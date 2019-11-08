DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 1

İSTANBUL'da, PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik daha önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler olduğu öğrenildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde PKK terör örgütünün gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. TEM ekiplerinin operasyon yaptığı adreslerden birisi de Bahçelievler, Zafer Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmandaki daire oldu. Ekipler, Özel Harekât polisinin de desteğiyle daireye girdi. Dairede 1 kadın şüpheli gözaltına alınırken içeride bulunan örgütsel dokümanlara da el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerden detaylar

-Operasyon yapılan adreslerden detaylar

-Kadın şüphelinin gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

08.11.2019 - 04.14- Haber Kodu : 191108007

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2- ÜSKÜDAR'DA MOTOSİKLET CENAZE NAKLEDEN KALABALIĞIN ARASINA DALDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL,()

Üsküdar'da motosikletin, arızalanan araçtaki cenazeyi başka araca nakleden kalabalığın arasına daldığı kazada 5 kişi yaraladı.

Kaza, D-100 Karayolu Altunizade mevkii 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Avrupa yakasından cenaze alan Büyükşehir Belediyesi'ne ait 34 NZ 4522 plakalı araç, ölen kişinin yakınlarıyla birlikte Anadolu yakasına geçtiği sırada Altunizade'de arızalandı. Araç yol kenarına çekilirken, ölen kişinin cenazesi yakınları tarafından, yeni gelen cenaze aracına nakledilmek istendi. Bu sırada iddiaya göre, 41 VZ 662 plakalı motosiklet sürücüsü önündeki kalabalığı görmeyerek cenaze nakledenlerin arasına daldı. Kazada Çağatay Büyükceren, Hüseyin Yolaç, Emre Kaya, Baran Akagündüz ve henüz ismi öğrenilmeyen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri burada yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri de, yeni bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar, çekiciyle yoldan kaldırıldı. Sürücüler ve ölen kişinin yakınları kazayla ilgili ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Yoldan geçen bir kişi kazayla ilgili, "Bu cenaze arabası arızalanıyor. Daha sonra başka araç geliyor. Cenazeyi buna naklederken arkadan motosiklet vuruyor. Tabi burada da 4, 5 kişi var ve yaralanıyorlar. Çok ağır olanı yok ama 2, 3 tanesinin ayağı, bir tanesinin de kalçası kırıktı. Onun dışında durumu çok kötü olan yoktu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Yaralılardan detaylar

-Cenaze araçları

-motosikletten detaylar

-Sağlık ekiplerin müdahalesi

-Vatandaşla ile röp.

.-Polis ve itfaiye ekiplerin kaza yerinde incelemesi

-cenaze yakınlarından detaylar

-Ağlayan vatandaşlar

-Genel ve detaylar

08.11.2019 - 06.53- Haber Kodu : 191108009

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3- ŞİŞLİ'DE OTOMOBİL EVİN SALONUNA DALDI

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL ()

Şişli'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil evin salonuna daldı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, evin duvarının bir bölümü yıkıldı.

Kaza, Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak 35 Numaralı apartmanın giriş katında dün saat 20.30 sıralarından meydana geldi. İddialara göre, 34 SR 1578 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobili eve daldı. Kazada, evin salonunun duvarı yıkıldı.

"KALDIRIMA VURUNCA PANİKLEYİP FREN YERİNE GAZA BASMIŞ"

O sırada salonda oturan Irak uyruklu yaşlı karı-koca şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Mahalle sakinlerinden olan bir kadın, "Yanlışlıkla fren yerine gaza basmış. Arabayı kaldırıma vurunca panikleyip fren yerine gaza basmış. Polis geldi, çekici geldi. Herhangi bir yaralanan falan yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Evin duvarının yıkık hali

-Evde oturan yaşlı karı kocada detay görüntü

-Sokaktan detay görüntü

-Salonun içerisinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

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(ÖZEL)

4-ESENYURT'TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNE SİLAHLI SALDIRI

İSTANBUL

Esenyurt'ta Iraklı üniversite öğrencisi M.A., sokakta bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler geldikleri araçla kaçarak izlerini kaybettirdi.

