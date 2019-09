DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- FATİH'TE SOKAK ORTASINDA CİNAYET

-3 KİŞİNİN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRAYAN 18 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,()

Fatih'te sokakta 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak göğsünden ve bacaklarından vurulan 18 yaşındaki Mustafa Yusuf Özbek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda kurşunların isabet ettiği evde bulunan bir kadın da kolundan hafif şekilde yaralandı.

Olay Zeyrek Mahallesi Hasan Baba Sokak'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, Hasan Baba Sokak'ta bir otomobilin önünde bekleyen Mustafa Yusuf Özbek'e(18), 3 kişi tarafından ateş açıldı. Özbek, açılan ateş sonucu göğsünden ve bacaklarından 6 kurşunla yaralandı. 3 saldırganın silahından çıkan kurşunlar, olayla ilgisi olmayan evinde oturmakta olan bir kadını da kolundan yaraladı. Yaralılar kanlar içinde kalırken saldırganlar ara sokaklara kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Özbek, yaralı halde kaçmaya çalışsa da aldığı kurşun yaralarının etkisiyle sokakta yığılıp kaldı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Özbek, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında evine isabet eden kurşunla yaralanan kadın ise oğlu tarafından otomobil ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Özbek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı kadının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EVE VE OTOMOBİLE KURŞUN İSABET ETTİ

Olayda sıkılan kurşunlardan bir tanesi eve isabet ederken, park halinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bir otomobilin cam ve sol kapısına da birer kurşun isabet etti. Polis olay yerini güvenlik şeridine alırken olay yeri inceleme ekipleri çevrede bir süre inceleme yaptı. Sokakta çok sayıda boş kovana ve olayda kullanıldığı iddia edilen bir tabancaya el konuldu.

Olayı gören mahalle sakini, "Silah seslerini duydum. Olay yerine geldiğimde bir kişi, yerde yatıyordu. Kanlar içindeydi. Yardım ettik. Hastaneye yetiştirdik. Diğer ablamız da karşı tarafta oturuyordu. Kolundan yaralandı" dedi.Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Olay yerinden detaylar

-Polisin çalışması

-Kovanlardan detaylar

-olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Kurşun isabet eden ev ve otomobilin camları

-Bir vatandaşla rop

-Genel ve detaylar

03.09.2019 - 03.19 Haber Kodu : 190903003

====================================================

2- FATİH'TE MOTOSİKLET OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL

Fatih, Laleli'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Kaza, Laleli Tramvay Durağı'ndaki trafik ışıklarında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Ordu Caddesi üzerinden Aksaray istikametine giden ve sürücüsü öğrenilemeyen üzerinde 2 kişinin bulunduğu 34 VA 3390 plakalı motosiklet, Laleli Tarmavay Durağı trafik ışıklarında sürücüsü öğrenilemeyen 52 PB 167 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan motosikletteki diğer kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle bölgede trafik kontrollü şekilde verildi. Polis, kazaya karışan otomobilin sürücüsünü gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kazada hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, cenaze aracına konularak İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazaya karışan otomobil ile motosiklet çekiciyle otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Olay yerinden detaylar

-Cenazeden detaylar

-Motosiklet ve otomobilden detaylar

-Aksayan trafikten detaylar

-kazaya karışan araçların çekilmesi

-Cenazenin morga götürülmesi

-Genel ve detaylar

03.09.2019 - 06.44 Haber Kodu : 190903005

03.09.2019 - 07.39 Haber Kodu : 190903006

====================================

3- İSTANBUL'DA 4 İLÇEDE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber- Kamera: Ozan URAL-Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy, Bahçelievler, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyona havadan polis helikopteri de destek verdi. Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan Emniyet Müdürlüğü binasından saat 05.00 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen 40 adrese, 72 ekiple operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ve polis helikopteri de destek verdi. Operasyon yapılan adreslerden birisi de Güngören, Merkez Mahallesi Çayır Sokakta bulunan bir apartman dairesiydi. Operasyon düzenlenen dairede polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınırken adreslerde polisin aramaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

--------------

-Operasyona gidilmesi

-Adreslere özel harekat polislerinin girmesi

-Gözaltına alınan kişi

-Sokakta polisin güvenlik önlemi alması

-Polis helikopteri

-Genel ve detaylar

03.09.2019 - 06.21 Haber Kodu : 190903004

==========================

4- İMAMOĞLU MUHARREM İFTARINA KATILDI

Haber - Kamera: İdris TİFTİKÇİ, İSTANBUL()

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Alibeyköy Cemevi'nde Muharrem iftarına katıldı.

