözaltına alındığı dairede yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda sahte içki, sahte içkilerin doldurulması için hazırlanan boş içki şişeleri ele geçirildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyona giden ekip araçları

-Baskın yapılan binaya polisin girişi

-Gözaltına alınan şüpheli

-Özel Harekat polislerinin çevre güvenliği alması

-Gaziosmanpaşa'da operasyon yapılan bina

-Polis helikopteri

-Yapılan aramalarda ele geçirilen sahte içki şişeleri

-Anons

-Genel ve detay görüntüler

12.12.2019 - 07.52 Haber Kodu : 191212008

12.12.2019 - 06.36 Haber Kodu : 191212007

12.12.2019 - 05.56 Haber Kodu : 191212006

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(özel görüntülerle)

2- ESENYURT'TA HAREKETLİ ANLAR, POLİS ELİNDE SİLAH OLAN ŞÜPHELİYİ BÖYLE VURDU

-Esenyurt'ta çıkan kavgada elinde silah olan şüpheliyi polis bacağından vurdu.

-Şüphelinin vurulma anı kameralara yansıdı.

-Yaralı şüpheliyi otomobile taşımak isteyen kişiye biber gazı sıkılarak engel olundu.

-Kavgada başına aldığı satır darbesiyle yaralanan bir kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Veysel TİMDU-Yılmaz OKUR/İSTANBUL ()

ESENYURT'ta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Polis, elinde pompalı silah olan şüphelilerden birini bacağından vurarak, gözaltına alırken yaralı şüpheliyi buradan götürmek isteyen akrabasına da biber gazı sıkılarak engel olundu.

Olay Esenyurt, Örnek Mahallesi 1450 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dün saat 20.30 sıralarında sokakta karşılaşan iki grup arasında daha önce emanet alınan mermer kesme makinasının iade edilmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada önce bıçaklar ve silahlar çekildi. İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Kavgada sokak savaş alanına dönerken, 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis kavga edenleri havaya ateş ederek ayırmaya çalıştı. Bu sırada gruptakilerden silahlı Faruk U. polisin dört el havaya ateş etmesine rağmen elindeki silahı bırakmayınca tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Bacağından yaralanan Faruk U.'yu olay yerinden otomobile bindirerek götürmeye çalışan ve akrabası olduğu öne sürülen kişiye polis engel oldu. Polis yaralıyı götürmekte ısrar eden kişiyi biber gazı sıkarak etkisiz hale getirdi. Polis, kavgaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

BAŞINA SATIR DARBESİ ALAN BİR KİŞİ AĞIR YARALANDI

Yaralanan Şükrü K., Eshat K., Vural K., Faruk U. Sinan D. Mevlüt U. Polat U. ve Bahattin U. ise olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Başına satırla vurulan Vural K. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Vural K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayın yaşandığı sokağı kapatarak, güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri de çevrede delil aradı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin şüpheliyi vurması (özel)

-Şüphelinin akrabasının yaralıyı otomobile taşımaya çalışması (özel)

-Yerde yatan yaralı şüpheli (özel)

-Şüphelinin akrabasına biber gazı sıkılması(özel)

-Olay yerindeki kavgaya karışan diğer yaralılar (özel)

-Polis ekipleri

-Bir şüphelinin gözaltına alınması

-Sağlık ekipleri

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Olay yerinde güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri

-Olay yerindeki zırhlı araçlar

-Genel ve detay görüntüler

-Genel ve detaylar

11.12.2019 - 23.42 Haber Kodu : 191211265

11.12.2019 - 22.21 Haber Kodu : 191211261

11.12.2019 - 22.09 Haber Kodu : 191211259

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3- POLİS ARACINA ÇARPAN MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİ YARALANDI



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Çağır ÇALIŞKAN / İstanbul

Beşiktaş'ta polis aracına arkadan çarpan motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Kaza saat 02:00 sıralarında Vişnezade Mahallesi, Dolmabahçe Caddesi, Milli Saraylar Resim Müzesi'nin önünde meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş istikametinden Karaköy istikametine doğru seyir halindeki Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 34 A 85284 plakalı ekip otosu, Milli Saraylar Resim Müzesi'nin önünde, dönülmez tabelasının olduğu noktadan dönerken, aynı istikamette ilerleyen 41 AAK 848 plakalı motosiklet ekip otosuna arkadan çarptı.



