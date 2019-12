DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- KADIKÖY'DE MUHASEBE OFİSİNDE YANGIN



Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İstanbul

Kadıköy'de 5 katlı binanın dördüncü katındaki muhasebe ofisinde yangın çıktı. Alev alev yanan ofisteki bir kişi hafif yaralandı.

Yangın, Saat 04.30 sıralarında Caferağa Mahallesi Güneşlibahçe Sokak'taki 5 katlı binanın dördüncü katındaki muhasebe ofisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokakta bulunan vatandaşları uzaklaştırırken bir yanda güvenlik önlemi aldı. Yangına Kadıköy, Erenköy ve Üsküdar'daki itfaiye ekiplerince müdahale ederek yaklaşık bir saat içinde kontrol altına aldı. Ekipler içeride bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında ofiste bulunan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hafif şekilde yaralanan ofis çalışanına sağlık ekipleri müdahalede bulundu. İddiaya göre yangının muhasebe ofisindeki elektrik sobasından kaynaklı çıktığı öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

2- GÜNGÖREN'DE KORKUTAN YANGIN

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Güngören'de gece saatlerinde 4 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki deri atölyesinin çatıya uzanan havalandırma bacalarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede zemin kattan çatıya uzanan havalandırma bacasını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bacadan yükselen alevleri iş merkezinin çatısına sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın Güngören, Sanayi Mahallesi'nde gece saat 04:00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, İmar Sokakta bulunan 4 katlı bir iş merkezinin zemin katındaki deri atölyesinin çatıya uzanan havalandırma bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bacanın iç kısmından zeminden çatıya kadar uzandı. İş merkezinde görevli güvenlik görevlileri bacadan çıkan alevleri görünce durumu hemen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan bacaya merdiven yardımıyla müdahale etti. Herhangi bir olumsuzluk ihtimaline karşı itfaiye ekipleri çevre ilçelerden takviye ekip istedi. Bu sırada iş merkezinde çalışan bazı işçiler güvenlik görevlileri tarafından tahliye edildi. Polis ekipleri de iş merkezinin çevresinde önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev alev yanan baca iş merkezinin çatısını sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerine ait bacada hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

3- FATİH'TE MISIRLI MAHPUSLAR İÇİN YÜRÜDÜLER



Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ / İSTANBUL()

Mısırlı mahpuslar için Fatih Camii'nin avlusunda toplanan bir grup, meşaleler eşliğinde Saraçhane Parkı'na yürüdü. Çeşitli sloganlar eşliğinde yürüyen grup basın açıklamasının ardından dağıldı.

Mısırlı mahpuslarla dayanışma grubu, İHH ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında bir araya geldi. Fatih Camii'nde toplanan grup, Mısır hapishanelerindeki mahpusların durumlarına dair farkındalık oluşturmak için ellerinde meşale ve el feneriyle Fevzi Paşa ve Macar Kardeşler caddeleri üzerinde yürüdü. Bir dönem Mısır cezaevlerinde tutulanların da aralarında bulunduğu grup, sloganlar eşliğinde pankart açıp Saraçhane'ye geldi.

Gazetecilere konuşan Sena Biltaci, "Bugün Dünya İnsan Hakları gününde konuşuyorum ama Mısır'daki gayriinsani durumdan bahsedeceğim. Mısır'da her gün yavaş yavaş ölümler gerçekleştiriliyor. Ben kızım Esma Biltaci'yi hiç günahı olmadan orada Rabia meydanında kaybettim, şehit oldu. Eşim Muhammet Biltaci ve oğlum Enes Biltaci, Mısır zindanında. Eşim çok ciddi hastalıklarla mücadele ediyor. Birçok kez kriz geçirdiği sırada hastaneye götürülmedi. Oradaki insanların insani hiçbir hakları verilmiyor" dedi.

Saraçhane Parkındaki basın açıklamasını İHH Genel Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım yaptı. Açıklamada Yıldırım, "Doğu Türkistan'da, Suriye'de, yeryüzünün her tarafında büyük acılar çekiyoruz ama bu bir kader değil. Aklımızı kullanırsak, yüreğimizi ortaya koyarsak bu süreçleri inşallah kolaylıkla geçeceğiz. Bu şehitlerimiz, hapishanelerde yatan kardeşlerimiz inşallah geleceğin bereketi olarak yazılacak. Şimdi insanlar firavun mu olmak istiyor, Musa mı olmak istiyor bunun kararını verecekler. İnşallah bizler Musa'nın yanındayız. Harun gibiyiz ve dünya ve ahiret hayatını kazanmaya niyetliyiz. Firavunlar yaptıklarından pişmanlık duyarlar, son anda secdeye varırlar ama Allah kabul etmez. Ben buradan bütün İslam dünyasının liderlerine çağrıda bulunuyorum. İyi olanlar bir tarafa, halkın yanında olanlar bir tarafa, ama ne yazık ki, İslam dünyasının liderlerinin birçoğu zalimlerin yanında ve kendileri zulüm işliyorlar. Zalimler mutlaka bir gün bunun hesabını verecek. Şu anda Mısır'da yapılanlardan dolayı bütün dünya halklarının kini Sisi'ye yönelmiş durumda. İnşallah Sisi bir an önce yaptığı hatayı anlar, çocukların, kadınların ve erkeklerin idam edilmesine engel olur, izin vermez. Tekrar halkına yönelik barış ve esinti rüzgarı estirirse kendi geleceği ile korkularını gidermiş olur. Aksi takdirde çok kısa bir zamanda zalimler nasıl devrileceklerini göreceklerdir" İfadelerini kullandı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

