DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- BEŞİKTAŞ'TA DURAĞA DALAN OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜ DENİZDEN BÖYLE ÇIKARILDI

Ersan SAN İSTANBUL

Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı. Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför Necdet K., da bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., denize çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı. Hastanede tedavileri süren 13 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti. Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, Polis yok mu Öldürün ben şeklinde bağırdığı duyuluyor. Denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Denizdeki şoför

-Şoförün bağırması

-İki kişinin suya atlayarak şoförü tutup karaya çıkarması

03.11.2019 - 23.05 - Haber Kodu : 191103184

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2- BEŞİKTAŞ'TA OTOBÜS DURAĞA DALDI; 1 ÖLÜ 12 YARALI

Ersan SAN - Ramazan EĞRİ / İSTANBUL

Beşiktaş'ta Özel Halk Otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak durağa daldı. Otobüsün çarpmasıyla durakta bekleyen 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Otobüsten elinde bıçakla inen Şoför Necdet K., da bir kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Koşarak Beşiktaş İskelesi'nden denize atlayan Necdet K., denize çıkarıldıktan sonra gözaltına alındı. Hastanede tedavileri süren 13 yaralıdan 1'i hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Meydanı'nda geldi. İddiaya göre, Necdet K.(33)'nın kullandığı halk otobüsü hızla gelerek yolcuların da bulunduğu durağa daldı. Duraktaki 12 yolcu yaralandı. Duran otobüsten elinde bıçakla inen Necdet K., 1 kişiyi bıçakladıktan sonra kaçarak Beşiktaş İskelesi'nde denize atladı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastanelere kaldırdı. Beşiktaş İskelesi'nde atladığı denizden çıkarılan otobüs şoförü Necdet K.'yı gözaltına alındı.

1'i şoförün bıçakladığı kişi olmak üzere 2'si ağır 13 kişi hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan Yalçın Tahir Billur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.

"BIÇAKLADI, DENİZE ATLADI"

Görgü tanığı olan bir yolcu, "Otobüsteydik, Zincirlikuyu'dan binmiştim otobüse. Sol yaparken manevra yaptı, durağa daldı. Sonra çıktı bıçak elinde insanlara saldırmaya başladı. Birkaç kişiyi bıçakladığını gördüm. Sonra dümdüz denize doğru koştu. Denize atladığını gördük, olay bu. 35-40 yaşlarındaydı." dedi.

DENİZDEN ÇIKARILMA ANI KAMERADA

Otobüs Şoförü Necdet K.'nın denizden çıkarılma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, denize atlayan şoförün, "Polis yok mu? Öldürün ben" şeklinde bağırdığı duyuluyor. Denize atlayan iki kişinin şoförü taşıyarak karaya çıkardığı görülüyor.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta meydana gelen "Yaralamalı Trafik Kazası" ve "Kasten Yaralama" konuları ile ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin çalışmalar yaptığı bildirildi.

Açıklamada, "Olayı gerçekleştiren Necdet K. (33) isimli şahsın 10 yıllık Özel Halk Otobüsü şoförü olduğu, güzergâhı dışında Ortaköy istikametine doğru seyir halinde iken bilinmeyen bir sebepten dolayı içerisinde yolcu bulunmayan otobüs ile Bahçeşehir Üniversitesi otobüs durağında beklemekte olan vatandaşlara çarptığı, devamında elindeki bıçakla kaçmasına engel olmak isteyen (1) vatandaşı kolundan yaralayarak Beşiktaş sahilinden denize atladığı belirlenmiştir." denildi.