İmamoğlu'na, eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti. İftar öncesinde Alevi dedesi Hüseyin Güzelgün konuşma yaparak dua etti. Duanın ardından 12 gün sürecek Muharrem ayı orucunun ikincisi açıldı.

"BURASI, DERTLEŞME VE PAYLAŞMA SOFRASI"

Ekrem İmamoğlu, buradaki konuşmasında, "Bu akşam aslında burası dertleşme sofrası, paylaşma sofrası. Yaşanan o derin acılardan sonra birbirini hissetme sofrası. Dolayısıyla dostluğun, kardeşliğin, barışın, huzurun, hak ve hukukun adaletle birleştirilerek, mutlu yaşama adına ümitleri tazeleme, umutları besleme masası. Bu sofrada oruçlarımızın kabulünü diliyorum. Allah, tuttuğunuz oruçları kabul etsin" dedi.

Hazreti Ali'nin, "Devletin dini adalettir" sözlerini paylaşan İmamoğlu, "Bugün, en fazla susadığımız ve arzu ettiğimiz duygudur, adalet duygusu. Herkese eşit davranılan bir yaşam. Sadece bu yaşadığımız alan değil, dünyaya dair de böyle. Yakın coğrafyaya da böyle. Ben, dünyanın en kadim kentine, sizlerin teveccühü, katkısı ile belediye başkanı seçildim. Her şeyi başarmak arzusundayız. Tüm güzel duyguları, talepleri karşılama arzusundayız. Eksiğimiz olabilir. Hatamız olabilir ama özellikle bir duam vardır ki, ben çok önemsiyorum: Allah'ım, adil bir yönetici olmamı sağla. Ve Yaradan'a sığınıp derim ki: Mutlaka ve mutlaka topluma adil olmamı, adil olduğumu yaşadığım bir şehir var etmemi sağla. Adalet duygusunun bittiği yerde, insanların özgürlüklerinin kısıtlandığını hissettiği yerde, gerçekten huzur beklemek çok zor.

İmamoğlu, programın sona ermesinin ardından Alibeyköy Cemevi'nden ayrıldı.

Görüntü dökümü

-------------

-İmamoğlu'nun gelişi

-İmamoğlu'nun karşılanması

-İmamoğlu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

02.09.2019 - 23.17 Haber Kodu : 190902246

==========================

(ÖZEL)

5-FATİH'TE UYARILARA RAĞMEN MÜHÜRLENEN BİNAYA GİRDİLER



İdris TİFTİKCİ/İstanbul

Fatih'te, 4 ana kolonu patladığı için tahliye edilerek mühürlenen 5 katlı binanın sakinleri, tehlikeye ve uyarı tabelalarına aldırmayarak eşyalarını almak için binaya girdi.

Fatih'te bulunan 5 katlı bina, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah saatlerinde 4 ana kolonu patladığı gerekçesiyle tahliye edildi. 8 daire ve 4 dükkanın bulunduğu bina belediye ekiplerince mühürlendi. 35 bina sakini de sosyal tesislere yerleştirildi. Binanın geleceğine ilişkin kararda incelemelerin tamamlanması beklenirken, bazı bina sakinlerinin mühürleri söküp, demir bariyerleri açarak eşyalarını almak için binaya girdikleri görüldü. Binanın çevrelendiği belediyeye ait demir bariyerlere can ve mal güvenliği açısından alana girişin yasak olduğu uyarı tabelalarının asılı olduğu dikkat çekti.