MOTOSİKLETTE BULUNAN İKİ KİŞİ YARALANDI

Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcusu yaralandı. Ekip otosunda bulunan polis memurları ise kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-Yerde yatan yaralılar

-Ambulansın olay yerine gelmesi

-Polis ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi

-Yaralıların ambulansa bindirilmesi

-Kazaya karışan motosiklet

-Kazaya karışan ekip otosu

-Dönülmez tabelası

-Genel ve detay görüntüler

12.12.2019 - 03.21 Haber Kodu : 191212005

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4- KILIÇDAROĞLU 4. VEFA ÖDÜLLERİ TÖRENİNE KATILDI

Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ-Can EROK / İSTANBUL() CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü tarafından 4. Vefa Ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu partiyi kuranlar sosyal demokrasiyi getirdiler ve şimdi bu partiyi kuranların çocuklarına bu görevi yürütenlere tarihin yüklediği bir görev var. O görev de onların kurduğu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak." dedi.

CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü'nün düzenlediği 4. Vefa Ödül töreni Lütfi Kırdar Kongre ve Sanat merkezinde gerçekleştirildi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl başkanı Canan Kaftancıoğlu ve çok sayıda davetli katıldı.

"FARKLI GÖRÜŞLERİ DİLE GETİRDİĞİMİZ ZAMAN TÜRKİYE DAHA DA ZENGİNLEŞECEKTİR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törende yaptığı konuşmada, "Son seçimlerde bir mesafe aldık doğrudur. Yetiyor mu hayır. Daha büyük bir mücadeleyi sürdüreceğiz. Belki dün akşam siz evlerinizde uyurken ben sabah 02.00'de evimin kapısını açıyorum. İstanbul'da bize hayatında hiç oy vermemiş kesimlerle uzun bir sohbet yaptım. Neden bize oy vermiyorsunuz, hangi gerekçe ile oy vermiyorsunuz, adalet diyorsunuz adaleti savunuyoruz. Hak diyorsunuz hakkı savunuyoruz. Yolsuzluk diyorsunuz her türlü mücadeleyi veriyoruz. İnsan sevgisi diyorsunuz bizim yüreğimizin derinlerinde zaten insan sevgisi var. O zaman neden birlikte olmuyoruz. Neden birlikte mücadele etmiyoruz. Türkiye'de demokrasi sadece bizim için geçerli bir kavram değil. Bizim gibi düşünmeyenler içinde demokrasi dediğimiz o kavramın hayata geçmesi gerekiyor. Farklı düşünmemizin Türkiye'nin en büyük zenginliklerinden biri olduğunun onlara anlattım. Farklı düşündüğümüz zaman farklı görüşleri dile getirdiğimiz zaman Türkiye daha da zenginleşecektir. Bunu da onlara ifade ettim. Dünyanın en zengin kimliğini kendi topraklarında Anadolu'da yaşatan bir devlettir Türkiye Cumhuriyeti. En ufak endişeniz olmasın, yakın bir gelecekte göreceksiniz Mustafa Kemal'in Türkiye'sini demokrasi ile taçlandıracağız. Bu bizim görevimiz. Çünkü bu partiyi kuranlar Cumhuriyeti kurdular. Çok partiyi hayata getirdiler. Bu partiyi kuranlar sosyal demokrasiyi getirdiler. Ve şimdi bu partiyi kuranların çocuklarına bu görevi yürütenlere tarihin yüklediği bir görev var. O görev de onların kurduğu Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmak. Oda bize nasip olacak inşallah" dedi.

VEFA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Törende 4. Vefa Ödülleri sahiplerini buldu. Törende Merhum Orhan Birgit, merhum Ali Topuz, CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin ve Fikret Ünlü'ye vefa plaketi verildi. Beylikdüzü İlçe bazında yaptığı katkılardan dolayı Şükran Bingöl'e ve İstanbul bazında CHP'ye katkılarından ötürü Cavit Savcı'ya da plaket verildi. Törende Altan Öymen'e de vefa plaketi verildi. Öymen plaketini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun elinden aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Protokolden detaylar

-Erdal Erzincan konserinden detaylar

-Ödül töreninden detaylar

-Kemal Kılıçdaroğlu konuşması

-Hatıra fotoğrafı çektirilmesi

11.12.2019 - 23.46 Haber Kodu : 191211266

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5- ATAŞEHİR'DE VELİLERDEN YAĞMUR ALTINDA ÖZEL OKUL PROTESTOSU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL () Ataşehir'de veliler ve öğrenciler özel bir okulun genel müdürlük binası önünde toplanarak öğretmenlerinin maaşlarının aylardır ödenmediği gerekçesiyle yağmurlu havaya aldırış etmeden eylem yaptı.