Açıklamada, "Şahıs kendisini kovalayan görevlilerce denizden çıkartılarak gözaltına alınmış, yapılan araştırmalarda şahsın alkollü olmadığı tespit edilmiştir. Otobüs çarpması ve bıçakla yaralama neticesinde (3)'ü İran uyruklu, (2)'si yaşı küçük olmak üzere toplam (13) şahıs yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den olaya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Bugün saat 16.30'da 27E Şirintepe - Kabataş Otobüs Hattı'nda çalışan Özel Halk Otobüsü Beşiktaş'tayken, şoför ve yolcu arasında tartışma yaşanmıştır. Emniyet'ten alınan son bilgilere göre; güzergah dışında bulunan Beşiktaş - Bahçeşehir durağına çarpan otobüs şoförü 13 kişinin yaralanmasına sebep olmuştur. Şoför, otobüsten inince 1 kişiyi de bıçakla yaralamış, sonrasında denize atlamıştır. Emniyet yetkilileri, olaya müdahale ederek şoförü gözaltına almıştır. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilmiştir. Emniyet tarafından olayla ilgili gerekli soruşturma başlatılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilgili şoför, araç sahibi ve Özel Halk otobüsü şirketi hakkında kapsamlı inceleme başlatmış bulunmaktayız. Hastanelerde tedavi altına alınan vatandaşları tek tek ziyaret ederek, sağlık durumlarını ve ihtiyaçlarını yakından takip ettiğimizi belirtmek isteriz. İstanbulluların bir daha benzer bir durum yaşamamaları için Özel Halk Otobüsü sistemini incelemek dahil çok kapsamlı tedbirler alacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz."

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yerdeki yaralılar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulansa alınması

-Kaza yapan otobüs

-Polis ekipleri

-Görgü tanığı ile röp.

-Şoförün fotoğrafı

-Denizdeki şoför

-Şoförün bağırması

-İki kişinin suya atlayarak şoförü tutup karaya çıkarması

03.11.2019 - 23.05 Haber Kodu : 191103184

03.11.2019 - 19.36 Haber Kodu : 191103164

03.11.2019 - 17.53 Haber Kodu : 191103139

03.11.2019 - 17.18 Haber Kodu : 191103129

03.11.2019 - 17.04 Haber Kodu : 191103125

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3- SİLİVRİ'DE FECİ KAZA: 2 ÖLÜ 3 YARALI

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, ()

Silivri'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere saplanan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Silivri'de D100 karayolu Çanta Mevkii Edirne istikametinde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. 07 SV 362 plakalı otomobil, sürücüsü Abdullah M.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Kazada, Abdullah M. (39) ve Bulem M.(6) hayatını kaybederken, Gülay M., Muhammet M.(14) ve İbrahim M.'nin (6) yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cansız bedenleri ise hastane morguna kaldırıldı. Cenazeler ve kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, hayatını kaybeden kız çocuğu Bulem M. ile yaralanan İbrahim M.'nin ikiz kardeş oldukları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Kaza yapan araç

- Genel ve detaylar

03.11.2019 - 20.51 Haber Kodu : 191103174

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4- İSTANBUL'DA ISPANAKTAN ZEHİRLENME VAKALARI DEVAM EDİYOR

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul

İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme şikayetiyle vatandaşlar hastanelere başvurmaya devam ediyor.

İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve İstanbul'un bir çok noktasında görülen zehirlenme vakalarının sayısı İl Sağlık Müdürlüğü'nün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada 44 olarak açıklanmıştı. Ancak zehirlenme şikayeti ile hastanelere baş vuranların sayısı artmaya devam ediyor.



HASTA YAKINLARI YAŞANANLARI ANLATTI

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Gül'ün oğlu Sami Gül, iş yerinde pişirilen ıspanağı yiyen 8 kişinin zehirlendiğini belirterek, "Çok net bilgi sahibi olmamakla birlikte, 3-4 saat önceydi. Telefon alıyoruz kardeşimden, babam ve diğer kardeşim, 4 kardeşiz biz zaten. Zehirlendiklerini, hastaneye geldiklerini söylediler. Ispanak yemişler diye biliyoruz. Ispanağın yanında bir sebze yada ot varmış. Adını da tam telaffuz edemiyorum. Marketten alışveriş yapıyorlar. Ispanak alıyorlar. Getiriyorlar, bir kaç saat sonra pişiriyorlar. 8 kişi yiyorlar. Çapa'da da var şu anda. Sarıgazi diye duydum. Bir kaç hastanede var. Ama ilk gittikleri yer Haseki Hastanesi. Oradan farklı hastanelere göndermişler. İşyerinden 8 kişi, ıspanak zehirlenmesi yaşıyor. Buradakiler, birisi babam birisi kardeşim. Biraz önce kardeşimle konuştum. Normal değil ama normale doğru gidiyor. Babamın durumu ciddi zannediyorum. Çünkü kırmızı bölge dedikleri bir yer var. Yoğun bakım herhalde dereceleri var. Şu an müşahede altında kendinde değil" dedi.