Bina sakinlerinden Kazım Akdeniz, "Cumartesi günü biz kahvaltıda olduğumuz sırada bir ses geldi. Hemen binadan dışarı çıktık. Dükkandakilere sordum 'bu ses nereden geldi' diye, binada çökme olduğunu söylediler hemen belediyeyi aradım geldiler ve binayı mühürlediler. Bizler zor durumdayız. Binada 8 daire ve 4 dükkan bulunuyor. Bizlere yardımcı olunmasını devlet büyüklerimizden talep ediyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Binadan detay

-Çöken dükkandan detay

-Binanın genel görüntüsü

-Bina sakinleri ile röp

-Genel ve Detaylar

02.09.2019 - 21.32 Haber Kodu : 190902233

================================

6- ZEYTİNBURNU'NDA 17.KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()

Zeytinburnu'da, Libya uyruklu 2 yaşındaki çocuk, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Zeytinburnu Cevizlibağ'da bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte 20 katlı bir binanın 17. katında yaşayan Libya uyruklu 2 yaşındaki Saji Mahmut Issa Elkemaiti, henüz bilinmeyen bir nedenle 17. kattaki evlerinin penceresinden aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki güvenlik önlemi alan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü

-------------

-Olay yerinden görüntü

-Çevredekilerden görüntü

-Binadan görüntü

-Genel ve detaylar

02.09.2019 - 20.21 Haber Kodu : 190902225

==================================

7- ŞİŞLİ'DE KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ Özgür EREN / İSTANBUL

Şişli'de, bir kişi, evinden çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kurşun yağmuruna tutuldu. Karnından ve ayaklarından vurulan kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırgan polise teslim oldu.

Olay, Feriköy Paşa Mahallesi Ortanca Sokak'ta dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Erkin I. evinden dışarı çıktığı sırada, yanlarına S.E. geldi. E., bir şey söylemeden, belinden çıkardığı tabancayla, Erkin I.'ye kurşun yağdırmaya başladı. Karnından ve ayaklarından yaralanan Erkin I., kanlar içinde yere yığıldı.

Bu sırada, 100 metre uzaklıktaki polis merkezinde bulunan polis ekipleri, silah sesini duyarak olay yerine geldi. Saldırgan, olayda kullandığı tabancayla birlikte polise teslim oldu.

Polisin haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Erkin I. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre Erkin I.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------------------

-Pastanenin önünden genel ve yakın detaylar

-Sokaktan genel ve yakın detaylar

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Polisin emniyet şeridi çekmesi

-Meraklı kalabalıktan detay görüntü

-Valizden detay görüntü

-Yerdeki boş kovanlardan detay görüntü

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü



02.09.2019 - 20.10 Haber Kodu : 190902220

==================================

8- İLDEN İLE BALIK FİYATI FARKI

- Beşiktaş'ta hamsinin kilosu 25 lira, istavritin kilosu 15 lira, Barbunun kilosu ise 20-25…

- Samsun'da balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbun ile doldu. Balık satışlarını iyi olduğu belirtilirken, istavrit 7, barbun 10, mezgit ise 15 TL'den satışa sunuldu.

- Trabzon da ise mezgit 10 lira, çingene palamuttun tanesi 10 lira, levrek çupra 25 lira, somon 30 lira, istavrit 5 ila 10 lira arası değişiyor.

- Sinop'ta balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbunun yanı sıra hamsi ile doldu. Balık satışlarını iyi olduğu belirtilirken, istavrit 10, mezgit 15, hamsi ise 20 TL'den satılıyor

- Eskişehir'e yaklaşık 4 aydır taze balığa hasret kalanlar soluğu balıkçı tezgahlarında aldı. Sezonun ilk günleri olması nedeniyle hamsi ve istavritin kilo 20 liradan, uskumru 20, sardalya 15, mezgit 30, barbun ise 40 liradan satışa sunuldu.

- Çanakkale'de ise ilk kez balıkçı tezgahlarında yerini alan hamsinin fiyatı 25 lira oldu. Av yasağının olduğu yaz döneminde 50 liradan satılan istavritin fiyatı ise 25 liraya kadar düştü. Sardalya 30 liradan 20 liraya, mezgit 70 liradan 40 liraya, tekir 75 liradan 30 liraya düştü. Kolyoz 15, levrek 35, çipura 35 liradan satıldı.

