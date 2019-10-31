DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 

1- ESENYURT'TA 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Ersan SAN - İstanbul - ESENYURT'ta bir internet kafe önünde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. Silahların ateşlenme anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta bir internet kafe önünde saat 17.00 sıralarında iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Sigara isteyen kişiye olumsuz yanıt verilmesi üzerine çıktığı belirtilen kavgada iki grup birbirine girdi. Kavga sırasında bir kişi silahla diğer gruptakilere ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar internet kafe önünde yardım bekledi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin kavgayla ilgili incelemesi sürüyor.

KAÇAN SALDIRGANLAR KAMERADA

Öte yandan saldırganların ellerinde silahla kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde o sırada çevrede bulunanların panik yaşadığı da görülüyor.

KAVGA VATANDAŞ KAMERASINDA

Silahların ateşlenme anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yüksekteki bir binanın balkonundan çekilen görüntülerde, kaldırımda bir grubun toplandığı, bazı kişilerin birbirleriyle kavga ettikleri, kavga eden kişilerden birinin silahla ateş ettiği, edilen ateşle iki kişinin yere düştükleri görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜLERİ

-Kaldırımda bulunan grup

-Kavga anları

-Silah sesleri

-Yaralananların yere düşmesi

-Gruptakilerin saldırganı kovalaması

-Yerde yatan yaralılar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulansa alınması

-Polisin önlemi

-GÜVENLİK KAMERASI

-Saldırganların kaçışı

-Ellerindeki silahlar

-Çevredekilerin kaçışması

-Detaylar

30.10.2019 - 02.13 Haber Kodu : 191030010

29.10.2019 - 20.57 Haber Kodu : 191029276

29.10.2019 - 17.21 Haber Kodu : 191029216

29.10.2019 - 17.33 Haber Kodu : 191029223

29.10.2019 - 17.55 Haber Kodu : 191029230

29.10.2019 - 18.06 Haber Kodu : 191029236

29.10.2019 - 19.16 Haber Kodu : 191029258

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2- BAĞCILAR'DA İSTİNAT DUVARI VE YOLUN ÇÖKME ANI KAMERADA

Hüseyin COŞKUN - Şahin BOZKURT / İSTANBUL, ()

Bağcılar'da, bir şantiyedeki istinat duvarı ve yanındaki yolun çöktüğü anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Demirkapı Mahallesi'nde, geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde bir şantiyede meydana geldi. İş makinesi çalışma yaptığı sırada istinat duvarı bir anda çökmeye başladı. Operatör, iş makinesiyle duvarın çökmesini önlemeye çalıştı. Ancak önce duvar, ardından da duvarın yanında bulunan yol çöktü. İstinat duvarı ve yolun çöktüğü anlar çevredekilerin cep telefonları ile kaydettiği görüntülere de saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, istinat duvarı hareketlenirken, operatörün iş makinesiyle duvarı tutmaya çalıştığı, buna rağmen duvarın saniyeler içerisinde yıkıldığı, ardından da istinat duvarına paralel yolun da altının boşaldığı ve yolun bir bölümünün de çöktüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-İstinat duvarı ve yolun çökme anına ilişkin cep telefonu görüntüleri

Aktüel

-Çöken duvar

-Şantiyeden görüntüler



29.10.2019 - 22.25 Haber Kodu : 191029288

29.10.2019 - 20.49 Haber Kodu : 191029274

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3- İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NİN AMBULANSI ÇALINDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL / İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'ne ait ambulans gece saatlerinde hastane içinden kimliği belirsiz kişi yada kişilerce çalındı. Polis ekipleri çalınan ambulansı arıyor.

Olay Fatih, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde gece saat 01:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler hastane içinde hasta nakli yapılması için kullanılan 34 VZ 6202 plakalı ambulansı park alanından çaldı. Ambulansın çalındığını gören görevli durumu güvenlik görevlilerine haber verdi. Bu sırada şüphelilerin çaldığı ambulans otoparktan çıkış yaptı. Güvenlik görevlileri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Hastane yetkililerinden bilgileri alan polis ekipleri çalınan ambulansın kaçış güzergahlarında önlem aldı. Polis ekipleri İstanbul genelinde ambulansı çalanları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Öte yandan Millet Caddesi'nde park halindeki bir ambulansta da polis ekipleri inceleme yaptı. Ancak çalınan ambulansın park halindeki ambulans olmadığı anlaşıldı.