Görüntü dökümü:

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-Hastaneden görüntü

-Ambulansla gelen vakalar

-Röportaj

-Anons

-Genel ve detay görüntüler

04.11.2019 - 02.08 Haber Kodu : 191104007

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5- ESENYURT'TA ISPANAKTAN ZEHİRLENME İDDİASINA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



İSTANBUL, ()

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Esenyurt'ta ıspanaktan zehirlenme iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verild:

"Medyada yer alan "İstanbul'da Yemek Yiyen Çok Sayıda Kişi Zehirlendiö başlıklı haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul geneli sağlık tesislerimize gıda zehirlenmesi (ıspanak ve ıspanağa benzer bitkiler) sebebiyle 44 vatandaşımız hastanelere başvurmuş olup, bunların 25 tanesi taburcu olmuştur. Geriye kalan 19 tanesinin ise takibi ve tedavisi acil gözlem servislerinde devam etmektedir. Şu ana kadar hastanelerimize toplam başvuran hastalarımızın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi ilgili süreç; İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İstanbul Valiliğimizce yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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6- BEŞİKTAŞ'TA GECE KULÜBÜNÜN SAHİBİ, İŞYERİNDE ÖLÜ OLARAK BULUNDU



Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul

Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir gece kulübünün sahibi, işyerinde oğlu tarafından ölü olarak bulundu. Hüseyin Türk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.

Olay, Etiler Mahallesi Aytar Caddesi'nde bulunan ünlü bir gece kulübünde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Türk ve adı öğrenilemeyen oğlu, sabah 06.00 sıralarında kapattıkları işyerinde uyudu. Akşam saat 19.30 sıralarında uyanan Hüseyin Türk'ün oğlu, yanına gittiğinde babasının tepki vermediğini fark etti.



SAĞLIK EKİPLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BELİRLEDİ

İhbar üzerine gece kulübüne sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hüseyin Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp ya da yara izi bulunmayan Hüseyin Türk'ün kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.



YAKINLARI OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Hüseyin Türk'ün hayatını kaybettiğini duyan yakınları, Beşiktaş'ta bulunan ünlü gece kulübüne akın etti.



Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin çalışması

-Sağlık ekipleri

-Olayın meydana geldiği gece kulübü

-Yakınlarının olay yerine gelmesi

-Cenaze aracının gelmesi

-Tabutun gece kulübünün kapısına indirilmesi

-Genel ve detay görüntüler



03.11.2019 - 23.34 Haber Kodu : 191103186

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7- PENDİK'TE DAYISININ OĞLUNU ÖLDÜREN KADIN ADLİYEDE

Haber-kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL()

Pendik'te evli bir çocuk sahibi kadın kendi evinde tartıştığı dayısının oğlunu silahla vurarak öldürdü. Gazaltına alınan Şirin K. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay dün saat 08.30 sıralarında Pendik Kavakpınar Mahallesi Yaşam Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. İddialara göre Cezmi İşlen (33) sabah saatlerinde halasının kızı Şirin K.'nin (49) yalnız olduğu sırada evine geldi. İkili arasında bir süre sonra tartışma yaşandı. Ardından Şirin K, silahla Cezmi İşlen'e 2 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Cezmi İşlen'in öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı Şirin K., Pendik Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Her şeyden habersiz evinin bulunduğu sokağa gelen Şirin K'nin eşi A.K., evinin önünde ambulans ve polis ekiplerini görünce mahalle sakinlerinden bilgi almaya çalıştı. Olay yeri inceleme ekipleri A. K'den parmak izlerini aldı. A.K. , polislere sabah erken saatlerde kızıyla birlikte akrabalarının yanına gittiklerini belirtti. Polis ekipleri, yaptığı incelemelerde evde bir adet ruhsatsız silah ve 2 adet boş kovan buldu.