Olay, Mehterçeşme Mahallesi 1944. Sokak üzerinde dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Irak uyruklu üniversite öğrencisi M.A.'ya bir otomobildeki kişi ya da kişiler tarafından 4 el ateş açıldı. M.A vücuduna isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Yaralı öğrenci kaçarak yakındaki bir siteye sığındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler geldikleri otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Ekiplerin güvenlik şeridi çekmesi

-Detaylar

07.11.2019 - 22.37 -Haber Kodu : 191107274

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5- AVCILAR'DA ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SERVİS ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ

Haber: Gamze ŞiMŞEK/ İSTANBUL ()

Avcılar'da bir ilkokulun bahçesinde servis aracının manevra yaptığı sırada çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücünün polise verdiği ifadesi ortaya çıktı.

"ÖĞLENCİ ÖĞRENCİLERİ OKULUN İÇERİSİNE BIRAKACAKTIM"

Servis şoförü Hüseyin Y. ifadesinde, "Şirkette şoförlük yapmaktayım. Şirketin anlaşmalı olduğu Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik İlkokulu'nda 2019 yılı eğitim ve öğretim yılı başlangıcından itibaren servis şoförlüğünü yapmaktayım. Kullanmakta olduğum 34 LOC 252 plakalı aracımla her zamanki gibi saat 12.30 sıralarında okulun bahçesine araç girişinden giriş yaptım. Araç içerisinde bulunan öğlenci öğrencileri okulun içerisine bırakacaktım. Servis için ayrılan bölüme geri geri manevra yapmam gerekiyordu. Aracımla rampadan çıktıktan sonra sağa doğru manevra aldım." dedi.

"ÖNÜMDE ÇOCUK OLDUĞUNU GÖRMEMİŞTİM"

O sırada aracını yavaş sürdüğünü belirten Hüseyin Y. "Birinci viteste rolentide giderken bir anda aracın arka kısmında hosteslik yapan Serap Gümüşalan'ın 'çocuk çocuk' diye bağırdığını duydum. O esnada da aracın bir şeyin üzerinden geçtiğini hissettim. Hemen frene bastım ve aracımı durdurup istop ettim. Çevrede bulunan veliler aracın bulunduğu yere koştular. Ben sonrasında şoka girdim. Orada bulunan birisi beni bir dükkanın içerisine oturttu. Olaydan sonra gelen polis ekipleri beni polis merkezine getirdiler. Ben her günkü gibi aracımla manevra yaparak geri geri alanıma girmek istedim. Bana ne okul yöneticisi ne de şirket yetkililerim okulda durmamız ve girmemiz gereken alanı krokili bir şekilde göstermedi. Okul yöneticisi aracımla girdikten sonra geri geri tekrar okuldan çıkacağımı belirtmedi. Okul İle servis şirketi arasında yapılan sözleşmenin içeriğini bilmiyordum. Serap 'çocuk çocuk' diye bağırana kadar önümde çocuk olduğunu görmemiştim. Olaydan dolayı üzgünüm. Yaşanmasını istemezdim. Diyeceklerim bundan ibarettir." diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-OLAY ANI KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Cep telefonu görüntüsü

-Kazanın ardından yaşanan panik

-Yerdeki yaralı öğrenci

-Avcılar'da servis aracının ezdiği küçük kızın fotoğrafları

-Ölen kızın fotoğrafları

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6- AVCILAR'DA DOKTOR MESLEKTAŞINI TABANCAYLA VURMAYA BÖYLE GİTTİ

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL

Avcılar'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı. Polisteki işlemleri tamamlanan Celal Tosunoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Doktorun elinde tabancayla tıp merkezinin koridorlarında yürümesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinin sahibi Celal Tosunoğlu , aynı işyerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen doktor Azerbaycan uyruklu A.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Celal Tosunoğlu, belindeki tabanca ile A. A.'ya ateş etti. A.A. ağır yaralanırken Celal Tosunoğlu kaçmak istedi. Ancak silah seslerini duyup tıp merkezi önüne gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı doktor A.A. ise Bakırköy Sadi Konur Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Celal Tosunoğlu çıkarıldığı Küçükcekmece Adliyesi'nde mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine konuldu.

