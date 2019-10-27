DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

1- SEVGİLİSİNİ TACİZ EDEN KOMŞUSUNU ÖLDÜRÜP, DAYISININ BAHÇESİNE GÖMDÜ

Haber-Kamera: Müslim SARIYAR / İSTANBUL

Bakırköy'de, Ali Malkara, sevgilisini taciz ettiğini iddia ettiği komşusu Hüseyin Seyman'ı(85) Silivri'ye götürüp başından tabanca ile vurarak öldürdü. Seyman'ı dayısının evinin yanındaki bahçeye gömen Malkara tutuklandı.

İddiaya göre, zanlı Ali Malkara sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü Hüseyin Seyman ile pikniğe gitme bahanesiyle Bakırköy'de buluştu ve Silivri'de dayısının evinin yanındaki bahçeye götürdü. Burada Hüseyin Seyman'ı başından tabancayla vurarak öldüren Malkara, Seyman'ın cesedini bahçeye kazdığı çukura gömdü. Yaşlı adamın ailesi ise Seyman için kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgli başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 100 saatlik güvenlik kamera kaydını inceledi. İncelemede Seyman'ın Ali Malkara ile birlikte bindiği aracın görüntüsüne ulaşıldı. Malkara'yı kazağının renginden teşhis eden polis ekipleri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen Malkara, polis ekiplerine Silivri'de Seyman'ı gömdüğü yeri gösterdi. Malkara'nın gösterdiği yerde Seyman'ın cesedine ulaşıldı. Seyman'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Şüpheli Ali Malkara ise sevk edildiği adliyede işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü dökümü:

---------------

-Olay yerindeki keşif

-Şüphelinin gömdüğü yer göstermesi

-Seyman'ın fotoğrafı

-Malkara'nı naraçtaki görüntüsünün fotoğrafı

-Detaylar



26.10.2019 - 20.59 Haber Kodu : 191026199

=======================

2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, EKVATOR GİNESİ CUMHURBAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüntü Dökümü:

---------

Görüşmeden görüntüler

26.10.2019 - 18.07 Haber Kodu : 191026177

======================

3- KILIÇDAROĞLU KARTAL'DA MEYDAN AÇILIŞINDA KONUŞTU

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: Buğra Benlioğlu / İstanbul

Kartal Belediyesi'ne ait Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nın açılış törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir siyaset anlayışı başlattıklarını belirterek, "Yeni bir anlayış. Halka saygılı. Hesap veren. Verdiği hesap dolayısı ile onur duyan, halka güvenen, belde halkına güvenen yeni bir anlayış. Kavgadan uzak, beraber yaşamayı ilke edinen bir anlayış. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, inancı olursa olsun, kültürü ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklamak bizim temel görevimizdir. Yeni siyaset anlayışımız budur" dedi.

Kartal Belediyesi tarafından yapılan Komşuluk ve Dayanışma Meydanı'nı için açılış töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, partili milletvekilleri ve partililer katıldı.

Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, "Belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim, size oy versin vermesin hiçbir ayrım yapmayacaksınız, beldede bulunan bütün vatandaşları kucaklayacaksınız. Herkese eşit hizmet götüreceksiniz. Şunu da söyledim, kendi paranızı harcamıyorsunuz, harcadığınız para milletin ödediği para. Dolayısıyla harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz" dedi.

"YENİ BİR SİYASET ANLAYIŞI BAŞLATIYORUZ"

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Diyeceksiniz ki bunu niye anlatıyorsunuz. Yeni bir siyaset anlayışını başlatıyoruz. Yeni bir anlayış. Halka saygılı. Hesap veren. Verdiği hesap dolayısı ile onur duyan, halka güvenen, belde halkına güvenen yeni bir anlayış. Kavgadan uzak, beraber yaşamayı ilke edinen bir anlayış. Hiç kimseyi ötekileştirmeyen, inancı olursa olsun, kültürü ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun herkesi kucaklamak bizim temel görevimizdir. Yeni siyaset anlayışımız budur. Kimseye kin duymuyoruz, kimseye öfke duymuyoruz. Kin ve öfke ile siyasetin yapılmadığını biliyoruz. Siyaset vatandaşa hizmet etme sanatıdır. Yani biz size hizmet ettiğimiz sürece, sizin sorunlarınıza eğildiğimiz sürece görevimizi yerine getirmiş oluruz. Dolayısı ile kentlerde huzur içinde yaşamanız çok ama çok önemlidir"

"VATANDAŞLAR ENERJİLERİNİ MEYDANLARDA BOŞALTIR"

Bir kent için meydanların önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Diyeceksiniz ki meydanların bir önemi var mıdır şehirlerde. Evet var. Çünkü büyük kentlerde vatandaşlar enerjilerini meydanlarda boşaltırlar. Meydanlarda toplanırlar, meydanlarda eğlenirler. O nedenle meydan kültürü şehirlerin vazgeçilmez kültür alanlarından birisidir" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle bitirdi:

"Biz gülümseyen insanların sayısını arttırdığımız sürece kentlere mutluluk getirmiş oluruz. Belediye başkanlarımızın görevi de gülümseyen insanların sayısını arttırmaktır. Onlar bunun için çaba harcıyorlar. Önümüze hangi engelleri çıkarırlarsa çıkarsınlar hiç kimse endişe etmesin. Aklımızla, fikrimizle, birikimimizle bütün engelleri aşacağız yeter ki belediye başkanlarımıza güç verin, destek verin" dedi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Gökhan Yüksel, Canan Kaftancıoğlu, milletvekilleri ve partililer daha sonra kurdele keserek meydanın açılışını yaptılar.

Görüntü Dökümü:

-------------

Meydanda folklor gösterileri

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, Gökhan Yüksel, Canan Kaftancıoğlu'nun protokolde otururken görüntüsü

Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Kılıçdaroğlu ile birlikte partililer platformda kurdele keserek meydanın açılışını yaptılar

Meydandan genel ve detay görüntü

26.10.2019 - 18.11 Haber Kodu : 191026180

======================

4- MALTEPE'DE TEMİZLİK İŞÇİLERİNİN EYLEMİ DEVAM EDİYOR

Çağrı ÇALIŞKAN- İstanbul - MALTEPE Belediyesinin taşeron şirketi MATAŞ işçileri, toplu iş sözleşmesinin hükümleri yerine getirilmediği ve haksız işten çıkarmalar yaşandığı gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı. İşçilerin eylemi devam ediyor.

Maltepe Belediyesi işçileri dün akşam Aydınevler Mahallesi'ndeki belediye garajında toplanarak, işten çıkarılan arkadaşlarını geri alıncaya kadar iş bırakma eylemini sürdüreceklerini bildirdi. Dün saat 21.00 ile 04.00 arasında mesaisi olan işçiler, çöp kamyonlarını çalıştırmayarak oturma eylemi yaptı. İşçilerin eylemi bugün de devam etti.

Görüntü Dökümü

-------------

-Temizlik işçilerinin eylem yapması

-Bekleyen polis ekipleri

-Garajda bulunan çöp kamyonları

26.10.2019 - 18.39 Haber Kodu : 191026187



==================