Gözaltına alınan Şirin K. polise verdiği ifadede, 2 buçuk yıldır Cezmi İşlen ile ilişkisi olduğunu, İşlen'in bu sabah eve gelerek kendisinden eşinden ayrılmasını istediğini, ettikleri kavga sonrasında da silahla İşlen'i önce sırtından vurduğunu, yere düşmesi üzerine bir kez daha ateş ederek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan Şirin K. İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis karakolundan çıkarılması

-Araca bindirilmesi

03.11.2019 - 19.51 Haber Kodu : 191103169

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8- SİLİVRİ'DE TIR'IN LASTİKLERİ SEYİR HALİNDEYKEN ALEV ALDI

Haber-Kamera: Alparslan Ermiş / İSTANBUL, ()

Silivri TEM otoyolu üzerinde TIR'ın lastikleri seyir halindeyken alev alarak yandı. Yangında can kaybı yaşanmazken, TIR'da hasar meydana geldi.

Olay, saat 21.30 sıralarında İstanbul istikameti Kavaklı mevkiinde meydana geldi. Sırbistan'dan Çatalca'ya kepek taşıyan TIR dorsesinin lastikleri seyir halindeyken alev alarak yandı. TIR şoförü dumanları fark ederek aracı emniyet şeridine çekti. Bildirilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Güvenlik amaçlı yolun tek şeridi kapatılırken, yangında hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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- Yangın çıkan TIR

- Genel ve detaylar

03.11.2019 - 23.23 Haber Kodu : 191103185

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9- AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI 39 İLÇEDE ÜYE ÇALIŞMASI BAŞLATTI



Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,()

AK Partinin tek başına iktidara gelişinin 17. yıl dönümü nedeniyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı 6 bin teşkilat mensubuyla 39 ilçede üye çalışması başlattı.

Bağcılar İlçe Başkanlığını ziyaret eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bugün 3 kasım 2002. AK Partimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kuruluşunun ardından tek başına iktidara gelişinin yıl dönümü. 17. yıl dönümümüz kutlu olsun. Hayırlı olsun. Uzun yıllar ülkemize hizmet etmeyi mevlam bize nasip etsin. 17 yılda parti olarak çok güzel işler başardık. Özellikle sayın Cumhurbaşkanımızın yola çıkarken 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sloganıyla bu 17 yılı değerlendirdiğimizde gerçekten artık hiçbir şey eskisi gibi değil. 17 Yıl önceki Türkiye ile günümüz Türkiye'si arasında dağlar kadar fark var. Artık siyasi vesayet dönemi kalktı. Özgürlüklerin kısıtlandığı bir Türkiye değil hukukun üstünlüğü, demokrasinin, özgürlüklerin yaşandığı, istenilen okula gidilebilen bir Türkiye konuşuyoruz.ö

Şenocak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın 'AK Parti'yi millet kurmuştur' söylemiyle biz milletimize tekrar gidelim, kurduğunuz partiniz ve teşkilatları olarak sizlere geldik, kapınızı çaldık, diyelim. İstanbul'da çok güçlü bir üye profilimiz var. 2.5 milyona yakın üyemiz var. İnşallah önümüzdeki süreçte teşkilat çalışanlarımızla daha iyi bir ivme kazandıracağız. Ve burada gönlünü AK Partiye vermiş vatandaşlarımıza bir aidiyet duygusunu geliştirmek gibi bir çalışmamız var. Bugün hep beraber sahada oluyoruz. Bu sadece bağcılarda yaptığımız bir çalışma değil. Şu an da yaklaşık 6 bin teşkilat mensubuyla sahada bu çalışmamıza devam ediyoruz. 39 ilçemizde bu çalışmayı yapıyoruz. İnşallah bugün çok daha fazla yeni AK Partili neferler, üyemiz partimize katılacak. Önümüzdeki süreçte AK Parti ailesi, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde çok daha güçlü bir şekilde yola devam edecek."