Şüpheli doktorun tıp merkezinde elinde tabanca ile yürüyerek bir kapıyı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

EK görüntü

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Doktorun elinde tabancayla yürümesi

Görüntü dökümü:

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-Tıp merkezi önünden görüntü

-Tosunoğlu'nun polis aracında görüntüsü

-A.A'nın fotoğrafları

-A.A.'nın çocuğuyla fotoğrafı

-Celal T.'nin fotoğrafı

-Genel ve detaylar

07.11.2019 - 19.44 Haber Kodu : 191107262

07.11.2019 - 02.25 Haber Kodu : 191107010

07.11.2019 - 02.22 Haber Kodu : 191107009

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7 - ADLİYEDE İNTİHAR EDEN KİŞİ, ÜNLÜ YAZARIN KOCASI ÇIKTI

Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İSTANBUL, () ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu öğrenildi.

İbrahim Özkan (35), öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı'nda 4. kattta bulunan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girdi. "Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan Özkan, daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi. Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre, bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan daha sonra aşağı atladı. Adliyenin -3'üncü katındaki atrium alanına düşen İbrahim Özkan, adliyede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Özkan hastanede yaşamını yitirdi. Olay adliyede çok büyük paniğe yol açtı. Olay anını gören bir kadın baygınlık geçirdi. Polis olay yerini bir süre güvenlik çemberinde tuttu.

YAZARIN EŞİ ÇIKTI

İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner ile kısa bir süre önce evlendiği öğrenildi. Özkan'ın intihar sebebi henüz belirlenemedi.

Görüntü Dökümü:

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EK

-Çiftin fotoğrafları

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-Adliyeden görüntüler

-Polisin önlemi

-Yukarıdan çekilen görüntüler

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8- KAĞITHANE'DE YOL TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL()

Kağıthane'de sürücüler arasında yol verme yüzünden çıkan tartışmada bir kişi ayağından vuruldu. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken saldırgan ve kardeşi olay yerinden kaçtı.

Olay, Ortabayır Mahallesi Arka Sokak girişinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 JD 1659 Plakalı hafif ticari araç sürücüsü, Sarıgöl Caddesi'nde Arka sokağa ters yönden girmeye çalıştı. Giremeyince 35 R 8985 plakalı otomobilini sokak üzerinde park ederek dükkana eşya indiren sürücü ile arkadaşına yol vermesini istedi. Bu kişiler yol vermeye yanaşmayınca arlarında sözlü tartışmaya başladı. Ailesi de içinde olan ticari araç sürücüsü, kardeşini telefon ile arayarak olay yerine gelmesini söyledi. Daha sonra aracı ile park halindeki otomobile çarptı ve karşı taraf ile yumruklu kavgaya tutuştu. Çağrılan kardeş yanında getirdiği tabancayla otomobilin sürücüsüne 1 el ateş etti. Sağ bacağından yaralanan sürücü, olduğu yere yığıldı. Saldırgan hemen olay yerinden kaçtı. Ticari araç sürücüsü de ailesini eve gönderip kaçtı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekiplerinin incelmesinde yerde 1 adet boş kovan bulundu. Polis ekipleri saldırgan ve kardeşini yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Araçlardan detay görüntü

-Sokaktan detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Boş kovandan detay görüntü

-Girilmez tabelasından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

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9 - SERVİS ARAÇLARI ODASI BAŞKANINDAN TAKDİRİ İLAHI AÇIKLAMASI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Avcılar'da bir ilkokulun bahçesinde bir çocuğun servis aracın çarpmasıyla hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, "ilahi diye bir cümle kullandım. Benim takdiri ilahiden kastım, 5 dakika sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Onun için her ne kadar tedbir alırsak alalım, bazı şeyler olacaksa oluyor. Bunun için bir şeylerin çok kollanması, tedbirler alınması bazen yeterli olmayabiliyor. Benim kullandığım cümle budur." dedi.