Görüntü dökümü

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-Polis ekiplerinden görüntü

-Hastane önünden görüntü

-Ambulanslardan görüntü

-Park halindeki ambulans

-Genel ve detaylar

30.10.2019 - 04.50 Haber Kodu : 191030018

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4- KAĞITHANE'DE İETT OTOBÜSÜ KAMYONETE ÇARPTI: 1 YARALI (1)

Haber-Kamera: Hakan KAYA/İSTANBUL,()

Kağıthane Nurtepe Bağlantı Yolu Sadabat 1 Viyadüğü çıkışında belediye otobüsü arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarptı. Kazada 1 yolcu yaralandı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

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5- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İSTANBUL'DA COŞKUYLA KUTLANDI



Haber- Kamera: İlkay DİKİCİ- Ali ABLAY- Kubilay ÖZEV / İSTANBUL()

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikler tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da renkli anlara sahne oldu. Ellerindeki bayraklarla meydanlarda toplanan İstanbullular, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. Yıl dönümü kapsamında bugün İstanbul'da ve Türkiye'de birçok noktada törenler ve kutlamalar düzenlendi. Kutlamalarda vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanlarda toplandı. Belediyelerin düzenlediği konserlerle, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. Yılını büyük bir coşkuyla kutladı.



ÜSKÜDAR'DA CUMHURİYET VALSİ

29 Ekim kutlamalarının İstanbul'daki adreslerinden bir tanesi Üsküdar'dı. Üsküdar'da Kız Kulesi'nin karşısındaki sahil yoluna sahne kuruldu. Saat 19.00 civarında başlayan program Ersin Umulu ve Defne Gürmen'in sunuculuğunu yapmasıyla başladı. DJ Performansının ardından sahneye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası çıktı. Çeşitli marşlar ve şarkıları çalan orkestraya, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Programda Cumhuriyet Vals'i de yapıldı. Cumhuriyet Valsinden ardından sahneye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı. Eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte sahneye çıkan Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. Yılını İstanbullularla kutladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasının ardından İstanbul Boğazında, denizdeki tekneler yardımıyla su, ışık, lazer ve havai fişek gösterileri yapıldı.



BAĞDAT CADDESİ'NDE MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Cumhuriyet yürüyüşünde on binlerce kişi, Türk bayrakları ve ışıklı led ekranlarla özel olarak hazırlanan Cumhuriyet tırından çalınan marşlar ve şarkılar eşliğinde yürüdü. Saat 19.00'da Suadiye Işıklar'dan başlayan meşaleli yürüyüş Caddebostan İskele Sokak'ta son buldu. Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Sarıyer, Beylikdüzü, Maltepe, Esenyurt, Kartal, Ataşehir, Eyüpsultan, Maltepe ve birçok ilçede kutlamalar gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kutlamalardan yeden ve havadan detaylar

-Boğazdaki havai fişek ve ışık gösterileri

-Bağdat Caddesi'ndeki yürüyüş ve fener alayı

-Vatandaşlarla röp.

-Muhabir anonsu(Ali Ablay)

29.10.2019 - 23.24 Haber Kodu : 191029300

29.10.2019 - 23.15 Haber Kodu : 191029299

30.10.2019 - 00.15 Haber Kodu : 191030002

29.10.2019 - 22.12 Haber Kodu : 191029286

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6- CUMHURİYET BAYRAMI'NDA BOĞAZ'DA GÖRSEL ŞÖLEN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ali AKSOYER/İSTANBUL()

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Üsküdar, Kız Kulesi önlerinde düzenlenen havai fişek gösterisi İstanbul Boğaz'ında görsel şölen oluşturdu. Dakikalarca süren gösteri boğazın birçok yerinden izlendi.

Üsküdar'da düzenlenen havai fişek gösterisi saat 21.00 sıralarında başladı. Birbiri ardından renk renk havai fişekler gökyüzünü aydınlattı. Kilometrelerce bile uzaktan görülebilen havai fişek gösterisine İstanbul Boğazı'nın kenarına toplanan İstanbullular da ilgi gösterdi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen birçok sürücü de otomobillerini durdurarak dakikalarca görsel şöleni izledi.

Görüntü Dökümü:

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-Boğazdaki görsel şölenin havadan görüntüleri

29.10.2019 - 22.20 Haber Kodu : 191029287

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7- BAĞCILAR'DA AYNI CADDE ÜZERİNDEKİ İKİ KAFE KURŞUNLANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL

Bağcılar'da gece saatlerinde otomobille gelen kişi yada kişiler aynı cadde üzerinde bulunan iki kafe kurşunlandı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için bölgede çalışma başlattı.

Olay Bağcılar, Göztepe Mahallesi'nde gece saat 02:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maslak Caddesi üzerinde bulunan ve birbirine yakın iki kafenin önüne plakası alınamayan bir otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişi yada kişiler iş yerlerine ateş açtı. Saldırı sonrası her iki kafenin de camları kırılırken şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerine hemen şerit çekerek geniş güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kurşun yağmuruna tutulan kafelerde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Yerdeki boş kovanları da numaralandıran polis ekipleri etrafta güvenlik kamera görüntüsü aradı. Saldırı sırasında kafelerin kapalı olması nedeniyle herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Ayrıca saldırı sırasında kafe önünde park halinde duran bir otomobile de kurşun isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri olay sonrası otomobille kaçtıklarını tespit ettikleri kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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-Polisin çalışması