Açıklamanın ardından Şenocak ve teşkilat üyeleri Bağcılar Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafları ziyaret etti. Ahmet ve Meryem Çakmakçı'nın evini ziyaret eden Şenocak, AK Parti'nin yaptığı çalışmaları anlattı. Şenocak, Meryem Çakmakçı'nın üye kaydını yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Açıklamadan görüntü

-Bayram Şenocak esnaf ziyareti

-Şenocak üye kaydını yapması

-Genel ve detaylar

03.11.2019 - 18.29 Haber Kodu : 191103148

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10- BEYOĞLU'NDAKİ TARİHİ BİNANIN YIKIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

Haber-Kamera: Ali ABLAY-Mertcan ÖZTÜRK, İSTANBUL,

Beyoğlu Ayhan Işık Sokak'taki 5 katlı tarihi bina, 2 Ekim tarihinde parçalar dökülmesi üzerine belediye ekipleri tarafından boşaltmış ve mühürlemişti. Ardından güçlendirme çalışmaları başlamış, ancak yıkılma tehlikesi nedeniyle bir süre sonra çalışmalar durdurulmuştu. Yapılan incelemeler sonrası Anıtlar Kurulu ve Beyoğlu Belediyesi'nce yıkılması kararı verilen binanın yıkımına başlandı.

Yıkım çalışmalarından sorumlu olan teknik şef Süleyman Egepehlivan, "Bizi buraya ilk çağırdıklarında binada büyük bir hasar vardı. Binanın birden kendiliğinden çöküp insanlara zarar vermediğine şükür ediyoruz. Biz binanın ana taşıyıcılarını çelik üzerine alarak destekledik ve binanın çökme riskini minimuma indirerek yıkım işlemini başlattık. Şu anda yoğun bir şekilde 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Şu anda bir sıkıntı yok, yıkım normal seyrinde devam ediyor. Binaya girmek çok riskli, hala risk devam ediyor ama biz bunu minimuma indirerek mümkün olduğunca tedbirli çalışıyoruz. Bir kat daha sıkıntımız var, sonrasında çalışmalar rahatlıkla devam edecek. Programımızda bir süreç var ama olumsuzluk olursa süreçte uzayabilir, en kısa zamanda bitirilip sokak esnafının mağduriyetini bitirmek istiyoruz. İstiklal Caddesi'nde olduğumuzda insan trafiği de çalışmalarımızı yavaşlatan bir etken" dedi.

Görüntü Dökümü

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Muhabir Anonsu ( Ali ABLAY )

Süleyman Egepehlivan röp

Binadaki çalışmalar detay

İşçiler detay

Genel ve detay

03.11.2019 - 20.15 Haber Kodu : 191103172

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11- GAZİOSMANPAŞA'DA VELİLER ÖĞRETMELERİN DERSE GİRMEDİĞİ ÖZEL OKULUN ÖNÜNDE TOPLANDI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,

Gaziosmanpaşa'da özel bir okulda yapılan isim değişikliğinin ardından mali sıkıntılar yaşandığı ve maaşlarını alamayan öğretmenlerin derslere girmedikleri iddia edildi. Bu nedenle çocuklarının mağdur edildiğini ileri süren yaklaşık 50 veli, okul binası önünde toplanarak durumu protesto etti. Okulun müdür yardımcısı Nazlı Başaran, mali sıkıntının yaşandığını doğrularken sorunların aşılarak eğitim ve öğretime devam edileceğini iddia etti.

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan 6 ve 12'nci sınıf öğrencilerine eğitim veren özel bir okulun, yapılan isim değişikliğinin ardından mali sıkıntılar geçirdiği ve maaşlarını alamayan öğretmenlerin derslere girmediği iddia edildi. Yaşananlar nedeniyle mağdur olduklarını belirten yaklaşık 50 veli, okul önünde toplanarak durumu protesto etti.

Velilerden Ayhan Kara, "15 gün önce toplantı yaptılar. 'İsim değişikliği yapıyoruz. Bu çocuklarınıza yansımayacak, çocuklar aynı şekilde derse girecek' dediler. Biz de 'tamam' dedik. Geçen hafta da mesaj attılar 'su borularımız patladı ders yapamayacağız telafi dersi olacak' dediler. Ona da 'tamam' dedik ama telafi dersi falan olmadı. Bu hafta çocuğum aradı 'burada öğretmen yok ama senin gelip alman lazım' dedi. Ne olduğunu anlayamadım. Geldim gördüm ki burada bir hengame, bütün velilerimiz ayaklanmışlar haklı olarak. İki öğretmen dışında yetkili kimse yok. İnsanlar buralara belirli ücretler ödediler, senet imzaladılar. O senetlerin yarın öbür gün karşımıza ne şekilde çıkacağını bilmiyoruz" diye konuştu.

