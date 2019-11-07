DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

İSTANBUL'un Fatih ilçesinde, 4 kardeşin siyanürle ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yapılan incelemelerde yeni bir bulguya rastlandı. Kardeşlerden Oya Yetişkin'in diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi, bu nedenle önce kardeşlerine meyve suyu içinde siyanür verdiği daha sonra kendisinin içtiği iddia edildi. Ayrıca 'Dikkat siyanür var' notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği öne sürüldü.Fatih'te apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulundu. Yapılan incelemelerde siyanür içerek öldükleri belirlenen kardeşlerden Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da modelist olan aynı zamanda canlı mankenlik yapan Oya Yetişkin'in beden ısısından diğer kardeşlerden daha sonra yaşamını yitirdiği değerlendirilmeye başlandı. Bunun üzerine, Yetişkin'in içine siyanür koyduğu meyve suyunu kardeşlerine içirdikten sonra kendisinin içtiği değerlendirilmeye başlandı.

DOKTOR BÜYÜKER: SİYANÜR HEMEN ÖLDÜRÜR

Üsküdar Üniversitesi Bağımlılık ve Adli Bilimler Enstitüsü Adlitoksoloji Program Başkanı Öğretim Görevlisi Sultan Mehtap Büyüker, siyanürün özellikle yüksek dozda olduğunda hemen öldüreceğini belirterek, "Siyanür hemen öldürür. Özellikle yüksek dozda maruziyet fazlaysa. Solunum yolu yada ağızdan alınmışsa hemen ölüm olabilir. Alınan miktara göre ve vücudun metabolizmasına göre kardeşlerin ölümleri arasında çok az dakikalarla ölümler gerçekleşebilir. Vücut sıcaklığına göre ölüm saati belli oluyor" dedi.

Öte yandan, eve giren polis memurlarından ikisinin de içerideki 'siyanür' kokusundan etkilendikleri iddia edildi.

KAPIYA UYARI YAZISINI DA OYA YAZMIŞ OLABİLİR

Ayrıca, olayın anlaşılmasını sağlayan, kardeşlerin oturduğu evin kapısında yazılı olan 'Dikkat siyanür var' notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği değerlendiriliyor.

ANNE BABADAN BORÇ KALMIŞ

Öte yandan ölen anne- babalarının ardından kendilerine yüklü miktarda borç kaldığı öğrenilen kardeşlerin bu nedenle bir süredir sıkıntıda oldukları da ileri sürüldü.

ARKADAŞLARI VE MAHALLE BAKKALI TEŞHİS ETTİ

Birinci dereceden akrabaları olmayan ve yakınları Mersin'de oturan kardeşlerin teşhislerini ise arkadaşları ve mahalle bakkalı yaptı. Adli Tıp Kurumu'nda Cumhuriyet savcısı gözetiminde yapılan teşhiste Oya Yetişkin ile ablası obezite hastası Kamuran Yetişkin'i Oya'nın iş arkadaşı; epilepsi hastası Yaşar ve kuryecilik yapan Cüneyt Yetişkin'i ise mahalle bakkalı teşhis etti.

Görüntü Dökümü:

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-Sultan Mehtap Büyüker ile röportaj

-Olaya ilişkin dün akşam çekilen görüntüler

06.11.2019 - 22.48 Haber Kodu : 191106254

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4- FATİH'TE 6 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Özgür EREN-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,() FATİH'te 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken çatıda hasar oluştu.

Fatih, İskender Paşa Mahallesi, Horhor Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın çatısında dün saat 18.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan çatıya müdahale ederek, yangını söndürdü. Çevrede korku ve paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

"EVİN İÇERİSİNDE BİR SICAKLIK HİSSETTİM"

Yangını gören Muhammed Furkan Altan " 3. katta oturuyorum ben. Evin içerisinde bir sıcaklık hissettim. Cama doğru yöneldim, karşı binadan alev atıyordu. Ailemi hemen binadan dışarıya çıkarttım. İçeride mahsur kalan var mı bilmiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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(CEP TELEFONU)

-Alev alev yanan çatı

-Ekiplerin müdahalesi

(AKTÜEL)

-İtfaiye ekipelrinden detay görüntü

-Yanan çayıdnan detay görüntü

-Sokak sakinlerinden detay görüntü

-Muhammed Furkan Altan ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

06.11.2019 - 19.43 Haber Kodu : 191106240

06.11.2019 - 21.00 Haber Kodu : 191106245

06.11.2019 - 21.12 Haber Kodu : 191106247

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5- RİVA KAVŞAĞI'NDA YUMURTA YÜKLÜ MİNİBÜS DEVRİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL,()-KUZEY Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda lastiği patlayan yumurta yüklü minibüs takla atarak, devrildi. Yumurtaların etrafa saçıldığı kazayı minibüs sürücüsü yara almadan atlatırken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Kaza dün saat 18.00 sıralarında Kuzey Çevre Otoyolu Riva Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametine giden Tanju Kaya yönetimindeki 34 GK 6938 plakalı yumurta yüklü minibüsün lastiği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, bariyerlere çarparak, devrildi. Kasada bulunan yumurtalar yola saçıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Kaya kazayı yara almadan atlatırken, yan koltukta oturan Abrurrahim Adım yaralandı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Adım, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Sürücü ise Riva Polis Merkezi'ne götürüldü. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 şerit trafiğe kapatıldı. Devrilen minibüs vinç yardımıyla kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerindeki polis ekipleri

-Kaza yapan minibüs

-Etrafa saçılan yumurtalar

-Minibüsün vinç ile kaldırılması

-Olay yerindeki otoyol çalışanları

-Genel ve detay

-Takla atan araç

-Ekiplerin yaralılara müdahalesi



06.11.2019 - 18.37 Haber Kodu : 191106224

06.11.2019 - 20.03 Haber Kodu : 191106242

06.11.2019 - 18.41 Haber Kodu : 191106226

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6- İSTANBUL'DA YASA DIŞI BAHİS ÇETESİNE OPERASYON; DOLAPTAN 3 MİLYON LİRA ÇIKTI

Çağatay KENARLI / İSTANBUL

İSTANBUL'da yasa dışı dışı bahis oynatan şebekeye düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alınırken, lüks bir rezidansta yapılan aramalarda elbise dolabında 3 milyon 200 bin lira ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı sanal bahis oynatan bir şebekeye yönelik 21 ilçede operasyon düzenlendi. 52 ayrı adrese düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı çıkarılan 44 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler adreslerde yapılan aramalarda, suç olaylarında kullanılan çok sayıda dijital malzeme ile şüphelilere ait çok sayıda lüks araca da el koydu.

Yasa dışı bahis şebekesinin Küçükçekmece Halkalı'da merkez olarak kullandığı ve elebaşlarının saklandığı belirlenen lüks rezidanstaki daireye yapılan operasyonda ise elbise dolabında 3 milyon 200 bin lira para ele geçirildi. Yıllık 50 milyon lira parayı yönettiği tespit edilen şebeke üyeleri, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan 44 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Dolapta ele geçirilen paralar



06.11.2019 - 18.39 Haber Kodu : 191106225



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