Haber-Kamera:Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/-Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY - Aleyna KESKİN - Tolga SAĞLAM - Esra AKSU- Oğulcan BOZ-Abdullah GÜÇLÜ - İstanbul - Samsun- Trabzon- Sinop - Eskişehir- Çanakkale ()-

AV yasağı kalktı, taze balıklar tezgahlardaki yerlerini almaya başladı. İl İl balık fiyatları farklılık gösterirken, İstanbul Beşiktaş'ta hamsinin kilosu 25 lira, istavritin kilosu 15 lira, Barbunun kilosu ise 20-25 lira arasında satılıyor.

"HER BALIK HER AN HER YERDE OLMUYOR"

İstanbul Su ürünleri Hali'nde balık komisyonculuğu yapan Sıtkı Yılmazer, "Dün ilk gündü balıklar biraz azdı, fiyat yüksekti. Bugün nispeten düne göre biraz daha düştü. Dün hamsinin kasası 300 liraydı, istavrit 200 liraydı. Bugün hamsi 200'den başladı sabah,100 liraya kadar düştüğü oldu" dedi. İstanbul ve diğer iller arasında fiyat farkı olmasıyla ilgili ise Yılmazer, "Normal, çünkü balığın yüzde 90'ı İstanbul balık halinde satıldı. Balık burada tutulduktan sonra bir nakliye olayı var, buzlanma olayı var, işçilik olayı var ondan sonra şehirlere sevk edilme durumu var. Bunların her biri maliyet. İstanbul'da çıkan balıklar diğer şehirlere sevk edildiği zaman ya da bu durum tam dersi olduğu zaman fiyatlarda da farklılık oluyor. Her balık her an her yerde olmuyor. Şu anda Marmara bölgesinde avcılık var, hamsicilik var. Diğer şehirlerimizde istavrit balığı olabilir. Olmayan balıklar diğer şehirlere gider, orada olmayan balıklar da buraya gelir. İstanbul'da balık 10 lira olduğunda Trabzon'da da 10 lira olacağı anlamına gelmez. Bu tam tersi durumda da böyledir" şeklinde konuştu. Fiyatlar belirleyici olan şeyin arz-talep olduğunu vurgulayan Yılmazer, "Bir önceki gün perakende satış yerlerinde ne kadar çok satış olursa, bir gün sonra talep artar. Her üründe olduğu gibi. Mesela bu sabah ilk gelen mamuller 225 liraydı, sonradan 100 liraya düştü. 225 liraya balık alan satıcı tezgaha en az 25 lira etiket koymak zorunda. Ancak öyle kurtarır onu" ifadelerini kullandı.

"BALIK FİYATLARINDA BELİRLEYİCİ İL İSTANBUL"

Balık fiyatlarını belirleyen ilin İstanbul olduğunu dile getiren Yılmazer, "Tüm Türkiye'nin tükettiği balığı İstanbul tüketir. İstanbullu ne kadar çok balık yerse o kadar satış olur. Ben bilirim 10 yıl önce de hamsinin fiyatı 5 liradır. Hala insanların 5 lira beklentisi var. Ama el insaf diyorum. Her şeye, tüm maliyetlere zam geldi. Etin 50 lira olduğu bir dönemde hamsinin 5 lira olması komik olur" dedi.



BU SENE BALIK BOL

Beşiktaş Balık Pazarı esnafı Tahsin Sarıyaprak ise, bu sene balık bol olacak ifadelerini kullanarak "Palamutu biraz az bekliyoruz. Hamsi balığı çok olacak gibi. Geçen sene çok küçüktü bu sene gayet iyi. Fiyat net şu olacak diye bir şey söyleyemiyoruz. Her gün fiyat düşüyor tabii bolsa. Daha piyasa belli değil. Balık ne kadar çok gelirse fiyat düşer. İstavrit dün 25 liraydı, bugün 15 lira, yasaktan önce 40 liraydı. Mezgit balığı 15-20 lira, Barbun 60-70 liraydı kilosu. Birinci günü 25 lira, bugün 20 liraya düştü" şeklinde konuştu.