Bir diğer veli Emine Karataş ise, çocuğunun 12'nci sınıf öğrencisi olduğunu ve sınav döneminde böyle bir sorun yaşadıkları için stresli olduklarını ifade etti. Savcılığa şikayette bulunacaklarını söyleyen Karataş, "Benim kızım 12'nci sınıf öğrencisi iki aydır telafi dersleri yapılmıyor. Matematik öğretmeni 7 kere değişti. Gelen öğretmenler de maaşlarını alamadıklarını belirtiyor. Yetkili olmayan insanlar şu an velilere imza attırarak kurumdan göndermeye çalışıyor. Biz birleşerek savcılığa şikayette bulunmayı düşünüyoruz. Benim kızım 2 ay boyunca oyalandı. Başka bir yere yazdırdım ve ders olarak çok geride bu nasıl telafi edeceğiz bilmiyorum. Maarif müfettişlerinin inceleme yapması için Milli Eğitim'e dilekçe yazdık. Pazartesi günü vereceğiz" dedi.

İDDİALARA YANIT VERDİ

Okulun Müdür Yardımcısı Nazlı Başaran ise, "Bir fısıltı gazetesi ile baş etmeye çalışıyoruz. Mali olarak bir sıkıntı yaşadığımız doğru ancak kapanacak gibi iddialar asılsız. Böyle bir durum yok. İki tane 12'nci sınıf velisi ile yaşadığımız bir problem vardı. Durum çok fazla büyütüldü. Mesaj gruplarında örgütlenerek baltalama çabasına girildi. Gelen velilerimizin iadeleri 15 gün içerisinde yapılacak. Ödemelerle ilgili güvenceleri ve senetleri veriliyor. 18 yıllık bir kurumuz, yıllardır devam ediyor. Eğitim sürecine de devam edeceğiz kapanma ya da iflas durumu söz konusu değil" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Okula gelen velilerden görüntüler

-Veli röportajı

-Müdür yardımcısı röp

-Genel ve detay

03.11.2019 - 19.22 Haber Kodu : 191103159

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12- 38. ULUSLARARASI İSTANBUL KİTAP FUARI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Haber-Kamera: Özden ATİK - Kubilay ÖZEV / İstanbul,

TÜYAP'ta düzenlenen 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı yoğun ilgi görüyor.

Beylikdüzü'nde dün açılışı yapılan ve 10 Kasım'a kadar sürecek olan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na, her yaştan kitapsever katılım gösteriyor. Öğleden sonra yoğunluğun arttığı fuarda 5. sınıf öğrencisi Ecrin, Beren ve Elif alacakları kitapların yayınevlerini bulmak için fuar haritasını açarak plan yaptıklarını söylediler. 10 yaşındaki üç çocuk, sabah 10.00'dan öğleye kadar bazı kitapları aldıklarını ve 10 tane daha yayınevi gezeceklerini belirttiler. 11. sınıf öğrencisi Yusuf Han da güzel indirimler yapıldığını ve özellikle matematik kitapları aldığını söyledi.

"UYUMSUZLUK ARTIKÇA KARİKATÜRE OLAN İLGİ ARTIYOR"

Kitaplarını imzalayan karikatürist, yazar Behiç Ak ise "Kitap fuarı her yıl daha zenginleşiyor, daha çok gelişiyor. Daha çok talep var kitaba gibi geliyor bana. Okuyucu ile yazarların buluştuğu bir platform gibi görüyorum. Kitap fuarlarının potansiyelinin giderek artması, çok sevindirici bir şey. Uyumsuzluk artıkça karikatüre olan ilgi artıyor. Karikatür uyumsuzluk isteyen bir şey, o yüzden artıyor" dedi.