-Kafelerden görüntü

-Yerdeki boş kovanlar

-Genel ve detaylar

30.10.2019 - 04.04 Haber Kodu : 191030017

30.10.2019 - 03.29 Haber Kodu : 191030015

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8- ARNAVUTKÖY'DE MİSAFİR OLDUĞU ARKADAŞININ EVİNDE İNTİHAR ETTİ

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN / İstanbul

Arnavutköy'de arkadaşında misafir olarak kalan 37 yaşındaki Mahmut Biliş'in, evde yalnız olduğu sırada kafasına dayadığı silahı ateşleyerek intihar ettiği iddia edildi. Komşuları, silah sesini duyarak polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Biliş'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay, Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Arif Sokaktaki tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. Yalnız yaşayan Mahmut Biliş, kendisi gibi yalnız yaşayan arkadaşı Salih Duman'a misafir oldu. İddiaya göre, 2 gündür arkadaşının evinde misafir olan Mahmut Biliş, dün akşam 18.30'da kafasına dayadığı silahlı ateşleyerek intihar etti. Komşuların ve mahallede bulunan çocukların silah sesini duyması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından, Biliş'in başından aldığı tek kurşun darbesiyle hayatını kaybettiği tespit edildi.

İntihar ettiği düşünülen Biliş'in arkadaşı da olayın yaşandığı eve gelerek polise bilgi verdi. Olayın yaşandığı gecekondunun etrafını güvenlik şeridine alan polis olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları detaylı incelemenin ardından nöbetçi savcının gelmesini bekledi. Savcının gelerek inceleme yapmasının ardından Biliş'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Eşinden ayrı olduğu öğrenilen Biliş'in yakınları, olay yerine geldiğinde Biliş'in öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdiler.

Mahallede arkadaşları ile oyun oynarken tek el silah sesi duyduklarını söyleyen Ahmet Kaplan, intihar eden kişinin arkadaşı olan kişinin polise haber verdiğini ifade etti. Silah sesini duyduklarında korktuklarını ve sokaktan uzaklaştıklarını söyleyen Yusuf Acar ise, daha sonra sokağa geldiklerinde bir kişinin evde intihar ettiğini öğrendiklerini belirtti.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Mahmut Biliş foto

-Genel ve detaylar

30.10.2019 - 03.30 Haber Kodu : 191030016

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9- SOLA DÖNERKEN HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,()

Beyoğlu'nda, süratli bir şekilde seyreden otomobil sürücüsü, aniden sola dönmek isterken halk otobüsüne çarptı. Otomobil içinde sıkışan sürücü, sağlık görevlilerince çıkarıldı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Hasköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasköy'den Kasımpaşa yönüne süratli bir şekilde ilerleyen 34 CAE 291 plakalı otomobilin sürücüsü, aniden sola dönmek istedi. Bu sırada karşı yönden gelen, Taksim-Cebeci seferini yapan 36T hatlı halk otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otobüs yolcularından yaralanan olmazken otomobil sürücüsü direksiyon mahallinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa aldı. Sürücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüs yolcularından Üstün Yıldız, "Otomobil sürücüsü bilinçsizce direksiyonu kırdı, otobüse çarptı. Otobüs şoförünün hiçbir suçu yok. Yolculardan herhangi bir yaralanan olmadı. Yolculara bir şey olmaması çok büyük bir şans" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlardan genel ve yakın detaylar

-Otobüs yolcularından detay görüntü

-İtfaiye araçlarından detay görüntü

-Yaralı sürücünün ambulans içinden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Caddeden genel ve yakın detaylar

-Otobüs yolcusu Üstün Yıldız ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

29.10.2019 - 23.31 Haber Kodu : 191029302

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10- MALTEPE'DE ÇÖP YIĞINLARINI İBB'NİN KIYI TEMİZLEME EKİPLERİ TOPLUYOR

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul

Maltepe Belediyesi'ndeki eylem nedeniyle biriken çöpler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin kıyı temizleme ekiplerinin yardımıyla toplanıyor.

Maltepe Belediyesi'nin taşeron şirketi MATAŞ'ın 480 temizlik işçisi geçtiğimiz Cuma günü iş bırakma eylemi başlattı. Maltepe'nin birçok mahallesinde atılan çöplerin birikmesi nedeniyle vatandaşlar, çöplerden yayılan kokulardan ve görüntü kirliliğinden rahatsızlık duyduklarını dile getirdi. Maltepe Belediyesi, iş bırakan işçilerin yerine Belediyede farklı birimlerde çalışan personelleri görevlendirdi ve yeni temizlik işçisi alımı yaptı.

KIYI TEMİZLEME EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü de kıyı temizleme ekiplerini Maltepe'de biriken çöpleri toplamaları için görevlendirdi. Bir mahalle sakini, "Sadece biz değil herkes rahatsız bu durumdan. Çöpten kim rahatsız olmaz ki" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Biriken çöpler

-Maltepe Belediyesi işçilerinin çöpleri toplaması

-Mahalle sakinleri ile röp

-Kıyı temizleme ekiplerinin çöpleri toplaması

-Genel ve detay



29.10.2019 - 17.30 Haber Kodu : 191029221

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