KARADENİZ'DE İSTAVRİT, MEZGİT VE BARBUN BEREKETİ

Samsun'da balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbun ile doldu. Balık satışlarını iyi olduğu belirtilirken, istavrit 7, barbun 10, mezgit ise 15 TL'den satışa sunuldu. Balıkçı Recep Erdoğan, yeni av sezonunu iyi başladığını belirterek, "Teknelerimiz denize açıldı ve ağlarımız balıklarla dolmaya başladı. Bu yıl palamut az olur diye bekliyoruz ancak tutulan ince balıklar yerini dolduracak gibi. İstavrit, mezgit ve barbun bol miktarda tutuldu. Tezgahlarımız yeniden şenlendi. İnşallah hamsinin de bu yıl bol olmasını bekliyoruz. Balık bol olsun vatandaşlarımızda ucuza balık yesin istiyoruz. Yeni sezondan ümitliyiz" dedi.

SİNOP'TA HAMSİ 20 LİRA

Sinop'ta da balıkçı tezgahları, sezonun ilk balıkları olan istavrit, mezgit ve barbunun yanı sıra hamsi ile doldu. Balık satışlarını iyi olduğu belirtilirken, istavrit 10, mezgit 15, hamsi ise 20 TL'den satışa sunuldu. Sinoplu balıkçı Mert Kanal, sezonun ilk hamsisinin oldukça rağbet gördüğünü belirterek "Hamsi biraz erken başladı, nedeni şu; bu sene palamut avcılığı yok. Daha doğrusu palamut yok. Bu yüzden de tekneler palamut yerine hamsi ağlarını koyarak hamsinin peşine düştüler. Bu iyi bir şey değil, palamut hiç görünmüyor çünkü. Uzun zamandan beri ilk defa başımıza gelen bir şey. Ama tabi balıkçılar da haklı olarak geçimini sağlamak için diğer seçeneklere başvurarak hamsi avcılığına başladı. Bunun yanında da mezgit, istavrit oluyor. Karadeniz balıklarının hemen hemen tamamı var, palamut hariç" diye konuştu.

TRABZON'DA BALIK PAZARINDA HAREKETLİLİK

Trabzon'da da balık pazarında hareketlilik yaşanırken, yeni sezonda tezgahları dolduran istavrit ve mezgidin kilosu 5 ila 10 lira arasında satışa sunuldu. Balık fiyatlarının uygun olduğunu anlatan Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, "Balıklar yeni gelmeye başladı. Sezonun ikinci günü. Palamut beklentilerimizin üzerindeydi ama palamut hiç gelmedi. Deniz sıcaklığı havaların sıcaklığı denizdeki balığı çok etkiliyor. Palamut zamanına 15 gün daha var. Şu an zaten rövanşta olan istavrit. Onun hemen peşine mezgit geliyor. Balıklarda gayet kaliteli ve fiyatları da uygun. Bu sezondan oldukça umutluyuz. Tabi ki denizin sahibi Allah. Yarın ne olacağını kimse bilemez. Vatandaş da balığın hem cebe hem de mideye hitap etmesi beklentisinde. Bizde balığın bol olması beklentisindeyiz. Bugün mezgit 10 lira, çingene palamuttun tanesi 10 lira, levrek çupra 25 lira, somon 30 lira, istavrit 5 ila 10 lira arası değişiyor. Şu an Karadeniz'de olan balıklar bunlar" diye konuştu.

Palamuttun bu sezon ağlarına henüz takılmadığını söyleyen Örseloğlu, "'Vira bismillah' dedik. 1 Eylülde başlangıcı yaptık. Normalde 1 Eylülde genelde ağlarımıza istavrit, palamut, barbon ve çinakop gelir. Ama sanki bu sene umduğumuz olmayacakmış gibi bir hava var. Palamut hiç yok. Palamuttun küçüğü moloz dediğimiz balık çıktı başka da çıkmadı. Bakalım havaların soğumasını bekliyoruz. Fiyatlarda oldukça uygun. Vatandaşta memnun. Herkesin alabilecek olduğu bir fiyat. İnşallah sezonumuz bol bereketli olur" dedi.