"SON YILLARDA RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARI SEVİLİR OLDU"

Günışığı Kitaplığı Yayın Yönetmeni Müren Beykan da "Bizler için coşkuyla başladı. Çünkü kitabın kahraman olduğu günlerdeyiz bu hafta. Herkes elinden geldiğince bu adrese gelmeye çalışıyor ama umduğumuz kadar kalabalık henüz yok. Ama ikinci hafta sonu daha büyük bir kalabalık olacaktır. Hafta içinde çocuklar ve gençler okullarıyla daha sakin bir zamanda gelmeyi yeğliyorlar. Tabii, kitaplarla buluşmak her yıl daha fazla ilgisini çekiyor gençlerin, öyle gözlemliyoruz. Yazarlar da heyecanla geliyorlar buraya, uzaklığına rağmen. Biz de yazarların okurlarıyla buluşmasından feyz alıyoruz. 3-4-5. sınıflar çok yoğun ilgi gösteriyor kitaplara. Son yıllarda resimli çocuk kitapları da yetişkinler tarafından sevilir oldu. Onlara da ilgi arttı. Maalesef renkli resimli, özel kağıda basılmış kitapların fiyatları yüksek oluyor. Kağıt konusunda dar boğazdayız" diye konuştu.

İLKER BAŞBUĞ DA KİTAPLARINI İMZALADI

Kitaplarını imzalayan eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Başbuğ, "İstanbul kitap fuarı dün başladı. Bugün ikinci gün. Kitap fuarları çok önemli. Özellikle yazarlar açısından önemi şu, bir noktada insanlarla halkla bir araya gelme olanağı buluyoruz. İki hafta evvel Ankara'daki kitap fuarı çok coşkuluydu. Umarım İstanbul kitap fuarı da çok coşkulu devam eder. Kısa bir süre de olsa, bir dakika falan, gelenlerle insanlarla bir iletişim olanağı oluyor. Ben çok faydalanıyorum. Buraya gelenler çeşitli çevrelerden oluyor, çok değişik insanlar geliyor. Onların ne düşündüğünü, hangi konulara önem verdiğini bu kısa sürelerde de olsa anlama olanağına sahip oluyoruz" dedi. Başbuğ, Yüce Divan tarafından hakkında verilen düşme kararına yönelik soruya ise "Yüce Divanla ilgili açıklama yaptık, düşüncelerimizi söyledik, ilave edecek bir şey yok şu an için" diye cevap verdi.

Görüntü Dökümü

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-Kitap fuarı girişleri

-Fuar alanından vatandaşlar

-Söyleşiler

-Genel ve detaylar

03.11.2019 - 20.30 Haber Kodu : 191103173

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13 - İSTANBUL BOĞAZI'NDA KURULMAYA BAŞLANAN YENİ SİSTEMİ GÖRÜNTÜLEDİ

Gülseli KENARLI - Ali AKSOYER - Güven USTA / İSTANBUL, () HAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul’da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün başlattığı yeni projesiyle İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistemlerin kurulumuna başlandı. Ana yüklenicisinin HAVELSAN olduğu ve ASELSAN tarafından da AR-GE çalışmalarının yapıldığı projede dünyanın en zorlu su yolları olan İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde gemi trafiğinin yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz izlenmesine imkan sağlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacına yönelik HAVELSAN ile imzalanan Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri (TBGTH) Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi'nde sistem ve cihazların kurulum aşamasına geçildi.

İstanbul bölgesinde Ahırkapı, Üsküdar, Kandilli, Kanlıca, Beykoz, Yom Burnu, Garipçe ve Rumeli Kavağı'nda bulunan trafik gözetleme istasyonları (TGİ) ile Çanakkale bölgesinde Zincirbozan, Gocukburnu, Kepez, Kumkale ve Poyraztepe TGİ'lerine ASELSAN ürünü Ekinoks kameralar entegre edildi. Sabit ve hareketli görev yapabilen kameralar, 30 kat optik zum, kızılötesi led ve lazer aydınlatma ile bazı noktalarda da termal kabiliyetlerine sahip. Projede ayrıca ASELSAN'ın Reis Sahil Gözetleme Radarı da kullanılıyor. Sabit bir kara platformu üzerinde kullanılabilen radar, su üstü deniz hedeflerini ve su üstünde alçak irtifaya sahip hava hedeflerini tespit ve takip edebiliyor, düşük tespit edilme özelliğini taşıyor.