Avcılar'da Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis aracının şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na (8) çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan öğrenci, ağır yaralandı. Mirzaoğlu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Umumi Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, yaşanan talihsiz kazaya ilişkin, "32 yıldır ben de öğrenci servisi taşıyorum. Bugün malum üzücü bir olay yaşadık. Ölen çocuğumuza Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Meslektaşıma, camiamıza geçmiş olsun diyorum. Allah hepimize kolaylıklar versin. Biz de bir televizyon yayınında gördük. Okulun bulunduğu, özellikle servis araçlarının girdiği sokak dar bir sokak. Servis giriş, çıkışında çocuğun arabanın önüne fırlamasıyla yaşanmış bir kaza diye duyduk. Biz kazayı görmedik. O kadar fazla bilgi sahibi değiliz. Her ne kadar yöneticilerimizi okula yönlendirdiysek de okulun bahçesine alınmadılar. Yetkili ve ya bilgili biriyle görüşemedik. Şu anda basından öğrendiğimiz kadarıyla bir durum söz konusu" Dedi.

"SABIKASI OLMADIĞINA DAİR RAPORLAR VAR"

Öztürk, servis sürücüsünün daha önceden hakkında çıkan taciz iddialarıyla ilgili "Bizim o konuda bir bilgimiz yok. Zaten böyle bir iddia olsa bu sürücümüzün, belediyeden güzergâh kullanım belgesi veya İstanbul'daki toplu taşıma araçlarını kullanmalarına yetki kılan şoför kartı dediğimiz kart olmazdı. Bizim elimizde de şoför arkadaşımızın sabıkasının olmadığına, ehliyetinin kazadan veya alkolden 6 aydan fazla bir sürede geri alınmadığına dair raporlar var. Sağlık raporları var. Psikoteknik belgesi var, birçok belgesi var elimizde. Bizim elimizde öyle bir belge yok. Onun için birilerinin söylemesiyle ve ya bu konuda bir şikâyet olmuş mu olmamış mı bilmiyoruz" Şeklinde konuştu.

"DENETİME DAHA KAYIT SIRASINDA BAŞLIYORUZ"

Genel olarak servis araçlarının denetimlerini nasıl yaptıklarından bahseden Öztürk, "Biz denetime daha kayıtta başlıyoruz. Kayıt sırasında araç sahibinin sabıka kaydını, gerekli bütün şeyleri istiyoruz. Ondan sonra aracı şoför kullanıyorsa, hem şoförün hem araçta bulunması gereken rehber personeli sağlık raporunu sabıka kaydını, şoför arkadaşımızın ehliyetiyle alakalı kazaya karışmış mı karışmamış mı, trafikte yediği cezaların puanına kadar hepsinin dokümanını alıp dosyalıyoruz. Bu konularda en fazla inceleyen kurumlardan bir tanesiyiz" diye konuştu.

"OKUL BAHÇELERİ MÜSAİTSE SERVİS ARAÇLARI MUTLAKA GİRMELİ"

Servis araçlarının okul bahçesine girmesiyle ilgili konuşan Hamza Öztürk, "Bunun haricinde çokça gelen sorulardan bir tanesi de okul servis araçlarının okul bahçelerini kullanması doğru mu diye. Bu çok tartışıldı daha önceden. Şöyle bir durum var. Okul bahçeleri müsaitse servis araçlarının girip çıkmasına bu çok önemli bir konu, mutlaka girmeli diye düşünüyoruz. Çünkü okul servis araçlarının okula gelip gittiği saatlerde gelen öğrencilerin velileri de okul önünde veya sokakta ciddi bir araç trafiği oluşturuyorlar. Bu arada okul servislerinin okul bahçesine, kaldırıma yanaşmaları hiçbir şekilde söz konusu olmuyor. Bunun için yönetmeliğimizde şu madde var. Servis araçlarının öğrencilerinin öğrencileri rahatça indirip bindirmelerini sağlayacak yerin tespit edilmesi" dedi.

"5 DAKİKA SONRA NE OLACAĞINI KİMSE BİLMİYOR"

Öztürk, "Bir haber kanalında röportaj verirken takdiri ilahi diye bir cümle kullandım. Benim takdiri ilahiden kastım, 5 dakika sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Onun için her ne kadar tedbir alırsak alalım, bazı şeyler olacaksa oluyor. Bunun için bir şeylerin çok kollanması, tedbirler alınması bazen yeterli olmayabiliyor. Benim kullandığım cümle budur. Onun haricinde lalettayin bir şekilde 'bu çocuk öldü, ne yapalım, bundan sonrasında dikkat edeceğiz'. Böyle bir şeyin içinde asla olmadım olmam da söz konusu değil" İfadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Esnaf odası başkanı ile röp