ESKİŞEHİR'DE İSTAVRİT 20 LİRA

Eskişehir'e de ise yaklaşık 4 aydır taze balığa hasret kalanlar soluğu balıkçı tezgahlarında aldı. Sezonun ilk günleri olması nedeniyle hamsi ve istavritin kilo 20 liradan, uskumru 20, sardalya 15, mezgit 30, barbun ise 40 liradan satışa sunuldu. Eskişehir'de balıkçılık yapan Erkan Aslanbenzer, fiyatlarının önümüzdeki günlerde düşüşe geçeceğini belirterek, "Şu an av mevsimi açıldı ama deniz suyu çok sıcak olduğu için balıklar biraz dağınık. Fiyatlarda 20 lira civarında. Bu 10-15 gün sonra havaların biraz daha soğumasıyla ve balıkların bir araya gelmesiyle birlikte daha da bollaşır. Bu sene hamsi, istavrit bol. Ancak palamut geçen seneye göre daha az. Havanın da sıcak olmasından dolayı hamsi alan müşteri sayısı yüzde 40 diyelim. Müşterilerimizden özellikle aldıkları yeri iyi belirlemesini tavsiye ediyorum. Şoklu balıkla, taze balık arasında çok fark vardır. Özellikle balığın gözünden anlayabilirler bu durumu. Ama özellikle sırt kısmına ve göz kısmına dikkat etmeliler. Balığın karnı patlak ve yumuşak değil sert olmalıö dedi.

FİYATI 1 GÜNDE 5 LİRA DÜŞTÜ

Balıkçılardan Selahattin Arslan da sezonun açılmasıyla birlikte balık fiyatlarında da düşüş yaşandığını söyledi. Hamsi kilo fiyatının 1 günde 5 lira düştüğünü anlatan Arslan, "Şu anda bu balıklar yeni gelmesine rağmen dün 25 liraydı bugün ise 20 lira. Yarın öbür gün balığın daha ucuz olacağını düşünüyoruz. Geçen sene hamsi balığı ufaktı bu sene ise iri. Bu sene çok büyük bir beklentimiz var. Biz hamsi balığının 10 liraya düşmesini istiyoruz ki herkes yesin ve faydalanabilsin. Balık pahalılaştığı zaman zengin yemeği oluyor, ucuzladığı zaman ise fakir yemeği oluyorö şeklinde konuştu. Balık almak için tezgahları dolaşan Erdoğan Karaaslan da fiyatların daha da ucuzlaması gerektiğini savundu. Karaaslan, "Halkımızın yiyebilmesi için fiyatların biraz daha ucuzlaması gerekiyor tabi ki. İlk aşama için fiyatlar uygun değil ama ileriki zamanlarda yani özellikle de havalar soğuduğunda fiyatlar düşecek büyük bir ihtimalle" dedi.



ÇANAKKALE'DE BALIK BOLLAŞTI, FİYATLAR DÜŞTÜ

Çanakkale'de ise ilk kez balıkçı tezgahlarında yerini alan hamsinin fiyatı 25 lira oldu. Av yasağının olduğu yaz döneminde 50 liradan satılan istavritin fiyatı ise 25 liraya kadar düştü. Sardalya 30 liradan 20 liraya, mezgit 70 liradan 40 liraya, tekir 75 liradan 30 liraya düştü. Kolyoz 15, levrek 35, çipura 35 liradan satıldı.

Çanakkale'de 40 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç, av yasağının sona ermesiyle balık fiyatlarında düşüş yaşandığını söyledi. Dinç, "Sardalya 35-40 liraydı, şuanda ise 20-25 lira. İstavrit 40 ile 50 lira arasındaydı, şuanda 25 lira. Hamsi ise bugün ilk kez tezgaha geldi. Karadeniz hamsisi de 25 lira. Mezgit 70 lira civarındaydı, 40 liraya düştü. Tekir 75-80 lira arasındaydı, şimdi ise 30 liraya düştü. İstavritte, çinekopta, lüferde bolluk bekliyoruz. Ama palamutu bu sene biraz arayacağız. Palamut olur ama fiyatı yüksek olur. İlerleyen zamanlarda inşallah hamsi, istavrit, çinekopta bolluk yaşanacak. Hamsiyi inşallah vatandaşımız 15-20 liraya yer. istavrit yasak döneminde az olduğu için 40 ile 50 lira arasındaydı. İlk defa 25 liraya düştü. Eğer bollaşırsa fiyatı daha da düşebilir. Av yasağı bitti, bereketli bir sezon bekliyoruz" dedi.



Görüntü Dökümü

---------------

İSTANBUL GÖRÜNTÜLERİ

-Su ürünleri balık komisyoncusu Sıtkı Eryılmaz ile röp.