Türkiye genelinde birçok şubesi olan özel bir okulda, öğretmenlerin maaşlarının aylardır ödenmemesini protesto eden bir grup veli ve öğrenci, okulun Ataşehir'de bulunan genel müdürlük binası önünde toplandı. Gruptakiler sloganlar atıp, eylem yaptı. Yağmurlu havaya aldırış etmeden ellerindeki dövizlerle genel müdürlük önünde bekleyen veliler yetkililerden çözüm bulmasını istedi. Veliler daha sonra okulun önünden ayrıldı.

"GÜNAHTIR DİYECEK BİR ŞEY BULAMIYORUM"

Öğrenci velisi avukat Semih Atik, "Mağduruz, gerçekten mağduruz. Bazıları şöyle düşünebiliyor, 'özel okula veriyorsunuz paranız var.' değil. Lüksümüzden kesiyoruz, kıt kanaat arttırıp çocuğumuz adam gibi bir eğitim görsün. Ama sonucuna bakıyorsunuz köklü bir okulu adam alıyor inşaat firmasına aktarıyor paraları. Senin çocuğunun eğitimi umurunda değil. 70 bin tane çocuk söz konusu. Günahtır ya diyecek kelime bulamıyorum. Bizim öğretmenimiz inanılmaz idealist bir insan. Ben son dakikaya kadar, son aşamaya kadar, kapanana kadar ben çocuklarımı bırakmayacağım, eğitimimi vereceğim diyor. Çocuğuma akşam soruyorum ne yaptınız diye, 'akşama kadar oyun oynadık' diyor. 'Sadece bir öğretmenimiz geldi, başka gelen yok' diyor. İngilizce öğretmenimiz rapor aldı. Bir tek sınıf öğretmenimiz ders veriyor bize." dedi.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN MAĞDURİYETİ BİZE DE YANSIYOR"

Başka bir velisi emekli fizik öğretmeni Emel Güçlü ise, "Biliyorsunuz aylardır öğretmenlerimizin maaşı ödenmiyor. Biz peşin olarak önümüzdeki yılın ücretini bile ödemiş olan velileriz burada. Çocuklarımız çok mağdur bizler mağduruz, öğretmenlerimiz mağdur en başta. Onların mağduriyeti tabi ki bize yansıyor. Canla başla çalışıyorlar, hiç ücret almadan. Diğer özel okullardan arıyorlar, gelin bize kayıt yaptırın diye. Yani bir de onlarla uğraşıyoruz ayrıca. Böyle bir belirsizlik var. Bunun bir an önce sonlandırılmasını istiyoruz. Ben kendim de emekli fizik öğretmeniyim. Öğretmenlerimizin bu çabasını çok takdir ediyorum. Ama nereye kadar. Öğretmen olduğum için empati yapabiliyorum. Çok zor durumdalar." diye konuştu.

5.SINIF ÖĞRENCİSİ GÜRBÜZ: EĞİTİM HAKKIMIZI ÇOK İYİ ALAMIYORUZ

5. sınıf öğrencisi Özgü Gürbüz, "Öğretmenlerimiz maalesef çok fazla derse giremiyor ve biz bu durumdan çok üzgünüz. Derslerden geri kalıyoruz. Eğitim hakkımızı çok iyi alamıyoruz. Karnemizi alıp alamayacağımız bile belli değil. Okul kapanıp kapanmayacak o da belli değil. Çok üzgünüz çocuklar olarak. Öğretmenler gelmiyor ve sorun daha çok şu, okul kapanırsa bizi hiçbir okul da almaz. 80 bin öğrenci var ve 80 bin öğrenci açıkta kalamaz. Şu anda başka okul bakıyoruz ama biz aile olarak çok tereddütlüyüz. " diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Okul önünde toplanan veliler

-avukat veli ile röp

-Fizik öğretmeni veli ile röp (ayaktaki kırmızı atkılı gözlüklü kadın)

-Öğrenci ile röp

-Velilerin slogan atması

-Genel ve detay

11.12.2019 - 19.13 Haber Kodu : 191211236