DÜNYANIN EN ZORLU SU YOLLARINDAN BOĞAZLAR

Dünyanın en önemli su yollarından birisi olan Türk boğazlarında, seyir, mal, can emniyeti ve çevre güvenliğinin sağlanması, gemi trafiğinin emniyetli şekilde sürdürülmesi amacıyla kurulan TBGTH Sistemi, gemi trafiğini yerli ve milli teknolojilerle 7/24 esasına uygun olarak kesintisiz izleme imkanı sağlayacak. Projede, HAVELSAN tarafından üretilen ve tedarik edilen Gemi Trafik Hizmetleri Yazılımı, Otomatik Tanıma Sistemi, VHF Telsiz Haberleşme Sistemi, Meteoroloji Sistemi, İzleme ve Güvenlik Sistemi ile ASELSAN'ın radar, elektro optik ve radyo yön bulucu sistemleri kullanılıyor.

80 BİNİN ÜZERİNDE GEMİ

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi'nde, uluslararası anlaşmalarla tanımlanmış Gemi Trafik Hizmetleri sistemlerinin amaçlarına uygun olarak, “Denizde can güvenliğini ve seyir emniyetini artırmak ile çevreyi korumak maksadıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kuruldu. 2003 yılından itibaren hizmet veren sistem Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletiliyor. Yılda, 300 milyon tonu tehlikeli yük olmak üzere yaklaşık 1 milyar ton yükü taşıyan 80 binin üzerinde geminin geçtiği Türk boğazlarında 7/24 saat esasıyla hizmet veren bu sistemin kesintisiz çalışmasını devam ettirmek amacıyla eskiyen teçhizatını yenilemek, gelişen teknolojiye uyumunu sağlamak ve imkanlarını artırmak amacıyla sistemin yenilenmesini hedefleyen proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından oluşturuldu.

HAVELSAN ÜSTLENDİ

Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri sisteminin yenilenmesini ve geliştirilmesini kapsayan bu proje HAVELSAN tarafından üstlenildi. Milli ve yerli sistem üretmeyi amaçlayan projede sistem yazılımı ve entegrasyonu HAVELSAN tarafından, önemli algılayıcı sistemler olan radar, elektro-optik ve telsiz yön bulucularının üretimi ise ASELSAN tarafından gerçekleştiriliyor.

2020'NİN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE KULLANILACAK

Sistemin yenilenmesi projesi, boğazlar ve Marmara Denizi kıyısında kurulu bulunan 2 merkez ve bu merkezlere bağlı 27 istasyondaki teçhizat ve yazılımı kapsıyor. Proje, ASELSAN tarafından üretilen algılayıcı sistemlerin yanında; Otomatik Tanımlama Sistemleri, telsiz haberleşme cihazları, meteorolojik algılayıcılar, tesis izleme ve güvenlik sistemlerini de içeriyor. Halen kurulum ve entegrasyon faaliyetleri tüm sahalarda devam eden projenin 2020 yılının 2'nci çeyreğinde işletmeye alınması planlanıyor.

YERLİ YAZILIM

Türk Boğazları stratejik öneme sahip olmasının yanında dünyanın en tehlikeli suyollarından birisi olarak kabul ediliyor. Bu alanda, gemi seyir emniyeti ve çevrenin korunması bakımından kritik bir görevi yerine getiren Gemi Trafik Hizmetleri Sisteminin yenilenmesi projesinin tamamlanması ile birlikte, 2003 yılından bu yana kesintisiz devam eden hizmet yeni teknoloji, artırılmış izleme kabiliyetleri ve genişletilmiş kapsama alanı daha da gelişmiş olacak, ayrıca milli yazılımın sağlayacağı esneklik ve hızlı geliştirme avantajına sahip olunacak.

Görüntü Dökümü:

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- Hava görüntüleri

- Gözlem istasyonundan görüntüler

- Sistemden görüntüler

- Boğazdan görüntüler

- Muhabir anonsu

- İzleme istasyonundan görüntüler

- Detaylar

03.11.2019 - 11.38 - Haber Kodu : 191103053

03.11.2019 - 11.31 - Haber Kodu : 191103050

03.11.2019 - 11.28 - Haber Kodu : 191103047