-Balık pazarı esnafı Tahsin Sarıyapak ile röp.

-Muhabir anonsu

-Balık pazarından görüntüler

-Genel ve Detay



NOT: Samsun- Trabzon- Sinop - Eskişehir- Çanakkale görüntüleri yurt haberler servisinden geçildi.



02.09.2019 - 17.54 Haber Kodu : 190902195

==================================

9-İSPARK'TA ZAM BİLMECESİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul -

Kadıköy'de İSPARK otoparkını kullananlar her zamankinden fazla ücret ödediklerini söyledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir sistem hatası ile bazı yerlerde uygulama eksikliği olmuştur. Bunla ilgili vatandaşların, varsa fazla tahsilatları iade edilecektir. Konu bundan ibarettir" ifadesini kullandı.

İstanbul'da İSPARK ücretlerine zam yapılırken, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bir sistem hatası ile bazı yerlerde uygulama eksikliği olmuştur. Bunla ilgili vatandaşların, varsa fazla tahsilatları iade edilecektir. Konu bundan ibarettir" açıklamasında bulundu. Kadıköy'de İSPARK otoparkında ücretlerin arttığı öğrenildi. Otoparkı kullananlar her zamankinden fazla ücret ödediklerini ifade ettiler

Araçlarıyla İSPARK'tan çıkan sürücülerden biri, "13 lira ödedim. 6 lira falan ödeyeceğimi düşünüyordum. Yurt dışındaydım, 1 ay yoktum. 6 veya 7 lira ödeyeceğimi düşünüyordum" dedi.

Bir başka sürücü ise, "14 lira ödedim. Önceden 8 ödüyordum, bir ara 10 lira oldu şimdi 14 olmuş. Yapacak bir şey yok. Her şeye zam geliyor, bir şekilde alışacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

---------

-Otoparktan görüntü

-Ücretlerin yazdığı tabela

-Otoparkı kullananlarla röp

-Fişlerini göstermeleri

02.09.2019 - 17.20 Haber Kodu : 190902180

=================================

10- UZMANINDAN DOĞALGAZ KAZALARINA KARŞI UYARI

* İGDAŞ makine mühendisi Sabri Doğan,

"Kullanıcılar eğer bir değişiklik ihtiyaçları hasıl olursa, kombinin yerini veya ocak bağlantısını değiştirecekler ise bunun gibi bakım onarım gerektiren durumlarda mutlaka yetkili kişilere başvurmalılar, kendileri tesisata müdahale etmemeliler"

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL ()

Esenyurt'ta 4 katlı bir binanın en üst katında patlama meydana geldi. Patlamada evde bulunan bir kişi yaralanırken, dairede büyük çapta hasar oluştu. Doğalgaz kazalarının önüne geçebilmek için uzmanından uyarılar geldi.

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi, 2135. Sokaktaki 4 katlı apartmanın en üst katında ilk belirlemelere göre doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama meydana geldi. Patlama sırasında evde bulunan bir kişi yaralandı. Dairede ise büyük çapta hasar oluştu.

"PATLAMALAR CİHAZLARIN VE TESİSATLARIN BAKIMSIZLIĞINDAN KAYNAKLANIYOR"

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ)'ta Makine Mühendisi olan Sabri Doğan, doğalgazın güvenli kullanımıyla ilgili uyarılarda bulundu. Doğan, "Doğalgaz kazaları veya doğalgaz patlamaları ya da zehirlenmeler, genellikle cihazların ve tesisatların bakımsızlığından kaynaklanıyor. Patlamalar, özellikle yetkisiz kişilerin ya da kullanıcının kendisinin tesisata müdahale etmesinden kaynaklanabiliyor. Kullanıcılar eğer bir değişiklik ihtiyaçları hasıl olursa, kombinin yerini veya ocak bağlantısını değiştirecekler ise bunun gibi bakım onarım gerektiren durumlarda mutlaka yetkili kişilere başvurmalılar, kendileri tesisata müdahale etmemeliler. Yetkili kişiler de tadilatı mutlaka İGDAŞ'a bildirmeleri gerekiyor. Gaz arzını durdurduktan sonra gerekli müdahalenin yapılması gerekiyor. Bu müdahaleler sırasında oluşabilecek en ufak bir aksilik kazalara sebep olabiliyor" dedi.

"TEKNİK EKİPLERİN KONTROLÜNDEN SONRA DOĞALGAZ KULLANIMINA GEÇMEMİZ GEREKİYOR"

Usulsüz kullanımlarla ilgili bilgi veren Doğan, "Bir eve taşındık, baktık ki evde doğalgaz tesisatımız mevcut. İGDAŞ'a gidip kendi adımıza sözleşme yaptıktan sonra, İGDAŞ'ın kontrol etmesi gerekiyor. Teknik ekiplerin kontrolünden sonra doğalgaz kullanımına geçmemiz gerekiyor. Yeni gelen bir kullanıcının doğalgaz tesisatına müdahale yapılıp yapılmadığını, tesisat sızdırmazlıklara uygun olup olmadığını bilme şansı yok. Dolayısıyla İGDAŞ ile sözleşme yapan bütün abonelerimize gerek ilk, gerek ikinci aboneliklerde mutlaka kontrole gidiyoruz. Olumlu bulunması durumunda kullanıma başlayabilirler" diye konuştu.

"EN ÖNEMLİ UNSUR BACALARIN BAKIMI VE TEMİZLİĞİ"

Sabri Doğan, "Doğalgazın güvenli kullanımının en önemli unsurlarından biri de bacaların bakımı ve temizliği. Kış yaklaşıyor, yoğun kullanım başlayacak, kış mevsimi başlamadan önce, özellikle bacalı cihaz kullanan abonelerimizin, cihazın bağlı olduğu bacada belediyeden yetkili baca temizlik ekiplerine bakımını yaptırmaları gerekiyor. Baca temizliği yapılmaması sonucunda bir tıkanıklığın ya da bir göçmenin sebep olabileceği kazalar kötü sonuçlar doğurabilecek kazalar olarak karşımıza çıkar" şeklinde konuştu.

"MENFEZLER YAZ KIŞ AÇIK TUTULMALI"

Doğan, "Güvenli kullanımla ilgili ayrıca önemli bir husus, havalandırma menfezlerinin kapatılmaması. Bütün doğalgaz kullanılan dairelerde, havalandırma menfezleri mevcuttur. Menfezler, toz ve rüzgar geliyor gibi sebeplerle kapatılıyor. Bu güvenli kullanım anlamında olumsuz bir etki yaratıyor. Menfez kapatıldığı zaman ortam oksijen alamıyor, cihazların yanması için gerekli olan oksijen sağlanmadığı için, karbon monoksit ortaya çıkıyor. Bu da zehirli bir gaz, zehirli gazın ortama yayılması zehirlenmelere sebep olabiliyor. Menfezler yaz kış mutlaka açık tutulmalı" ifadelerini kullandı.

Doğalgaz cihazına kullanıcının müdahale etmemesi gerektiğini belirten Doğan "Doğalgaz cihazının değiştirilmesi ya da bakım yapılması durumunda, kesinlikle kullanıcı kendisi müdahale de bulunmamalı yetkili bir firmaya başvurarak işlemlerini yaptırmaları ve İGDAŞ'a bilgi vermeleri gerekir. Örnek verecek olursak; kullanıcı cihazı değiştirmek istedi, alt kısımlarında sökme takma işlemleri sırasında vananın açılmasıyla ortama gaz dolması sonucunda patlamalara sebep olabilir" dedi.

"EMNİYET EKİPMANININ BULUNMADIĞI OCAKLAR PATLAMALARA MEYDAN VEREBİLİYOR"

Emniyet tertibatı olan ocakların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Doğan, "Ocağın üzerine yemek unutulması gibi sebeplerle, bir şekilde sönme meydana gelirse, emniyet ekipmanı bulunan ocaklar bir süre sona gazı kesiyor. Emniyet ekipmanının bulunmadığı ocaklar ise ortama gaz akışını devam ettiriyorlar buda patlamalarla sonuçlanan kazalara meydan verebiliyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

----------

-Sabri Doğan röp

-Genel ve Detaylar

02.09.2019 - 20.20 Haber Kodu : 190902224